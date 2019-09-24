DHA YURT BÜLTENİ - 11

ABD ile 2'nci ortak kara devriyesi başladı (3)

DEVRİYE GÖREVİ TAMAMLANDI Fırat'ın doğusunda, Türkiye ile ABD'nin zırhlı araçlarıyla sabah saatlerinde 2'ncisi yapılan ve 3,5 saat süren ortak kara devriyesi, tamamlandı. Devriyenin ardından saat 12.00 sıralarında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 4 zırhlı araçla Suriye topraklarına girilen Ekinyazı köyü yakınlarındaki balistik zırhlı kapıdan Türkiye'ye giriş yapıldı. Tel Abyad'ın 15 kilometre doğusundaki Braymay bölgesinin güneydoğusu ile batısında gerçekleştirilen devriyenin tamamlanmasının ardından yeniden Türkiye'ye dönülen zırhlı araçlarla üs bölgesine dönüş yapıldı.

Öte yandan devriyenin ardından zırhlı araçların geçişi için açılan balistik zırhlı kapı da askerler tarafından yeniden kapatıldı. GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLDİ Haber: Hasan KIRMIZITAŞ / ŞANLIURFA,(DHA) ===================== Kaza kurbanı baba ve 3 oğlu toprağa verildi Sivas Şarkışla ile Kayseri Pınarbaşı ilçeleri arasındaki yolda dere yatağına uçan otomobilde hayayatını kaybeden baba Hakan Umuç (35) ile çocukları Yavuz Selim (9), Yusuf Kenan (7) ve 6 aylık Yunus Emre Kars Sarıkamış'ta son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza dün sabah saatlerinde Şarkışla ile Pınarbaşı ilçelerine birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 BLA 93 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Kazada araçta bulunan baba Hakan Umuç ile çocukları Yavuz Selim, Yusuf Kenan ve Yunus Emre hayatını kaybetti. Anne Aysun Umuç (32) ile birlikte araçta bulunan Fatih Umuç (23), Hicran Dalga (32) ve Sibel Erva Dalga (3) yaralandı. Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken kazada hayatını kaybeden baba ve 3 oğlunun cenazesi Sivas Şarkışla'da yapılan otopsinin ardından memleketleri Kars Sarıkamış'a gönderildi.

6 AYLIK YUNUS EMRE BABAYLA AYNI TABUTTA

Trafik kazasında hayatını kaybeden Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde çalışan baba Hakan Umuç ile çocukları için Kars'ın Sarıkamış İlçesi Merkez Camiinde cenaze namazı kılındı. 9 yaşındaki Yavuz Selim ile 7 yaşındaki Yusuf Kenan ayrı tabutlara konurken 6 aylık Yunus Emre babası Hakan Umuç'la aynı tabutta camiye getirildi. Umuç ailesi ve yakınlarının yanısıra sağlık çalışanlarının da katıldığı cenazede Yavuz Selim ve Yusuf Kenan'ın Gazipaşa İlköğretim Okulu'ndaki sınıf arkadaşları da yeraldı. Ellerinde kazada hayatını arkadaşlarının fotoğraflarını taşıyan öğrencilerin hayli üzgün oldukları görüldü.

Merkez camiinde kılınan cenaze namazı sonrası baba ve 3 oğlu Sarıkamış Asri Mezarlığı'nda yan yana kazılan mezarlarda son yolculuklarına uğurlandı.

Bu arada kazada yaralanan anne Aysun Umuç ile diğer yaralıların Sivas Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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-Cenazeye katılan vatandaşlar

-Musalla taşında bulunan cenazeler

-Ellerinde arkadaşlarının fotoğrafını taşıyan öğrenciler SÜRE:01.56 BOYUT: 216 MB Haber-Kamera: SARIKAMIŞ(DHA) ================== Tatvan Belediyesi ile VEDAŞ arasındaki polemik sürüyor Bitlis'in Tatvan Belediyesi'nin su depolarının elektriğinin, borcu nedeniyle Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından kesilmesi, belediyenin ise VEDAŞ'a ait hizmet binasını ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlemesi üzerine başlayan polemik sürüyor.

VEDAŞ, işlemlerini bundan sonra Bitlis kent merkezinde sürdüreceğini duyurduğu yazılı açıklamada, 30 yıldır aynı yerde hizmet verdiklerini, bundan sonra çıkacak arızalar ve yapılması gereken tüm abonelik işlemlerinin aksamasının ve gecikmesinin sorumlusunun Tatvan Belediyesi olduğunu açıkladı. Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani ise DHA'ya telefonla yaptığı açıklamada, binanın mühürlenmesinin elektrik kesintisi ile alakalı olmadığını, VEDAŞ İşletme Müdürlüğünün Tatvan’da ruhsatlı herhangi bir yerde hizmetine devam edebileceğini söyledi. Tatvan’da elektrik kesintisi ile halka ceza verildiğini belirten Belediye Başkanı Geylani, "Bize ruhsat ile ilgili herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır. Şu anda elektriklerimiz kesik. Ancak biz hizmet aksamasın diye jeneratörler yardımıyla hizmetimizi aksatmamaya çalışıyoruz" dedi.

Bitlis'in Van Gölü kıyısında bulunan Tatvan ilçesinin içme suyunu karşılayan ana deponun elektriği, 5 Eylül'de VEDAŞ tarafından borç nedeniyle kesildi. İlçe merkezinin büyük bölümü susuz kalırken, Tatvan Belediyesi de İşletme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Doğan Sokak'taki VEDAŞ'ın hizmet binasını ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürledi. Bunun üzerine VEDAŞ yaptığı yazılı açıklamada, bundan sonra çalışmalarını, Tatvan'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Bitlis merkezdeki İl Müdürlüğü'ne ait hizmet binasında sürdüreceklerini açıkladı.

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-Vedaş Tatvan Binasının mühürlenmesi görüntüleri (ARŞİV)

-Vedaş İl Binasından detay görüntüler Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA) - ==================== Sağlık merkezinde görevlilere saldırdı, biber gazı ile müdahale edildi Kütahya’da psikiyatri hastası Hasan T. (24), muayene için gittiği Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde elindeki bıçakla güvenlik görevlileri ve sağlık çalışanlarına saldırdı. Polisin, elindeki bıçağı bırakması için uzun süre ikna etmeye çalıştığı Hasan T., biber gazıyla etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Kütahya’da çalıştığı ilaç dağıtım şirketinden bir süre önce çıkarıldığı ve şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Hasan T., muayene olmak için gittiği Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde cebinden çıkardığı bıçakla güvenlik görevlisi ve sağlık çalışanlarına saldırdı. Olay üzerine bölgeye çok sayıda polis edildi.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Polis ekiplerinin elindeki bıçağı bırakması için uzun süre ikna etmeye çalıştığı Hasan T., biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Elleri kelepçelenen saldırgan, ambulansla Vefa Psikiyatri Hastanesi’ne götürüldü. Olayda yaralanan olmazken, hastalar ve sağlık çalışanları büyük korku yaşadı.

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-Bina önündeki kalabalıktan görüntü

-Şüphelinin bahçede volta atması

-Polisin şüpheliyi yere yatırıp kelepçe takması

-Ambulansa götürmesi

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- =================== İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Emellerine ulaşmalarına fırsat verilmeyecek İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, Adana'da 11 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiasının ardından çıkar ve istismar grupları tarafından sosyal medya üzerinden provokasyon başlatıldığını söyledi. Çataklı, "Bu tür niyetli odakların emellerine ulaşmasına asla fırsat verilmeyecektir" dedi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı, 19 Eylül'de, 11 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası üzerine sosyal medyadan yapılan paylaşımlar sonrası yabancı uyruklu kişilerin iş yerleri ve evlerine verilen zararı incelemek üzere Adana'ya geldi. Çataklı, ilk olarak Adana Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çataklı, olayların meydana geldiği bölgede ev ve iş yerlerinde hasar oluşan kişileri ziyaret ettiklerini belirterek, "2011 yılında Suriye'den kaçarak Türkiye'ye sığınan muhacirlerin üzerinden bir süredir ulusal düzeyde bir provokasyon yaşanıyor. Gerek birtakım siyasi partilerin gerek nereye hizmet ettiği belli birtakım çıkar gruplarının gerekse bazı siyasilerin salt siyasi rant beklentisiyle yaptığı birtakım provokatif açıklama ve davranışlar bu hassas konuda toplum olarak yakalamış olduğumuz kardeşlik ve huzur ortamını bozmaya dönük sonuçlar üretebilmektedir" diye konuştu.

'FAİL, 2004 DOĞUMLU TÜRK VATANDAŞI'

Son dönemde özellikle göçmenlere yönelik Avrupa'da ırkçılığın yükseldiğini kaydeden Çataklı, "Türkiye'nin bu çapta bir meseleyi yönetmede göstermiş olduğu toplumsal olgunluk ve kurumsal başarı uzun yıllar mücadele içinde olduğumuz; PKK, DHKP-C, aşırı sol terör örgütleri, özellikle ciddi bir sosyal medya organizasyonuna sahip olduğu bilinen FETÖ ve bu yapılarla aynı çizgide sözde siyaset yapan diğer yapılar tarafından da hedef alınmaktadır. Tüm bu süreci ülkemiz, bugüne kadar yönetmeyi başarmıştır. Bundan sonraki süreçte de hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir. Söz konusu olaydaki faili, 2004 doğumlu Türk vatandaşı. Mağdur çocuğun yaşadığı olayı ailesine bildirmesinden sonra aile polise başvuruyor. Hızlıca yapılan araştırma sonrasında şüpheli şahıs gecikmeden yakalanmıştır. Mağdur çocuğun da teşhis ettiği şahsın 2004 yılı doğumlu Türk vatandaşı A.K. isimli bir kişi olduğu, olay günü Ankara Çocuk Eğitim Evi’nden izinli olarak geldiği, daha önceden de cinsel istismar, kasten yaralama, 32 hırsızlığın da aralarında olduğu toplam 37 suçtan kaydı olduğu anlaşılmıştır. Şahıs ifadesi sonrası tutuklanmıştır" dedi.

'ASLA FIRSAT VERİLMEYECEK'

Sosyal medya üzerinden bazı kişi ve grupların olayları farklı yerlere çektiğini dile getiren Bakan Yardımcısı Çataklı, şunları söyledi:

"Bu süreçte birtakım çıkar ve istismar grupları tarafından sosyal medya üzerinden bir provokasyon başlatılmış ve olay Suriyeli bir şahıs tarafından küçük çocuğa cinsel istismar girişimi olarak kamuoyunda infial girişimi olarak farklı mecralarda paylaşılmıştır. Bu paylaşımların ardından Seyhan ilçesindeki Gülpınar ve Dumlupınar mahallelerindeki bir grubun sokağa çıktığı, birtakım taşkınlıklara yol açtığı, özellikle muhacirlere ait iş yerlerine zarar verildiği ve birtakım yağlama girişimlerinde bulunduğu anlaşılmıştır. Olayların büyümesi polis tarafından engellenmiştir. Toplam 73 şahıs gözaltına alınmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. Toplumda kin ve nefrete dönüşen bu tür provokasyonlara, ulusal düzeyde ve günlük siyasi beklentilerle sorumsuzca yapılan açıklamaların ve eksik bilgi, art niyetle yapılan beyanların bu tür katkı verdiği çok açık bir şekilde ortada. Bu olaylarla beyan sahipleri doğrudan sorumludur. Yaşanan olaylarda kullanılan senaryoların toplumsal hafızada saklı tutulması gelecekteki benzer girişimlerde de bu senaryoların tekrarlanmaması gerektiğini ve art niyetli odakların emellerine ulaşmasına asla fırsat verilmeyeceğini bilinmesini isteriz."

İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı, iş yerlerinde hasar oluşan kişilerin zararlarının karşılanacağını belirtirken, halkın da resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itimat etmemesi gerektiğini vurguladı.

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- Bakan Yardımcısı Çıtaklı'nın açıklaması Haber:Can ÇELİK-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA) ================= Baba ve 3 çocuğun öldüğü kazayla ilgili inceleme sürüyor Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen ve baba ile 3 küçük çocuğunun öldüğü ve 4 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili inceleme sürüyor. Yaralılardan ölen çocukların annesi Aysun Umuç'un da hayati tehlikesi devam ediyor. Kazanın nedeni, sürücünün tedavi sonrası vereceği ifadeyle belli olacak.

Kaza, dün sabah saat 05.00 sıralarında Sivas'ın Şarkışla ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçeleri arasındaki yolda meydana geldi. Pınarbaşı'ndan Sivas yönüne giden ve Fatih Umuç yönetimindeki 16 DLA 93 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan dere yatağına uçtu. Kazayı fark eden çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 15 metre yükseklikten dereye uçan ve ters dönerek duran otomobilde bulunan Hakan Umuç (35) ve oğlu Yunus Emre Umuç (6 aylık) olay yerinde, diğer iki oğlu Yavuz Selim Umuç (9) ile Yusuf Kenan Umuç (7) ise kaldırıldıkları Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan ölen çocukların annesi Aysun Umuç (32) ile otomobil sürücüsü Fatih Umuç, Hicran Dalga (32) ve Sibel Erva Dalga'nın (3) yaralandı. Kazada ölen baba Hakan Umuç ile oğulları Yunus Emre, Yavuz Selim ve Yusuf Kenan Umuç'un cenazeleri otopsi sonrası yakınları tarafından alın defnedilmek üzere Kars'ın Sarıkamış ilçesine götürüldü. Kaza yapan araçtakilerin Hatay'da, kız kardeşleri Fatma Köse'nin düğün töreninden döndükleri ortaya çıkmıştı.

ANNENİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan sürücü Fatih Umuç ile birlikte, kazada ölen Hakan Umuç'un eşi Aysun Umuç, Hicran Dalga ve Sibel Erva Dalga'nın hastanedeki tedavileri sürüyor. Ağır yaralanan anne Aysun Umuç'un hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yaralılardan Hicran Dalga'nın da yoğun bakıma alındığı belirtildi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kaza sonrası olay yerinde yapılan çalışmada, kazanın sabah saatlerinde olması nedeniyle sürücünün uykusuzluk ve dikkatsizlik sonucu otomobilin kontrolünü kaybederek dereye uçtuğu değerlendiriliyor. Kazanın kesin nedeni, sürücü Fatih Umuç'un hastanedeki tedavisinin ardından savcılık tarafından alınacak ifadesi sonrası belli olacak.