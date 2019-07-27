DHA YURT BÜLTENİ-11 

Eşiyle tartışıp evden ayrıldı, bir hafta sonra gölde cesedi bulundu Bolu'da, geçen hafta eşiyle tartışıp evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Bayram K.'nin (51) gölde cesedi bulundu. Kent merkezinde oturan Bayram K., 20 Temmuz günü akşam saatlerinde eşiyle tartıştıktan sonra cüzdanını ve arabasının anahtarını evde bırakıp, dışarı çıktı. Gece eve gelmeyen eşinin durumundan şüphelenen E.K. durumu jandarma ve polis ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede Bayram K.'nin son olarak Gölköy Barajı mevkiinde görüldüğü tespit edildi. Çalışmalar bölgede yoğunlaştırıldı, ancak bir ize rastlanmadı. Gölköy Baraj Gölü'ne bugün sabah saatlerinde balık tutmak için giden vatandaşlar, su yüzeyinde ceset görünce jandarmaya haber verildi. Ceset, itfaiyenin de yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Yapılan incelemede, cesedin bir haftadır aranan Bayram K.'ye ait olduğu belirlendi. Bayram K.'nin göle atlayarak yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Olay yerinden görüntüler Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

======================= Vefat eden eski bakan Işılay Saygın, pazartesi günü toprağa verilecek Eski bakan Saygın'a devlet töreni Türk siyasetinin önemli isimlerinden olan, eski bakanlardan Işılay Saygın (72), akciğer sertleşmesi nedeniyle tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Saygın için, 29 Temmuz Pazartesi günü ilk olarak devlet töreni düzenlenecek, ardından da cenaze töreni yapılıp son yolculuğuna uğurlanacak. Geçmişte Buca Belediye Başkanlığı, Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan, 5 dönem İzmir milletvekilliği yapan Işılay Saygın, nefes darlığı yaşadığı için geçen 28 Haziran'da Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım servisine alınan ve Prof. Dr. Nesrin Moğulkoç gözetiminde tedavisi süren Işılay Saygın bu gece yaşamını yitirdi. Işılay Saygın için evinin yanında bulunan kendi ismini taşıyan gençlik merkezinde ailesi, taziyeleri kabul etmeye başladı. Başsağlığına gelenler Saygın'ın ağabeyleri Metin Saygın ve Işık Saygın'ı teselli etmeye çalıştı.

Işılay Saygın için 29 Temmuz Pazar günü Konak Meydanı'nda devlet töreni yapılacağı, ardından Buca ilçesinde, evinin yakınındaki Muradiye Camisi'nde öğlende kılınacak cenaze namazının ardından Buca Eski Mezarlığında anne ve basanının yanına gömüleceği açıklandı. Ekipler camide de cenaze töreni için hazırlıklara başladı. 2012 YILINDAN BERİ TEDAVİ GÖRÜYORDU

Vefat eden Işılay Saygın'ın sağlık durumuyla ilgili daha önce yapılan açıklamada, "2012 yılında İPF-akciğer fibrozisi (akciğer sertleşmesi) tanısı alarak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde Prof. Dr. Nesrin Moğulkoç sorumluluğunda interstisyel akciğer hastalığı ünitesi tarafından düzenli olarak izlenmiştir. Bu süre içinde kendisine güncel tüm tedaviler uygulanmıştır. Akciğer rehabilitasyonu ve hastalığın ilerleyen dönemlerinde de evde oksijen tedavisi gibi destek tedaviler eklenmiştir. Ancak, beklendiği üzere hastalığın doğası gereği fibrozisin kötüleşmesine bağlı olarak solunum yetmezliği derinleşmiştir. Sayın Işılay Saygın, son olarak 28 Haziran 2019 günü IPF alevlenmesi nedeniyle kliniğimize yatırılmış, tıbbi tedaviler yanı sıra ilerleyen günlerde daha yüksek solunum desteği gerektiği için yoğun bakım ünitesine alınarak mekanik solunum destek cihazına bağlanmıştır. Cihaza uyumu artırmak için uyutularak tedavisi devam etmektedir. Hayati bulguları şu an itibari ile stabildir, ancak hastalık alevlenmesi ciddi bir durumdur" denilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Taziyelerin kabulünden görüntü. - Camideki hazırlıklardan görüntü. - Işılay Saygın'ın fotoğrafı Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Melis KARAKUZULU / İZMİR (DHA) ======================= Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen zanlı yakalandı Antalya'da, ismi açıklanmayan bir kişi, sokakta köpeğe cinsel saldırıda bulunurken yoldan geçen kişi tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polisin yakaladığı şüpheli, savcılığa sevk edildi. Aksu ilçesi Kundu turizm bölgesinde geçen perşembe günü kimliği açıklanmayan bir kişi, iki servis minibüsünün arasında sokak köpeğine cinsel saldırıda bulunurken sokaktan geçen bir kişi durumu fark etti ve cep telefonuna kaydetti. Görüntünün sosyal medyada yayınlanması üzerine Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Kısa sürede kimliği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan işlem yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi. BARO SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkanı ve avukat Alev Ersan, Kundu bölgesinde yaşandığı belirtilen olayla ilgili şahsın kimlik bilgilerini alır almaz suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Suçlu psikolojisi incelenirken psikopatların, hayvan, çocuk ve kadın sıralamasını izlediğinin tespit edildiğini belirten Av. Alev Ersan, şunları kaydetti: "Canilerin, suç eğilimi bulunan bireylerin yolunun hayvanlara yönelik şiddetten geçtiği yıllardır biliniyor. FBI, 2016 başından itibaren hayvanlara eziyet edenleri de 'potansiyel suçlu' veri tabanına 'resmen' işlemeye başladı. Tıpkı kundakçılar, cinsel istismarcılar gibi kayıt altına alıyor ve takip ediyor. Sicillerine de işleniyor bu davranış bozukluğu ve bir nevi 'sabıka kaydı' oluşturuluyor. Bu açıklamalar ışığında bakıldığında en öncelikli ve en gerekli olanın hayvana şiddetin de, Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamına alınması ve hayvana şiddet uygulayanların da insana şiddet uygulayanlarla benzer cezalar almaları gerektiği, bu cezaların sicillerine işlenmesi olduğu açık ve nettir. Toplum güvenliği açısından, her şeyden önce hayvana karşı her türlü şiddetin TCK kapsamına alınması gerekmektedir. Bu yapılmadan etkin bir hayvan haklarından ve dolayısıyla güvenli bir toplumdan bahsetmemiz de mümkün olamayacaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Köpekten görüntü - Adamdan görüntü Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ======================= Tunceli'de 12 şehit için anıt Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Sağman köyünde, farklı tarihlerde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 12 kişi için yapılan anıt, düzenlenen törenle açıldı. Sağman köyünde 1993,1994 ve1998 yıllarında, terör örgütü PKK tarafından düzenlenen üç ayrı saldırıda şehit olan 12 kişi için Tunceli Valiliği'nce inşa edilen anıtın açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Törene, Vali Tuncay Sonel, Pertek Kaymakamı Arif Gül, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, şehitlerin yakınları, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı. Şehitler için dua edilmesinin ardından konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, Tunceli'nin artık terörle anılmayan bir kent olduğunu söyledi. Tunceli'nin huzur ve kardeşlik şehri olduğunu anlatan Vali Sonel, "1993, 1994 ve 1998 yıllarında, Pertek ilçemizin en güzel köylerinden olan Sağman köyümüzde yaşayan 12 vatandaşımız hain terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen 3 ayrı saldırıda şehit oldu. Acılarını hala yüreğimizde yaşıyoruz. Bizlere düşen görev çok kıymetli 12 kardeşimiz, şehitlerimizin anılarını sonsuza kadar yaşatmaktır. Daha önce de Sağman köyüne gelmiştik. Onların hatırasına yapılan şehitliğin daha güzel hale getirilmesi lazımdı. Biz de devletimizin imkanları ve arkadaşlarımızın katkılarıyla burada onların hatırasını yaşatmak için bu şehitliğimizi yapmış olduk ve bugün bu vesileyle sizlerle beraberiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın İçişleri Bakanımızın destekleri, kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadelede başarılı operasyonlara imza atmasıyla artık Tunceli huzur şehri. Allah'a çok şükür hamdolsun o teröristlerin yüzde doksanı etkisiz hale getirildi. İnşallah geri kalan kısmı da yine kahraman güvenlik güçlerimizin operasyonlarıyla inşallah onlar da temizlenecek. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar devletimizin kararlılığı ile teröristle mücadelemiz devam edecek. Bu çocuklarımıza güzel bir Tunceli daha güzel bir ülke bırakmamız lazım" dedi.

Görüntü Dökümü

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Vali Sonel'in köye gelişi

Kuran'ı Kerim okunması

Vali Sonel'in konuşması

Şehitlik açılışı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,(DHA) ========================= Cezaevi firarisi otoyolda ulaşım durdurularak yakalandı Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki açık cezaevinden geçen Ocak ayında firar eden V.Ç.(43) takibe alınırken, otoyolda ulaşım durdurularak yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Cinayet ve Gasp Büro Amirliği'nin ortak yürüttüğü çalışma kapsamında, geçen 25 Ocak tarihinde Kandıra Açık Cezaevi'nden firar ederek kayıplara karışan V.Ç. takibe alındı. Cezaevi firarisinin içerisinde bulunduğu aracı tespit eden ekipler, TEM Otoyolu Derince geçişinde trafiği durdurarak operasyon düzenledi. Gözaltına alınan V.Ç., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından kalan 10 yıllık cezasının tamamlamak üzere cezaevine gönderildi. V.Ç.'nin daha önce 'Kasten adam öldürme ve ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ötürü ceza aldığı ve cezasının bir kısmını çektikten sonra açık cezaevine aktarıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Zanlının asayişten çıkışı

- Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) ======================= Süleyman Bey Türbesi'nin sandukaları çalındı Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 'Garip Türbe' diye bilinen Süleyman Bey Türbesi'nin sandukaları çalındı, duvarları tahrip edildi. Tarihçi yazar Mustafa Cingil, "Süleyman Bey'in sandukasını defineciler girmiş talan etmişler, hiç ortada yok. Fatih Sultan Mehmet’in kayınpederi, Yavuz Sultan Selim’in dedesi olan Süleyman Bey'e ait bu yapıya maalesef değer vermiyoruz" dedi. İlçede Köşker Dağı eteklerinde bulunan ve çevrede 'Garip Türbe' olarak bilinen Süleyman Bey Türbesi'nin sandukaları, yakın zamanda defineciler tarafından çalındı. 2 katlı olan ve üst katında mescit, alt katında Süleyman Bey'in cenazesi bulunan türbenin içindeki duvarlar da çeşitli yazı ve çizimlerle kirletildi. Ayrıca yapının kapı ve pencerelerinin de çalındığı belirtildi. Türbenin hem defineciler tarafından talan edilmesi hem de kirletilip tahrip edilmesi tepki çekti.

'FATİH SULTAN MEHMET'İN KAYINPEDERİ'

Tarihçi yazar Mustafa Cingil, türbenin Dulkadiroğulları Beylerinden Süleyman Bey'e ait olduğunu belirterek, "Süleyman Bey, Fatih Sultan Mehmet’in kayınpederidir. Burada söyleyeceğimiz önemli bir konu da torunu olan Gülbahar Hatun, Yavuz Sultan Selim'in öz annesidir" dedi. 'TARİHİ YAPIYA DEĞER VERMİYORUZ'

Türbenin son halinin içler acısı olduğunu ifade eden Cingil, "Tarihi bir öneme sahip olan bu yapı şu anda atıl vaziyette, restorasyona ihtiyacı oldukça fazla, ulaşımı zor. Buranın yeniden ihyası için bir restorasyon çalışmasının yapılması gerekiyor. İçerisi atıl kaldığı için oldukça kötü bir durumda. Hatta Süleyman Bey'in sandukasını defineciler girmiş talan etmişler. Hiç ortada yok. Duvarlarda yazılar, her taraf çizilmiş. Kapılar, pencereler hep yok olmuş, çalınmış. Yani Fatih Sultan Mehmet’in kayınpederi, Yavuz Sultan Selim’in dedesi olan Süleyman Bey'e ait bu yapıya maalesef değer vermiyoruz" şeklinde konuştu. 'TÜRBEYE DAİR BİR İZ BULAMADIM'

Türbeyi ziyaret için İstanbul'dan gelen Yunus Bolluk da, "Türbeyi gördüğümde üzüldüm. Kendim de restoratörüm; fakat hizmet açısından burası sıfır. Namaz kılma yeri, su içme ve abdest alma yeri yok. Türbenin sandukaları yok. Burada türbeye dair bir iz bulamadım. Kuru bir kaya gördüm, şaşırdım" ifadelerini kullandı.