DHA YURT BÜLTENİ-11

Bakan Soylu, 'Kemerin Ses Getirsin Kampanyası'ndan da güzel sonuçlar aldıklarını ileterek, "Merak etmeyin bayramda çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu sabah saat dörde doğru Hakkâri Valisi aradı, orada ben ayrıldıktan sonra operasyon yapıyorlardı, 4 terörist orada etkisiz hale getirildi. Bayram seyran bakmayız. Ağrı'da da 300 kilogram eroini yakaladılar. Yollarda polislerimiz, jandarmalarımız görevlerine devam ediyor. Trafik denetimi yapıyorlar, sebebi bir az can daha kaybetmek. Büyük bir gayret ortaya koyduk, kemerimizi de bağlıyoruz. Kemerimiz de ses getiriyor inşallah. Yaptığım denetimlerde bir şeyi müşahede ettim; neredeyse yüzde 99'una yakın kemer konusunda bir duyarlılık elde edildi. Çok çalışacağız, size mahcup olmamak için çok gayret göstereceğiz" diye konuştu.

Garip köyünde, her eve kurban eti girmesi için 20 sene önce başlatılan gelenek bu yıl da sürdürüldü. Maddi durumu iyi olan köylülerin satın aldıkları kurbanlıklar, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde köy meydanında kesildi. Ardından, köydeki her eve eşit olarak dağıtıldı.

20 yıldır süren kurbanlık geleneği (2) BİNGÖL'DE DE HER EVE EŞİT DAĞITILIYOR

Bayramlaşma programında konuşan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, kentte, güvenlik güçlerinin terörle mücadelede önemli başarılar elde ettiğini söyledi. Güvenlik güçlerine minnettar olduklarını söyleyen Aktaş "Gerektiğinde canlarınızı da ortaya koyarak kutsal bir görevi yapıyorsunuz. Bu kutsal görev ile ülkemize vatanımıza ve milletimize hizmet ediyorsunuz. Sizlere minnettarız. Bu kutsal vatan görevinizi yaparken şunu da bilin ki, hem devletimiz hem milletimiz her şeyi ile bütün imkanlarıyla sizlerin arkasındadır. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki devletimiz sizin görevinizi rahat içinde huzur içinde yapabilmeniz için bütün imkanlarını seferber ediyor. Terörle mücadele konusunda Tunceli'de güvenlik güçlerimiz büyük başarılar elde ettiler. Gerek askerimiz gerek polisimiz büyük bir cesaretle teröre büyük darbeler vurarak huzur ve güven ortamını sağladılar. Bu huzur ve güven ortamının sağlanmasında büyük emek sahibi sizlersiniz. Terör odaklarıyla mücadele ederken ve elde ettiğiniz başarılarla vatana olan sevginizi kanıtlamış durumdasınız. Devlet ve millet olarak elde ettiğiniz başarınızı takdir ediyoruz" dedi.

Salihlili çiftçiler damlama sulama sistemi istiyor

DÜNYACA ünlü Salihli kirazı ve Sultaniye çekirdeksiz kuru üzüm başta olmak üzere pamuk ve domates üretiminde önemli bir konuma sahip olan Salihli Ovası'nda çiftçiler artık eski yöntem sulama sisteminin yerine modern sulama sistemi istiyor. Üreticiler bunun için yetkililerden destek beklediklerini söyledi.

Suyun her bir damlası büyük önem kazanırken Salihli'de çiftçiler de tarlalarını salma sulama yöntemi yerine damlama sulama ile sulamak istiyor. Modern yöntemler sayesinde üründe verimin artacağına da dikkat çeken çiftçiler bu yolla su israfının da önüne geçileceği görüşünde. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç şunları söyledi:

"Su bir ömür, bir can ve hayattır. Tarlalarımızı salma sulama yöntemi yerine kapalı sistem sulama yöntemi ile sulamış olsak hem ürüne hem de toprağa zarar vermeden, ürün ve toprağın geleceği açısından çok önemli kazanımlar elde edebiliriz. Modern sistemlerle birlikte çiftçimizin hem daha iyi ürün alacağından hem de suyumuzu daha iyi koruyacağımızdan eminiz. Salihli Ovası'nda, mayıs ayında su salınan kanallarımız ağustos sonuna kadar aralıksız akardı. Şu an kanallara barajlardaki suyun azlığından dolayı 56 gün ancak su salınabiliyor. Suyun değerini ve kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ürünlerimizi damlama sulama ile sulamak istiyoruz ama maalesef bu sistem çok pahalı oldu. Geçen yıllara göre fiyatlar çok daha yüksek. Çiftçimizin imkanı olmadığı için ürünlerini vahşi sulama ile suluyor. Ziraat Odası olarak DSİ, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Salih Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile bakanlığımızdan özellikle damlama sulama ve kapalı sisteme geçecek üreticilerimize destek vermelerini istiyoruz."