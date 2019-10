DHA YURT BÜLTENİ - 11

Eskişehir'de 4 bloklu sitelerini, yenisini yaptırmak için yıktıran site sakinleri, anlaştıkları müteahhitlik firmasının 2 milyon 300 bin lira paralarını almasına rağmen inşaata bile başlamadığını öne sürdü. Yeni binalarının yapılmasını bekleyen site sakinlerinden 11 kişinin aradan geçen 5 yılda hayatını kaybettiği, ayrıca inşaatın temeli açıkta olduğu için temeli su alan yan binadakilerin de tedirgin olduğu belirtildi. Firma hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden site sakinlerinden Sultan Güney, "Evler yıkıldıktan sonra herkes yakınına taşındı ya da kiraya çıktı. Şu ana kadar da bu arsada herhangi bir inşaat yapılmadı. Savcılığa firma hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şu ana kadar onlara 2 milyon 300 bin lira para ödedik. Ortada para da yok evlerimiz de yok" dedi. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Ziyapaşa Caddesi'nde bulunan 4 bloklu Övünç sitesi sakinleri, 2013 yılında kentsel dönüşüm kararı alarak, 2014 yılı Mayıs ayında evlerini yıktırdı. Dört bloklu apartmanda oturanlar, yakınlarının yanına taşınırken birçoğu da kiralık dairelere çıktı. Anlaştıkları müteahhitlik firmasına toplamda 2 milyon 300 bin lira ödemeyen site sakinleri aradan geçen 5 yılda yapılacak binalar için temel bile atılmadığını söyledi. Apartman yapılmasını bekledikleri boş arsada bir araya gelen site sakinleri firmayı protesto etti. Müteahhitlik firması hakkında Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda da bulunduklarını ifade eden site sakinleri, devlet kurumlarından yardım istedi. '5 YILDA BİR ÇİVİ BİLE ÇAKILMADI' Site sakinlerinden Sultan Güney, 5 yıl önce evlerinin yıkıldığını ve şu ana kadar bir çivi bile çakılmadığını söyledi. Güney, "Evlerimiz yenisi yapılacak diye yıkıldı. Dolandırıldık ve evimiz ortada yok. Kentsel dönüşüm kararıyla evleri yıktık. Dört bloklu sitemiz 2014 yılında yıkıldı. Anlaştığımız bir firma ile dükkan üstü 8 kat olarak sözleşme yaptık. Bu süreçte 11 site sakinimiz hayatını kaybetti. Sitedeki 64 haneden 54'ü emekli maaşıyla geçiniyor. Evler yıkıldıktan sonra herkes ya bir yakınının yanına taşındı ya da kiraya çıktı. Şu ana kadar da bu arsada herhangi bir inşaat yapılmadı. Savcılığa firma hakkında suç duyurusunda bulunduk. Firma ile sözleşmemiz olduğu için yeni firmalar ile görüşemiyoruz. Anlaştığımız firma da ortada yok, şu ana kadar onlara 2 milyon 300 bin lira para ödedik. Ortada para da yok evlerimiz de yok. Devlet kurumlarından yardım bekliyoruz. Firma hakkında suç duyurusunda da bulunduk" dedi. 'HER GÜN BOŞ ARSAYA BAKIYOR ÜZÜLÜYORUM' Site sakinlerinden 75 yaşındaki Aynur Gürcan da süreçte çok sıkıntılar çektiklerini anlattı. Evi yıkıldıktan sonra 2 sene kadar çocuklarının yanında kaldığını ifade eden Gürcan, "Bir yıl içinde evimiz olacaktı bizde taşınacaktık. Herkesten paralar toplandı. Şimdi paramızı da alamıyoruz ev de ortada yok. Devletimizin bu durumu incelemesini talep ediyoruz. İki sene çocuklarımda kaldım, kira vermemek için ama çocuklarım başka bir ev aldı orada kalıyorum. Neredeyse 6 sene oldu çektiğimiz maddi manevi sıkıntıları çektik. Bu arsanın karşısında oturuyorum, her gün boş arsaya bakıyorum, üzülüyorum. Bütün hayallerimiz buraya gömüldü. Site sakinlerinden hayatını kaybedenler oldu, birçoğu da hasta ne olacak bilmiyoruz" dedi. DİĞER APARTMANLAR DA TEDİRGİN Temeli atılmayan boş arazi yan apartmanları da tedirgin etti. Diğer apartmanların temellerine sular dolduğundan yakınan komşu site sakini Veli Çakmak, "Buranın temelleri açıldığı için yan apartman olarak biz de risk altındayız. Devamlı temelimiz su alıyor. Bizimde mağduriyetimiz var. Bir an önce inşaatın başlamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fuarda 8 kiloluk tavşan, 'gülen' horoz ve 2 bin TL'lik kara tavuk ilgi gördü (YENİDEN)

Çanakkale’nin Biga ilçesinde düzenlenen Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, çok sayıda firmayı buluşturdu. Fuarda, en büyük ilgiyi, bir dernek tarafından evcil ve yabani hayvanların tanıtıldığı stant gördü. Yaklaşık 8 kiloluk ağırlığı ve 24 santimlik kulaklarıyla görenlere, ‘Kuzu gibi tavşan’ dedirten Almanya’dan getirtilen Velikan cinsi dev tavşan, Endonezya menşeyli ‘güler gibi öten horoz’ ve 2 bin liralık fiyatıyla ‘Karatavuk’ görenleri şaşkına çevirdi.

Biga Belediyesi, Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Ticaret Borsası ile Biga Ziraat Odası tarafından bu yıl 13’üncü kez düzenlenen Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlenen tören ile açıldı. 6 Ekim Pazar gününe kadar açık kalacak fuarda, tarımsal araç ve gereçler, gıda ürünleri, otomobiller, inşaat malzemeleri gibi çok sayıda ürün ile hayvanların tanıtıldığı stantlar kuruldu. Çanakkale Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı AK Partili Bülent Erdoğan ile Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan fuarın açılış töreninde birer konuşma yaparak, katılım gösteren firmalara teşekkür ettiler. Açılış töreninin ardından, protokol ve vatandaşlar stantları gezdi.

Çanakkale Süs Tavukları Yetiştiriciliği ve Kanatlı Yaban Hayvanlarını Koruma Derneği’nin açtığı ve birbirinden ilginç evcil ve yaban hayvanların sergilendiği stant, 7’den 70’e herkesin ilgi odağı oldu. Aileler, kafeslerdeki ilginç hayvanları çocukları ile tanıştırdı. Minikler, hayatlarında ilk kez gördükleri hayvanları ilgiyle inceleyip, sevme fırsatı buldu. Çocukların en çok sevdiği hayvanların başında ise tavşanlar geldi. Ancak içlerinden birisi vardı ki, henüz 7 aylık olmasına karşın yaklaşık 8 kiloluk ağırlığı, 24 santimlik kulaklarıyla herkes tarafından ilgiyle izlendi.

HENÜZ YAVRU AMA 8 KİLO AĞIRLIĞINDA

Çanakkale Süs Tavukları Yetiştiriciliği ve Kanatlı Yaban Hayvanlarını Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Engin Akay, kendisine ait Alman menşeyli Velikan cinsi dev tavşanın özelliklerini anlattı. Akay, “Bu hayvanın özellikleri gösterişli ve tüyünün yumuşak olması. Kulaklarının büyük olmasıyla ünlenen bir tavşan. Şu an 24 santim büyüklüğünde kulakları var. 7 aylık olmasına rağmen yaklaşık 8 kilo ağırlığında. Üretime geçmek için bunun 11-12 kilo olmasını bekliyoruz. Tavuk sevgimiz var ama tavşan başka bir zevk. Kuzu yemi ve yonca veriyoruz ağırlıklı olarak. Havuç ve elma vazgeçilmezimiz. Az miktarda yeşillik de takviye yapıyoruz. Nasip olursa Çan, Biga, Çanakkale bölgesi olarak baya bir yaygınlaştıracağız bu tavşan cinsini. Değerli bir tavşan, fiyatı bin 500 lira civarında. Ancak üretmek çok zorö dedi.

2 BİN LİRALIK KARA TAVUK VE HOROZ

Dernek Başkan Yardımcısı Engin Akay; horoz, tavuk, ördek, kaz, güvercin, keklik ve tavşan gibi hem evcil hem de yabani birçok cins hayvanı tanıtmak istediklerini söyledi. Dernek olarak keklik üretip doğaya saldıklarını, anaokullarına kuluçka makineleri koyarak, ‘Hayvanı seven doğayı da sever, insanı da sever’ sloganıyla hayvan sevgisini küçükten aşıladıklarını kaydeden Akay, "Fuara da bu hayvanları tanıtmak amacıyla getirdik. Horoz ve tavuklarımız içinde çok ilginç cinsler var. Bunlardan birisi Endonezya menşeyli Ayam Cemali. Namıdiğer kara tavuk. Her yeri kara olan bir tavuk ama yumurtası beyaz. Dünyanın en pahalı tavuğu bunlar. Tanesi 2 bin lira. Tabii ki alan var. Bu iş zevk ve sevda işiö dedi.

GÜLEN HOROZ GÜLDÜRÜYOR

Akay, ilginç horozlardan birisinin de Endonezya menşeyli Ayam Ketawa olduğunu belirterek, “Bunu biz 4 sene önce getirdik ve Türkiye ile tanıştırdık. Şu anda da üretimini yaparak tüm Türkiye’ye dağıtıyoruz. Bu horoz güler gibi ötüyor. Biz de, ‘Horoz dediğin gülmeli, gülmeyen horozu kesmeli' diyoruz" diye konuştu.