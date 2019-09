DHA YURT BÜLTENİ - 11

Görüntü Dökümü

-------------

-Asayiş dış plan görüntü

-Zanlının çıkarılışı araca binişi

******

ARŞİV

-Güvenlik kamerası görüntüsü

129 MB//1.09 SN ( HD )

Haber:Bülent TATOĞULLARI/ Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA (DHA)

=====================

Thomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu (2)

ALANYALI TURİZMCİLERDEN THOMAS COOK DEĞERLENDİRMESİ

Alanyalı turizmciler, dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden Thomas Cook'un iflasını açıklayarak tasfiye sürecine başladıklarını duyurmasının ardından durumun panik oluşturmadan atlatılması gerektiğini söyledi. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Thomas Cook'un faaliyetlerini durdurma kararının sadece Alanya'da değil tüm dünyada ciddi bir yankı bulduğunu söyledi. Tüm ülkelerde faaliyetlerin sonlanmadığını belirten Sili, "Hali hazırda Almanya ve Rusya kanadındaki operatör bacakları faaliyetlerini sürdürmekte. İngiltere durmuş durumda. Çin kanadı da devam ediyor. Aslında iş İngiltere'ye kilitlenmiş durumda. Dün itibarıyla gelen tüm müşteriler İngiltere seyahat sigortası kapsamına alındı. Onlarla ilgili sorun yok. Şu anda herkesin sağduyulu yaklaşarak en az zararla atlatılması yönünde çaba sarf etmesi gerekiyor. Alanya özelinde ise Alanya'da birden fazla Thomas Cook markalı tesis var. Bu tesislerde ciddi sıkıntı olacağını düşünüyorum. Bir de Thomas Cook'un farklı pazarlarıyla çalışan oteller var. Gün içinde maliyet ve risk değerlendirmesi yapacağız. Sonuç olarak olmamasını arzu ettiğimiz bu olayı, minimum zararla atlatmak için çalışacağız" dedi.

GEÇMİŞ DÖNEM ALACAKLARI SORUNU

Faaliyetlerini durdurma kararı alan Thomas Cook'un müşterisi olan ve Alanya'da konaklayan turistler olduğunu aktaran Sili, "İngiltere haricinde diğer pazarlarda faaliyet gösteren tur operatörleri açıklamalar yaptı, 'Bu müşterilerle ilgili problem yoktur. Geri dönüş ve ödemeleri bizim garantimiz altındadır' diye ama burada önemli olan geçmiş dönem alacaklarıyla ilgili. Farklı tur operatörleri gelir veya gelmez ama önemli olan geçmiş dönem alacaklardır. Thomas Cook ile gelen misafir sayısında azalma olacağı kesin. Dünyanın her yerini etkileyen bu olayda, şu anda dünya genelinde 650 bin misafir var. Thomas Cook'un bizde de yüzde 10'a denk gelen bir payı var." diye konuştu.

'48 SAATTE BELLİ OLUR'

Skal Alanya Dönem Başkanı Mehmet Nedanlı, tüm dünyada olduğu gibi Alanya'nın da etkileneceği bir sürece girdiklerini belirterek, şöyle dedi:

" Battı denilen yer 178 yıllık bir kurum. Burada biraz soğukkanlı olmamak, batmayacak insanı da batırır. Şu an 50'ye yakın ülkede operasyon yapan, 300 binden fazla çalışanı olan bir kurum. Dünya turizmini geriye atar. Dünyada iki numara. Alanya'da da ciddi pazarı var ama diğer pazarlara sirayet edip etmeyeceği 48 saatte belli olur. Çünkü altında birçok operatör var. Bu operatörler güçlüyse yüzde 60- 70'lik hacminin batmaması durumu da var. Alanya'da tehlikeyi şurada görüyorum. Bu operatörle iş yapanlar arasında sağlam sermayesi olan firmalar atlatır. Burada en büyük sıkıntı kiralık firmalar ve sermayesi zayıf olanlarda. O da Thomas Cook ile ne kadar çalıştığına bağlı. Bizler için Almanya ve Rusya pazarı çok önemli. İngiltere pazarı ilçemizde yok. Almanya, Rusya pazarındaki operasyonun nasıl olduğu ise 48 saat içinde belli olur."

'PANİK HAVASI YOK'

İlçede Thomas Cook konseptiyle franchising otel işleten Sun Prime C-Lounge Otel sahibi Şükrü Cimrin ise şöyle konuştu:

"Bugünden itibaren Thomas Cook İngiltere'den misafir almayacağız ve bütün rezervasyonlar şu andan itibaren geçersiz. Yarından itibaren şu an içerideki misafirlerin transferleri başlayacak. Ayın 6'sına kadar misafirler ülkelerine döndürülecek. Ümit ediyoruz sadece İngiltere olarak kalır ve Thomas Cook diğer ülkelerdeki operasyonlarına şu an ettiği gibi devam eder. Şu an en önemli şey, tesisimizde misafirlerimiz var ve panik havası yok. Sürekli bilgi geçiyoruz, Thomas Cook da bilgi geçiyor. İletişimi doğru tutup, sağduyulu davranıp misafirlerin bu süreçten en az kaygı ile zararla ülkelerine geri dönmelerini sağlamaktır. Bugün dahil İngiliz misafirler İngiltere Kamu Otoritesi (ATOL) güvencesinde, bakanlığımız da bunu teyit etti."