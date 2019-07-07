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DHA YURT BÜLTENİ - 11

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 15:02 | Son Güncelleme

  Dünyaca ünlü koyda sintine boşlatılması şok yaşattı Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki dünyaca ünlü Ekincik Koyu'nda öğle saatlerinde bir tekneden sintine bırakıldı.

Dünyaca ünlü koyda sintine boşlatılması şok yaşattı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki dünyaca ünlü Ekincik Koyu'nda öğle saatlerinde bir tekneden sintine bırakıldı. Aniden kıyıya vuran sintine, yerli ve yabancı turistleri şaşkına çevirdi.
Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Köyceğiz'in Ekincik Koyu'nda yaşandı. Tatilciler, temizliğinden dolayı tercih ettikleri Ekincik'te yüzerken denizin yüzeyinde aniden kirlilik tabakası oluştu. Kirliliği görünce şaşkına dönen yerli ve yabancı turistler, çocuklarını da alarak hemen karaya çıktı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ihbarda bulundu. Yakınlardan geçen bir tekneden bırakıldığı ileri sürülen sintineden dolayı denizdekiler büyük panik yaşadı ve sahile çıktı.
Köyceğizli olduğunu ve yıllardır Ekincik'te denize girdiğini belirten Fatoş Alkaya, ilk kez böyle bir manzara ile karşılaştığını söyledi ve 'Şoktayım' dedi.
Alkaya, "Temiz olduğundan dolayı her zaman denize girmek için Ekincik Koyu'na geliriz. Yüzerken aniden deniz yüzeyinde kirlilik tabakası oluştu. Sintine olduğunu anlayınca herkes gibi çocuğumu alarak hızlıca sahile çıktım. Herkes büyük bir şok yaşadı. Kıyıya yakın geçen ya da demirli bulunan yatlardan boşaltıldığını sanıyorum. Sahil Güvenlik'i aradım, ihbarda bulundum. Hangi tekneden boşaltıldıysa bulunup cezalandırılmasını istiyoruz. İnsanların bu kadar duyarsız olmasını anlayamıyorum" diye konuştu.
Denizdeki kirlilik tabakası yaklaşık yarım saat yüzeyde kaldı, daha sonra dalganın etkisiyle dağıldı. Kirliliğin dağılmasına rağmen birçok kişi denize girmekten vazgeçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Deniz yüzeyindeki kirlilikten görüntü
-Denizdeki kirliliğe bakan yerli ve yabancı turistlerden görüntü
-Sahile 10 metre mesafedeki yatlardan görüntü
-Tatilcilerden Fatoş Alkaya ile röp.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)

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Taşköprü'de 5 ahşap ev yandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bağlı Kabalar köyünde ahşap evde çıkan yangın, bitişikteki evlere sıçradı. 5 evin kullanılamaz hale geldiği yangında, 1 kişi duman etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Yangın, öğle saatlerinde Taşköprü ilçesinde bağlı Kabalar köyünde meydana geldi. Cemal Gökkaya'ya ait iki katlı evde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgârın etkisiyle bitişiğindeki evlere sıçradı. Paniğe neden olan yangın sonrası köye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, 5 eve sıçrayan yangına müdahale etti. Yangında evlerde büyük hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Yangından görüntü
-İtfaiyenin müdahalesi

Haber-Kamera: Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA)-

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Sivas'ta 15 tarım işçisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2)
AFAD EKİPLERİ TARLA VE ÇADIRDA İNCELEME YAPTI

Tarım ilacından zehirlenenlerin sayısı 17'ye yükseldi. İsmi öğrenilemeyen bir işçinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Zehirlenme olay sonrası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri işçilerin rahatsızlanmasına yol açan pancar ekili tarlada inceleme yaptı. Ekipler daha sonra ise Aşağıada köyü yakınlarındaki işçilerin kaldığı çadırlarda kimyasal gaz analizi çalışması yaptı. Söz konusu tarlada bir hafta önce böceğe karşı ilaçlama yapıldığı, bugün çapa için aynı yerde çalışan işçilerin zehirlenme belirtisi gösterdiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Olayın yaşandığı bölge
-Özel giyimli AFAD ekiperinin arazi ve çadırdaki incelemeleri
-Detaylar

SİVAS, DHA

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Çukurova'da kreş kuraları noter huzurunda çekildi

Adana'da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşleri'nin kuraları çekildi.
Atatürk Yaşam Köyü'ndeki kura çekimleri, tartışmaya meydan vermemek için noter huzurunda yapılırken, kurada çocuklarının adı çıkan veliler büyük sevinç yaşadı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, çalışan kadınların en büyük sorununun çocuğunu güvenle emanet edebileceği bir yer olduğunu belirterek, "Bundan dolayı göreve gelir gelmez Gülen Yüzler Semt Kreşleri açmaya başladık. Geçen zaman içinde kreşlerimizin sayısı 7 oldu. 8'inci kreşimizi de Huzurevleri Mahallesi'nde yakın zamanda açacağız. İhtiyaç oldukça yeni kreşler açmaya da devam edeceğiz" dedi.
Başkan Soner Çetin, kurada çocuğunun ismi çıkmayan velilerin üzülmemesini istedi.

Görüntü Dökümü
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- Kuraya katılan aileler ve çocukları

- Kuraların çekilmesi

- İsimlerin açıklanması

Haber-Kamera: ADANA, (DHA)

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