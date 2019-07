DHA YURT BÜLTENİ - 11 

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde F.A.(77), çay bahçesinde oturan, 15 gün önce kavga ettiği arkadaşı Ahmet Er'i (65) tabanca vurarak öldürdü. Olay, öğle saatlerinde, Pamukova ilçe merkezindeki Çarşı Camii'nin yanındaki çay bahçesinde meydana geldi. Ahmet Er arkadaşlarıyla çay içerken, bir başka arkadaşı F.A. geldi. F.A. tabancasını çıkarıp, Ahmet Er'e ateş etti. Ahmet Er ensesi ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Ahmet Er, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Er, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan F.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. 15 GÜN ÖNCE KAVGA ETMİŞLER Arkadaş olan F.A. ile Ahmet Er'in, olayın gerçekleştiği çay bahçesinde her zaman birlikte oturdukları, yaklaşık 15 gün önce de bilinmeyen nedenle kavga ettikleri belirtildi. Bu arada, Ahmet Er'in çay içtiği bardağın masanın üstünde kaldığı görüldü.

Erzurum Kongresi'nin 100. yılı için pedal çevirdiler

Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen '23 Temmuz Bisiklet Yarışı'na katılanlar kıyasıya mücadele etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişi ve Milli Mücadele'nin 100'ncü yıl dönümü dolayısıyla, Valilik, Büyükşehir Belediye, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bisiklet yarışı düzenlendi. Merkez Yakutiye ilçesindeki Erzurum Kalesi önünde başlayan yarışlara katılan 50 kişi kıyasıya mücadele etti. Pedalların Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı için çevrildiği yarışmada, gençler kategorisinde Önder Demir birinci, Abdullah Bakırcı ikinci ve Bilal Meral üçüncü olurken 35 yaş üstü kategorisinde ise Ömer Faruk Özler birinci, Gürkan Sönmez ikinci ve Yakup Koptaş da üçüncü oldu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü dolasıyla her gün etkinlik düzenlendiğini söyledi. Gerçekleştirilen bütün organizasyonların Erzurum'u tanıtmaya yönelik olduğunu belirten Okay Memiş, "Paintball Avrupa ve Dünya Şampiyonasını Erzurum'da yapmayı planlıyoruz. Bugün Katar Büyükelçisi ile beraberdik. Erzurum'u Arap turistlere, tanıtmaya gayret ediyoruz. Tanıtımı çok önemsiyoruz. Şu temmuz ayında bu kadar güzel, rahatlatıcı havayı bulamazsınız. Bu farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Hem 23 Temmuz ruhunu hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının, Erzurum'un, Dadaşlar'ın Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı il olduğunu bütün Türkiye'ye anlatmaya çalışıyoruz. Bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz" diye konuştu.