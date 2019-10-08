DHA YURT BÜLTENİ - 11 

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak, zemin katta kalan bazı iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı. Yağmurla cadde ve sokaklar suyla dolup taşarken, maddi hasarlı kazalar oldu. Bodrum'da, bugün saat 04.00 sıralarında başlayarak aralıklarla etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerden inen yağmur sularının önüne katıp getirdiği çöp ve kaya parçaları, rögarları tıkadı. Atatürk, Artemis, Neyzen Tevfik, Mümtaz Ataman, Üçkuyular, Cevat Şakir caddeleri ile bazı ara sokaklar, dereye döndü. Saat 10.00'a kadar aralıkla süren sağanak nedeniyle Bodrum Belediyesi, itfaiye, zabıta, emniyet, jandarma ve Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri harekete geçti. Bodrum-Turgutreis yolu, biriken su nedeniyle bir süre trafik polisleri tarafından kapatıldı. Yoldaki sular çekilince, ulaşım tekrar normale döndü. İtfaiye ekipleri ise su taşkınları oluşan bölgelerde önlemler alarak, çöple kapanan mazgalları temizledi. Kentte yağmur nedeniyle birçok maddi hasarlı kaza oldu. Ayrıca zemin katta kalan bazı iş yerlerinde su baskını oldu. Su baskını nedeniyle sıkıntı yaşayan branda atölyesi sahibi Abdullah Ordu, "Menfezin küçük olmasından dolayı her sene iş yerimi su basıyor. Dağdan gelen pislikler dereyi tıkıyor. Bir zaman sonra sel suları atölyemize giriyor. Muğla Büyükşehir ile Bodrum Belediyelerine yaşadığımız sıkıntıyı anlattık ama hiçbir işlem yapılmadı. Yine aynı şey başımıza gelecek. Geçen yıl 100 bin liralık zararım oldu. Hiçbir yardımda bulunulmadı" dedi.

Tülay Meşe ise, "Evimizi yeni tamir yaptırmıştık. Allah'ın verdiği bir felaketle birlikte çatımız uçtu. Eşyalarımız ıslandı. Şu anda zor haldeyiz. Allah'tan geldi bir şey diyemiyoruz ama tüm vatandaşlarımızdan yardım bekliyoruz. Evimizin üstü yok. Çocuklarımız okullarından geri kaldı. Zor durumdayız. Her taraf çamur." diye konuştu.

İlçeye bağlı Tecirli Mahallesi'nde küçük yaşlardan buyana büyükbaş yetiştiriciliği yapan Mehmet Akgül, işlerinde farklı yöntemler uygulayarak besisini büyüttü. Besisinde 150 büyükbaş hayvan yetiştiren Akgül, hayvanlarında süt veriminin de artması için insanlar üzerinde ruhu dinlendirici özelliği olduğu kanıtlanan klasik müziği kullandı. Besisine kurduğu hoparlörler ile hayvanlarına belirli saatlerde klasik müzik dinleten Akgül, Malatya'da ilk defa kullandığı yöntemle süt veriminin yüzde 5- 6 arasında artışın olduğunu söyledi.

'ÖNEMLİ OLAN HAYVANIN STRESİNİ ALABİLMEK'

Akgül, müziğin ruhun gıdası olduğunu belirterek, "Bu müziğin insanlar üzerindeki stresi ve dinlendirmeyi sağlıyorsa hayvanlarda neden olmasın diye kafama takıldı. Ben de kendi imkanlarımla bir müzik sistemi kurdum ve hayvanlarda şunu gördüm; müziğe alıştıkça zaman geçtikçe hayvandaki süt veriminin artması, stresini atması ve gözle görünür bir şeyler hissettim. Yemle ne kadar rasyonel uygularsa uygula, ne yem verirsen ver ama önemli olan hayvanın stresini alabilmek. Bunun için de 'müzik niye olmasın' dedim ve müzikle başladım. Bu şekilde verimi arttığını gördüm ve verimin gözle görünür şekilde ciddi artış oldu. Hayvanın yaşanabilecek problemleri azaldı. Ben bunu gözle gördüm. Bunu da arttırabilmek için daha iyisini, daha geniş çaplısını yapmayı düşünüyorum. Hayvanlarımın süt veriminde yüzde 5-6 ara bir artış oldu. Bunu diğer süt üreticileri ve büyükbaş yetiştiricileri denesinler. Yüksek maliyetli yemleri yedirip de süt verimini artırmak için hiç uğraşmasınlar. Denemesinde bir maliyet yoktur. Sadece dinleteceği bir klasik müzik veya Türk sanat müziği. İnsanlarımızı ruhen dinlendiren müzik neyse hayvanda da onu denesinler. Bir şey kaybetmezler" dedi.