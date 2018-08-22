DHA YURT BÜLTENİ 12

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Erdek ilçesine gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos, belediyeyi ziyaret etti, Başkan Hüseyin Sarı'nın Kurban Bayramı'nı kutladı. Fener Rum Patriği Bartholomeos, yarın düzenleyecekleri ayin için Erdek'e geldi. Bartholomeos, Yunanistan'ın Nea Artaki (Yeni Erdek Bölgesi) Belediye Başkan Yardımcısı Nikolaos Georgalas ile birlikte Erdek Belediyesi'ni ziyaret etti. Bartholomeos, Belediye Başkanı Hüseyin Sarı ile görüştü, Kurban Bayramı'nı kutladı. Yarın, ilçedeki Kirazlı Manastırı'nda dördüncü ayinlerini düzenleyeceklerini belirten Bartholomeos, şunları söyledi: "Erdek'te olmaktan çok mutluyum. Burası bizim evimiz gibi. Hiç yabancılık çekmiyoruz. Belediye başkanlığı ve Erdek halkı bize kucağını açarak misafirperverlik gösteriyorlar. Bize izin verdikleri için İçişleri Bakanlığı'na ve Balıkesir Valiliği'ne de teşekkür ediyorum. Her yıl 23 Ağustos'ta buraya seve seve geliyoruz. 23 Ağustos benim doğduğum köyün de yıllık bayramı. Ancak buna rağmen ben, Erdek'e geliyorum. Kirazlı tarihi manastırının her geçen gün biraz daha yok olduğunu görmenin de üzüntüsünü yaşıyorum. Bu tarihi yapının restore edilerek kurtarılması için Kültür ve Turizm Bakanına bir mektup göndereceğim. Yine Erdek sınırları içindeki Ballıpınar Manastırı'nın da çok kötü durumda olduğunu gazetelerde okudum. Bu durumu da bir mektupla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bildireceğim." Bartholomeos, ayinin, uydudan yayın yapan bir Yunan televizyon kanalında yayınlanacağını bildirdi.

KARABÜK,(DHA) - TBMM eski Başkanı Mehmet Ali Şahin, Türkiye'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşuna karşı dünya kamuoyundan olum tepkiler gelmeye başladığını ve bazı ülkelerin de cesaret bulduğunu belirterek,"Diğer ülkelerde bu ABD'nin dolar baskısından rahatsızlar. Belki bir gün gelecek bu Trump ve ABD 'Böyle bir şey başlatmasaydık keşke' diyecekler" dedi.

TBMM eski Başkanı Mehmet Ali Şahin, Ak Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından bir çay bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Burada konuşan Şahin, ABD'li papaz Andrew Brunson'un İzmir'de ev hapsinde tutulmasına değinerek, "Yeni mi tutuklandı? 2 aya yakın süredir İzmir'de ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor ve tutukluydu Ağustosun başına kadar. ABD'de hiç kimse sokakta Türkiye'de Brunson isimli bir papaz yaşıyormuş, cezaevinde tutukluymuş diye kimsenin bilgisi yoktu. Ama ne oldu birdenbire ABD Başkanı Trump bu konuyu gündeme getirdi. Onu bize vereceksiniz, bir an önce. Peki kim tutukladı, hükümet mi, cumhurbaşkanı mı? ABD'de Türkiye vatandaşı olup da tutuklu olan yok mu? Var. Yargılandı hükümde giydi, henüz kesinleşmedi. Biz istediğimizde siz verdiniz mi? Bizde yargı var, hukuk devleti var ve dolayısıyla burada bu tür kararları yargı verir dediniz. Doğru yargı verir. Bizde yargı yok mu? Sizdeki yargı da bizdeki yargı değil mi? Sizdeki hukuk devleti de bizdeki guguk devleti mi? Efendim yarın akşam saat 18.00'a kadar bu adamı bize vereceksiniz. Vermezseniz size gösteririz. Bu kovboyluktur, tweet kabadayılığıdır. Tabii efendim emriniz mi olacak diyecektik. Artık öyle bir Türkiye yok. " dedi.

Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşuna karşı dünya kamuoyundan olum tepki gelmeye başladığına ifade eden Şahin şöyle devam etti:

"Bazı ülkeler cesaret buldu. Bu güzel bir şey. Şimdi dolar hegemonyasından nasıl kurtuluruz başladı. Diğer ülkelerde bu ABD'nin dolar baskısından rahatsızlar. Brunson krizi neler doğuruyor, daha başka neler doğuracak? Belki bir gün gelecek bu Trump ve ABD 'Böyle bir şey başlatmasaydık keşke' diyecekler."

ABD'de Kasım ayında ara seçimlerin olduğunu belirten Şahin,"Bu Brunson Evangelist. ABD'nin en büyük kilisesi, Evangelist Klisesi'dir. ABD'de yaşayan Hristiyanların yüzde 50'ye yakını da bu mezheptendir. Dolayısıyla siyasi olarak son derece sıkışık bir durumda olan Trump ve partisi acaba bu rahibi ABD'ye getirerek Evangelist seçmenlerin oylarını alabilir, seçimlerde bir başarı yakalayabilir miyim? Amaç bu. Eğer bu adamın tutuklanmasından bu kadar bir rahatsızlık duyuyorsanız ilk gün karşı çıkardınız. Çıkmadınız. Seçimlere yakın karşı çıktınız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bayramlaşma

-Mehmet Ali Şahin'in konuşması