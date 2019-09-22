DHA YURT BÜLTENİ-11

48 kaçak göçmenin bindiği 18 kişilik minibüs devrildi; sürücü kaza yerinden kaçtı Muğla'da, 48 kaçak göçmenin taşındığı 18 kişilik minibüs, kontrolden çıkıp, devrildi. Kaçak göçmenlerin yara almadan kurtulduğu kaza sonrası sürücü, ormana kaçtı. Jandarma, kaçaklardan toplam 100 bin lira topladığı öğrenilen sürücüyü arıyor. Kaza, saat 11.00 sıralarında, Muğla- Marmaris yolunun Sakar Geçidi'nde meydana geldi. İstanbul'dan aldığı 48 kaçak göçmeni Yunan adalarına geçişlerini sağlamak için Marmaris'e götüren sürücüsünün ismi bilinmeyen 34 EF 6282 plakalı minibüs, virajda kontrolden çıkıp, devrildi. Kaçak göçmenlerden toplam 100 bin lira topladığı belirtilen sürücü, kaza sonrası göçmenler ile aracı bırakıp, ormanlığa doğru kaçtı. İhbarla gelen Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kazadan yara almadan kurtulan, Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri minibüsten çıkardı. Gölge alanda su ve yiyecek verilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu kaçaklar, daha sonra başka minibüslerle karakola götürüldü. Kaçak göçmenler, buradaki işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaçak göçmenlerin, Marmaris ve Datça'dan Yunan adalarına geçmek için İstanbul'dan yola çıktıkları öğrenildi. Jandarma, kaçaklardan toplam 100 bin lira topladığı öğrenilen, 18 kişilik minibüse 48 kişiyi bindiren sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaçak göçmenlerin görüntüsü

-Kaçak göçmenlerin jandarma aracına bindirilişi

-Jandarma aracından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber : Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT / MUĞLA, (DHA) ========================== 'Selçuklu yolu' turizme kazandırılacak Antalya'nın Manavgat ilçesinden geçen Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın Beyşehir'den Alanya'ya giderken kullandığı 169 kilometrelik yol, 'Selçuklu yolu' olarak turizme kazandırılacak. Yolun yeniden canlandırılması amacıyla Manavgat Kaymakamlığı ile Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından hazırlanan ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'na sunulan proje kapsamında yürüyüş düzenlendi. Manavgat'ın Namaras Mahallesi'nden başlayıp Toros Dağlarında ormanlık alanda devam ederek Alara Han'a kadar süren yürüyüşe, Kaymakam Mustafa Yiğit, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay İlker Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Müftü Mustafa Atilla, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, Manavgat Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış, diğer yetkililer ve doğa severler katıldı.

'COĞRAFİ İŞARETLEMESİNİ YAPARAK TANITMAK GEREKİYOR'

Yürüyüşe başlamadan önce konuşan Kaymakam Mustafa Yiğit, yürüyüşün amacının bölgede tarihi bir değeri ortaya çıkararak, onu insanların hizmetine sunmak olduğunu belirtti. Kaymakam Yiğit, "Doğada yürümek isteyenler için çevresinde barındırdığı özellikleriyle yeniden canlandırma ve tarihe yolculuk gibi düşünmek lazım. Burasını tanıtarak bir destinasyon haline getirebilirsek, ilçemiz için ciddi katkı sağlayacaktır. Manavgat'a tatile gelen yerli ve yabancı turistler vaktini çok iyi geçirmeli. Deniz, kum, güneş herkesin bildiği bir uygulama. İnsanlar tarihsel anlamda hem de kültürel değerler açısından farklı bir şeyler arıyor. Burasını tamamlayarak coğrafi işaretlemesini yaparak tanıtmak gerekiyor" diye konuştu.

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydın, kendisinin de bu köylerde yetiştiğini belirterek, "Bu proje rahmetli Ali Çetin'in projesiydi. Kendisiyle sık sık, 'Biz Yörük, yürüyen Türk olduğumuz için bu dağları nasıl canlandıracağız' diye konuşurduk. Ben çocukluğumda yayladan Akseki'ye kadar yürüyerek gelirdim. Selçuklu zamanında Beyşehir'den hem Antalya'ya hem de bu tarafa bir yürüyüş yolu var. Bunları tabii canlandırmak lazım. Ben Vali Bey'e anlattığımda o da, 'Bunu mutlaka canlandıralım' dedi. Kısa süre içerisinde tespiti yapılmış olan yerleri canlı tutup, elden geçirip daha sonra doğa severlerin, yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunarsak, bu bölge turizmden geçiniyorsa, bu dağlardan da faydalanmamız lazım" diye konuştu.

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş da yolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın Beyşehir'de yaptırdığı Kubadabad Sarayı'ndan Alanya'ya gelmek için kullandığını belirterek, şöyle dedi:

"Alanya'ya gelen Alaaddin Keykubat hava şartlarından dolayı şehri çok beğeniyor. Kışları Alanya'da kalıyor. Kubadabad Sarayı'ndan, Manavgat sınırları içinde 169 kilometrelik bir yol kat ederek Alanya'ya ulaşıyor. Alaaddin Keykubat bu yolu taş döşeme olarak yaptırıyor. Her 35 kilometrede bir hanlar var. Yukarıda Kargıhan var, Selimli köyü civarında Selim Han var, bugün bu yürüyüşümüzün biteceği yerde Alara Han var. O müştemilatla günde ancak 35 kilometre yürüyebiliyor. 35 kilometrede bir dinleniyor." Yolun daha sonraları ticari kervan yolu olarak kullanıldığını vurgulayan Ahmet Boztaş, "Alanya Limanı'na Suriye'den Mısır'dan gelen mallar kervanlarla bu yolları kullanarak Anadolu'ya gidiyor. Zaman içerisinde Yörükler göçlerde kullanıyor" dedi.

Başkan Ahmet Boztaş, projeyi ilk hazırlayanın Ali Çetin olduğunu belirterek, "MATSO olarak Ali Çetin'in vefatından sonra çalışmayı Manavgat Kaymakamlığı'yla birlikte projelendirdik. Vali Bey'e arz ettik ve bu yolun yeniden canlandırılması amacıyla BAKA'ya proje olarak sunduk" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Toros Dağları içerisinde tarihi taş döşeme yolda 9 kilometre boyunca yapılan yürüyüş, ormanlık alandan devam ederek Alara Çayı kenarındaki Alara Han'da sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yürüyüşten görüntü

- Ahmet Boztaş'ın açıklaması

- Kaymakam Mustafa Yiğit'in açıklaması

- Milletvekili İbrahim Aydın'ın açıklaması

- Yürüyüşten görüntüler

- Yürüyüşten drone görüntüleri

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) Uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ile yakalandı Tem yolunun Bolu geçişinde uygulama sırasında polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 1 kilo 32 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü M.K. (44) gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunun Bolu geçişinde yol uygulaması yaptı. Uygulama sırasında şüphe üzerine otomobili durduran ekipler, narkotik köpeği ile arama yaptı. Aramada, araç içinde gizlenmiş 1 kilo 32 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi. Otomobil sürücüsü M.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K., adliyeye sevk edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

-Hammaddenin fotoğrafı

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ========================== Çorlu'da, geri dönüşüm deposunda yangın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, geri dönüşüm deposundaki hurda naylonların bulunduğu alanda yangın çıktı. Alevler, itfaiye görevlilerince deponun iç kısmına sıçramadan söndürüldü.

Hıdırağa Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan geri dönüşüm deposunda, hurda naylonların olduğu alanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Naylonların bulunduğu balyalardan birinin yandığını gören çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada alevler, diğer balyalara da sıçrayınca büyüdü. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın, kontrol altına alındı. Alevler, deponun iç kısmına sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiye, soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yangın bölgesi

-Yanan balyalar

-İtfaiyenin çalışması

-Sördürme çalışmalar

-Genel ve detaylar

Haber- Kamera:Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) Van'da kadınlar 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' için bir araya geldi Van'da, 50 kadın, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği kapsamında bir araya gelerek, 10 kilometre bisiklet sürdü. Hem çevre bilinci hem de kadın hakları için farkındalık yaratmak amacıyla yapılan etkinliğin ardından grup, halay çekip, şarkı söyledi. Van'da kent merkezindeki Musa Anter Parkı'nda Bisiklet Antrenörü Kader Cin'in öncülüğünde, 50 kadın, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği için bir araya geldi. Süsledikleri bisikletleriyle 'Egzoz kokusuna karşı çiçek kokusu' sloganıyla farkındalık yaratmak için bir araya gelen kadınlar, caddeden yola çıkıp, 10 kilometre pedal çevirdi. Kadınları özgür bir şekilde topluma kazandırmak amacıyla yapılan etkinlik boyunca 50 kişilik grubun bisikletleriyle geçtiği yollar trafiğe kapatılırken, tur İskele Caddesi'ndeki Kale yolunda son buldu. Polisler araçlarla etkinlik süresince 50 kadına eskortluk etti. Kadınlar, bisiklet turlarını def çalıp, Kürtçe şarkılarla halay çekerek sonlandırdı.