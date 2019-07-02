DHA YURT BÜLTENİ-11 

Dayı yeğenin 600 bin liralık dolandırıcılık davası Balıkesir'in Susurluk İlçesinde Lütfü Özkan, arsa alma konusunda kendisine yardımcı olmasını istediği Şirin E. tarafından 600 bin lira dolandırıldığını öne sürerek dava açtı. Şirin E. (29) da dayısının kendisine zorla senet imzalattığını iddia ederek karşı dava açtı. Susurluk'ta oturan Lütfi Özkan, yeğeni Şirin E.nin kendisini dolandırdığını iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Özkan, İzmir'de bir daire almak istediğini, bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde mimar olarak çalışan ablasının kızı Şirin E.'den yardım talebinde bulunduğunu söyledi. Lütfi Özkan, "Bana 'Ev yerine arsa alalım, daha iyi olur' dedi. Ben de arsayı gördüm. Arsayı almayı kabul ettim. Ancak arsa sahte arsaymış. Yeğenim bana bütün işlemleri kendisinin yapacağını belirterek, 'Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. Burası uzak, siz gelmeyin buraya. Ben bütün işlemleri halledeceğim. Bana 600 bin lirayı verin' diye söyledi. Ben de ertesi gün bankadan 600 bin lira havale ettim" dedi.

Parayı havale ettikten sonra yeğeninin kendisini sürekli oyaladığını öne süren Lütfi Özkan, şöyle devam etti:

"Tapu işlemleri bugün olacak, yarın olacak, diye 3 ay beni oyaladı. Ben de bunun üzerine şüphelenmeye başladım ve paramı istedim. Bunun üzerine 'Ben senin paranı vermiyorum. Elinden geleni ardına koyma' diyerek telefonu yüzüme kapattı. Tekrar arayıp 'benim zararımı kim karşılayacak' dediğimde 'Senin hiç zararın olmayacak, senin paranı ödeyeceğim, istersen sana senet imzalayayım. Senet sende dursun, paranı ödedikten sonra senedi bana verirsin' dedi. Ben de kabul edince yeğenim İzmir'den Susurluk'a gelerek senedi imzaladı. Senedi imzaladıktan sonra 'Sizin güvenceniz benim. 1 ay içinde paranızı ödeyeceğim' dedi.

Aradan 1 ay geçtikten sonra yeğeninin yine kendisini oyaladığını iddia eden Lütfi Özkan, "Ben de bunun üzerine senedi icraya verdim. Yeğenim de kendisine zorla senet imzalattığımı iddia ederek bana karşı dava açmış. Yeğenim beni mağdur etti. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" diye konuştu.

ŞİRİN E.'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Şirin E.'nin avukatı İbrahim Atila ise Lütfü Özkan'ın müvekkili ile ilgili 'dolandırıcılık' iddiasının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Avukat İbrahim Atila, yazılı açılamasında, "Dolandırıcılık olayıyla ilgili İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava hala devam etmektedir. Asıl dolandırılanlardan birinin de dosyadaki sanık itiraflarından da görüleceği üzere müvekkilim Şirin E. olduğu anlaşılacaktır. Müvekkilim, 'dolandırıcıların yakalandığı, söz konusu dosyada sanıklardan şikayetçi olması ve dosyaya müşteki olarak katılması için' dayısını ikna etmeye çalışsa da müvekkilin dayısı, dolandırıldığı parayı dolandırıcılardan almak yerine zorla senet imzalattığı müvekkilden kolay yoldan tahsil etme yolunu seçmiştir" diye konuştu.

Birbirinden şikayetçi olan dayı yeğenin duruşması önümüzdeki günlerde Susurluk Adliyesi'nde görülecek. Görüntü Dökümü

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-Lütfi Özkan'ın acıklamaları

-Detaylar Haber-Kamera:İbrahim PAMUKÇU/SUSURLUK (Balıkesir), (DHA)

=========================== İzmir'in sahillerinde atlı denetim İzmir'de, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği sahiller ile Efes Antik Kenti'nde, jandarmanın atlı timleri asayiş denetimlerine başladı. Atlı timlerin yaz sonuna kadar görev başında olacağı bildirildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde eğitimleri tamamlanan Aslanbey ve Pamir isimli atlar, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerce tercih edilen Seferihisar, Gümüldür, Ürkmez ve Özdere sahilleri ile Efes Antik Kenti'nde yapılan asayiş denetimlerinde görevlendirildi. Binicileri sahil boyunca devriye gezip, olası hırsızlık, taciz gibi olaylara müdahale ederken, atlar ise tatilcilerin ilgi odağı oldu. Birçok tatilci, atları sevip yiyecek verirken, onlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Uygulamanın yaz sonuna kadar devam edeceği bildirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Atlar ve denetimden görüntü Haber: Davut CAN -Kamera: İZMİR, (DHA) =========================== Sarıgöl'deki üzüm bağları sıcaktan korunmak için örtüldü Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümünün yetiştirildiği bağlar, kışın doludan korunmak için örtülürken bu kez de aşırı sıcağa önlem amacıyla örtüldü.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümünün yetiştirildiği Sarıgöl'deki üzüm bağları, yükselen hava sıcaklığından korumak için örtü altına alınıyor. İki ve dört yıl kullanım ömürlü beyaz kanaviçe örtüler, bu çalışma kapsamında kullanıldı. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Sarıgöl Ovası'nda 130 bin dekarlık alanda üzüm yetiştirildiğini belirterek, "Bu yıl bağlar, erken örtülmeye başlandı. Sebebi ise hava sıcaklıkların aniden bastırması. Tahminen ovamızın yüzde 95'i, örtü altına alınarak korunacak" dedi. Sarıgöllü üzüm üreticisi Emin Çepel, ay sonuna kadar ilçenin tüm üzüm bağlarının örtü altına alınacağını belirterek, "Ayın sona doğru, Sarıgöl Ovası'nın tamamı örtülmüş olur. Bu örtüler olmasa, bağlardaki üzümlerimizi koruyamayız" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Örtü çalışmalarından görüntü

- Drone ile havadan görüntü

- Üzüm üreticisi Emin Çepel konuşma Haber- Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa) ,(DHA) =========================== Kanola buğdayla yarışıyor Bursa’nın İnegöl ilçesinde buğday üretiminin gölgede bırakacak olan Kanola da hasat dönemi başladı. 5 yıldır üretimi yapılan kanola çiftçinin yüzünü güldürüyor.