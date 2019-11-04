DHA YURT BÜLTENİ-11

Kızıltepe Belediye Başkanı HDP'li Yılmaz'a uzaklaştırma (3) KAYMAKAM: VERGİLER HALKA HİZMET OLARAK DÖNECEK

Mardin Valiliği'nce Kızıltepe Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, birim amirleriyle toplantı yaptıktan sonra göreve başladı. Kaymakam Çam, belediye personeline vatandaşlara en iyi şekilde hizmet edilmesi yönünde talimat verdi. Hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmenin gayreti içinde olacaklarını kaydeden Çam, "Önceliğimiz vatandaşlarımızın en şekilde hayatlarını sürdürmelerine olanak sağlamak olacak. İhtiyaçlarımızı çok kısa sürede belirleyip önceliklerimizi belirleyeceğiz. Acil durumları gerektiren sokaklardan başlayıp, bir an önce çalışmalara başlayacağız. Vatandaşlardan toplanan vergiler başka yerlere değil, halka hizmet olarak geri dönecek" dedi. Görüntü Dökümü

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Kızıltepe Belediyesi

Güvenlik önlemi

Kaymakam Çam

Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin),(DHA) ====================

Eşini öldüren doktor, ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesine sevk edilmiş Diyarbakır'da, boşanma aşamasındaki avukat eşi Müzeyyen Boylu'yu (43) 2 çocuğunun gözü önünde, 14 kurşunla öldüren doktor Mesut Issı'nın (45) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Issı, cezaevinden Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği için duruşmada yer almadı. Diyarbakır'da 19 Mayıs günü meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşayan avukat Müzeyyen Boylu ile doktor Mesut Issı, 2 çocuğunun da gittiği kreşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı. Çift, gösteriyi birlikte izledi. Müzeyyen Boylu, çocuklarıyla birlikte Mesut Issı'nın otomobiline bindi. Otomobil, Diclekent Caddesi'ne geldiğinde, Boylu çocuklarını, birlikte zaman geçirmeleri için babalarına bırakıp araçtan indi. Hemen ardından otomobilden inen Mesut Issı, arkasından yürüdüğü Müzeyyen Boylu'ya yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancayla kurşun yağdırdı. Vücuduna 11 kurşun isabet eden Boylu olay yerinde yaşamını yitirirken, çocuklarını babasına bırakan Issı ise polis merkezine gidip teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklu sanık Mesut Issı hakkında, Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'tasarlayarak ve canavarca his ile öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mesut Issı'nın yargılanmasına, 2'nci duruşma ile devam edildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının yanı sıra Diyarbakır, Çanakkale, Muğla, Hakkari, Hatay, Isparta barolarından da duruşmaya katılım oldu. AVUKAT, DURUŞMANIN NAKLİNİ TALEP ETTİ Tutuklu bulunduğu cezaevinden Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği için duruşmaya katılamayan Mesut Issı'nın avukatı Kutbettin Odabaşı, müvekkilinin psikolojisinin bozuk olması nedeniyle hastaneye yatırıldığını söyledi. Duruşmanın nakli için dilekçe verdiğini kaydeden Odabaşı, eldeki delilerin incelenmesine yönelik mahkemeye heyetinden süre talep etti. DİYARBAKIR BAROSU'NDAN NAKİL TALEBİNE TEPKİ Müzeyyen Boylu'nun annesi Türkan Boylu'nun avukatı, Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, davanın naklinin yapılmaması gerektiğini belirterek, "Bu cinayet Diyarbakır'da işlendi. Bu nedenle Diyarbakır halkının tamamının, adaletin veya adaletsizliğin gerçekleşip, gerçekleşmediğini görmeleri gerekir" dedi.

Duruşmada söz alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı Turhan Bağrıyanık da Mesut Issı'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi gerektiğini kaydetti. Mahkeme heyeti, sanık Mesut Issı'nın tutukluluk halinin devamına, sonraki duruşmanın 27 Ocak 2020'de görülmesine karar verdi. Görüntü Dökümü

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Diyarbakır adliyesinden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet ÜN-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA) ==================== Belemedik Doğa ve Fotoğraf Festivali Adana’nın Pozantı ilçesinde düzenlenen Belemedik 3’üncü Doğa ve Fotoğraf Festivali-Yarışması gerçekleşti. Geleneksel hale gelen festival ilçenin doğasıyla ünlü Belemedik Tabiat Parkı'nda yapıldı. ‘Tünelin Ucundaki Işık Belemedik' sloganıyla düzenlenen fotoğraf festivaline Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Belediye Başkanı Mustafa Çay, Feke Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Adana Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Hüseyin Sözlü ile Adanalıların yanı sıra Kayseri, Niğde, Mersin, Osmaniye ve Hatay illerinden yaklaşık 3 bin doğa ve fotoğraf tutkunu katıldı. Festival kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraf sanatçılarına Kaymakam Muammer Sarıdoğan ve Belediye Başkanı Mustafa Çay tarafından plaket ve ödülleri verildi. Sonbahar renk cümbüşünün bir arada bulunduğu festival alanını dolduran binlerce kişi Belemedik anıt ağacı etrafında düzenlenen etkinliklerde gün boyunca eğlendi.

38 DÖNÜMLÜK ALANDA YAŞAM PARKI

Festivalin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mustafa Çay, "Bugün doğayla bütünleşmiş bir yaşam parkı içerisinde çok güzel bir ambiyansı ve olguyu, 3’üncü doğa festivali olarak birlikte yaşıyoruz. Hayaller beslendikçe ve hayata geçince anlam kazanır. Biz de bu doğrultuda sizlerin hayatını anlamlandırmak, Pozantı’yı bu coşku içerisinde Adana’dan ve çevre illerden gelen siz doğa dostlarımıza 38 dönümlük bir alan da daha güzel bir doğa ve ahşap evlerden yapılacak bir yaşam alanı bırakmak için çaba sarfediyoruzödedi. Etkinlik sonunda TRT saz sanatçıları Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu sahne aldı. Sanatçıların çalıp söylediği birbirinden hareketli türküler ile coşan davetliler unutulmaz bir festival daha yaşadı. Görüntü Dökümü

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- Festivale katılanlar

- Açılış kurdelesinin kesilmesi

- Saygı Duruşu vce İstiklal Marşı'nın okunması

- Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın konuşması

- Pozantı kaymakamının konuşması

- Müzik eşliğinde oyunlar oynayanlar

- Belemedik'ten genel ve detaylar

Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER/POZANTI(Adana), (DHA) ==================== Liman işletmecileri, İskenderun'da toplandı Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) genişletilmiş yönetim kurulu toplantısını İskenderun'da gerçekleştirdi. Toplantıda gündem maddelerinin yanı sıra bölgesel sorunlar da masaya yatırdı. TÜRKLİM genişletilmiş yönetim kurulu toplantısı, İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Genç, İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şube Başkanı Kemal Kutlu, yönetim kurulu üyeleri ve liman müdürleri katıldı. TÜRKLİM Başkanı Mehmet Hakan Genç, kurul toplantılarını, genişletilmiş olarak bölgelerde yaptıklarını belirterek, "Hem bölgeyi daha iyi tanıma imkanına sahip oluyoruz, hem de bizim katkı sağlayacağımız bir takım konular varsa ziyaretimiz sırasında, toplantılarda ifade edildiğinde not alıp, gereken girişimlerde bulunuyoruz" dedi. İskenderun’da liman başkanlıklarını ziyaret ettiklerini, LimakPort İskenderun’u gezdiklerini de dile getiren Başkan Genç, "Çok da güzel bir yatırım, çok güzel işler yapılmış. İskenderun’un da ne kadar güçlü potansiyel olduğunu zaten biliyorduk. Ama yerinde görünce de insan bunu daha iyi idrak ediyor. Özellikle de benim için bilgilendirici oldu" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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- Toplantıya katılanlar

- TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Genç'in konuşması

- Tanıtım filminden görüntü

Haber-Kamera:Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),(DHA) ==================== Mersin, karnaval gibi bir festivale ev sahipliği yaptı Mersin'de düzenlenen 7'nci Uluslararası Narenciye Festivali nedeniyle hafta sonu karnaval havası yaşandı. Kültür Park’ta 70 dönümlük alanda gerçekleşen festivalde narenciyenin başkenti Mersin’den dünyaya narenciye ürünleri tanıtıldı. 25 ülkeden 700 gösteri sanatçısının katıldığı festivalde, 17 konser, 72 performans gösterisi, 81 grubun kortej geçişi gösterisi, defileler, atölyeler, sergiler, yarışmalar ve sunumlarla gerçekleşen 200’ün üzerinde etkinlikle, binlerce kişi festival coşkusuna ortak oldu. 3 GÜN SÜREN FESTİVAL, 200’ÜN ÜZERİNDE ETKİNLİĞE İMZA ATTI Dün sona eren festival, 3 günde binlerce vatandaşı ağırladı. Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ve Mersin Ticaret Borsası koordinesinde düzenlenen festivalde, 17 konser, 72 performans gösterisi, 81 grubun kortej geçişi gösterisi, defileler, resim atölyeleri, sergiler, su jeti ve flyboard yarışmaları, satranç turnuvaları ve Gastroshow şeflerin sunumlarıyla 200’ün üzerindeki etkinliğe imza atıldı. Son gününde Gencer Savaş ve Bandosu’nun muhteşem sahne performansıyla noktalanan festival, vatandaşlardan tam not aldı.

YARIŞMALAR FESTİVALE BÜYÜK RENK KATTI Birbirinden renkli etkinliklerin eş zamanlı yapıldığı festivalde, yarışmalar ve turnuvalar da düzenlendi. Satranç Turnuvası, 64 katılımcının yarışmasına sahne oldu. 6 tur üzerinden oynanan maçlarda, Emir Gülbeyaz birinciliği kazanarak madalya ve tam altının sahibi oldu. Flyboard ve su jeti yarışmalarında 9 kategoride 28 sporcu yarıştı. Ödül töreninde Pro kategorisinde ilk üçe giren sporculara kupalarını, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer takdim etti. Birinciliği Rusya’dan Anton Popov kazanırken, ikinciliği Rusya’dan Andrey Smirnov, üçüncülüğü ise Türkiye’den Kahraman Aktaş kazandı. Görüntü dökümü

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-Festivalin yapıldığını alandan görüntüler

-Alandan drone görüntüleri

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA) ==================== Çorum'da 'yan bakma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı Çorum'da 'yan bakma' yüzünden çıkan kavgada Hasan Ö.'nün (38) tabancayla vurduğu Bekir Bozkurt (30) hayatını kaybetti, arkadaşı Erkan Ateş (29), yaralandı. Kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.