DHA YURT BÜLTENİ-11

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dağdan ve kum ocağından görüntü

-Kopan kaya parçalarından görüntü

-Kum ocağındaki tozdan görüntü

-Ramazan ÇETİN anons

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT /DENİZLİ, (DHA)

================================

Denizli'de depremin yaraları sarılıyor (3)

BAKAN MURAT KURUM: 150 KONUT YAPILACAK

Denizli'nin Bozkurt İlçesi'nde dün saat 14.25'te yaşanan 6 büyüklüğündeki depremden sonra bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çardak ve Bozkurt'ta incelemelerde bulundu. Burada hasar gören evlere giden Kurum, çadırlarda kalan ya da evlerinin yakınındaki güvenli alanlarda duran vatandaşların taleplerini dinledi. Onların isteklerini not etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Murat Kurum, onlarla sohbet etti, hediye verdi. Bozkurt Kaymakamlığı'nda da kriz merkezinden yetkililerden bilgi alan Murat Kurum, ardından depreme ilişkin son rakamları paylaştı. Depremin hemen ardından ilgili kurumların olaya müdahale ettiğini anlatan Murat Kurum, "Bizler de yerinde tespitlerimizi yaptık. Binaların hasar tespiti durumlarını inceledik. Bugün akşama kadar ya da yarın öğlene kadar tüm tespitleri tamamlayacağız. Yaralı vatandaşımız kalmadı. 81 yaralı vatandaşımızın tamamının işlemleri yapıldı. Taburcu edildi. Bozkurt ilçemizde incelenen 761 binanın 88'i ağır hasarlı, 673'ü az hasarlı, Çardak ilçemizde ise incelenen 215 binanın 20'i ağır hasarlı 195'i hafif hasarlı. Yani toplam incelenen 976 binanın 108'i ağır hasarlı, 868'i ise hafif hasarlı" dedi.

'KONUTLAR 5-6 AY İÇİNDE TESLİM EDİLECEK'

Tespitlerin tamamlanmasından sonra hak sahipliği sürecini başlatacaklarını da vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hak sahipleri belirlendikten sonra artık yapım sürecine gireceğiz. TOKİ'ye Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, vatandaşların yaralarını sarmak için yapım sürecini başlattık. Bozkurt'ta stadyumun yanındaki alana, 150 konutu ve cami inşaatını başlatıyoruz. Ay sonu bu süreç başlayacak. 5- 6 ay içerisinde de konutları tamamlayıp hak sahiplerine vereceğiz. Bozkurt Tutluca Mahallesi'nde bir camimiz var hasarlı, camiyi gezdik. Caminin hemen yıkım işlemini bugün başlattık. Yapımına da ay sonunda başlayacağız. Çardak'ta da TOKİ'ye 100 konut bir cami için yapım talimatı verdik. Bozkurt Çardak ilçelerinde bu yapacağımız inşaatların dışında AFAD hak sahiplerini belirleyecek. Vatandaşlarımız isterse evlerini kendileri yapmak isterse hak ediş karşılığı krediler, AFAD tarafından verilecek. Süreci eş zamanlı götüreceğiz. Bunun için faizsiz kredimiz var. 2019 yılı fiyatlarıyla 101 bin lira, 15 yıl ödemeli bir kredimiz. Ayrıca hem Çardak Belediyemize hem de Bozkurt Belediyemize nakdi yardım yaptık."

'ÜLKEMİZİN YÜZDE 66'SI DEPREM BÖLGESİ'

Türkiye'nin yüzde 66'sının deprem bölgesi olduğunu, buralarda nüfusun yüzde 71'inin yaşadığını ifade eden Murat Kurum, "Bu depremler kentsel dönüşümün elzem olduğunu gösteriyor. Hiçbir can kaybımız olmadı, mal kaybımız oldu. Onları da halledeceğiz. Cumhurbaşkanımız da vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletti. Hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Vatandaşımızın canı, malı bize emanettir. Biz de bu emanete sahip çıkarak kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz" dedi.

'HER YIL 300 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

Açıklamalarından sonra basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Murat Kurum, kentsel dönüşüme değinip "Kentsel dönüşüm tek taraflı yapılacak bir şey değil. Vatandaşlarımız, yerel yönetimler, belediyeler var. Bizde bakanlık olarak gerekli desteği vereceğiz. Daha dönüşüm için 6.7 Milyon konutumuz, bağımsız birimimiz var. Sahipleriyle bu döşümü de her yıl 300 bir konutu dönüştürerek yapacağız. Bu yıl içinde TOKİ'ye yaklaşık 50 bin konuta ilişkin talimatlarımız oldu. Belediyelerimize kentsel dönüşüm için talimat vereceğiz" dedi. Kurum, binaların yıkımına ilişkin soruya da, gerekli tespitlerin ve hak sahipliği işlemlerinin yapılmasından sonra yıkımların gerçekleştirileceğini, yine vatandaşların binalarıyla ilgili durum ilan edilinceye kadar evlerine girmemelerini ve binalarının dayanıklılık durumunu da ilgili müdürlüklerden öğrenmelerini istedi.