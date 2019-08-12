DHA YURT BÜLTENİ-11

Bakan Soylu: Türkiye kendi istikametinde gitmektedir İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, S-400 füze savunma sistemine ilişkin, "'S-400'ler gelecek' dedik. Kim ne söylerse söylesin; Amerika öyle söylesin, böyle söylesin, hiçbir ehemmiyeti yok. Türkiye kendi istikametinde gitmektedir ve bundan da geri adım atmayacak. S-400'ler geldi ve bu topraklar tarihinin en güvenli noktasına bir adım daha yaklaşmış oldu. Daha yeni başladık. Çok zengin, çok güçlü, çok özgür olacağız" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Bayramlaşma öncesi konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ülke ve bölgede gerçekleştirdikleri yatırımların hızla sürdüğünü belirterek, Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, S-400 füze savunma sistemine ilişkin konuştu. Türkiye topraklarının tarihinin en güvenli noktasına bir adım daha yaklaşmış olduğunu belirten Bakan Soylu "Çok iyi gidiyoruz. Daha da iyi gideceğiz. Dev projeler tek tek hayata geçiriliyor. Bursa'da yeni şehir hastanesini açtık. 7 yıldızlı otel desem azdır. İnsanımıza ne kadar değer verdiğimizi ebetteki milletimiz iyi bilir. Geçen buraya geldiğimizde 'S400'ler gelecek' dedik. Kim ne söylerse söylesin; Amerika öyle söylesin, böyle söylesin, hiçbir ehemmiyeti yok. Türkiye kendi istikametinde gitmektedir ve bundan da geri adım atmayacak. S400'ler geldi ve bu topraklar tarihinin en güvenli noktasına bir adım daha yaklaşmış oldu. Allah milletimizden razı olsun. Yatırımlarla turizmle memleketimiz daha iyi noktalara geldi. Daha yeni başladık. Çok zengin olacağız, çok güçlü olacağız, çok özgür olacağız; etrafımızdaki coğrafyaya dünyada, 'başka yerlerde olup da biz buraya nizam vermeye çalışacağız' diyen kimseyi karıştırmayacağız. Adaletimizi de, huzurumuzu da biz getireceğiz" dedi.

'KEMER KONUSUNDA YÜZDE 99 DUYARLILIK ELDE EDİLDİ' Bakan Soylu, 'Kemerin Ses Getirsin Kampanyası'ndan da güzel sonuçlar aldıklarını ileterek, "Merak etmeyin bayramda çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu sabah saat dörde doğru Hakkâri Valisi aradı, orada ben ayrıldıktan sonra operasyon yapıyorlardı, 4 terörist orada etkisiz hale getirildi. Bayram seyran bakmayız. Ağrı'da da 300 kilogram eroini yakaladılar. Yollarda polislerimiz, jandarmalarımız görevlerine devam ediyor. Trafik denetimi yapıyorlar, sebebi bir az can daha kaybetmek. Büyük bir gayret ortaya koyduk, kemerimizi de bağlıyoruz. Kemerimiz de ses getiriyor inşallah. Yaptığım denetimlerde bir şeyi müşahede ettim; neredeyse yüzde 99'una yakın kemer konusunda bir duyarlılık elde edildi. Çok çalışacağız, size mahcup olmamak için çok gayret göstereceğiz" diye konuştu. VATANDAŞLARLA BAYRAMLAŞTI Konuşmaların ardından Soylu ve Turhan, beraberindeki AK Parti Milletvekilleri Salih Cora, Adnan Günnar, Muhammet Balta ve Bahar Ayvazoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile birlikte vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşmaya, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gözlenirken, meydanda kurulan çadır önünde uzun kuyruklar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bayramlaşa alanından görüntüler

-Bakan Soylu, konuşma

-Bayramlaşma

-Alandan detay görüntüler BOYUT: 570,73 MB HABER KAMERA: Fatih TURAN/TRABZON,(DHA) =================== Şanlıurfa'da komşuların alacak kavgası: 5 yaralı, 4 gözaltı ŞANLIURFA'da alacak meselesi yüzünden husumetli olan komşu iki aile arasında çıkan bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına aldı. Olay, öğleden sonra Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak meselesinden husumet bulunduğu öne sürülen komşu Alan ve Özmen ailelerinin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma, diğer aile üyelerinin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, Mehmet Burhan Özmen (23), Ömer Faruk Özmen (32), Mahmur Özmen (55), İbrahim Özmen (29) ve Murat Alan (37) yaralandı. Yaralılar, mahalle sakinlerinin çağırdığı ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Polis araçları

- Polislerin çalışması

- Genel ve detay görüntüler Haber- Kamera: ŞANLIURFA-DHA) ==================== Depolama alanındaki tahtalar alev alev yandı KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, boş bir fabrikanın depolama alanında bulunan tahtalar tutuştu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Öğleden sonra Gebze Cumhuriyet Mahallesi’nde kullanılmayan bir fabrikanın depolama alanındaki tahtalar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Palet ve tahtalar alev alev yanarken, itfaiye haber verildi. Alevler çevredeki ağaçlık alana da yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Alev alev yanan tahtalardan görüntü

İtfaiyenin söndürme çalışmaları HABER-KAMERA: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA) ===================== Tekirdağ'da denize girmeyin uyarısı TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde fırtına ve denizde oluşan yüksek dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklanıp, belediye hoparlöründen boğulma tehlikeleirine karşı vatandaş uyarıldı. Marmara Ereğlisi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri havı sıcaklığının 31 derece olduğu ilçede saatte 42 kilo metre esen rüzgar nedeniyle denizdeki dalgaların yüksek olmasından dolayı boğulma tehlikelerinin önüne geçmek amacıyla denize girmeyi yasakladı. Marmara Ereğlisi Belediyesi'nin hopörlerinden ekipler 'hava muhalefeti ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesi yasaktır' anonsları yaptı. Sahilde ekiplerin uyarısını duyan bazı vatandaşlar denize girmekten vazgeçip sahilden uzaklaşırken bazılarıda yoğun dalgalara aldırış etmeden denize girip serinledi.

Görüntü dökümü:

Denize girenler

Dalgalardan görüntü

Belediyenin hoparlörü

Genel ve detaylar Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ,(Tekirdağ),(DHA) ========================= 20 yıldır süren kurbanlık geleneği (2)

BİNGÖL'DE DE HER EVE EŞİT DAĞITILIYOR Bingöl'e bağlı Garip köyünde, 20 yıllık Kurban Bayramı geleneği bu yıl da sürdü. Maddi durumu iyi olan köylüler tarafından alınan kurbanlıklar, köy meydanında kesilip, her eve eşit şekilde dağıtıldı. Garip köyünde, her eve kurban eti girmesi için 20 sene önce başlatılan gelenek bu yıl da sürdürüldü. Maddi durumu iyi olan köylülerin satın aldıkları kurbanlıklar, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde köy meydanında kesildi. Ardından, köydeki her eve eşit olarak dağıtıldı. Köy muhtarı Veysel Ketenalp, bu geleneği 20 yıldır sürdürdüklerini ifade ererek, bu gelenekle birlikte kurbanlık etini adaletli bir şekilde dağıtmayı sağladıklarını söyledi. Köy sakinlerinden Yunus Erkan ise bu geleneği yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Görüntü Dökümü

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Hayvanların köye getirlişi

Köy meydanında hayvanların kesilmesi

Kesilen hayvanların tartılması

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 491 MB ======================== Emniyet Genel Müdürü, Tunceli'de güvenlik güçleriyle bayramlaştı EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde, Tunceli'de polis ve askerlerle bayramlaştı. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tunceli'ye gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, kentte görev yapan polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaştı. Polisevinde düzenlenen programa Aktaş'ın yanı sıra Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen katıldı. Bayramlaşma programında konuşan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, kentte, güvenlik güçlerinin terörle mücadelede önemli başarılar elde ettiğini söyledi. Güvenlik güçlerine minnettar olduklarını söyleyen Aktaş "Gerektiğinde canlarınızı da ortaya koyarak kutsal bir görevi yapıyorsunuz. Bu kutsal görev ile ülkemize vatanımıza ve milletimize hizmet ediyorsunuz. Sizlere minnettarız. Bu kutsal vatan görevinizi yaparken şunu da bilin ki, hem devletimiz hem milletimiz her şeyi ile bütün imkanlarıyla sizlerin arkasındadır. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki devletimiz sizin görevinizi rahat içinde huzur içinde yapabilmeniz için bütün imkanlarını seferber ediyor. Terörle mücadele konusunda Tunceli'de güvenlik güçlerimiz büyük başarılar elde ettiler. Gerek askerimiz gerek polisimiz büyük bir cesaretle teröre büyük darbeler vurarak huzur ve güven ortamını sağladılar. Bu huzur ve güven ortamının sağlanmasında büyük emek sahibi sizlersiniz. Terör odaklarıyla mücadele ederken ve elde ettiğiniz başarılarla vatana olan sevginizi kanıtlamış durumdasınız. Devlet ve millet olarak elde ettiğiniz başarınızı takdir ediyoruz" dedi.

Polisevinde programın ardından Aktaş ve beraberindekiler, kent merkezinin güvenliğini sağlayan gözetleme noktasını ziyaret ederek, özel harekat polisleriyle bir araya geldi. Görüntü Dökümü

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Aktaş'ın polisevine gelişi

Polisevinde düzenlenen bayramlaşma

Aktaş'ın konuşması

Valilik ziyareti

Polis özel harekat ekipleri ziyareti

Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 570 MB =============================== Amasra’ya ziyaretçi akını BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, bayram tatilinin 2'nci gününde doldu. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, bayramın 2’nci günü yaklaşık 50 bin günübirlik ziyaretçinin ilçelerine geldiğini söyledi. Tarihi yapıların yanında doğayla bütünleşen sahilleri, az dalgalı denizi ile ilgi gören Amasra, Kurban Bayramı’nda tatilcilerin akınına uğradı. Bayram tatili nedeniyle ilçedeki otel ve pansiyonlar tamamen doldu. Bayramın 2'nci gününde çevre illerden günübirlik gelen ziyaretçilerle birlikte ilçede yoğunluk daha da arttı. İlçe girişinde özellikle öğleden sonra uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, ilçe merkezindeki otoparklar, liman çevresindeki alanlar ile yol kenarlarının dolması üzerine sürücüleri girişteki boş arazilere yönlendirdi. İlçede saatte 50 kilometre hızla esen şiddetli poyraz rüzgarı ile birlikte hava sıcaklığı 21 dereceye kadar düştü. Aşırı rüzgara rağmen büyük liman ve küçük limandaki plajlarda yoğunluk yaşandı. Kemerdere Köprüsü üzerinde turistler Tavşan Adasına karşı hatıra fotoğrafı çekmek için adeta sıraya girdi.

Amasra Büyük Limandaki tekne turları ise şiddetli rüzgar nedeniyle deniz gezisine ara verdi. İlçedeki şiddetli rüzgarın yarından itibaren etkisini kaybedeceği yoğunluğun 3’üncü ve 4’üncü gün daha fazla olması bekleniyor. 5 günlük Ramazan Bayramı tatili başlamadan önce toplam 4 bin yatak kapasitesi bulunan otel ve pansiyonların, rezervasyonların günler öncesinden dolduğunu belirten Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, “Arife gününden itibaren ilçemize misafirlerimiz gelmeye başladı. Dün ve bugün şiddetli poyraz günübirlik ziyaretçileri etkilese de yine otoparklar ve plajlarımız doldu. Yarın rüzgarın kesileceğini düşünüyoruz. Asıl yoğunluğun 3’üncü ve 4’üncü olacağını tahmin ediyoruz. Hissedilen sıcaklığın 21 derece olmasına rağmen günübirlik 50 bin kişiyi ağırladık. Önümüzdeki günler içinde bütün belediye olarak gerekli tedbirlerimizi aldık. Herkesi şirin Amasra’ya bekliyoruz.” diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Amasra plajı tepeden detay

-Çekiciler çarşısı detay

-Amasra Tavşan Adası fotoğraf çektirenler

-Amasra Kalesinde gezen turistler

-Plajdan detay

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA) ====================== Salihlili çiftçiler damlama sulama sistemi istiyor DÜNYACA ünlü Salihli kirazı ve Sultaniye çekirdeksiz kuru üzüm başta olmak üzere pamuk ve domates üretiminde önemli bir konuma sahip olan Salihli Ovası'nda çiftçiler artık eski yöntem sulama sisteminin yerine modern sulama sistemi istiyor. Üreticiler bunun için yetkililerden destek beklediklerini söyledi. Suyun her bir damlası büyük önem kazanırken Salihli'de çiftçiler de tarlalarını salma sulama yöntemi yerine damlama sulama ile sulamak istiyor. Modern yöntemler sayesinde üründe verimin artacağına da dikkat çeken çiftçiler bu yolla su israfının da önüne geçileceği görüşünde. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç şunları söyledi:

"Su bir ömür, bir can ve hayattır. Tarlalarımızı salma sulama yöntemi yerine kapalı sistem sulama yöntemi ile sulamış olsak hem ürüne hem de toprağa zarar vermeden, ürün ve toprağın geleceği açısından çok önemli kazanımlar elde edebiliriz. Modern sistemlerle birlikte çiftçimizin hem daha iyi ürün alacağından hem de suyumuzu daha iyi koruyacağımızdan eminiz. Salihli Ovası'nda, mayıs ayında su salınan kanallarımız ağustos sonuna kadar aralıksız akardı. Şu an kanallara barajlardaki suyun azlığından dolayı 56 gün ancak su salınabiliyor. Suyun değerini ve kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ürünlerimizi damlama sulama ile sulamak istiyoruz ama maalesef bu sistem çok pahalı oldu. Geçen yıllara göre fiyatlar çok daha yüksek. Çiftçimizin imkanı olmadığı için ürünlerini vahşi sulama ile suluyor. Ziraat Odası olarak DSİ, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Salih Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile bakanlığımızdan özellikle damlama sulama ve kapalı sisteme geçecek üreticilerimize destek vermelerini istiyoruz."