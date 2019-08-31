DHA YURT BÜLTENİ -11

Çanakkaleli balıkçılardan dualı, kurbanlı av sezonu açılışı Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer Köyü Balıkçı Barınağı’nda, 2019-2020 su ürünleri av sezonu açılış töreni gerçekleştirildi. Bu gece yarısı başlayacak yeni av sezonu öncesi, 'Vira Bismillah' diyen balıkçılar, tören için protokolle birlikte denize açıldı.

Kemer Köyü Su Ürünleri kooperatifi önünde gerçekleştirilen av sezonu açılış törenine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Biga Kaymakamı Mustafa Can, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Belediye Başkanı AK Partili Bülent Erdoğan, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Kemer Köyü Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Mustafa Çiftçi, daire müdürleri ve balıkçılar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Kemer Köyü Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Mustafa Çiftçi, 1380 sayılı su ürünleri yasası uyarınca 7.5 aylık bir av sezonumuz var. Bu sezon 1 Eylül'de başlar, 15 Nisan'da biter. 1 Eylül'ün son saatlerine geldik. İnşallah bu gece gırgırlar 'Vira Bismillah' diyerek av sezonuna başlayacak. Umut ediyorum ki, 2019-2020 yılı av sezonu tüm balıkçılarımız için hayırlı olsun" dedi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ise "İlimiz bitkisel ve hayvansal üretimde olduğu kadar su ürünlerinde de çok önemli bir potansiyele sahip. Yaklaşık 10 binin üzerinde bir balıkçımız var. Fiili olarak da 6 bine yakın balıkçımız faaliyet gösteriyor. Bunu 4-5 ile çarptığımızda 25-30 bin kişinin balıkçılık sektöründe ekmek yediğini biliyoruz. Bu denli önemli olan bu sektörümüzün tabii ki bir takım kısıtlamaları olmak zorunda. Denizlerimizdeki av baskısını azaltmak, sürdürülebilir bir balıkçılığı devam ettirmek için zamansal ve dönemsel olarak bazı kısıtlamalar ya da yasaklamalar olmaktadır. İşte genel av yasakları olduğumuz şu günün sonuna geldik. Bu gece su ürünleri av sezonunu açacağız" diye konuştu.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı da, balıkçılara bereketli bir av sezonu diledi. Konuşmaların ardından 2019-2020 su ürünleri av sezonu için dua edildi, kurban kesildi. Protokol, kurdele keserek av sezonunun açılışını yaptı. Balıkçılar, gece yarısı başlayacak yeni av sezonu öncesinde 'Vira Bismillah' diyerek, protokol üyeleri ve vatandaşlar ile birlikte açılış töreni nedeniyle denize açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kemer Balıkçı Barınağından ve teknelerden görüntü.

-Açılış töreninden genel detay görüntüler.

-Mustafa Çiftçi konuşması.

-Erdem Karadağ konuşma.

-Dua edilmesi ve kurdeli kesilmesi.

-Teknelerin denize açılması.

-Burak GEZEN anonsları Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/BİGA(Çanakkale),(DHA) - ================== Süreyi beklemeden Ayder'deki salıncaklarını kaldırdı Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle tartışılan, kaldırılması için sahiplerine 1 Eylül'e kadar süre verilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölge ziyaretinde "O acayip şeyleri temizleyeceğiz" diyerek, tepki gösterdiği salıncakların sökümüne başlandı. Turizmci İsmail Sarı, kaldırılması için verilen süreyi beklemeden işlettiği 2 salıncağı söktürüp, demirlerini de bölgeden çıkardı.

Çamlıhemşin ilçesinde, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 'turizm merkezi' ilan edilen Ayder Yaylası, 1994'te milli park, 1998'de ise doğal sit alanı ilan edilerek, korumaya alındı. İmar planları hazırlanamayınca yapılaşmanın arttığı yaylanın doğal güzelliği bozuldu. Kentsel dönüşüm projesi uygulanacak yaylada şimdi de sayıları her geçen gün artan salıncaklar, oluşturduğu görüntü kirliliğiyle tartışılıyor.

Geçen ay yaylayı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salıncakların kaldırılması için talimat vermişti. Salıncaklardan yaylada yer kalmayınca Rize Valiliği'nce harekete geçildi. Valilikten salıncakların kaldırılması için sahiplerine uyarı gönderildi. Salıncak sahiplerine, 1 Eylül'e kadar süre verildiği, yaylanın orta alanının kamulaştırılması için de çalışma başlatıldığı belirtildi. Kamulaştırılacak yaylanın ortak alanında yapı yapılamayacağı, salıncakların da kurulamayacağı bildirildi.

SALINCAĞINI SÖKTÜ

Turizmci Erdal Sarı, kaldırılması için verilen süreyi beklemeyerek, 2 salıncağını söktü. Sarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölge ziyaretinde "O acayip şeyleri temizleyeceğiz" diyerek, tepki gösterdiği yayladaki salıncaklarını söktürüp, demirlerini de bölgeden kaldırdı.

Erdal Sarı, "İnşallah devletimiz bize uygun bir yer gösterir. Fırsat vererek bunu da ruhsatlandırır. Biz burada çevre kirliğini ortadan kaldırmak için diğer arkadaşlara öncü olmak istedik. Tebligatlar doğrultusunda onlar kaldırmadan biz bu salıncakları buradan kaldırıyoruz" dedi.

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-Salıncakların sökülmesi

-Açıklama görüntüsü

-Ayder detaylar HABER: Mehmet Can PEÇE KAMERA: RİZE-DHA ================= Silifke’de yılın ilk nar hasadı yapıldı Türkiye genelinde yılın ilk nar hasadı Mersin'in Silifke ilçesinde yapıldı.

İlçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde üretici Durhasan Arslan’a ait 45 dönümlük bahçeden ilk hasadı yapılan Wonderful cinsi nar, kilosu 3 liradan satılırken başta Almanya olmak üzere yurtdışına ihraç edilmek üzere Mersin’de bulunan işleme ve paketleme tesisine gönderildi.

45 dönüm alana ilk olarak 2007 yılında Wonderful cinsi nar diktiğini dile getiren Arslan, dikim yaptığı ilk yıl ürün almaya başladığını söyledi. Bu yıl 100 tonun ürün hasat etmeyi hedeflediklerini ifade eden Durhansan Arslan, "Nar üreticisi olarak, Wonderful çeşidi narımızın hasadına başlamış olmaktan dolayı mutluyuz. Umarım bu sezon bereketli olur" dedi.

Tüccarlar ise ekip halinde gelerek dalında satılan narları topladıklarını ifade ederek, "Narları ilk olarak işleme ve paketlemeye götürüyoruz, ardından talebe göre konteynırlarla yurt dışına ihracını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ise bu yıl bin 500 dönüm araziden 2 bin tonun üzerinde hicaz narı hasadının yapılmasını beklediklerini ifade ederek, ilçenin ova kesimlerinde narenciyeye alternatif olarak üretimi yapılan hicaz narının erken hasat edildiğini söyledi.

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-Nar Bahçesi Genel Görüntü

-Nar Bahçesi'nde işçilerin Nar kesimi

-Sandıklama işlemi

-Üretici Durhasan Arslan röportaj

-Tüccar Mustafa Kaya konuşma

-Sandıklama

-Narların kamyona yüklenmesi

-Genel görüntü (Süre: 3.20 Dk) (Boyut: 377 Mb) Haber/Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin), (DHA) ================== Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı Tokat'ın Sulusaray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında Sulusaray-Yeşilyurt karayolu Çırdak Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sulusaray'dan Yeşilyurt istikametine giden S.H. (55) yönetimindeki W90561G yabancı plakalı otomobil, ters istikametten gelen Y.A.'nın (36) kullandığı 66 LG 316 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan M.D. (59), E.D. (17), R.D. (53), Y.A. (22) ve M.H. (62) yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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-Kaza yerinden görüntüler Haber-Kamera:Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) ============= Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası'na antik yoldan su altı yürüyüşü Van'da bir grup aktivist tarafından Van Gölü'nün tarihi güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla Çarpanak Adası'na su altı yürüyüşü gerçekleştirildi. Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen yürüyüşün yapıldığı Çarpanak Adası'na yüzerek ulaşan ekip 'Van Gölü Kirlenmesin, temiz kalsın' pankartı açtı.

Van'ın merkez Tuşba İlçesi Belediyesi, Van Gölü Aktivistleri Derneği ve Van Su Altı Arama ve Kurtarma Derneği tarafından Van Gölü'nün doğal ve tarihi güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası'na giden antik yoldan su altı yürüyüşü yapıldı. Tekneyle Çarpanak Yarım Adası'na gelen dalgıç ve yüzücüler bir kilometrelik antik yol üzerinden Çarpanak Adası'na kadar yüzdü. Geçiş sırasında ekiplere bir tekne de eşlik etti.

'VAN GÖLÜ KİRLENMESİN TEMİZ KALSIN' PANKARTI AÇILDI

Adaya yüzerek ulaşan ekip daha sonra 'Van Gölü Kirlenmesin, temiz kalsın' pankartı açtı. Burada açıklama yapan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman da Van Gölü'nün önemine dikkat çekerek, "Van Gölü'nde bulunan 4 büyük adadan biri olan Çarpanak Adası'ndayız. Burası kıyıya 1 kilometre uzaklıktadır. Çarpanak Adası'nda bir kilisede bulunuyor. Bizler de bu adayı korumak ve güzelleştirmek için etkinlik düzenledik. Bu eserleri korumak hepimizin görevidir. Van Gölü'nü kirletmeyelim" diye konuştu.

ÇARPANAK ADASI TURİZME KAZANDIRILSIN+

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ise Çarpanak Adası'na antik yoldan sualtı ve su üstü yüzücülerle birlikte ulaştıklarını belirterek, "Biz bu antik yola vurgu yapmak istedik. Bu adanın tarihi bir geçmişi var. Bu adalarımızın diğer adalar gibi özellikle Akdamar Adamız gibi turizme kazandırılması için bir farkındalık etkinliği yaptık. Adada yaklaşık 700-800 yıllık bir geçmişi olan bir manastır var. Bu manastırın da Akdamar Adası'ndaki gibi turizme kazandırılmasını istiyoruz. Hem dalgıçlarımızla hem de yüzücü aktivistlerimizle birlikte yüzdük. Antik yolumuzu da izledik. Yüzerken antik yolda çok farklı şeylerle de karşılaştık. Mutluyuz karaya vardık. Bize destek olan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Etkinliğe katılanlar da bu etkinliğin önemine dikkat çekerek, Van Gölü'nün korunmasının, tarihi ve doğal güzelliklerine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlarında yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe gelenlere Van Balığı ikram edildi.