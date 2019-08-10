DHA YURT BÜLTENİ-11

Drone tespit etti, 'Yaşam Tüneli' nde bilgilendirildiler KARABÜK'te emniyet kemeri takmadığı drone ile tespit edilen sürücüler, ‘Yaşam Tüneli' adı verilen çadırda trafikteki hataların gösterildiği video ile uyarıldı. Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz ile birlikte D-755 Karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde uygulama yapan polisleri ziyaret etti. Vali Gürel, drone ile hataları tespit edilen sürücülere kendisini tanıttıktan sonra meşhur Safranbolu lokumu ikram edip, 'Yaşam Tüneli' adı verilen çadıra davet etti. Vali Gürel, sürücülerle birlikte trafikteki hataların gösterildiği 3 dakikalık filmi izledi. Vali Gürel yaptığı açıklamada, "Ana yollarımızda ve şehir içinde çok yoğun bir trafik yaşanmakta. Bunu hissediyoruz. Şu ana kadar 2 gün içerisinde 54 bin 500 araç girişi, 53 binde araç çıkışı mevcut. Bu sirkülasyon bayram boyunca devam edecek. 24 saat esasına göre takibe başladık. Polis bölgesinde 21 ekiple 123 arkadaşımız, jandarma bölgesinde ise 25 personelimiz sadece trafik denetimleriyle görevleri başında. Can kaybı olmasın istiyoruz. Bunun gayreti içerisindeyiz. Durduğumuz araçlarda yorgun olduğunu hissettiğimiz, kurallara uymadığını tespit ettiğimiz ‘Yaşam Tüneli Çadırı’na alıp videolar gösteriyoruz. Burada hem farkındalık oluşturmak hem de hataları yapmasın diye kısa bir fim gösterimi yapılmakta.’" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Drone detay

-Fuat Gürel’in lokum ikram etmesi emniyet kemeri takmayan sürücüleri uyarması

-Fuat Gürel Yaşam Tüneli Çadırında sürücülerle kısa film izlemesi

-Fuat Gürel’in makam aracına binip emniyet kemerini takması

-Fuat Gürel’in açıklaması Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) ============ Şehitliğe ziyaretçi akını SAMSUN'da, Kurban Bayramı arefesinde şehitlikler ziyaretçilerle doldu taştı. Aileler şehit mezarlarına su döküp dua etti. Samsun'da, Kurban Bayramı öncesinde arefe günü kent merkezindeki şehitlikler ziyaretçi akınına uğradı. Kıranköy Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret eden şehit yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Ziyaretçiler, şehit kabirleri başında dua etti. Şehit anneleri evlatlarının mezarlar taşlarını ve fotoğraflarını öpüp, okşadı. Vatandaşlar da şehitliğe gelerek mezarlara su döküp, dua etti. Görüntü Dökümü:

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-Şehitlikten detay

-Vatandaşların ve şehit yakınlarının ziyaret etmesi

-Mezarlık ziyaretine gelenlerden detaylar

-Detaylar Haber-Kamera:Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)

=================== Validen sürücülere: "Matem günümüz değil, bayram günümüz olsun" SAKARYA Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kurban Bayramı tatili için yollara çıkan vatandaşlara "Matem günümüz değil, bayram günümüz olsun" diyerek trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yollarda denetimlerini arttırdı. Vali Ahmet Hamdi Nayir, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit trafik denetimlerini yerinde inceledi. TEM Otoyolu Arifiye gişelerinde yapılan denetimlerde Vali Nayir, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, "Matem günümüz değil, bayram günümüz olsun" dedi. Vali Nayir araçlarda bulunanlara çikolata ikramında bulunurken, çocuklara ise düdük vererek sürücülerin hata yapmaları durumunda çalmalarını istedi. Vali Nayir yaptığı açıklamada, "Alınan tedbirleri yerinde görmek üzere ekiplerin görev aldıkları yerleri görmeye başladık. İlimizden önemli arterler geçiyor. Günlük 110 bin civarında bir akış var ve bayramlarda bu sayı 180 bini buluyor. Arkadaşlarımız bütün güzergahlarda tedbirlerini almış bulunuyor. Bayram boyunca tedbirlerimiz sürecektir." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vatandaşlar

Vali Röportaj

Detay HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA) ============ Bolu'da bayram tatili trafiği (3)

TRAFİK YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk Bolu'nun TEM Otoyolu geçişinde sürüyor. Yoğunluk özellikle TEM Otoyolu'nda Bolu Dağı ve Avşar köyü mevkiinde yaşanıyor. D-100 Karayolunda ise Gerede-Karadeniz yol ayrımında yoğunluk yaşanıyor.

ARAÇ ARIZALARI NEDENİYLE BOLU DAĞI'NDA ZAMAN ZAMAN TRAFİK DURUYOR

TEM Otoyolu'nun dik rampalarıyla bilinen Bolu Dağı mevkiinde sıcak havanın da etkisiyle araçlar sıklıkla arıza yapıyor. Bazı sürücüler, araçlarının hararet yapmasını engellemek için yol kenarına park ediyor. Bazı araçlar ise yol ortasında arıza yaptığı için trafikte aksama yaşanıyor. Arıza yapan araçlar bölgede hazır bekleyen çekicilerle yoldan kaldırılıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yoldan görüntüler

-Arıza yapan araçlar

-Çekici üzerindeki araçlar

-Trafiğin durma noktasına geldiği anlar

-Detaylar Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

============ Pazardan kaçan boğayı brandayla yakalamaya çalıştılar ERZURUM, (DHA)-ERZURUM'da hayvan pazarından kaçan boğa sahiplerine zorlu anlar yaşattı. Merkez Aziziye ilçesinde boş bir arazide kurulan kurban pazarından kaçan tosun, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarına kadar koştu. Sahiplerini de peşinden koşturan boğanın karayoluna inmemesi trafikte sıkıntıya yol açmadı. Arazide kaçan boğayı yakalamak için önce ip kullanan vatandaşlar başarısız olunca ellerinde geçirdikleri brandayı boynuna atmak istedi. İspanya'daki arenalarda yapılan güreşi aratmayan görüntülerin yaşandığı kovalamaca sonunda kaçak boğa sahiplerine teslim oldu. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber-Kamera: ERZURUM, (DHA) ======================== Sağır ve dilsiz rolü yapan dilencinin yalanı hastanede ortaya çıktı BURSA'nın İnegöl ilçesinde, gömleğine iğnelediği 'sağır ve dilsiz' yazılı kağıtla dilenen dilencinin sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede engelinin bulunmadığı ortaya çıktı. İnegöl Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Zabıta ekipleri, Çarşı Camii'nin önünde elinde baston, gömleğinde de 'Sağır ve dilsiz' yazısı bulunan Cumali A.'yı yakaladı. Sağlık kontrolü için İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilen Cumali A.'nın engeli bulunmadığı ortaya çıktı.

Hakkında yasal işlem yapılan Cumali A.'nın üzerinden çıkan 360 liraya el konuldu.

Görüntü dökümü;

-Dilenciden detaylar Süre: 38 saniye,, Boyut: 85 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) ================= Antalya'da havuzlar da tıklım tıklım doldu KURBAN Bayramı arifesinde Antalya'da su parkları tıklım tıklım doldu. Hava sıcaklığının 39, deniz suyu sıcaklığının 30 derece, nem oranının yüzde 22 kaydedildiği Antalya'da, sıcaktan bunalanlar su parklarını doldurdu. Kent sakinlerinin yanı sıra Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Antalya'ya gelenler de su parklarında serinlemeye çalıştı. Yabancı turistlerin de yoğun olduğu su parklarında kimisi güneşlenirken kimisi yüzerek serinlemeye çalıştı. Tatilciler özellikle dalga havuzunda çocuklarıyla eğlendi. Pek çok çocuk ebeveynlerinin gözetiminde su kaydıraklarından kayarak bu anların keyfini yaşadı. Tatilciler selfie çekmeyi de ihmal etmedi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, Antalya'da hava sıcaklığının bayramın birinci günü olan 11 Ağustos Pazar 42 derece olacağı kaydedildi. Hava sıcaklığının 12 Ağustos Pazartesi 39, 13 Ağustos Salı 38 ve 14 Ağustos Çarşamba günü ise 36 derece olacağı tahmin ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Havuz içinde serinleyenlerden görüntü

Çocuk havuzunda çocukların görüntüsü

Lastik botlarla kaydıraklardan kayanların görüntüsü

Güneşlenenlerden görüntüsü

Havuz içinde oturanların görüntüsü

Detaylar

288 MB -- 02.36 // HD Haber: İbrahim LALELİ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,( DHA) ================================== Sarissa Antik Kenti'nin tanıtımı için 'Hititli Kız' klibi SİVAS'ın Altınyayla ilçesi Deliilyas Beldesi'nde bulunan Hititlerin yazlık başkenti Sarissa Antik Kenti ve Kral Havuzu'nun turizme kazandırılması ve tanıtımı için 'Hititli Kız' klibi hazırlandı.

Altınyayla ilçesi Deliilyas Beldesi Kuzulu Mezrası'nda bulunan Anadolu'da kurulan ilk devlet ve ilk uygarlık olan Hitit Krallığının yazlık başkenti Sarissa Antik Kenti ve Kral Havuzu'nun tanıtımı ve turizme kazandırılması için Deliilyas Belediyesi tarafından 'Hititli Kız' klibi hazırlandı. Şair Zeki Oğuz'a ait olan 'Hititli Kız' şiirinden esinlenerek hazırlanan klipte beldede yaşayan lise öğrencisi Eylem Nisa Tek rol aldı. Sarissa Antik Kentte ve Kral Havuzu'nda yapılan klip çekimleri iki günde tamamlandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

Deliilyas Belediye Başkanı Mehmet Tek, Sarissa Antik Kentin bölge için çok önemli olduğunu belirterek, "Sarisssa'nın kültür ve turizme kazandırılmasını istiyoruz. Çalışmaların en kısa sürede yapılmasını bekliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile, Deliilyas Belediyesi olarak elimizden imkanlar ne ise, alt yapı, yol ve su ihtiyaçları hususunda destek vereceğimizi belirtiyoruz. Bu tarihi turizm merkezinin tüm Türkiye'nin ve tüm dünyanın görmesini, bilmesini ve tanımasını istiyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmek için bu tanıtım klibine destek olduk" dedi.