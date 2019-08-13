DHA YURT BÜLTENİ - 11

Bolu'da, TEM yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, bariyerlere çarpıp takla attı, aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale yapıldığı sırada Dursun Ali Bedir'in (81) başının üstünde karton tutularak güneşten etkilenmesi önlendi. Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM yolunun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Gülzade Bedir (69) yönetimindeki 16 AEG 599 plakalı cip, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Cip, daha sonra takla atarak, refüjde kaldı. Kazada sürücü Gülzade Bedir ile araçta bulunan Ergül Bedir (50), Özcan Bedir (56) ve Dursun Ali Bedir yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil, polis ve Karayolları ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Bu sırada polis ve Karayolları personeli yaralılardan Dursun Ali Bedir'in güneşten etkilenmemesi için başının üstünde karton tuttu. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bolu'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sinop'ta bir genç kız, sokak ortasında tartıştığı erkek arkadaşına kafa attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, saat 15.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Genç kız, erkek arkadaşı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç kız, erkek arkadaşına aniden kafa attı. Neye uğradığını şaşıran erkek, karşılık vermezken, genç kızı çevredekiler sakinleştirdi. İkili daha sonra caddeden uzaklaştı. O anlar, bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araç

-Yaralılara müdahale

-Ambulansların görüntüsü

-Polisin ve karayolları personelinin karton tutması

-Detaylar

Süre: 01.02-Boyut: 116 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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Belçikalı heykeltıraşın 'nazar boncuğu' yeni yerinde

Mersin'de, 10 yıl önce düzenlenen Heykel Sempozyumu kapsamında, Belçikalı sanatçı Renata Verbrugge tarafından yapılan 'Bir Nazar Boncuğunun Anıları' heykeli, parktan yaya yoğunluğunun olduğu caddeye yerleştirildi.

7'nci Hüseyin Gezer Taş Heykel Sempozyumu kapsamında, 2009 yılında, Renata Verbrugge tarafından yapılan ve 10 yıldır Atatürk Parkı'nda sergilenen 'Bir Nazar Boncuğunun Anıları' isimli heykel, Atatürk Caddesi'ne taşındı. Ekiplerin özeni ve dikkati ile parktan Atatürk Caddesi'ne taşınan heykel, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'nın batı yakasına yerleştirildi. Mermer malzemeden yapılan, küp şeklindeki kesimi ve üzerindeki oyma detayları ile caddedeki yerini alan heykel, beğeni topladı.

Görüntü Dökümü

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-Kamyon kasasındaki heykelin görüntüsü

-İş makinesi ve kamyonun görüntüsü

-Heykelin kaidesi taşınırken

-Kaidenin montajı yapılırken

-Heykel iş makinesi ile taşınırken

-Heykelin montajı

-Heykelden genel ve detay