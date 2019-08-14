DHA YURT BÜLTENİ - 11 

Kastamonu'da baraj göletinde facia: Anne, baba ve çocuk boğuldu Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde Beyler Barajı Göleti'ne giren Oğuzhan Kadıncıoğlu (22) ile çırpınmaya başladı. Oğuzhan Kadıncıoğlu ile onu kurtarmak isteyen annesi Behice (46) ve babası Nihat Kadıncıoğlu (47) boğuldu. Olay, öğle saatlerinde Devrekani ilçesinde bulunan Beyler Barajı'nda meydana geldi. Ankara'da oturan Kadıncıoğlu ailesi, Kurban Bayramı nedeniyle yakınlarını ziyaret etmek için memleketleri Kastamonu'nun Seydiler ilçesine geldi. Behice- Nihat Kadıncıoğlu çifti çocukları Oğuzhan ile birlikte daha sonra piknik yapmak amacıyla Beyler Barajı kıyısına geldi. Burada Oğuzhan Kadıncıoğlu serinlemek için baraj göletine girdi. Bir süre sonra suda çırpınan Oğuzhan'ı kurtarmak için önce annesi Behice, ardından ise babası Nihat Kadıncıoğlu suya atladı. Ancak onlar da çırpınmaya başladı, ardından da hepsi gözden kayboldu. Çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 3 kişinin cansız bedenlerini sudan çıkardı.

3 kişinin cansız bedenleri, Devrekani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden fotoğraf

-Ölen baba ile oğlunun fotoğrafı

-Cenazelerin hastane morguna getirilmesi

Haber:Gürkan YILMAZ/DEVREKANİ (Kastamonu), (DHA) - ============================== Milas'ta orman yangını Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Sarp arazideki yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Demirciler Mahallesi sınırlarındaki çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, bugün saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, yangını Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine helikopter ile havadan, arazöz ve orman işçileriyle karadan söndürme çalışmalarına başlandı. Yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) ============================

İzmir'e gelen tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı Kurban Bayramı tatilini İzmir ve çevresinde geçerenler, dönüş için şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk oluşturdu. Günde ortalama 3 bin otobüsün çıkış yaptığı otogara gelenler, memleketlerine eli boş dönmedi. Bazı yolcular gidecekleri şehirlere, İzmir'e özgü lezzetlerden götürdü.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yoğunluğu başladı. Bayramda yakınlarını ziyaret etmek ve tatil yapmak için İzmir'e gelenler, geri dönmek için otogarın yolunu tuttu. Bayram tatilinin başladığı geçen cuma gününden bu yana her gün ek seferler düzenleyerek taleplere yanıt verdiklerini belirten İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri A.Ş. (İZOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Lal Manisalı, herhangi bir aksaklık yaşanmadan sakin bir bayram geçirdiklerini ifade etti. Bayram yoğunluğunun sürdüğünü belirten Manisalı, "Cuma günü itibariyle günlük araç çıkışımız 3 bin 200 civarında oldu. Herhangi bir taşkınlık ve olay yaşanmadı. Gerek güvenlik görevlilerimiz gerek teşkilat mensupları ile koordineli çalıştık. Şikayet konusu minimum düzeyde. Otobüsler zamanında kalktı. Özellikle ek seferlerde aksama olmadı. Vatandaşlarımızın sağlıkla, huzurla sevdiklerine kavuşmaları için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Her gün ek seferler koyuldu. Kaçak araç çıkışına izin verilmedi. Otogar dışından çıkacak araçlar polise haber verildi. Polis de otogar çevresinde kuş uçurtmadı" dedi.

HEM TATİL HEM ZİYARET

Kardeşiyle birlikte Kütahya'da yaşayan Nurgül Kızkapan da ziyaretleri tamamladıkları için dönüşe geçtiklerini söyledi. Kızkapan "İzmirliyiz. Üniversite için Kütahya'da yaşıyoruz. Bayramda amcamları ziyaret ettik. Bugün dönüyoruz" dedi. Tatilini Çeşme'de geçiren Zeynep Kaplan da "Bayram tatilini Çeşme'de geçirdim. Yalova'ya dönüyorum. Tatil gayet güzeldi ama hava çok sıcaktı. Hem denize girdik hem de büyüklerimizi gördük. Çok kalabalıktı" dedi. Tatilini Izmir'de geçiren Selime Dağcı, "Eskişehir'e gidiyorum, benim tatilim devam ediyor ama eşim dükkanı açacak. Alaçatı'da yaşayan annemleri ziyaret ettik" diye konuştu. Kocaeli yolcusu olan Melisa Sert (20) ise hemşire olduğunu belirterek şunları söyledi: "Pazar günü İzmir'e geldim. Bayram nedeniyle buradaydım. Ailem burada yaşıyor. Kocaeli'ye gidiyorum. Yarın mesaim başlıyor. İzmir'in ev yapımı ürünlerinden aldım. Salça ve peynir götürüyorum." Şanlıurfa'dan İzmir'e oğlu Kadir Naryaprağı'nı görmek için gelen anne Yaşar Naryaprağı da dönüş için İzmir Otogarı'na geldiğini söyleyerek, bilet bulmada herhangi bir sorun yaşamadığını söyledi. Eşiyle birlikte yaklaşık 1 aydır İzmir'de kaldığını anlatan Naryaprağı, "Siverek'e gidiyoruz. Oğlum İzmir'de çalışıyor. 1 aydır burada kalıyorduk. Tatilimizi bayramla birleştirdik" dedi. Diyarbakır yolcusu olduğunu belirten Simge Yaman (17) da "Tatil nedeniyle 3 aydır İzmir'deyim. Annem buradaydı, ben babamın yanına gidiyorum. Öğrenciyim. İzmir'den Diyarbakır'a boyoz götürüyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Otogarda otobüs bekleyen yolculardan görüntü

-Yolcularla röp

-Anons

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA) ============================ Dev dalgalar, tatilcilerin denize girmesini engelledi Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denizin yoğun dalgalı olması nedeniyle Valilik tarafından yapılan güvenlik toplantısının ardından boğulmaları önlemek için denize girilmesi yasaklandı. Denize giremeyen vatandaşlar Pabuç Deresi'ne girerek serinledi. Kurban Bayramı'nın son gününde Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde denize girmek isteyen tatilcilere, dev dalgalar engel oldu. Son üç gündür havanın fırtınalı olması ve denizdeki dalgaların metrelerce yükselmesi nedeniyle Kırklareli Valiliği tarafından Vize Kaymakamı, Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu yetkililerle, denize giren vatandaşların olası bir olumsuz durumla karşılaşması için güvenlik toplantısı yapıldı.Toplantıda Karadeniz'in özellikle Kıyıköy beldesinde dalgaların etkili olması nedeniyle denize girilmesinin yasaklanması kararlaştırıldı.

Kurban Bayramı'nın son gününde bölgeye denize girmek için gelen tatilciler, plajlarda önlem alan jandarma ve belediye ekipleri tarafından denize girmemeleri yönünde uyarılar yapıldı. Yasağa uyan vatandaşlar sahilde gezerken, bazıları da ayaklarını suya soktu. Bazı tatilciler ise kıyıda güneşlenmeyi tercih etti. Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, denize girilmesi diye bir yasak alınmadığını belirterek, "Sezon başında Valimiz Osman Bilgin , kaymakamımız, kolluk kuvvetlerimiz ve belediyemiz tarafından güvenlik toplantısında alınmış karar doğrultusunda dalgalı havada denize girmek can güvenliği açısından yasak ama plajda herkes güneşlenebilir diye karar aldık. Tedbirlerimizi çok iyi aldık. Boğulma olayları yaşanmadı. Tedbirleri almaya devam edeceğiz. Denize girmek dalgalı havada yasak ama işte gördüğünüz gibi alternatif olarak derelerimiz var. İnsanlar istedikleri gibi eğlenebiliyorlar. Sosyal medyada bazı haberler çıktı. Kıyıköyde plajlar boşaltılıyor, valilik kararı var, kaymakamlık kararı var diye. Öyle bir şey yok. Sadece dalgalı havalarda güvenlik açısından alınan bir karar ve böyle tedbirlerimizi aldık" diye konuştu.

Denizdeki yoğun dalga nedeniyle sahile gelen vatandaşlardan bazıları serinlemek için Pabuç Deresi'ne girerek serinlediler. Burada serinleyen bazı vatandaşlar, "Su temiz denize dalgalı bizde buraya girerek serinledik. Alınan karar doğru bir karar en azından boğulmalar önlenmiş olunuyor" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Dalgayı denizden detaylar -Kıyıda oturanlar -Jandarma ekiplerinin önlemleri -Sahilde yürüyenler -Vatandaşlara uyarılar yapılması -Vatandaşlar ile röp. -Belediye başkanı Ender Sevinç ile röp. -Muhabir Mehmet Yirun'un anonsu -Dereye giren vatandaşlar -Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Şenol AKSOY/VİZE(Kırklareli),(DHA)- ============================ Jandarmadan bayram dönüşü 'emniyet kemeri' uygulaması Düzce Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücülere yönelik emniyet kemeri uygulaması yaptı. Ekipler, sürücüleri hem emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı hem de bayram şekeri ikram etti. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücülere yönelik TEM yolu Kaynaşlı gişeleri mevkisinde emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada ekipler, hem sürücüleri uyardı hem de bayram şekeri dağıttı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ise uyuşturucuya yönelik 'Fırtına' isimli köpekle arama yaptı. Sürücüler de uygulamaları memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Jandarma ekiplerinin uygulama görüntüleri

Jandarma ekiplerinin otobüste yolcuları kemer takması konusunda uyarısının görüntüsü

Jandarma ekiplerinin bayram şekeri ikramı

Fırtına isimli köpeğin arama görüntüsü

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ============================ Yaylada attan düşüp yaralandı, helikopterle hastaneye ulaştırıldı Bingöl'ün Genç ilçesinde bindiği attan düşen Mehmet Ali Yıldırım (62) ağır yaralandı. Sevkin Yaylası'ndan ambulans helikopterle alınarak Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Yıldırım, burada tedavi altına alındı. Mehmet Ali Yıldırım, Genç'e bağlı Sarmakaya köyünde bindiği atın huysuzlanması sonucu düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan ulaşıp, ilk müdahalesini yaptıkları Yıldırım'ın durumunun ağır olması üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istendi. Bölgeye sevk edilen helikoptere alınan Yıldırım, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Mehmet Ali Yıldırım'ın helikoptere alınması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Aziz ÖNAL-Kamera: BİNGÖL,(DHA) ============================ Ergani'de yolun asfaltlanmasının durdurulmasına tepki Diyarbakır Ergani'de ilçe sakinleri, 40 mahalle ve köyün ulaşımının sağlandığı 30 kilometrelik grup yolunun asfaltlanmasının durdurulduğu iddiasıyla HDP'li Büyükşehir ve Ergani belediyelerine tepki gösterdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce 31 Mart yerel seçimi öncesi ihale yapılıp, kazılan, 40 mahalle ve köyün ulaşımının sağlandığı Bereketli Mahallesi grup yolunun asfaltlanması, ödenek yetersizliği iddiasıyla durduruldu. Yolu kullanan mahalle ve köylerin sakinleri, Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterip, asfaltlamanın bitirilmesini istedi. Bereketli Mahallesi sakinlerinden Mehmet Sıddık Karadaş, asfaltlanması durdurulan 30 kilometrelik yolun bağlandığı 40 köy olduğunu söyledi. Yolun yapılmasını isteyen Karadaş, "30 kilometrelik yol ağımız var. Bu yolumuza bağlı yaklaşık 40 köyümüz var. 25 bine yakın insan yaşamaktadır. Bu yol ihaleye alındı. 30 kilometrelik bu yol tamamen kazıldı. Kış sezonu başlayınca durduruldu ve ardından seçim oldu. Şu an içler acısı bir yolumuz var. Bu yolla ilgilenen yok. Millet artık astım hastası. Sebze bahçeleri toz kaplı. Bu yol Kayapınar ilçesi ve Şanlıurfa'ya bağlanan bir yol. Hamile kadınlarımız yoldan geçemiyor. Bir an evvel bu yolun yapılmasını talep ediyoruz. Bu bölgeye ceza verilmiş sanki. Şu ana kadar ne Ergani Belediye Başkanı ne Büyükşehir Belediye Başkanı 1 gün gelmedi" diye konuştu.

'GİDENE KADAR EŞİM DOĞUM YAPTI'

Güneştepe Mahallesi'nde oturan Zülküf Gümüş ise hamile eşinin hastaneye götürüldüğü sırada yolda doğum yaptığını anlatarak, "Hamile eşimi kendi çabamla götürmek istedim. Gidene kadar eşim doğum yaptı. Yediğim sebze hep bu tozdan dolayı Çermik hastalığına dönmüş. Annemde bu hastalık var. Derelerimiz hep mahvolmuş. Bu dere tertemizdi. Şimdi Ergani'nin kanalizasyonu buraya akıyor. Bu yolun yapılmasını istiyoruz" dedi.

Bereketli Mahallesi sakinlerinden Felemez Salar da yolun yapılmasını, bölgede bulunan derenin de ıslah edilmesini isteyerek, "Burada aile hekimliği var. Her gün aşıya çıkmak zorundalar. Bu şartlarda sıkıntı yaşıyoruz. Ayrıca bizim köye ilkokul var. Ergani bütün pisliği deremize dökülüyor. Mezbahanın bütün atıkları dereye dökülüyor. Hayvanlarımız bu sudan içiyor. Bu suyla bahçeler sulanıyor. Ondan dolayı hastalıklar artıyor. Bu derenin ıslahı ve yolun yapılması tek temennimiz" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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Yoldan ve dereden drone ile çekilmiş detaylar

Arabaların yoldan geçisi Köylülerin konuşması İncir ağacının üzerindeki toz Dere yatağı Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Esat TAŞTEKİN/ ERGANİ (Diyarbakır),(DHA) ============================ Çoruh Nehri'ne atılan kurban atıkları ve çöpler, kirlilik oluşturdu Artvin'in Borçka ilçesinde, Çoruh Nehri'ne atılan çöpler ve kurban kesiminden geriye kalan atıklar, Muratlı Baraj Gölü’nde birikerek kirlilik oluşturdu. Çevreye yayılan kötü kokular, tepkilere neden oldu. Bayburt'taki Mescit Dağları'ndan doğan ve Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen, ortalama debisi saniyede 192 metreküp, yılda ise 6,3 milyar metreküp olan, Çoruh Nehri ayrıcaGüney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra ikinci, Türkiye'nin ise en hızlı akan nehri. Çoruh Nehri de kirlilik ile karşı karşıya kalırken Kurban Bayramı'nda nehre atılan kurban atıkları ve çöpler, Borçka ilçesinde biriktiği Muratlı Baraj gölünde kirlilik oluşturdu. Çevreye yayılan kötü kokular, vatandaşların tepkilerin neden oluyor. 'BU KİRLİLİĞİN NEDENİ BİZLERİZ'

Muratlı Köyü’nde yaşayan Selim Yoğurtçu, "Bu pislikler baraj kurulduğundan beri oluyor. Baraj yokken su alıp götürüyordu. Ama şimdi bütün pislikler baraj gölünde birikiyor. Sadece baraj değil tüm tatlı sularımız kirleniyor. Derelerimizde eskiden alabalık tutardık, şimdi balık kalmadı. Niye tutamıyoruz? Her türlü pisliği derelere atıyoruz. Kimseyi suçlamıyorum. Bunu herkes yapıyor. Kesilen kurbanların atıkları dereye atıldı. Bu çok üzücü. Vatandaş olarak bilinçli olmadıktan sonra tatlı sularımız kirlenmeye devam edecektir" dedi.

Ahmet Sancaktutar da "Bu bayramda olan bir durum değil. Bu göl sürekli atıklarla kirleniyor. Bu insanlardan kaynaklanıyor. Doğayı kirletenler bizleriz. Dikkat ederek doğayı korumamız lazım" diye konuştu.

Ali Sancaktutar ise "Bu kirliliğin nedeni bizleriz. Biz bilinçlenmediğimiz sürece bu kirlilik olacak. Bu alanları devlet kurumları korumalı" ifadelerini kullandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Çoruh Nehri detayları Baraj gölündeki çöp ve kurban atıkları Vatandaşlarla röp. Detaylar Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE ARTVİN-DHA ============================ Üzerine plaj şemsiye devrilen çocuk, yaralandı Sinop'ta şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen plaj şemsiyesinin altında kalan Mirca Ocak (15), yaralandı. Sinop'ta sahilinde bir tesiste oturan Mirca Ocak, rüzgarın etkisiyle devrilen şemsiyenin altında kaldı. Göğsünden yaralanan çocuk için sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği çocuk, sedye ile alınarak ambulansa taşındı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk tedaviye alındı. Olaya tanık olan Emrah Yeşil, "Rüzgar bugün çok şiddetli esiyordu. Birden şemsiye yerinden çıkarak, devrildi. Kısa süreli bağırışmalar oldu, ambulans insanların içine çok hızlı girince biraz korku yaşandı. Daha sonra çocuğa müdahale ettiler. Umarım herşey yoluna girer" dedi.