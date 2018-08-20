DHA YURT BÜLTENİ 12

Down sendromlu Ebru'nun düğün hayali gerçek oldu CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Sosyal Belediyecilik alanında ödüllendirdiği 'Keşke' projesi kapsamında Yeşilyurt Belediyesi'ne başvuruda bulunan Down sendromlu Ebru Çakmak'ın (27), küçüklükten beri gelin olma hayali gerçeğe dönüştü. Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çakmak için temsili damatsız düğün organize etti. Duygu dolu anların yaşandığı düğünde down sendromlu Ebru Çakmak'ın gelin olduğunu gören anne ve babası gözyaşlarına hâkim olamadı. Ebru'nun düğünü belediyeye bağlı Beylerderesi Şelale Restoranı'nda gerçekleştirildi. Malatya'da ailesiyle birlikte yaşayan down sendromlu Ebru Çakmak, küçük yaşlarından bu yana gelinlik giyerek evlenmenin hayalini kurdu. Evdeki tül ve perdelerden zaman zaman kendisine gelinlik bile yapan Çakmak'ın hayalini, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar temsili de olsa gerçekleştirdi. Yapılan düğünde uzun zamandan bu yana hayal ettiği gelinliği giyen Ebru Çakmak, dans müziği eşliğinde babası Nurettin Çakmak ile ilk dansını yaptı.

KINA YAKILDI, PASTA KESTİ Yapılan dans ardından bir süre çalan müzik eşliğinde oynayan Çakmak, daha sonra kendisi için hazırlanan düğün pastasını bıçakla keserek, tadına baktı. Ardından Çakmak'a kına yakıldı, halaylar çekildi. Orkestra eşliğinde düğüne katılanlar doyasıya eğlendi. HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ Mutluluğu yüzünden okunan Ebru Çakmak, eline aldığı mikrofonla düğüne katılanlarla mutluluğunu paylaştı, Yeşilyurt Belediyesi'ne ve destekleyenlere bol bol teşekkür etti. Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, herkese nasip olmayan bir ortamda, herkese nasip olmayan duygularla çok anlamlı bir düğüne şahitlik ettiklerini belirterek, "Biz Yeşilyurt Belediyesi olarak sosyal ve kültürel anlamda çok güzel çalışmalarımız var, çok anlamlı projelerimiz var. Bugün burada yapmış olduğumuz projelerimizle yine bu anlamlı projelerimizden bir tanesi. Böyle bir taleple yavrumuzun babası bize uğramıştı. Bu şekilde bir program yapalım şeklinde bir teklifinin olduğunu ve yıllardır uğraştığını, emek verdiğini bir sürü yerlere uğradığını ama bir türlü sonuç alamadığını bize bilgi verdi. Bizde arkadaşlarımızla buna öncülük edelim bu sevince ortak olalım, bu sevince katkıda bulunalım, bu sevinci birlikte başaralım, birlikte bir arada olalım şeklinde düşündük. Görüyorum ki dostları çokmuş.

İNŞALLAH DİĞERLERİNİN DE HAYALLERİ GERÇEKLEŞİR Baba Nurettin Çakmak'ta, kızlarının gelinlik giyme hayalinin olduğunu kaydederek, "Belediye başkanımızı ziyarete gittiğimde kızımızın böyle bir hayali olduğunu keşke gelinlik giysem diye düşüncesi olduğunu söyledim. O da sağ olsun bizi çok iyi karşıladı. Bu projeyi gerçekleştirmek için elinden geleni yapacağını söyledi ve çok kısa sürede istediğimizden fazla bir şekilde gerekeni yaptılar. Allah onlardan razı olsun. Kızımızın hayalini gerçekleştirdik. İnşallah diğerlerinin de hayalleri gerçekleşir" diye konuştu. GELİN GÖRÜNCE AĞLIYORDU Kızı Ebru'nun evliliği çok düşündüğünü, gelin gördüğü zaman ağladığını ifade eden Anne Hatice Çakmak ise, "Yüzük takan biri olunca nişanlarda ağlıyordu. Bizde gelinlik giydirmek istedik. Bu dilediğini yerine getirmek istedik. Çok duyguluyuz. Güzel bir şey oldu" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Düğünden görüntüler

- Ebru'un davul çalması

- Oynayanlar

- Ebru'nun oynaması

- Başkan Çınar'ın açıklaması

- Baba Nurettin Çakmak'ın konuşması

- Anne Hatice Çakmak'ın açıklaması

- Düğüne katılanlar

- Ebu'ya altın takılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Taha AYHAN-Kamera: MALATYA-DHA)

420 MB ============== Araçlarının yanışını gözyaşları içinde izlediler BURSA’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilden inip canlarını kurtaran sürücü ile eşi ve kızı, yananarak alev topuna dönen araçlarını gözyaşları içinde izlediler. Araçtaki patlama ve yanma anı DHA kameralarına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgilere göre, İnegöl ilçe merkezinden kırsal Alanyurt Mahallesi'ne gitmekte olan Muhammed U. (30) idaresindeki 16 UT 111 plakalı özel otomobilin motor kısmından yoğun dumanlar yükseldi. Diş Hastanesi önünde motor kısmından alevler çıktığını da fark eden sürücü Muhammed U., aracı durdurup eşi Mısra U. ve kızı 3 yaşındaki Kumsal ile birlikte araçtan aracı terketti. DHA KAMERALARINA YANSIDI

Araçtan kurtulan aile İnegöl İtfaiyesini aradı. Bir anda alev topuna dönen araçlarının büyük patlamalarla yandığını gören sürücü ve eşi, gözyaşlarına boğuldu. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen araçtaki yangını kısa sürede söndürdüler. Emniyet ekiplerinin güvenlik aldığı bölgeye yaklaşan vatandaşlar da meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlediler. Araçtaki patlama ve yanma anı DHA kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yangının çıkışı ile alakalı araştırma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

-Aracın yanma ve patlama anı

-Ailenin görüntüsü

-Detaylar Haber/Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============= Adıyaman'da şehitlik ve şehit ailelerine ziyaret ADIYAMAN’da Kurban Bayramı arifesinde Vali Nurullah Naci Kalkancı iye protokol üyeleri şehitliği ziyaret ederek, şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.

Şehitlik ziyaretine Vali Nurullah Naci Kalkancı’nın yanı sıra Adıyaman Milletvekilleri Halil İbrahim Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, Abdurrahman Tutdere, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Belediye Başkan Vekili Abdurrahman Karayılan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, siyasi parti başkanları, STK Temsilcileri, bazı kurum amirleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan, Jandarma ve Emniyet personeli ile şehit aileleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şehitlik ziyaretinde İl Müftüsü Mehmet Taşçi’nın yaptığı duanın ardından Vali Nurullah Naci Kalkancı ve protokol üyeleri şehit kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Duygulu anların yaşandığı şehitlikte bazı mezarların yanında dua okuyan şehit anneleri ile sohbet eden Vali Nurullah Naci Kalkancı, şehit aileleriyle yakından ilgilenerek, bayramını kutlayıp taleplerinin olup olmadıklarını sordu. Şehitlik ziyaretinin ardından, Vali Nurullah Naci Kalkancı, eşi Yasemin Kalkancı, Milletvekilleri Halil İbrahim Fırat, Yakup Taş, Abdurrahman Tutdere, il protokolü ve eşleri ile birlikte şehit ailelerini ziyaret etti. Vali Kalkancı ve protokol üyeleri gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında ilk olarak geçtiğimiz Haziran ayında Bitlis il merkezi Çeltikli Jandarma Karakolu sorumluluk bölgesinde bulunan Aşağıyolak Köyü kırsalında operasyon esnasında bölücü terör örgütleriyle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek’in ailesini ziyaret etti. Buradaki ziyaretin ardından Vali Kalkancı ve beraberindeki heyet, 2008 yılında Bingöl'ün Yayladere ilçesinde şehit düşen Piyade Onbaşı Ramazan Özen’in ailesini ziyaret ederek bayramın kutladı. Heyet daha sonra 2016 yılının Ağustos ayında Adıyaman merkeze bağlı Çamlıca Köyü Bahçe Mezrasında PKK bölücü terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu evinin önünde şehit olan Güvenlik Korucusu Yusuf Sönmez’in ailesini ziyaret etti. Vali Kalkancı’nın eşi Yasemin Kalkancı ziyaret ettiği şehit ailelerine çiçek takdim etti.

Gerçekleşen ziyaretlerde Vali Nurullah Naci Kalkancı, şehit aileleriyle sohbet ederek, yakın ilgi gösterip bayramını kutladı. Ziyaretlerde İl Müftüsü Mehmet Taşçi tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak, şehitler için dua edildi. Şehit aileleri ise Vali Kalkancı ve protokol üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehitlik

- Dua edilmesi

- Kuran-ı kerim okunması

- Çiçek bırakılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN (DHA)

110 MB ============== Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyareti OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyeleri, Kurban Bayramı arifesinde şehitlikleri ziyaret etti. Belediye Asri Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyaretine Vali Coşkun'un yanı sıra Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutan Vekili Piyade Yarbay Mustafa Aslan, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz, kamu kurumların ve siyasi partilerin temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Büyük Camii Müezzini Mustafa Adıgüzel tarafından okunan Kuran-ı Kerim'in ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu şehitler için dua etti. Daha sonra Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Vali Coşkun, şehit ailelerine başsağlığı dileklerini iletip, Kurban Bayramlarını kutladı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Osmaniye Şehitliği Girişi

-Törene katılan protokol, kur'an okunurken

-Mezarlıktaki şehit yakınları, detaylar

-Dua edilirken protokolden detay

-İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu dua ederken

-Şehit mezarlarına karanfil bırakılırken - Vali şehit aileleri ile konuşurken BOYUT: 90.4 MB SÜRE: 02'54"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) ================= Üreticiden tüketiciye şeftali Mezitli sokaklarında MERSİN'in Mezitli ilçesindeki şeftali üreticileri, manav ve marketlerde 6 TL'den satılan şeftaliyi ilçenin çeşitli noktalarında kilogram fiyatı 1.5 TL'den satışa sundu. Şeftali üretiminin yoğun olduğu Tepeköy, Sarılar, Fındıkpınarı, Zeybekler, Kocayer mahallelerindeki çiftçilerden bazıları, başta mazot ve gübre olmak üzere birçok gider kalemindeki fiyat artışı ve ürünün istenilen paraya satılamaması nedeniyle şeftali ağaçlarını kesmeye başladı. Bunun üzerine Belediye Başkanı Neşet Tarhan, çiftçilerin bayram süresince ürünlerini direkt tüketiciyle buluşturabileceklerini müjdeledi. Sabah saatlerinde kamyonetlerle ilçe merkezine gelen çiftçiler, ürettikleri şeftaliyi 1.5 TL'ye satmaya başladı. Fiyatın uygun olduğunu dile getiren müşteriler, evlerine kasalar dolusu şeftali ile döndü.

Belediye hizmet binası karşısında satış yapan üretici Cafer Sapıtmaz, "Yayladan şeftalimizi getirdik. Burada tüketicilerimize direkt olarak üreticiden 1.5 TL'ye satıyoruz. Yayla şeftalimiz Mezitli'nin bir değeridir. Belediye Başkanımız Neşet Tarhan ile Mezitli şeftalisini bir marka olarak daha iyi yerlere getirmeyi amaçlıyoruz" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------------- -Şeftali satışından görüntüler -Şeftali fiyatının yazılı bulunduğu kağıdın detay ve genel görüntüsü -Şeftalilerin detay görüntüsü -Üretici Cafer Sapıtmaz ile röportaj (BOYUT: 213 MB) (SÜRE: 01.47 DK)

Haber- Kamera: MERSİN, (DHA) ================== Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3'ü çocuk, 6 yaralı KAYNARCA(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, kavşakta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kaynarca Karasu kavşağında meydana geldi. Kaynarca İstikametine gitmekte olan Bayram Türkcan idaresindeki 34 BAG 539 plakalı otomobil ile Osman Duran yönetimindeki 54 AK 825 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada, Bayram Türkcan, eşi Leyla Türkcan, çocukları Muhammet Türkcan, Zübeyde Türkcan, Yasin Türkcan ile diğer araçta bulunan Ceyda Duran yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntüler

Araçlardan detaylar

Yaralılara müdahale edilmesi HABER-KAMERA: Serhat YAĞIZ/KAYNARCA(Sakarya), (DHA) =========== Vali Karaloğlu'dan tatilcilere uyarı(2) DÖŞEMEALTI'NDA DA DENETİM YAPTI Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Manavgat'ta trafik kontrol noktasında katıldığı denetimin ardından Döşemealtı'nda da denetimlere katıldı. Manavgat'tan polis helikopteriyle Döşemealtı'na gelen Vali Münir Karaloğlu, havadan da bayram trafiğine yönelik incelemelerde bulundu. Vali Karaloğlu'na Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Antalya Emniyet Müdür vekili Mehmet Murat Ulucan ve İl Jandarma Komutan vekili Albay Osman Küçük eşlik etti. Denetimler sırasında durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramlarını kutlayan Karaloğlu, aynı zamanda çikolata ikram etti. Vali Karaloğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Kırmızı Düdük' uygulaması kapsamında, araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük hediye ederken, anne veya babalarının araç kullanırken hata yapması durumunda düdüğü çalmaları konusunda uyardı.