DHA YURT BÜLTENİ - 11

Kahramanmaraş'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Ayşe Aksu (35) kızı Zeliha Aksu (12) ve oğlu Mustafa Baki Aksu (7), gözyaşları arasında, yan yana toprağa verildi. Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Kısık Yolu'nda meydana geldi. Hacdan gelen yakınlarını ziyaretten dönen Muhammet Bayrak (38) yönetimindeki 46 ABA 215 plakalı hafif ticari aracın, kontrolden çıkarak dereye devrilmesi sonucu Ayşe Aksu, kızı Zeliha Aksu ve oğlu Mustafa Baki Aksu hayatını kaybetti. Sürücü Muhammet Bayrak (38), Ahmet Aksu (34) Emine Aksu (32), Veli Aksu (15) ve İsmail Aksu (38) ise yaralandı. Ayşe Aksu ile çocuklarının cenazeleri, yapılan otopsinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, ilk olarak Ayşe Aksu'nun Kayabaşı Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Helallik alınmasının ardından cenazeler Haydarlı Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı öncesi imam, Ayşe Aksu için helallik istedi. İmam, Mustafa Baki ve ablası Zeliha Aksu çocuk oldukları için onlara helallik istemedi. İmamın sırasıyla cenaze namazı kıldırmasının ardından Ayşe Aksu, kızı Zeliha Aksu ve oğlu Mustafa Aksu götürüldükleri Şeyhadil Mezarlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. GERİYE GÜLEN FOTOĞRAFLARI KALDI Ölümleriyle yakınlarını yasa boğan Mustafa Baki ve ablası Zeliha'dan geriye, gülen fotoğrafları kaldı. Öte yandan kazada yaralanan Ayşe Aksu'nun eşi İsmail (38) ve oğlu Veli Aksu (15) ile Ahmet Aksu (34), Emine Aksu (32) ve Muhammet Bayrak'ın tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca ihalesi yapılan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nü ziyaret etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur Valisi Hasan Şıldak ve ilgili kurumlar ve çeşitli doğa ve çevre dernek yöneticilerinin de katıldığı ziyarette Emine Erdoğan, Millet Bahçesi projesi ile ilgili detayları yerinde inceledi ve Bakan Kurum'dan bilgi aldı. Salda Gölü ve çevresine ait öncesi ve bugünkü haliyle ilgili fotoğrafları inceleyen Emine Erdoğan, Burdur Lisinia Doğa Yaşam Alanı'nda bulunan Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde veteriner hekim Öztürk Sarıca tarafından tedavisi yapılan bir pelikanı Salda Gölü'nde doğal yaşamına uğurladı. Emine Erdoğan ve Bakan Murat Kurum, gazetecilere açıklamada bulundu. 'GÖRDÜM VE MUTMAİN OLDUM' Salda Gölü'nün cennet ülkemizin cennet köşelerinden biri olduğunu ve ilk defa karşılaştığını belirten Emine Erdoğan, "Gerçekten çok duygulandım, çok beğendim. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Ama bize ilk söylendiğinde sayın bakanım böyle şeyler söylemedi. Bize dediler ki 'Burası bakanlık eliyle işte bu hale getirilecek falan, kötü bir hale getirilecek' diye. Ben de bakanıma bunu bildirdim. Dedi ki 'Asla böyle bir şey yok, isterseniz sizi davet ediyorum, Salda Gölü'ne gelin, birlikte gezelim. Önceki halini sonraki halini size göstermek istiyorum.' Gerçekten gördüm ve mutmain oldum. Bütün halkımızın da mutmain olmasını tavsiye ediyorum. O halden bu hale gelişi, hatta belki daha sonra daha da gerilere gidebilir bu. Tespit edilen yerler ihtiyaca göre, çok güzel bir girişim, tebrik ediyorum bakanlığımızı. İnşallah bittikten sonraki halini de sizlerle hep beraber gelip görme imkanımız olur diye düşünüyorum" diye konuştu. 'BEN GÜVENİYORUM SAYIN BAKANIMA' Bakan Kurum'un projeye ilişkin açıklamalarının tatmin ettiğini belirten Emine Erdoğan, "Ben güveniyorum sayın bakanıma. Şu andaki araba park yeri 500-600 metre, gerekirse daha geriye de çekilebilir. Yer yer çünkü aynı yapı, her yerde aynı değil beyaz kumlar, daha dar veya geniş yerler vardır, ona göre genişleyip daralabilir. Halkımız bir araya geldiği zaman arabalarını gölün dibine kadar artık çekmeyecek. İhtiyaçlarını giderebilecekleri, yemek yiyebilecekleri belki bir restoran, duş alabilecekleri modern yerler ama tabii ki hem görüntü olarak buraya zarar vermeden, tahtadan basit yerler olacak diye bakanımız söyledi. Ben kendisine güveniyorum ve tebrik ediyorum. Ben mutmain oldum halkımız da mutmain olsun" dedi. 'PELİKANI İLK DEFA ELİME ALIYORUM' Lisinia Doğal Yaşam Alanı Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde veteriner hekim Öztürk Sarıca tarafından tedavisi yapılan ve birlikte Salda Gölü'nden doğal yaşamına gönderilen pelikanla ilgili de konuşan Erdoğan, "Pelikanı da ilk defa elime alıyorum, ne kadar güzel bir hayvan, gerçekten çok güzel, bu özelliğini de burada keşfetmiş olduk. Ben bilmiyordum, böyle bir özelliği de var buranın, pelikan görmek isteyenler de gelip görebilir" diye konuştu. 'SIFIR ATIKLA HEM İSRAF ÖNLENECEK HEM İSTİHDAM SAĞLANACAK' Emine Erdoğan'ın her zaman çevre projelerine destek olduğunu belirten Bakan Murat Kurum ise, "Ne zaman bir çevre projesi olsa bizi ve diğer projeleri yalnız bırakmadılar. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Tüm dünya kadınlarına örnek olmuş, sıfır atık projesini himayelerinde başlattılar ve hem israfa hem doğal kaynaklarımızın kullanılmasına hem de istihdam yaratılmasına sebep oldular. Biz de bakanlığımız projeleri çerçevesinde tüm şehirlerimizde sıfır atık projesine geçmiş olacağız ve bu çerçevede projelerimizi hızlı, kararlı bir şekilde yapıp israfı önlemiş olacağız. Yılda 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlayacağımız projeyi de tüm şehirlerimizde uygulamış olacağız" dedi. Özel çevre koruma bölgelerinin 2023 yılına OECD verilerine göre nüfusun, yüzölçümünün yüzde 17'si olacak şekilde hazırlandığını ve doğal alanları koruyacak bir projenin gerçekleştirildiğini belirten Bakan Kurum, "Bugün Salda'mızın doğal güzelliklerini korumak ve bize bırakılmış bu emanetleri gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak için buradayız. 14 Mart 2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla Salda bölgesindeki göl yüzeyi 44 kilometrekareyi 7 kat artırarak, 295 kilometrekarelik Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) ilan ettik. Daha önce 5 bin 998 hektar olan sit alanımızı artırarak yaklaşık 1,5 kat, 8 bin 500 hektara çıkardık. Amacımız bu bölgede yapılaşmaya hiçbir şekilde müsaade etmemek. O yüzden ÖÇK bölgesini geniş bir alanda ilan ettik. Bu alandaki tüm imar hareketini de takip ediyor olacağız" diye konuştu. Salda Gölü'nün 184 metre derinlikte ve magnezyum yönünden çok zengin olduğunu belirten Bakan Kurum, şöyle konuştu: "O yüzden beyaz kumsallarıyla Maldivlere benzetilen, bizim de açıkçası Saldivlerimiz. Burdur ilimizdeki bu doğal güzelliğimizi inşallah koruyacak çok daha güzel projeleri hayata geçireceğiz. Gölümüzün etrafında 301 sucuk ve karasal endemik bitki türü yer alıyor. Yine göç yolları üzerinde ve 38 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan önemli bir değerimiz. Niye böyle bir projeye başladık? Daha önceki hali beyaz kumsal dediğimiz alana kadar araçlar giriyordu ve vatandaşımız araç içerisinde ihtiyaçlarını gidermek suretiyle hem araçların hem de ihtiyaç giderecek alan olmaması sebebiyle vatandaşımız buraya kadar giriyordu. Sonrasında valilik eliyle bakanlık olarak bir düzenleme yaptık. Beyaz kumsal dediğimiz kıyı ile 500-600 metrede, yapılaşma ve araç girişine müsaade etmeyecek çalışma yaptık. Koyduğumuz bariyerlerle araçlar 500-600 metre kıyıdan uzakta park edilebiliyor." 'BETONLAŞTIRMAYACAĞIZ' Proje öncesinde çöplerin toplanmadığını, etrafa dağınık haldeyken, bugün çöplerin düzenli alındığını, tertemiz bir hale dönüştüğünü kaydeden Bakan Kurum, şunları söyledi: "Bakanlığımızın vidanjörü ile düzenli atık suların toplandığı bir hale dönüştürdük. Proje sonrasında da çok daha iyi bir düzenleme olacak. Salda Gölü'ndeki değişimi göstermek adına proje öncesindeki barakalar, çadırlar, konteynerlerin görüntülerinden şimdi geçici olarak vatandaşımızın günlük ihtiyaçlarını karşılayacakları dinleme alanları, mescit ve sağlık ihtiyaçlarının giderilebileceği alanlar, soyunma kabinleri dışında herhangi bir yapı olmadı. Projede de bu yapıların dışında herhangi bir yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir şekilde burayı betonlaştırmayacağız, asfastlaştırmayacağız. Doğal malzemelerle çivi dahi kullanmamak üzere, sadece araçların düzenli parklarını yapabildiği ve insanlarımızın geldiğinde huzurlu, mutlu bir şekilde Saldamızın doğal güzelliklerini izleyebildikleri, koruyarak gelecek nesillere aktarabildikleri bir proje dışında hiçbir şey yapmayacağız. Yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz."

Görüntü Dökümü:

--------------

- Emine Erdoğan açıklama

- Murat Kurum açıklama

- Genel detaylar

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/BURDUR, (DHA)

===================

Pamuk üreticileri en az 1.25 TL prim desteği istiyor

Adana'da kooperatif temsilcileri ile üreticiler, henüz hasadı başlamayan pamuk primlerinde gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılmasını ve üreticilere kilogram başına en az 1 lira 25 kuruş destekleme verilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkan Vekili Ahmet Bahadır Sezgin'in de aralarında bulunduğu Akdeniz bölgesindeki il ve ilçelerin ziraat odası temsilcileri ve pamuk üreticileri, Adana'da buluştu. Grup adına konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, pamuğun tekstil, konfeksiyon, yağ, biyodizel, ham madde, yem alanlarında kullanıldığına dikkat çekerek, Türkiye'de 5.2 milyon dekar alanda ekildiğini ve 2,6 milyon ton elde edildiğini söyledi. Son 2 yılda üretimin artmasına rağmen tüketimi karşılama oranının yüzde 60'larda kaldığını belirten Doğan, aradaki farkın ithalatla karşılandığını söyledi. Gümrük vergilerinin artırılmadığı için iç piyasa pamuk fiyatlarının dünya fiyatlarından doğrudan etkilendiğine vurgu yapan Doğan, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının dünya genelinde pamuk fiyatının düşmesine neden olduğunu kaydetti. Doğan, henüz Türkiye'de hasadın başlamamasına rağmen kütlü pamuğun kilogram fiyatının Güneydoğu Anadolu bölgesinde 2 lira 70 kuruş ile 3 lira arasında, Ege bölgesinde 3 lira 40 kuruş ile 3 lira 70 kuruş arasında, Çukurova bölgesinde ise 2 lira 90 kuruş ile 3 lira 10 kuruş arasında olacağının görüldüğünün altını çizdi. Gübrede yaklaşık yüzde 60, elektrikte yüzde 70, ilaçta yüzde 100'ün üzerinde fiyat artışı olduğunu kaydeden Doğan, 2019 yılı Destekleme Tebliği'nin bir an önce açıklanması gerektiğini anlattı. Pamuk primlerinde gerekli düzenlemenin bir an önce yapılması gerektiği söyleyen Doğan, pamukta sürdürülebilirlik için sanayicinin pamuğunu iç piyasadan temin etmesinin teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

KOTADAN VAZGEÇİLMELİ

Pamuk üreticilerinin beklentilerini de anlatan Doğan şunları kaydetti:

"Prim, kilogramda en az 1 lira 25 kuruş olacak şekilde belirlenmeli ve pamuğunu satan üreticinin primi hemen ödenmelidir. Üreticimizin mağduriyetini giderilmesi ve üretimde kalabilmesi için prim desteğinde dekara üst sınır olarak 500 kilogram kota getirilmesi uygulamasından vazgeçilmelidir. Üreticilerimizin hasat ettiği pamuğun tatminkar bir fiyatla alınması için Çukobirlik, TARİŞ, Antbirlik gibi kooperatiflerin devreye girmesi gerekmektedir. İthal ürünün ucuzlaması, yerli pamuğun kullanılmasının tamamen önüne geçmiştir. Bu nedenle pamuk ithal eden kullanıcılara ithal ettiği pamuk miktarının yüzde 25'i kadar yerli üretim kullanma zorunluluğu getirilmelidir."