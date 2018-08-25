DHA YURT BÜLTENİ-12

KİLİS'TE FIRINDA YANGIN; 20 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ (EK)

1)YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, 20 SURİYELİ DUMANDAN ETKİLENDİ Kilis'te, Suriyelilerin işlettiği ekmek fırınında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, bir yandan alevleri söndürürken, bir yandan da binadaki dairelerde mahsur kalanları kurtardı. Dumandan etkilenen 20 Suriye uyruklu, sağlık görevlilerince ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste oksijen tedavisi uygulanan Suriyelilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara da soğutma çalışmalarının sürdüğü fırında inceleme yaptı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangına müdahale edilirken

- Dumandan etkilenen kişilere ilk müdahale

- Ambulanslar olay yerine gelişleri

- İtfaiye erleri etkilenenleri sırtında taşırken

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU: 369 MB =================================================== 2)KAPIKULE'DE GURBETÇİ KUYRUĞU ERİDİ: 4 GÜNDE 77 BİN KİŞİ ÇIKIŞ YAPTI

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yaşadıkları ülkelere dönmek için geçen Perşembe günü sıraya girip 9 kilometreye kadar kuyruk oluşturulan gurbetçilerin yoğunluğu 1 kilometreye kadar eritildi. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre Kurban bayramı süresince 4 günde 15 bin 144 araçla 77 bin 645 kişi çıkış yaptı. Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının, yaz tatillerinin ardından dönüş yoluna geçmesi geçen Perşembe gününden itibaren kara sınır kapılarında yoğunluğu arttırmıştı. Kurban bayramı tatiliyle birleşen yoğunlukta dönüş için Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih eden gurbetçilerin araç kuyruğu gümrük dışına taşıp 9 kilometreye kadar çift sıra halinde uzadı. Günlük en az 4 bin aracın çıkış yaptığı Kapıkule'de kuyruklar 1 kilometrenin de altına düştü. Almanya'nın yanı sıra çoğunluğu Hollanda ve Fransa'da yaşayan gurbetçiler Pazartesi günü işbaşı yapabilmek için dönüş tercihini Perşembe ile Cumartesi günleri arasında kullandı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapısıyla Yunanistan'a açılan Pazarkule'deki uzun kuyruklar eritilirken, yoğunluk seviyesinden geçişler akıcı hale dönüştü. Son 4 günde sadece Kapıkule'den 15 bin 144 araçla 77 bin 645 kişi çıkış işlemi yapıldı.

'ÇÖP ELEŞTİRİLERİNE ÇOK ÜZÜLDÜK'

Yaz tatilini Türkiye'de geçirdikten sonra Almanya'ya dönüş yoluna geçen Derya Ünal, her yıl bu sıkıntıların yaşandığını belirterek, "Haberlerde kuyrukları gördük ve işe yetişmek için erken yola çıktı. Geçen sene kuyruklarda çok uzun süre beklemiştik. Bulgaristan'ın yavaş çalıştığını biliyorum. Ne kadar zamanda gümrükten çıkarız bilmiyorum" dedi. Avusturya'da yaşayan Osman Kaya ise geçen yıl gurbetçilerin yola bıraktıkları çöpler konusunda çok eleştiri aldıklarını ve buna çok üzüldüklerini ifade ederek, "Yollar güzel ama gümrüklerde kuyruklar var. 2018 yılındayız kuyruklar aldı başını gidiyor. Burada seyyar tuvalet konulsun. Sonra arkamızdan 'çöp bıraktılar' diyorlar. Ama yol boyunca bir tane çöp atılacak konteyner bile yok. Biz vatanını seven insanlarız. Geçen seneki çöp konusundaki konuşmalara üzüldük. Yollarda çöp atılacak bir yer yok. Hangi kurum ilgileniyorsa, çöp atılacak yerler konulması lazım" şeklinde konuştu. 'GURBETÇİ SEZONUNDA BULGARİSTAN İLE ANLAŞMAK LAZIM'

Belçika'da yaşayan Mehmet Özkaraman, yaklaşık 5 saatte gümrük kapısına geldiğini ve kuyrukların sıcakta herkesi çok etkilediğini söyledi. İki ülkenin gurbetçi dönemlerinde anlaşarak daha kolay geçiş sağlamasını gerektiğini kaydeden Özkaraman, "Sabah 07.00'de sıraya girmiştim, ancak gümrüğe geldik. Çok sıcak kuyrukta zor oluyor. Buradan çıkınca diğer gümrüklerde de geçiş zor olacak. Bizim endişemiz Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan kapısında neler yaşayacağız. Gurbetçiler olarak kuyruklar kaderimiz oldu. Bunun çözümü için bir şeyler varsa, yetkililer diplomatik çözüm bulsunlar. Daha kolay gidip gelelim. Bu insanlar döviz bıraktı, paraları burada bıraktık tabiri caizse. Ekonomiye katkımız var, her şeyden önemlisi vatandaşız" dedi.

4 GÜNDE 77 BİN KİŞİ ÇIKIŞ YAPTI

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 4 günde sadece Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 15 bin 144 araçla 77 bin 645 kişi çıkış işlemi yapıldı. Türk ve Bulgar gümrüğü tarafından yoğunluğun eritilmesi için 9'ar peronda pasaport ve gümrük kontrolleri yapılıyor. Trakya Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü ile Edirne Valiliği tarafından da kuyrukta bekleyen gurbetçiler için seyyar tuvaletler kuruldu. Kuyruğun bugün tamamen eritilmesi bekleniyor. Görüntü Dökümü:

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-Sırada bekleyen araçlar

-Yol kenarındaki gurbetçiler

-Araçlarında bekleyen sürücüler

-Gurbetçilerle röp.

-Kuyruktan görüntü

-Kapıkule tabelası

-Havadan drone ile kuyruk görüntüsü

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)- ======================================================== 3)MALAZGİRT'TE ZAFER COŞKUSU Türkler'e Anadolu'nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 947'inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sultan Alparslan'ın Türkler'e Anadolu'nun kapılarını açtığı Malazgirt'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda davetlinin de katılacağı kutlama programı ve etkinliklerin daha görkemli yapılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Tarih ve kültür açısından büyük önem taşıyan Malazgirt'te 70 dönümde 100 bin kişiyi ağırlayabilecek kapasitede inşa edilen 'Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda çalışmalar aralıksız sürüyor. Danişmentgazi Mahallesi'nde oluşturulan milli park içerisinde şadırvan, giriş takısı, 250 metre uzunluğunda fetih yolu, namazgah, 100 bin kişilik merasim, hitabet ve ikram kontrol alanları, protokol dinlenme birimi, 8 helikopter sahası, protokol ve 250 otobüslük otopark ile tuvaletler yapılıyor. İnşaatlarin sürmesi nedeniyle kutlamaların büyük bölümü Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapıldığı programlara, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Malazgirt Meydan Muhaberesi'nin tarihte çok önemli yere sahip olduğunu söyleyen İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi Başkanı İsmail Kahraman, "Malazgirt meydan muhaberesinin birlik ve beraberliğimizde de çok önemli yeri var. 50-60 bin kişilik Sultan Alparslan ordusuna karşı 100 bin kişilik hatta bazı kaynaklarda 200 bin kişilik Romen Diyojen komutanlığındaki Bizans ordusu ile tarihin en önemli meydan muhaberesine sahne olmuştu burası. Burada askerler içerisinde 10 bine yakın Kürt, hatta Ermeniler'den de müteşekkil bir büyük orduya mensuptu burası. Sultan Alparslan, bu zafer kazanıldıktan sonra bir fetihname gönderir Bağdat'taki İslam halifesine. İslam halifesi önemli bir dua ile bütün İslam coğrafyasına hem Sultan Alparslan'ın hem de Malazgirt Meydan Muhaberesinin ne kadar önemli olduğunu anlatır ve dua eder. Son iki yıldır Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde devlet kutlaması ile Malazgirt ruhu anlatılıyor" diye konuştu.

Türkiye'nin dört bir yanından 1071 izci ile Malazgirt'te kamp kurduklarını söyleyen Türkiye İzlicik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı ise, "Türkiye'nin değişik yerlerinden olduğu gibi ülkemizde yaşayan Suriyeli izcilerimiz de var. Çocuklarımıza Malazgirt'in önemini anlatıyoruz. Bizler çocuklara bir şeyleri anlatmaktan ziyade yaparak, yaşayarak öğretmeye çalıyoruz" dedi.

Etkinlikler yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı program ile son bulacak.