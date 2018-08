DHA YURT BÜLTENİ 12

BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde13 yaşındaki D.A. isimli kıç çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 18 yaşındaki Burak T:'nin yargılanmasına başlandı. Duruşma sonrası Adliye Sarayı önünde basın açıklaması yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği üyeleri çocuklara yapılan bu tür istismarların sonlandırılmasını istedi. İddiaya göre, Mustafakemalpaşa İlçesi'nde geçtiğimiz nisana ayında meydana gelen olayda, kalmak için akrabalarının evine giden Burak T., Yakınlarının kızını olan D.A.’yı bir odada sıkıştırıp boğazını sıkarak tecavüz etmek istemesi sonucu meydana geldi. Bu sırada korkup bağıran D.A.'nın çığlıklarını duyan annesi kızını cinsel istismar dan son anda kurtardı. Şikayet sonrası yakalanan Burak T. ise tutuklandı. Hakkında Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "yaşı küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak" suçundan 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Burak T.'nin yangılanmasına başlandı. D.A.'nın gelmediği duruşmada hazır bulunan tutuklu sanık Burak T. yöneltilen suçlamayı kabul etmedi. Mahkemede ifade veren D.A.’nın annesi ve babası sanığın gerçekleri söylemediğini belirtip cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti duruşmayı ertelerken sanığın tahliye istemini kabul etmedi. Yargılamayı takip eden Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği üyeleri Adliye Sarayı Önünde basın açıklaması yaptı. Burada konuşma yapan Derneğin Bursa Hukuk Sorumlusu Avukat Mine Rana Dayıoğlu, dernek olarak bu tür olayları sonuna kadar takip ettiklerini belirtip, “Yaşanan istismar olayları her geçen gün artmaktadır. Bu korkunç tablo karşısında tüm sivil toplum kuruluşları, alanında uzman akademisyenler, devletin ilgili kuruluşları ve siyasilerimizin omuz omuza bir mücadeleye girişmemiz gerektiği görülmektedir. Sanığın en yüksek cezayı almasını istemekteyiz. Çocuk bedene uzanan kirli ellere karşı beraber mücadele etmemiz gerekmektedir. Mücadelemize ve çocuklarımız için güzel ve yaşanılabilir bir alan yaratabileceğimize olan inancımız sonsuzdur." dedi. Kalabalık daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı

Görüntü Dökümü

--------------------------

Adliye önünden görüntüler

Basın açıklaması

Detaylar

Halil ÖZÇOBAN/BURSA (DHA)-

==================================================

BELEDİYE PERSONELİ EKONOMİYE DESTEK İÇİN 1 SAAT FAZLA ÇALIŞACAK

GAZİANTEP'in merkez Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personelleri, aldıkları kararla ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla her gün 1 saat fazladan ücretsiz mesai yapacak.

Şehitkamil Belediyesi, MÖP Geri Kazanım Projesi, E-MÖP Projesi, 'Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor' sloganıyla başlatılan 'Giysi Kumbarası' projesi gibi geri dönüşüm projeleriyle ülke ekonomisine çok önemli katkılar sağladı. Son dönemlerde ülke ekonomisinde yaşanan gelişmelerden dolayı ekonomiye katkı sağlamak isteyen Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personelleri, kendi aralarında aldıkları karar doğrultusunda 1 saat fazladan ücretsiz mesai yapmak istedi. Bu durumu sorumlu şefleri ve müdürleri ile paylaşan personellerin talebi, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na iletildi. Kararı olumlu karşılayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, personellere duyarlı davranışlarından ötürü teşekkür etti.

1 SAAT FAZLA ÇALIŞARAK ÜLKE EKONOMİSİNE DESTEK

Amaçlarının ülke ekonomisine destek olduğunu vurgulayan MÖP Tesisi Şantiye Şefi Meltem Neyal, “Hükümetimizin ve belediyemizin almış olduğu tasarruf tedbirleri konusuyla ilgili personellerimiz bizlere geldiler. Günde 1 saat fazla çalışarak ülke ekonomisine destek olmak adına böyle bir katkıda bulunmak istediler. Biz de bu durumu Başkanımız sayın Rıdvan Fadıloğlu ile paylaştık. Kendisi tüm personellere duyarlı davranışlarından ötürü teşekkür etti. Bugün itibariyle biz de günlük 1 saat hiçbir ücret talep etmeden belediyemize destek vermek istedik. Çalışan personellerimiz, devletimize katkı sağlamak için böyle bir davranış sergiledilerö diye konuştu.

Her zaman ve her koşulda devlete destek vermeye hazır olduklarını dile getiren MÖP Tesisi çalışan personeli Gönül Buçaklar, “Devletimize katkıda bulunmak için arkadaşlarımızla 1 saat fazla çalışma kararı aldık. Milletimize, devletimize yardımcı olmak için bu kararı aldık. Ülkemizin son dönemlerde içinde bulunduğu durum, bu kararı almamızda etkili oldu. Birlik beraberlik adına böyle bir uygulamayı başlattık. Bu kararı aldığımız için çok memnunuz. Devletimize canımız fedaö şeklinde konuştu.

Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden MÖP Tesisi çalışan personeli Mustafa Kapudelen, “Kendi arkadaşlarımız arasında 1 saat fazladan çalışmak için bir karar aldık. Vatanımız, devletimiz için bu kararı aldık. Dış ülkelerin oyunlarına karşı bir ve beraber olmamız lazım. Ülkemizi kalkındırmamız lazım. Allah; milletimize, devletimize zeval vermesinö ifadelerini kullandı.