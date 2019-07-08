DHA YURT BÜLTENİ-11 

Ordu Büyükşehir Belediyesi, o binalar için harekete geçti Karadeniz kıyısında, yeşille mavinin buluştuğu noktada kurulu Ordu'da, 3 blok halinde yükselen, 17'şer katlı gökdelen inşaatları tepkilere neden olurken, Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce kent siluetini bozan binalar, havadan drone ile görüntülenirken, binalarla ilgili düzenleme yapılacağı öğrenildi. Binalara, sosyal medyadan tepki gösterenler, belediyelerin imar planlarını gözden geçirmesini, çirkin yapılaşmalara müsaade edilmemesini istiyor.

'İmar barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getiren uygulamayı fırsat bilenler, Karadeniz'in yaylalarına kaçak yapılar inşa etti. Bu yapılarla mücadele için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yıkım kararı alındı. Bölgede yıkım işlemleri sürdürülürken, mavi ile yeşilin birleştiği Karadeniz'in kıyılarına inşa edilen çok katlı, imarlı ya da kaçak yapılar da tepki çekiyor.

Bölgede kıyı şeridi boyunca kent silüetini bozan, görüntü kirliliği oluşturan çok katlı yapılar, imar tartışmalarını da yeniden gündeme getirdi. Yörenin doğal güzelliklerine gölge düşüren, Karadeniz'in kıyısına hançer gibi saplanan çok katlı binalar, insan hayatı için de tehdit oluşturuyor. Çok katlı yapıların, yörenin yeşil bitki örtüsü ile Karadeniz arasına set oluşturmasına, yöre halkının tepkisi büyüyor. Sivil toplum kuruluşları ve çevre kuruluşları tarafından da Karadeniz kıyılarında imarsız, çok katlı ve sahil şeridini bozan yapıların inşa edilmesine tepki gösteriliyor. Doğal dokuyu bozan kaçak ve çarpık yapılaşmanın yanı sıra çok katlı yapılara verilen imar izinleri de tartışılıyor. Sahil şeridinde yükselen inşaatlar, artan tepkilerle Karadeniz'de kıyısı bulunan illerin belediye encümenlerince masaya yatırıldı.

ORDU'DA 17 KATLI GÖKDELENLER YÜKSELİYOR

Bu konudaki çalışmalar sürdürülürken, Ordu'nun Kirazlimanı Mahallesi kıyı şeridinde, 3 blok halinde yükselen, 17'şer katlı gökdelen inşaatına gözler çevrildi. Geçen yılın Mayıs ayında, dönemin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz tarafından ihale yoluyla satışa çıkarılan belediye arsasını alan yapı şirketine, 3 blok halinde 17'şer katlı ve 280 daireli bina için ruhsat verildi. Yeşil ve mavinin arasında, deniz kıyısında yükselen inşaatta, 12'nci kata kadar ulaşıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce kent siluetini bozan yapılarla ilgili çalışma başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezindeki çok katlı binalar, havadan drone ile görüntülenirken, binalarla ilgili düzenleme yapılacağı öğrenildi.

Ordu'da, geçmiş yıllarda, sahil şeridi boyunca kıyı kenar çizgisi içinde kalan çok sayıda bina, mahkeme kararıyla belediye tarafından yıkılmıştı.

Ordu'da kent silüetini bozan binalara, sosyal medyadan da tepki gösteriliyor. Belediyelerin imar planlarını yeniden gözden geçirmesini, mevcut yapıların da hukuki boyutlarıyla tekrar ele alınmasını isteyenler, yapılaşmalara müsaade edilmemesini istiyor. Kentte imara aykırı, çarpık yapılaşmanın önlenmesi için Ordu Çevre Derneği'nce de harekete geçildi. Çok katlı yapılaşmanın durdurulması amacıyla yargıya başvuruldu.

Öte yandan Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Durugöl Mahallesi'ndeki Kurbağa Gölü'nün yapılaşmaya açılması da tepkilere yol açmıştı. Ordu'da, sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan kampanya ile 100 bin imza toplanıp, ilgili kuruluşlara gönderilmişti.

GÖNÜL: PROJE, İMARA AYKIRI DEVAM EDİYOR

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, 'Belde Evler Projesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nce 'özel proje alanı' ile ihale edildiğini, 17 katlı binanın yükselmesinin emsal teşkil edilip, çoğalabileceğini hatırlatarak, vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Orduluların projeye tepki göstermesine rağmen projenin ihale edilip, gerçekleştirildiğini, Büyükşehir Belediyesi'nin yeniden Belediye Meclis kararı alıp, çalışmayı durdurabileceğini hatırlatan Gönül, şöyle konuştu:

"Burada bu binanın yasal dayanağı, 'özel proje alanları' diye yasa çıkarıldı. Kıyı kenar kanununu lağveden bir yasa. Durugöl'de sit alanı olmasına rağmen aynı proje alanı var. Burası Ordu halkının denize girdiği bir güzel yerdi. Şu görüntü çok çirkin, çok daha çirkinleşecek. 23 kata çıkabileceği düşünülüyor. Proje imara aykırı devam ediyor. Burada 3 blok bina yapılacak. 4'ü zeminde, 17 kat bina yapılacak. Daha fazla kat çıkılacağını düşünüyoruz. Bütün denizdeki görüntüyü de kapatmış vaziyette. Şehri yönetenlerin bu sese kulak vermesini, bu projeyi yeniden incelemesini istiyoruz."

MUHTAR GÜNEYTEPE: DOĞAYA İHANET

Kirazlimanı Mahallesi'nin muhtarı Fikret Güneytepe ise mahalle sakinleri olarak projeye tepkili olduklarını belirtip, "Yapılan bina tamamen vicdana aykırı. Kanunen ne kadar kılıf bulursanız bulun. Çevredeki binalara 3 kat ruhsat veriyorsunuz; ama denizin kenarına 23 kat ruhsat veriliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Deniz kenarlarına yüksek bina yapmayın, yatay mimariye ağırlık verin' beyanatı olmasına rağmen bu beyanatlardan sonra bu olay gerçekleşti. Ordu siyasetinin de bunu kabullendiğine inanmıyorum. Bu, burada Ordu'ya da doğaya da ihanettir. Vicdana zaten sığmıyor. Burada insanlar denize giremiyor. Buranın yarın ne olacağı da belli değil. Bunlardan insanlar rahatsız oluyor. Gerekli adımların artık atılmasını istiyoruz" dedi.

ÇOK KATLI YAPILAŞMA BÖLGEYE YAYILDI

Öte yandan çok katlı yapılaşma, Karadeniz Bölgesi'nde kıyı şeritlerini tehdit ediyor. Ordu'nun yanı sıra Samsun, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de kıyı şeritlerindeki çok katlı yapılar tartışılıyor. Artvin'in Arhavi ilçesinde doğayla uyumsuz, çok katlı yapılara karşı da mücadele yürütülüyor. İlçede belediye meclisi gündemine gelen ve 17 kata kadar bina yapımını öngören yeni imar planı, tepkiler üzerine görüşülmesi için İmar Komisyonu'na geri gönderildi.

Sinop'ta ise şehircilik ilke ve esaslarına uymadığı gerekçesiyle Belediye Meclisi'nde kabul edilerek, onaylanan, kentin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planları yargı tarafından iptal edildi. Kararla yeni imar planı hazırlanıp, onaylanıncaya kadar kentte inşaatlar durduruldu.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Fener Plajı yanında, Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanları (DLH) Müdürlüğü'nce kullanılan, kamuya ait araziye inşa edilen çok katlı otel inşaatı da tartışmalara neden olmuştu. 160 metre yükseklikte olan otel binası inşaatı, tepkiler üzerine 115 metreye düşürülmüştü. Rize ve Giresun kent merkezlerinde de kıyı şeritlerine inşa edilen çok katlı yapılar tepki çekiyor.

Görüntü Dökümü

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-Yapılan binadan görüntü (drone)

-İnşaatlardan görüntü (drone)

-Sahil ve deniz görüntüsü (drone)

-Şehir görüntüsü (drone)

-Röportajlar (Ertuğrul Gazi Gönül - Fikret Güneytepe) Süre: 4:19 DK Boyut: 642 MB Haber-Kamera: Nedim KOVAN-Mustafa KIRLAK-ORDU,(DHA) =================== Süs havuzunda akıma kapılan Yağmur'un durumu kritik (2)

YAĞMUR, 5 DAKİKA SONRA FARK EDİLMİŞ İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Şehit Ramazan Salbaş Parkı'nda dün (pazar) saat 16.00 sıralarında süs havuzuna giren ve elektrik akımına kapılan komşu çocukları Yağmur Ceylan ve Emir Kaan Erdem, parkın yanındaki kahvede oturanlar ve çevredeki esnaf tarafından çığlık atınca fark edildi. Önce sigortayı kapatan vatandaşlar, daha sonra Emir Kaan Erdem’i sudan çıkardı. Ancak talihsiz Yağmur Ceylan’ın suda olduğu fark edilemedi. Yaklaşık 4-5 dakika suda kalan Yağmur Ceylan fark edilince sudan çıkarıldı. Esnaf, çocukları kendi imkanlarıyla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Durumlarının ağır olduğu belirlenen Yağmur Ceylan ve Emir Kaan Erdem, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan çocuklardan su yutan ve duran kalbi çalıştırılan Yağmur Ceylan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü, makineye bağlı şekilde uyutulduğu öğrenildi. Talihsiz kız için, gelecek 48 saatin kritik olduğu bildirildi.

'TAHTA PARÇALARIYLA ÇIKARILDILAR'

Olayın meydana geldiği parkın yanında kuaför dükkanı işleten Aygül Özer, çığlıkları duyup dışarı çıktığını belirterek, "Çok üzüldük, gerçekten çok acı bir olay yaşadık. Keşke olmasaydı. Çocuklar sudan tahta parçalarıyla çıkarıldı, elektrikten korunmak için. Herkes panik halindeydi" dedi.

Öte yandan, olayın meydana geldiği süs havuzuna yakın bir yerde bulunan bir başka süs havuzu da boşaltıldı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Ramazan Soytürk, olaydan 5 dakika sonra süs havuzuna gittiğini belirterek, "Geldiğimde çocuklar götürülüyordu. Ambulansın 7 dakika sonra geldiği söyleniyor. Kız çocuğumuzun durumu ağır, kendisi yoğun bakımda. Mahallemizde, bir başka havuz daha var. Her iki havuzumuzdaki suları boşalttık. Bu havuzlara sürekli çocuklar geliyordu, tehlikeli olduğunu bildiğim için çocukları havuzdan kovmaktan yoruluyordum" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mahalle Muhtarı Ramazan Soytürk ile röp.

- Aygül Özer ile röp.

- Süs havuzundan görüntü

- Çocukların fotoğrafları Haber-Kamera: Davut CAN - Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA) ================= Üniversiteli Buse 166 gündür aranıyor (2)

'UMUDUZU YİTİRMEDİK' Kemer ilçesinde 166 gün önce yaşanan hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları dağlık alanda devam ediyor. Bölgedeki çalışmalara katılan Buse'nin babası Ahmet Acar, umudunu hiç yitirmediğini söyledi. Kızının bulunmasını ümit ettiğini belirten Ahmet Acar, "Bugün 166'ncı gün. Buraya 4'üncü kez çıktım. Bunun haricinde Kındılçeşme bölgesinde de önce bir arkadaşımla sonra tek başıma inceleme ve arama yaptım. Geçen cumartesi günü de sanayi sitesindeki arkadaşlarla beraber buraya çıktık. Kendi çabalarımla olsun, ekiplerin desteğiyle olsun arama yapıyoruz. Umudumuzu yitirmedik. Allah verirse ama canlı ama cansız çocuğumuzu bulmaya çalışacağız" dedi.

Dağlık alanda yaptığı arama sırasında arkadaşlarıyla koku aldıklarını söyleyen Ahmet Acar, "Koku üzerine İlçe Jandarma Komutanı'na koordinat verdik. Ne kokusu olduğunu bilmiyorum. Kaplumbağa ölüsü ya da kuş ölüsü de olabilir. Bu alanda hortumun uçurduğu levhaları buldum. Bir firmanın tabelası orada duruyor halen. Oraya kadar uçurmuş yani. Yani olur mu olur hesabı. Kadavra köpekleriyle arama yaptık ancak çocuğumuzu yine bulamadık" dedi.

Arama çalışmalarının sürdüğü alanda daha önce arabanın parçalarını bulduğunu vurgulayan Ahmet Acar şunları kaydetti:

"Cumartesi günü arabanın arka sağ tamponunun sağ köşesini dağlık alanın üst kısmında bulduk. Bu nedenle burada arama yapıyoruz. Cumartesi günü hortumun geçtiği yerlerden geldim. Daha sonra da bisikletle gelip tekrar arama yaptım. Kaldığım yerden devam ettim. Hortumun bittiği yere kadar aradım. Kokuyu da işte belirlediğim koordinatta hissettik. Biraz önce de bu kokuyu hissettik."

Ağva Deresi'ndeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Ahmet Acar, "Devlet Su İşleri ekipleri dereyi temizlemiyor. Ağustos sonunu bulacakmış. Orada kadavra köpekleri de arama yapamıyor. Köpek orada koku alamıyor. Çaresiziz yani, ne yapacağımızı şaşırdık. Durum bu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Röp: Ahmet Acar Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA) ============================ Bursa'da zincirleme kaza: Genç Parti İl Başkanı öldü, kızı ile 8 kişi yaralı Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, Genç Parti İl Başkanı Vijdan Mutlu (50) yaşamını yitirdi, kızı Ayça Mutlu (23) ile 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Gemlik- Kumla yolunda meydana geldi. Kumla'dan Bursa yönüne giden Vijdan Mutlu yönetimindeki 16 AAE 757 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, dönerek, yolun ortasında kaldı. Bu sırada otomobilin arkasından gelen 6 araç, birbirine girdi. Zincirleme kazada 10 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerinde sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralılardan Genç Parti Bursa İl Başkanı Vijdan Mutlu Bursa Devlet Hastanesi'ne, kızı Ayça Mutlu ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Vijdan Mutlu, sevk edildiği Bursa Devlet Hastanesi'nde bu sabah yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Görüntü dökümü

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-Kaza yerinden detaylar

-Vijdan Mutlu'nun fotoğrafları

-Haber: Semih ŞAHİN Haber-Kamera: Feyzi SARIKAYA/GEMLİK, (Bursa),(DHA) ================= Ünlü şef Hazar Amani: Turizm deniz ve kumdan ibaret değil Bursa'nın Karacabey ilçesini ziyaret eden dünyaca ünlü şef Hazar Amani, turizmin sadece deniz ve kumdan ibaret olmadığını, 'gastronomi'nin de çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'deki lezzet duraklarını ziyarete çıkan ünlü şef Hazar Amani'nin Karacabey'deki durağı soğan pazarı yanında bulunan Tavacı Refik oldu.TV ekranlarında yemek yarışmasında jüri üyeliği de yapan dünyaca ünlü şef Hazar Amani, Karacabey mutfağını beğendiğini söyledi. Tavacı Refik isimli restoranın sahibi Refik Berber'in misafiri olan Hazar Amani, yemeklerin tadına baktı.

Gastronomi turizminin önemine vurgu yapan Şef Amani , "Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla üçüncüsü düzenlenen turizm şurasında; 'Turizmin sadece deniz, kumdan ibaret olmadığı, turizmin aynı zamanda bir gastronomi turizmi olduğu, dini turizm olduğu, tarihsel bir turizm olduğu ve bunların hepsinin aslında değerlendirilmesi gerektiği' söylendi. Bu sene güneyde de birkaç turizmciyle görüştüm. Bu sene gerçekten turistlerin akın ettiği eski günlerdeki gibi popüler bir ülke haline geldik. Yapmaya çalıştığım herkesin yolunun üstünde olmayan kıyıda köşede kalmış lezzet noktalarını halkımızla buluşturmak. Arkamızdan da onlar gelsin. Onlar da bizim tattıklarımızı tatsın. Bugüne kadar boş yere gitmedik. Hep önerilerle bir yerlere gittik. Hepsi de birbirinden lezzetliydi. Ama burada yediğim saç tava bugüne kadar yediğim en lezzetli, en güzel tavaydı" dedi.

Şef Hazar Amani'nin Karacabey'e gelerek işletmesini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren işletme sahibi Refik Berber, mutfağında pişirdiği lezzetli ürünler hakkında bilgiler verdi.