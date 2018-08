DHA YURT BÜLTENİ 12

YALOVA'da, Kurban Bayramı’nın ilk günü kurban kesmek isterken kendisini yaralayan acemi kasaplar, hastanelere koştu. Kentte bayram namazının ardından vatandaşlar, kurban kesmeye başlandı. Kesim sırasında 23 kişi kendisini yaraladı. Kurbanı kesmeye ya da derisini yüzmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar, Yalova Devlet Hastanesi'nin yolunu tuttu. 'HAMAMA GİREN TERLER' Özel araçları veya ambulanslarla hastaneye ulaşan acemi kasaplar yoğunluğa neden olurken, yaralıların çoğu ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Kurban keserken kendisini yaralayan Ömer Faruk Kurt, gazetecilerin kazayla ilgili sorusuna espriyle yanıt verdi. Kurt, "Eti doğrayan arkadaş bıçağı kaçırdı. Olur böyle şeyler. Hamama giren terler" dedi. Yalova Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Plastik Cerrahi Birimi'nin her ihtimale karşı açık olduğu bildirildi.

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

Kaldırım kenarında kıyma makinasıyla kurban eti çekimi

KONYA'da kurban kesiminin ardından sokak ortasında kaldırım kenarlarında kıyma makinalarıyla et çekimi yapılması dikkat çekti.

Bayram namazının ardından kesim alanlarında kurbanlıklar kesildi. Öğleden sonra ise birçok mahallede kaldırım kenarlarında, et çekimi için tezgahlar açıldı. Kıyma makinalarını kaldırım kenarına konuşlandıranlar, etin kilosunu 0.50 kuruş ile 1 liraya çekerek kıymaya dönüştürüyor. Et çekimlerinin sokak ortasında hijyenik ortamda yapılmaması dikkat çekti.

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA (DHA)

Beyin ölüm gerçekleşen kızıyla bayramlaşıp, organlarını bağışladı

ANTALYA'da 5 gün önce trafik kazasında ağır yaralanan Aleyna Hatun Budanır'ın (17), 2 gün önce beyin ölümü gerçekleşti. Baba Şahimerdan Budanır'ın, "Kızımla bayramın birinci günü vedalaşayım, sonra organları alınsın" talebi üzerine makineye bağlı yaşatılan Budanır'ın organları, bu sabah alındı. Budanır, 6 hastaya can, 2 hastaya ışık olacak.

Kaza, 16 Ağustos günü saat 08.00 sıralarında Burdur- Antalya Karayolu üzerinde meydana geldi. Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Aleyna Hatun Budanır, okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı çamaşırhaneden çıkarak servis aracına bindi. Antalya yönünde seyreden servis aracının şoförü, iddiaya göre yan yola girmeden Budanır'ı ana yol üzerinde indirdi. Yolun karşısına geçmek isteyen Budanır'a, H.K. yönetimindeki 07 FC 645 plakalı otomobil çarptı. Vücudunda birçok kırık bulunan ve iç organlarında hasar oluşan Aleyna Hatun Budanır, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.