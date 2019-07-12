DHA YURT BÜLTENİ - 11

Diyarbakır'da 2 katlı markette yangın; 50 kişi tahliye edildi (2) 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ, 7 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Diyarbakır'da, 2 katlı marketin et reyonunda saat 11.30'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu saat 13.30'da söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 7 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde bulunanlara ayran ve su verildi. Hasar meydana gelen markette soğutma çalışmaları, sürdürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Görüntü Dökümü

-----------

İtfaiye ekipleri

Dumandan etkilenen vatandaşlara yapılan müdahale

Sinir krizi geçiren çalışanlar

Ambulans ekipleri

Polis ekipleri

İkinci kattakilere ayran fırlatılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA) ================================= Silopi'de, 15 Temmuz darbe girişiminin filmi çekildi Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 300 kişiyle, 15 Temmuz darbe girişiminin kısa filmi çekildi. Silopi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce 15 Temmuz darbe girişiminin filmi çekildi. Filmde, aralarında tamirci, pastaneci, atölyeci, berber, doktor, öğretmenlerden oluşan yaklaşık 300 kişi rol aldı. Kısa şeklinde hazırlanan filmde, kalkışma öncesi insanların günlük yaşantısını sürdüğü, darbe girişimi sırasında camilerden sala okunması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından halka sokaklara çıkın çağrısı ve sonrasında insanların meydanlara inmesine yer verildi. Yönetmenliğini Mesut Bilişik, müziklerini Ümit Oruç’un yaptığı film 5,5 dakikadan oluşuyor.

Silopi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, 15 Temmuz'u yaşatmak adına böylesi bir çalışmayı yaptıklarını ifade ederek, "15 Temmuz’un anlam ve önemini asla unutmamamız lazım. Bu vesileyle Silopi Halk Eğitim Merkezi olarak 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak adına bir kısa film çektik. Bu filmi şehitlerimize ve gazilerimize adıyoruz. Bir nebze de olsa bilinçlendirme anılarda taze tutmak adına, 15 Temmuz’u yaşatmak adına böyle bir etkinliğe imza attık" dedi. Görüntü Dökümü

-----------

Film çekimleri

Çekimlerden detaylar

Röportajlar

Hazırlanan kısa film

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),(DHA) ================================

15 Temmuz şehitleri için lokma döküldü İzmir'de, Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, lokma döküldü. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki Hacı Fatma Tatari Camisi ve Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde, cuma selasının ardından şehitlerin ruhu için Mevlit ve Kuran-ı Kerim okundu. Kuran-ı Kerim okunmasının ardından, cuma namazı kılındı. Okul idarecilerinin de katıldığı etkinlikte, namaz sonrasında şehitlerin ruhu için lokma döküldü. Hacı Fatma Tatari Camisi İmamı Ömer Şimşek şehitler için dua etti. Şimşek, ülkenin bir daha böylesi bir kötü durumla karşılaşmamasının en büyük temennisi olduğunu belirterek, "Allah bu millete bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın. Bu millet, feraseti ve cesareti sayesinde tarih boyunca en büyük olayların altından kalktığı gibi, 15 Temmuz'da da bir destan yazmıştır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Lokma dökülmesinden görüntü

- Kuran-ı Kerim tilavetinden görüntü

- Cami dışından görüntü

- Cami tabelasından görüntü

- Kuran-ı Kerim okunmasını dinleyenlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA) ============================== Zonguldak'ta deniz çamur rengini aldı Zonguldak’ta dün etkili olan yağmurun ardından derelerin getirdiği atıklar limana dolarken, sahil çamur rengine boyandı. Limandaki görüntü drone ile havadan görüntülendi. Kentte dün öğlen başlayan ve akşam saatlerinde etkisini arttıran yağmur gece etkisini yitirdi. Yağmurun getirdiği çöp yığınları limana doldu. Yağmurla birlikte sahil çamur rengine boyandı. Çamurla birlikte deniz suyunun rengi sarıya dönüştü. Limandaki görüntü, drone ile havadan görüntülendi. Sahilde gezen vatandaşlar, şiddetli yağan her yağmurun arkasından limandaki suyun renginin sarıya döndüğünü söyledi. Görüntü Dökümü: (Havadan görüntülerle)

-Sahilin drone ile görüntüsü

-Yerden sahilden detaylar

-Sahilde gezenler

-Vatandaşlarla röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA) =========================== Denizli'de 300 bin liralık arı kovanı hırsızlığına 2 gözaltı Denizli'nin çeşitli yerlerinden yapılan arı kovanı hırsızlıklarıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen arı kovanlarının değerinin yaklaşık 300 bin lira olduğu belirtildi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin çeşitli yerlerinden arıcıların, içinde arı da bulunan kovanlarının çalınması üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin Mustafa Kemal Y. ile Hasan Ü. olduğunu belirledi. Zanlıların yakalanması için harekete geçen ekipler, dün (perşembe), Babadağ ilçesinde bir adrese operasyon yaptı. Mustafa Kemal Y. ile Hasan Ü., arı kovanlarını bir araca yükledikleri sırada yakalanarak gözaltına aldı. Operasyonda, değeri yaklaşık 300 bin lira olan ve çalıntı oldukları tespit edilen 300 arı kovanı ele geçirildi. Zanlılar, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ; - Arı kovanlarından görüntüler - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) =========================== Şehit ailelerine duygulandıran hediye Antalya'nın Alanya ilçesinde huzurevi sakinleri ve sevgi evlerinde kalan çocuklar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit ailelerine hediye edilmek üzere çikolata yaptı. Çocuklar ve yaşlılar hazırladıkları ilk çikolatayı ziyaret ettikleri Şehit Topçu Er Yusuf Önder'in ailesini hediye etti. Alanya Kaymakamlığı'nın öncülüğünde Alanya Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü, Alanya Huzurevi yaşlıları ile sevgi evlerinde kalan çocuklar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Alanya'daki şehit aileleri için çikolata yaptı. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (HEP) Gastronomi Bölümü mutfağında, Alanya Huzurevi sakinleri ve çocuklar, eğitmenler gözetiminde elleriyle çikolata hazırladı.

Hazırlanan çikolatayı kalıplara dökerek soğutan katılımcılar, daha sonra özenle hazırladıkları çikolataları paketledi. Yaşlılar, çocuklar, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alanya Müftülüğü temsilcileriyle daha sonra Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 10 Kasım 2018 tarihinde şehit düşen Topçu Er Yusuf Önder'in ailesini ziyaret etti. Çocuklar hazırlandıkları çikolatayı Önder ailesine hediye etti. Yusuf Önder'in babası Sunay ve annesi Sevcan Önder çifti ziyaretin kendilerini duygulandırdığı belirterek teşekkür etti.

BÜYÜK BİR AİLE

Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik çerçevesinde şehit ailelerini ziyaret edeceklerini söyledi. Bu kapsamda huzurevi sakinleri ve sevgi evlerinde kalan çocuklarla şehit yakınları için hediye hazırlamak istediklerini anlatan Çelik, "Yaşlılarımız ve çocuklarımız, Gastronomi Bölümü öğrenci ve akademisyenleri eşliğinde mutfağa girerek çikolata yapmanın tekniklerini öğrendi. Çocuk evleri, huzur evleri ve şehit aileleriyle bir dayanışma içerinde olduğumuzu, büyük bir aile olduğumuzu göstermek istedik" dedi.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Alanya HEP Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner ise Alanya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile yürüttükleri etkinlikte çok güzel bir çikolata üretme deneyimi yaşandığını söyledi. Üniversite olarak bu tür sosyal etkinliklere açık olduklarını belirten Prof. Dr. Öner, "Alanya'nın sosyal hayatına katkı yapmak üniversitemizin en önemli görevlerinden biri. Gençler ve yaşlılarla çikolata etkinliği yapıldı. Çikolatalar şehit ailelerine hediye olarak verilecek" diye konuştu.

'ACILARINI PAYLAŞMIŞ OLACAĞIZ'

Huzurevi sakinlerinden Gevher Soygüder ise "15 Temmuz programı çerçevesindeki etkinliklere çikolata yaparak katılmış olduk. Bu bizi mutlu etti. Çikolataları şehit ailelerine ikram edeceğiz. Onlara gitmek de bizi mutlu edecek. Acılarını paylaşmış olacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------

-Çikolatanın yapımından görüntü

-Ahmet Çelik röportajı

-Mehmet Durdu Röportajı

-Gevher Soyluer röportajı

-Şehit ailesine ziyaretten genel ve detay görüntüler Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) ===========================

Yaralı şahin tedavi altına alındı Sinop'ta sahilde bulunan yaralı şahin, tedavi altına alındı. Sinop'un Karakum sahilinde hareketsiz duran şahin görenler, cankurtaran Yavuz Şen'den yardım istedi. Şahin'i alarak bir kutuya koyan Şen, su içirdiği kuş için Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından alınan kanatlarında yaraları olan şahin, Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Vatandaşların çağrısı üzerine sahile gittiğini anlatan cankurtaran Yavuz Şen "Sahildeki vatandaşlar, bir kuşun kıyıda ve yaralı olduğunu söylediler. Bende kuşu alıp yetkililere haber verdim" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Yaralı şahinin deniz kıyısındaki görüntüleri - Yaralı Şahinin cankuratan tarafından sahilden alınması