DHA YURT BÜLTENİ - 11

Çanakkale Boğazı'nda yakalanan ilk palamutlar tanesi 40 liradan satılıyor Çanakkale Boğazı’nda palamut bu sezon ilk kez bu sabah avlandı. Tezgahlardaki yerini alan palamut tanesi 40 TL'den satışa sunuldu. Toriğin tanesinin 90 TL'den satıldığı balıkçılara gelen vatandaşlar ise tercihlerini kilosu 20-25 TL'den satılan sardalya ya da hamsiden yana kullandı.

Av yasağının 1 Eylül'de bitmesiyle Çanakkale'de ‘Vira bismillah’ diyerek, denize açılan balıkçılar, en fazla sardalya balığı ile kıyıya döndü. Palamuda ise hem balıkçılar hem de vatandaşlar hasret kaldı.

Palamut, Çanakkale Boğazı'nda ilk kez bu sabah, bir balıkçı teknesi tarafından yakalandı. Az miktardaki palamut ve torik, balık halindeki mezatta 2 esnaf tarafından satın alınıp, paylaşıldı. Uysallar Balıkçılık, palamutu tanesi 40, toriği de tanesi 90 TL'den satışa sundu.

Satıcı Eren Türel, “Çanakkale’ye palamut ilk kez geldi. Geç kaldı. Geçen sene daha erken gelmişti. Bu nedenle fiyatlar yüksek. Umarım fiyatı düşer. Balık çoğaldıkça fiyatının düşeceğini umut ediyoruz. Talep var ama az geldiği için fiyatlar yüksek, vatandaşlar daha çok sormakla yetiniyorö dedi.

Kilosu 20 TL'den sardalya alan Cem Baykal ise, “Palamut gelmiş ama çok pahalı. O nedenle sardalya, hamsi, midye alıyoruz. Tezgahta palamudu bu hafta ilk kez gördüm. Başka yerde de yok ö dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber-Kamera: Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ====================== Yol denetiminde Afgan göçmenler yakalandı DÜZCE’de, jandarma ve polisin yaptığı denetimde durdurulan iki otobüste 100’e yakın Afgan uyruklu göçmen yakalandı. Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yaptığı yol denetiminde iki otobüs durduruldu. Ülkeye kaçak yollardan giren 100’e yakın Afgan uyruklu göçmen yakalandı. Plastik kelepçe ile gözetim altına alınan göçmenler Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Yabancılar Şubesine gönderilen göçmenlerin işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otobüsten inerken görüntüleri

Emniyet bahçesinde beklerken görüntüsü ve detaylar Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ====================== ÇODEM öğrencileri sergi açtı Burdur'da Çocuk Destek Merkezi'nde (ÇODEM) kalan kız öğrencilerin el işi ve resim sergisi Vali Hasan Şıldak tarafından açıldı.

Cumhuriyet Parkı'ndaki sergi açılışına Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven ile vatandaşlar katıldı.

Vali Hasan Şıldak ve beraberindekiler sergilenen ürünleri inceledi. Sergide Sevim- Zekai Piribaş ÇODEM'de kalan öğrencilerin yaptığı el işi ürünler ve resimlerin satışından elde edilecek gelir öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak.

Vali Hasan Şıldak, "Bize emanet edilen, devletimizin himaye altına aldığı kız çocuklarımız çok başarılı bir çalışma yapmış. Onların bir el uzatıldığında toplum için ne kadar faydalı girişimlerde bulunabileceklerini, ne kadar yetenekli ve başarılı olduklarını, yeter ki onlara ilgi gösterilen bir kurumun çatısı altında, sıcak bir yuvada onları ağırlayıp fırsat tanındığında neler yapabileceklerini hep birlikte gördük. İlimizdeki Çocuk Destek Merkezi'miz ülkemizin en başarılı, en beğenilen bakanlığımızın da takdir ettiği bir kurum. Kurum yöneticilerimiz oradaki çocuklarımıza itinayla sahip çıkıyor ve onları geleceğe hazırlıyor. Topluma faydalı kendileriyle barışık bir birey, devletine, milletine faydalı insanlar olarak yetiştiriyorlar. Bu faaliyet de bunu gösterdi" dedi.

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-Sergiden detay

-Sergiyi gezenler

-Vali Şıldak'ın açıklamaları

-Halk oyunları

-Detay Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) ================ Kendilerini polis olarak tanıtıp, cep telefonu çalan 2 kişi yakalandı Gaziantep'te vatandaşların cep telefonlarını çalan E.K. isimli kadın ile kendisini polis olarak tanıtarak ona yardım eden M.K. polis operasyonu ile yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte kendisini polis olarak tanıtan bir kişi ile yanındaki kadınını vatandaşların cep telefonlarını konuşmak bahanesi ile çaldığı ihbarları üzerine harekete geçti. Ekipler hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgelerde inceledikleri güvenlik kamarası kayıtlarından şüphelilerin M.K. ile E.K. olduğunu belirledi. Polis düzenlediği operasyon ile 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerden M.K.’nın 10 farklı suçtan arandığı, ayrıca 11 yıl, 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 11 bin TL adli para cezasının olduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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-Kendini polis olarak tanıtan şüpheli

-Magdurun telefonu vermesi

-Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 56 MB Haber: Kamera:GAZİANTEP-DHA) Ağaçların aşırı budanmasına tepki Mersin'in Anamur ilçe merkezinde bazı ağaçların budama amacıyla tüm dallarının kesilmesine tepki gösterildi.

Anamur Belediyesi'nin bulunduğu Halide Edip Adıvar Caddesi'nde bazı ağaçlar, aşırı şekilde budandı. Durumu fark eden çevre sakinleri, iş yerinin önünü kapattığı için ağaçların dallarını kestirdiğini düşünerek bir esnafa tepki gösterdi. Ancak esnafın kestirmediğini öğrenen bölge sakinlerinden bazıları belediyeye gitti. Ağaçları belediyenin budadığını düşünüp, yetkililere tepki gösterdi.

Bunun üzerine Başkan Yardımcısı Türkan Kasapoğlu, Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Batum ile olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ağaçları kendilerinin kesmediğini belirten Kasapoğlu, "Ağaçların bu şekilde kesilmiş olmasından Anamur Belediyesi olarak bizim, vatandaşlarımızın şikayeti üzerine haberimiz oldu. Belediyeye gelen vatandaşlar ağaçları niye kesiyorsunuz?' diye şikayetçi oldu? Biz kesmediğimizi belirttik. Belediyenin karşısında ağaçların haddinden fazla budanmış olduğunu gördük. Bunun üzerine kimin yaptığını araştırdık fakat bizim ekiplerimizden hiçbirisi yapmadı. Tabii biz bilemeyiz" dedi.

Ağaç kesmeye karşı olduklarını belirten Türkan Kasapoğlu, "Ağacı kesmek yerine budamayı, eğer budanması gerekmiyorsa, bir yere nakledilmesi gerekiyorsa o derece zararlı bir ağaçsa kesinlikle naklediyoruz. Ama asla ağaç kesmiyoruz" diye konuştu.