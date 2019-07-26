DHA YURT BÜLTENİ-11 1)ADANA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınırında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrası çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız'ın (27), acı haberi, Adana'daki ailesine ulaştı. Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınırında terör örgütü PKK'lılar tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız şehit edildi. Yıldız'ın acı haberi, memleketi Adana'da yaşayan annesi Şenay ile babası Talip Yıldız'a verildi. Nişanlı olduğu öğrenilen şehit Yıldız'ın 1995 yılında bir kız kardeşini kaybettiği öğrenildi. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız'ın cenazesi yarın Sabancı Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Çukurova ilçesindeki Bozcalar Mahallesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. HABER: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA) ========================================== 2)SİLOPİ'DE YOL KONTROL NOKTASINA SALDIRI: 2 ASKER YARALI Şırnak'ın Silopi ilçesinde, güvenlik güçlerinin yol kontrol noktasına, PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı.

Silopi ilçesindeki Ortaköy'de bulunan askeri yol kontrol noktasına, PKK'lı teröristler saldırdı. Teröristlerin roketli ve uzun namlulu silahlarla düzenledikleri saldırıda çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için bölgede operasyon başlatıldı.

HABER:Şırnak / Silopi - ŞIRNAK,(DHA) ========================================== 3)MERSİN'DE ORMAN YANGINI Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle 10 hektarlık yeşil alan zarar gördü.

Karahacılı Mahallesi'deki Kızılçam ormanından alevlerin yükseldiğini gören bölge halkı, itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerini bilgilendirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, 12 arazöz ve 1 helikopterle müdahale edilen yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Jandarma ekipleri, 10 hektarlık alandaki bitki örtüsünün zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Yangını söndürme çalışmaları Haber: Erol OKUR - Kamera: SİLİFKE(Mersin), (DHA) ============================================ 4)BİNALİ YILDIRIM, ESKİŞEHİR'DE CAMİ AÇILIŞINA KATILDI Ak Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Eskişehir'de hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan İbrahim-Rukiye Demirel Camisi ile Hacı Selim Üçler Camii'nin açılışına katıldı. İbrahim-Rukiye Demirel Camisi bahçesinde düzenlenen törene eski Başbakan ve TBMM Başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, Hacı Selim Üçler Camii'nin yapımına katkıda bulunan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım ile çok sayıda kişi katıldı.

Açılışta konuşan Binali Yıldırım, camilerin önemini 15 Temmuz gecesi gördüklerini belirterek, "Camilerin bir anlamda istiklalimizin de timsali olduğunu biliyoruz. Ne diyoruz? 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebediyen yurdumun üstünde inlemeli.' Biz bunun ne kadar geçerli, önemli olduğunu 15 Temmuz hain darbe gecesinde gördük, şahit olduk. O ezanlar, o selalar ve milletimizin iman dolu göğsü alçak darbecilere hak ettikleri cevabı vermiş ve o gece ezanlar dinmemiştir. Millet bu demokrasimize karşı yapılan alçak saldırıyı püskürtmüştür. Bayrağımız dalgalanmaya devam etmiştir" dedi.

IRKÇILIK VE AŞIRICILIK, İNSANLIĞIN BAŞININ BELASIDIR

İslam korkusunun gittikçe yeni kuşaklarda yaygınlaştığını ve ibadethanelere saldırıların arttığına dikkat çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda Batı dünyasında maalesef dinimiz hakkında olumsuz algı oluşturmaya çalışıldığını hep beraber görüyoruz. İslamafobi, İslam korkusu, İslam düşmanlığı gittikçe yeni kuşaklarda yaygınlaşmakta ve mabetlerimize, camilerimize, mescitlerimize kundaklamalar, saldırmalar gün geçtikçe artmaktadır. İslam'ın kardeşlikten, birlikten, beraberlikten başka hiçbir mesajı olmadığını bilmeyenler maalesef Müslümanları da farklı gösterme gayreti içerisine girmektedir. Şu bilinmelidir ki ırkçılık, aşırıcılık insanlığın başının belasıdır. Bugün Avrupa'da yükselen aşırıcılık ileride toplumsal bir sorun olmanın ötesinde kıtayı bir baştan bir başa tehdit eden bir baş belası haline gelmeye adaydır. Bu bakımdan dostlarımızı bu konuda daha fazla empati yapmaya, dinler arasındaki hoşgörünün daha fazla yaygınlaştırılması konusunda gayret etmeye davet ediyoruz"

KORKUTARAK DİN ÖĞRETİLMEZ

Kuran kursu eğitimi veren din görevlilerine tavsiyelerde bulunan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Dinimizi, inancımızı her türlü hurafeden uzak en güzel şekilde öğrenmeli ve yavrularımıza da öğretmeliyiz. Korkutarak din öğretilmez, sevdirerek din öğretilir. Şimdi okul tatili, yavrularımız kuran öğrenmek için camilerimize gidiyor. Tabii ki burada hocalarımız onlarla çok büyük mesai harcıyor, gayret gösteriyor. Ancak onların çocuk olduğunu daima hatırlamalı ve belirli bir hoşgörü içerisinde onları gittikleri bu yerlerden uzaklaştırmadan sevdirerek verecekleri mesajı öğretmeleri şüphesiz geleceğimiz açısından da dinimizin iyi şekilde algılanması bakımından da önem arz ediyor"

Binali Yıldırım, konuşmasının ardından açılışını yaptığı İbrahim-Rukiye Demirel Camii'ne girip Cuma Namazı'nı kıldı. Yıldırım, namaz çıkışında cami bahçesine çam fidanı dikti. Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Açılışa katılanlar

-Dua okunması

-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Kurdele kesimi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR-DHA

HABER: Hakan TÜRKTAN-Oğuzhan DEMİR-Abdullah GÜÇLÜ/ESKİŞEHİR,(DHA) ===================================================== 5)YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçen Feti Bayraktar (85), otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Tuncay Ö. (30) yönetimindeki 67 AAG 033 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Feti Bayraktar'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Bayraktar, başını beton zemine vurdu. Ağır yaralanan Feti Bayraktar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Bayraktar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, otomobil sürücüsü Tuncay Ö.'yü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Otomobilin çarptığı yaşlı adam

-Sağlık ekiplerinin gelmesi

-Yaralıya müdahale

-Yaralının sedye ile acile taşınması

-Kazaya karışan otomobil

-Yaşlı adamın fotoğrafı

Haber-Kamera: Sinan KABATEP/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) ================================================ 6)KAZAK İŞ İNSANI, 42 BİN DOLAR DOLANDIRILDI Antalya'da kendisinden zeytinyağı alan Kazak iş insanı A.A'.yı 42 bin dolar dolandırdığı iddia edilen H.K., polis tarafından yakalandı. H.K.'nin aynı suçtan çok sayıda kaydı olduğu belirtildi.

Antalya'da zeytinyağı ticareti yapan Kazak A.A., Konyaaltı ilçesinde yaşayan H.K. ile 1200 teneke zeytinyağı karşılığı 54 bin dolara anlaşıp, 42 bin dolarını peşin verdi. Bir süre sonra zeytinyağı tenekelerini ülkesine götürmeye hazırlanan A.A. ile bir kafede buluşan H.K., satıştan vazgeçtiğini belirterek, desteler halindeki parayı çanta içersinde geri verdi. H.K.'nin yanından ayrılmasının ardından çantayı açan Kazak iş insanı, üzerinde ve altında 100 dolar bulunan destelerin arasındakilerin kağıt olduğunu görünce polise başvurdu.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli H.K.'yi operasyonla gözaltına aldı. İfadesi için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen H.K'nin aynı suçtan poliste kaydı bulunduğu belirlendi. H.K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Zanlının polisle çıkması

- Birlikte ekip arabasına yürümeleri

- Ekip aracının hareket etmesi

- Asayiş dış plan

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ===================================================== 7)MERSİN'DE 406 KİLO KAÇAK ET ELE GEÇİRİLDİ Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir hayvan çiftliğinde kaçak olarak kesildiği belirlenen 406 kilogram ete el konuldu.Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, Bolatlı Mahallesi'ndeki bir küçükbaş hayvan çiftliğinde kaçak et kesildiği bilgisi üzerine operasyon yaptı. Çiftlikteki aramalarda bir depoya giren ekipler, kasaplara dağıtılmak üzere hazırlandığı belirlenen 406 kilogram et ile 30 kilogram sakatat ele geçirdi. Çiftlik sahibi N.B. hakkında yasal işlem başlatılırken, etler de imha edilmek üzere İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Görüntü Dökümü

---------------------------

- Çiftliğin görüntüsü

- Et nakil aracının çiftliğe gelişi

- Etlerin araca taşınması