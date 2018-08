DHA YURT BÜLTENİ 12

Kurban Bayramı süresinde et tüketiminin artacağına dikkat çekerek, mineral kaybını önlemek için kaya tuzu, su ve maden suyu tüketilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Karatay, Kurban Bayramı dolayısıyla bol et tüketeceğiz. Kurban etinin her şeyini yiyebiliriz. Kurban eti yağı ile beraber yenmeli.Özellikle kurbanın kuyruk yağı çok önemli. Biz Elazığ'da, 'Kıkırdak' deriz, çok nefis olur. Hakikaten sağlık için bağışıklık sistemini güçlendirmek. kan şekerini ve tansiyonu düşürmek için, yağı proteini ile yani kırmızı eti ile birlikte yemek çok faydalı. Doğa kırmızı eti zaten, yağı ile birlikte yapmış. Doğa en önemli gıda mühendisidir. Onun için rahatlıkla bol bol tüketebiliriz dedi.

"Özellikle bayramlar her türlü sevinç ve mutluluğun paylaşıldığı günlerimizdir. Ama maalesef ülkemizde her yıl bayramlarda yaşanan kazalar, bizim bu sevincimizi hüzne ve acıya dönüştürüyor. Her bayram olduğu gibi Bakanlığımız bu bayramda da yine tüm tedbirlerini almış durumda. Karayollarımızda bayram öncesi belli aralıklarla yaptığımız uygulamalarla tedbirlerimizi artırdık. Sürücülerimizi trafik kurallarına uyma noktasında bir tarafımızdan uyarılarımızı yaparken, diğer taraftan da bu bayramın hüzne ve acıya dönüşmemesi için her türlü tedbiri aldık. İlimizin farklı uygulama noktalarında trafik ekiplerimiz bu uygulamaları yapıyor. Bizde bu gün burada yoldan geçen sürücüleri, çocuklarla birlikte hem denetleyeceğiz, hem de bayramlarını kutlayacağız. Anneler, babalar üzerinde en güzel uyarı, çocuklar üzerinden yapılanıdır. En etkili uyarı da yavrularımızın yaptığı uyarıdır. Bakanlığın başlattığı kırmızı düdük uygulaması ile burada anne ve babaları ile yolculuk yapan çocukların adeta onların birer fahri müfettişi gibi araçların içinde anne ve babalarını uyarmalarını istiyoruz. Anne ve babaların yaptığı yanlış kurallarda çocuklar onları düdükle uyaracaklardır. İnşallah bu bayram, kazasız belasız bir bayram geçirmelerini istiyoruz. Yüz binlerce insanın trafikte olduğu bu dönemin, bayramların acı ve hüzne dönüşmesini istemiyoruz. Tekrar hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."

Diyarbakır'da yük taşıtılan at, yere yığılınca sahibi arabasını alıp kaçtı

DİYARBAKIR'ın merkez Kayapınar ilçesinde at arabası ile yük taşıtılan at, cadde ortasında yere yığılınca sahibi, arabasını başka bir araca yükleyerek atı bırakıp olay yerinden kaçtı. Vatandaşların büyük çabasıyla refüjden kaldırıma getirilen at, su içtikten sonra ayağa kalkarken atı almak için geri gelen sahibine vatandaş atı teslim etmeyerek polise ihbar etti.

Merkez Kayapınar ilçesinde öğlen 13.45 sıralarında Selahattin Eyyubi Caddesi'nde yük bindirilen at arabası, kavşağa yaklaştığı sırada yük taşıyan at bir anda yere yığıldı. Sahibi atı kaldırmak yerine yük dolu olan arabasını bölgeye çağırdığı başka bir araca yükleyerek olay yerinden kaçtı. Hareketsiz halde refüj kenarında yerde yatan atı gören vatandaşlar, su getirerek atı kaldırmaya çalıştı. Yoğun çaba sarf eden vatandaş, atı kaldırdıktan sonra kaldırıma götürerek gölgelikte vücuduna su döktü. Kaçtıktan sonra olay yerine gelen at sahibi ise, başka bir at arabası getirerek atını götürmek istedi. Ancak, vatandaşlar atı teslim etmedi. Durumu polise bildiren vatandaşlar olay yerine ekiplerinin gelmesi üzerine at sahibini şikayet etti. Bunun üzerine bölgeye çağrılan bir pikaba bindirilen at polis ekipleri eşliğinde veterinere götürülmek üzere bölgeden alındı.