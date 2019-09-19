DHA YURT BÜLTENİ-11

Televizyon çalan hırsızın bahanesi, "Evde televizyon bozulmuştu" oldu Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, balkondan girdiği evden televizyon ve tablet çalan hırsız, İstanbul’da yakalandı. Gözaltına alınan H.A.U., "Evde televizyon arızalanmıştı, çalmak zorunda kaldım" dedi. Mayıs ayında Körfez Hacı Osman Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir apartmanın 2'nci katındaki eve kimsenin olmadığı sırada giren hırsızlar, evde bulunan televizyon ve laptopu çaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 2 şüpheliden Z.Y.'yi geçen günlerde İstanbul’da yakalayarak gözaltına aldı. Z.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık olayının diğer şüphelisi H.A.U. (20) da İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

H.A.U.'nun ifadesinde "Evde televizyon arızalanmıştı çalmak zorunda kaldım." dediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan H.A.U. adliyeye sevk edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Zanlının adliyeye sevk edilmesi

Emniyet Müdürlüğünden detay

Güvenlik kamerası görüntüleri

HABER-KAMERA: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) Adıyaman’da Gaziler Günü etkinliği Adıyaman’da 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları Adıyaman Valiliği önündeki Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Programa Adıyaman Vali Vekili Ayhan Aypak Ak Parti Adıyaman Milletvekili Halil Fırat, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Jandarma Alay Komutanı Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan kurum müdürleri şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumun ardından şehitlik ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Ziyarette Adıyaman İl Müftülüğü görevlileri tarafından dua edildi. Şehitlik programından sonra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı konferans salonunda etkinlik düzenlendi. Günün anlam ve önemi hakkında konuşan Jandarma Yarbay Zafer Yeneri, “Bugün her karışı şehit kanıyla sulanmış mukaddes vatan topraklarını savunmak, savunması uğruna kendilerini feda etmeyi göze alarak, gazilik onuruna erişen kahramanların kıvanç gününü kutlamanın derin heyecanı içerisindeyiz. Bugünün aynı zamanda sergilediği üstün komutanlık dehası, cesaret ve kahramanlığın kadim milletimizce takdir edişinin bir nişan işi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından edebi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi verildiği gününde yıl dönümüdürö dedi.

Konuşmaların ardından Esentepe Anadolu Lisesi 9 sınıf öğrencisi Fatma Türk’ün şiir okunmasının ardından etkinlik son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Şehitlik

- Şehit aileleri

- Protokolün çiçek bırakması

- Protokolün şehit aileleri ile sohbet etmesi

- Dua edilmesi

- TPAO konferans salonundan görüntü

- Jandarma Yarbay Zafer Yenerin konuşması

- 9 sınıf öğrencisi Fatma Türk’ün şiir okuması

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) Ayakları kesilmiş olan kedi vatandaşların tepkisine yol açtı Karabük’te, ayaklarının kesilmesi sonucu ölen kediyi gören mahalle halkı, kedinin bir aracın altında kaldığını veya köpeklerin saldırısına uğradığını düşünerek çevrede kopan ayaklarını aradı. Ayaklar bulunamayınca kedinin işkence edilerek öldürüldüğü düşünülürken, polis çevredeki kameraları incelemeye aldı. Olay, sabah saatlerinde Kayabaşı Mahallesi Barbaros Caddesi’nde meydana geldi. Camiye gitmek için evinden çıkan Yunus Yavuz, evinin önünde ayakları olmayan kediyi görüp eşine haber verdi. Hatice Yavuz, kedinin besledikleri kedilerden biri olmadığını görüp komşularına haber verdi. Vatandaşlar, ayakları olmayan kedinin bir aracın altında kaldığını ya da köpeklerin saldırısına uğradığını düşünerek çevrede kopan ayakları aradı. Bulunamayınca kedinin işkence edilerek ayakları kesilip atıldığını düşünen vatandaşlar, çöp konteynerleri ve ağaçlık alanlardan arama yaptı. Bir sonuç alınamadı. Gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak çalışma başlattı. Vatandaşlar, durum hakkında belediyeye de haber verdi.

Hatice Yavuz, "Eşim camiye giderken görmüş. Acaba bizim kedi yavrularımız mı diye koşup geldim. Baktım ki değil. Görünce çok korktum, yemek bile yiyemedim. Çok üzüldüm." dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vatandaşlar kedinin başında beklerken

-Vatandaşlar çevrede kapan bacakları ararken

-Hatice Yavuz’un açıklaması

-Polisin incelemeleri

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) ============================= Bitlis’te 'Gaziler Günü' kutlandı Bitlis’te 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlik, Atatürk anıtına çelen konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa, Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Medeni Solmaz, kurum amirleri, askeri erkan, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İl Merkez Karakol Komutanı Teğmen Mustafa Karaosmanoğlu, bugünün aziz vatana canını adayan kahramanların günü olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"19 Eylül, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsında, Türk kahramanlığının taçlandırıldığı bir gündür. TBMM, 19 Eylül 1921 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’e Gazilik unvanı ile Mareşallik unvanı tevcih etmiştir. Bugün, 1919- 1922 yılları arasında Kurtuluş Savaşı'nda, 1950 yılında Kore’de, 1974 yılında Kıbrıs’ta savaşan, muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis ve güvenlik korucuları, tüm malul gazilerin şeref günüdür.ö Bugün, dün olduğundan daha fazla iç ve dış düşmanların olduğunu söyleyen Teğmen Karaosmanoğlu, "Bilinmelidir ki Türk halkının azim ve kararı, her türlü zorluğu yenmeye ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sonsuza kadar yaşatmaya muktedirdir. Al rengini şehit kanından alan, al bayrağımızın rengi son dönemde toprağa düşen şehitlerimizin kanlarıyla daha da katmerleşmiştir. Şehit ve gazisi olmayan Türk ailesi yok gibidir. Bu nedenle şehit ve gazilik unvanı Türk toplumunun ortak değeridir" dedi.