DHA YURT BÜLTENİ - 11

Tartıştığı 78 yaşındaki eşini öldürdü

Gaziantep’in Nizip ilçesinde Mıstık Sevinç (77) tartıştığı eşi Zühre Sevinç'i (78) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Eyüp Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mıstık Sevinç ile eşi Zühre Sevinç henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada sinirlenen Mıstık Sevinç mutfaktan aldığı bıçakla eşi Zühre Sevinç'i bıçakladı. Evden gelen sesler üzerine komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Zühre Sevinç’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve savcılık incelemelerinin ardından Zühre Sevinç’in cenazesi otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşini öldüren Mıstık Sevinç ise polis tarafından gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Olayın olduğu bina

-Olay yerindeki kalabalık ve ambulans

-Polis ekipleri

48 MB

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

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Diyarbakır’daki hayvan ölümleri yargıya taşındı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hayvanları aç bıraktığı, askeri birliklerden gönderilen ekmek ve ilaçları sattığı iddiasıyla sorumlu veteriner K.İ., görevinden uzaklaştırılırken hukukçular konuyu yargıya taşıdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu K.İ. hakkında askeri birliklerden hayvanlar için gönderilen ekmekleri çevredeki fırınlara, hayvanlara verilmesi gereken ilaçları ise veterinere sattığı ve hayvanlar fazla dışkı yapmasın diye aç bırakıldığı iddiaları üzerine belediye yetkilileri tarafından inceleme başlatıldı. K.İ., inceleme sonrası görevden uzaklaştırıldı.

Yurt dışında yaşayan hayvan severin dikkati ile ortaya çıkan olay sonrası olay sosyal medya da trend topic olurken, yaşananlar büyük tepki gördü.

Bu arada gurbetçinin vekalet vermesi ile hareket geçen avukatlar adeta dedektifler gibi çalışarak, askeriyeden ve diğer kamu kurumlarından gelen yardımların satılmasını, hayvanların aç bırakılmasını ve ölümünü belgeledi. Bununla yetinmeyen avukatlar, aldıkları numuneleri analiz ettirdikten sonra Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak şikayetçi oldu.

Bir hayvansever olarak da konunun takipçisi olduklarını belirten Avukat Erdi Aklan Durna, "Diyarbakır’da yaşanan ve yakın zamanda twitter’da trend topik olan olay, aslında daha önceye dayanan ancak 2 ay önce ortaya çıkardığımız bir olay. Avusturya’da yaşayan ve Diyarbakır hayvan sever bir müvekkilimiz, barınağı ziyarette gittiğinde oradaki hayvanların çok fazla bakımsız olduğunu görüyor. Altını eşelediğinde askeriyeden gelen yardımların aslında hiçbir şekilde hayvanlara ulaştırılmadığını, devletten gelen yardımların ise özel veteriner kliniğinde satıldığını belirledi. Hayvanları da zehirlerle öldürüldüğünü tespit ediyor. Bahse konu zehirlerin numunelerini aldık, özel bir şirkette test ettik. Bu zehirlerde çok ağır ve hayvanları öldüren zehirler. Bizde burası için işlemler başlattık" dedi.

Veterinerin görevinden uzaklaştırılmasına rağmen hayvan ölümlerinin durmadığını ifade eden Durna, "Geçen gün yine çöpten hayvan ölümleri çıktı. Bunun üzerinde sosyal medyada galeyana uğradılar. Bizde şikayetlerde bulunduk, soruşturmalar açıldı. Ancak hali hazırda orada çalışanlar, işlerine devam ediyor. Bir tedbir alınmış değil. Bize de suçlamalarda bulunuyorlar, bunun bir siyasi yanı olduğunu, belediyeye karşı siyasi bir girişimde bulunmak için yaptığımızı ileri sürüyorlar. Hayır, biz siyasi bir çaba içinde değiliz. Biz hayvan severiz. Bizim amacımız orada hayvanların güvenliğinin sağlanması, ölen hayvanların hakkının aranması için de çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" diye konuştu.