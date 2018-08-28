DHA YURT BÜLTENİ-12

1)DÜĞÜN MAGANDALARI ÇOCUKLARA ALDIRIŞ ETMEDEN PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI KONYA'nın Karapınar ilçesindeki düğünde kaydedilen görüntülerde, yapılan duanın ardından ellerine tabanca alan kişiler, etrafta koşturan çocuklara aldırış etmeden birbiri ardına tetiğe bastı. Karapınar ilçesine bağlı Hasanoba Mahallesi'nde hafta sonu kaydedilen görüntülerde, düğün kutlamalarının ardından edilen dua sonrası, ellerine tabanca alan magandalar, düğün alanında bulunan çocuklara aldırış etmeden peş peşe tetiğe bastı. Sosyal medya da paylaşılan görüntülerde bazı çocukların mermi kovanlarını toplayamaya çalıştığı da görülüyor. Bazı çocuklar ise korku içinde kaçıyor. Görüntülerin ardından jandarma ekipleri ateş açan magandaları arıyor. Görüntü dökümü:

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-Düğün de dua edilmesi

-Duanın ardından magandaların silahları ateşlemesi

-Çocukların korkup kulaklarını kapatması

-Bazı çocukların kaçışması (Haber:Mehmet IŞIK-Kamera:KONYA,DHA) 2)SELİN KARADENİZ’E TAŞIDIĞI FINDIKLAR KUMSALA VURDU ORDU’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı sel felaketinde, sel sularıyla birlikte Karadeniz’e taşınan fındıklar 20 gün aradan sonra kumsala vurmaya başladı.

Ordu’da 8 Ağustos’ta meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı sel felaketinde 43 bin 476 dekar alanda 809 ton fındık zarar gördü. Sel sularıyla derelere karışıp, denizin açıklarına taşınan tonlarca fındığın bir kısmı, havanın güneşli olması ve denizin durgun olmasıyla, dalgayla tekrar kumsala vurmaya başladı. Fındık harmanı ı anımsatan kumsaldaki fındıkları gören vatandaşlarda şaşkınlığını gizleyemedi. Vatandaşlar, Karadeniz kıyısında sağlam fındıkları toplarken, bir taraftan da kumsalın temizliğini sürdürüyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, selden etkilenen ilçelerde fındık rekoltesinin yüzde 30’unun sele gittiğini, hasar tespit çalışmalarının ise halen devam ettiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Kumsalda fındıktan görüntü (cep telefonu)

-Denizde kumsala vuran fındıklardan görüntü (arşiv)

-Selden görüntü (arşiv) (SÜRE:2.06Dk ) (BOYUT: 300 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) ================================================ 3)TURİST ÇİFTİN ÇANTASINI ÇALAN ALMAN KADIN, OTEL BİLEKLİĞİNDEN YAKALANDI ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, mağazadan tursit çiftin çantasını çalan Alman Adelhit K. (41), jandarma tarafından bileğindeki banttan kaldığı otel tespit edilerek, yakalandı. Suçunu itiraf eden Alman kadının odasında, çaldığı çanta ele geçirildi.

Side Mahallesi'ndeki mağazada, saat 00.30 sıralarında alışveriş yapan yabancı uyruklu turist çift, çantalarının kaybolduğunu söyleyerek, mağaza yetkililerine haber verdi. Güvenlik kameralarının kayıtlarının incelenmesi sonucu turistlerin çantayı koltuğun üzerine bıraktığı ve çantanın mağazadaki kadın tarafından alındığı tespit edildi. Bunun üzerine mağaza yetkilileri, olayı jandarmaya haber verdi.

BİLEĞİNDEKİ BANTTAN OTELİ TESPİT EDİLDİ

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gece geç saatlerde güvenlik kameraları kayıtlarından yaptığı incelemede, çantayı çalan kadının bileğinde sarı renk bant olduğu belirlendi. Banttan, kadının turist olabileceğini değerlendiren ekipler, bölgedeki otellerde araştırma yaptı. Araştırma sonucu kadının Almanya uyruklu Adelhit K. olduğu ve Side'de 5 yıldızlı otelde kaldığı saptandı.

ÇANTA ODASINDA BULUNDU

Cumhuriyet savcısından alınan izinle Adelhit K.'nin eşiyle birlikte kaldığı odada yapılan aramada, mağazadan alındığı anlaşılan, içinde cep telefonu, kimlik belgeleri ve banka kartının olduğu siyah çanta bulundu. Gözaltına alınan Adelhit K.'nin tercüman ve avukat eşliğinde alınan ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtildi. Çanta, sahiplerine teslim edilirken, jandarmada işlemleri tamamlanan Adelhit K., adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

- Manavgat adliyesi genel görüntü

- Şüphelinin adliyeye getirilmesi 183 MB /// 01.39ö HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ===============================================) 4)KALDIRIMDA YÜRÜRKEN, 3 KİŞİNİN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRADI KARAMAN'da kaldırımda yürüyen Muzaffer Eren Sayer (23), kimliği belirsiz 3 kişinin tabancalı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekibi Sayer'e müdahale ederken, çevredeki bazı kişilerin cep telefonlarıyla görüntü almaya çalışması dikkat çekti. Olay, saat 12.15 sıralarında Cedit Mahallesi 339 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Muzaffer Eren Sayer kaldırımda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz 3 kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Sayer vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar beyaz bir otomobile binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde Muzaffer Eren Sayer'e ilk müdahalede bulundu. Bu sırada çevrede toplanan kalabalıktan bazı kişiler, cep telefonu kameralarıyla yerde acı içinde kıvranan Sayer'i görüntülemeye çalıştı. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sayer'in sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Yaralı gencin yerdeki görüntüsü

-Çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydetmesi

-Yaralının ambulansa alınması

-Polisin olay yeri incelemesi

(Haber-Kamera:Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)) 5)KONYA MÜZELER MÜDÜRÜ HAKKINDA USULSÜZLÜK İDDİASI KONYA Müzeler Müdürü Yusuf Benli'nin, Mevlana Müzesi'nde kullanılan galoşların ihalesinde usulsüzlük yaptığı, müze bahçesindeki Şeb-i Arus Havuzu'na ziyaretçilerin attığı paraları kayıt altına aldırmadığı, kazı yerlerinde çalışanların sayısını fazla gösterdiği iddia edildi. Devleti milyonlarca lira zarara uğrattığı iddia edilen Benli hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettişleri tarafından soruşturma yapıldığı ve raporun bakanlığa sunulduğu belirtildi. Konya Valiliği'ne yapılan ihbarda, İl Müzeler Müdürü Yusuf Benli'nin bazı usulsüzlükler yaptığı iddia edildi. Vali Yakup Canbolat iddiaları Kültür ve Turizm Bakanlığı müsteşarlarına ileterek, müfettiş görevlendirilmesini talep etti. 2 ay önce Konya'ya gelerek soruşturma başlatan müfettişler, Konya ve çevresindeki tarihi ve turistik yerlerde yapılan kazı çalışmalarında bakanlığa 100 kişi çalışıyor gibi gösterilip, 4 kişi çalıştırıldığı; kazı yerlerinde kepçe çalıştırılıyor gibi gösterilip, kepçenin çalıştırılmadığı; Mevlana Müzesi'nde ziyaretçilerin kullanması için verilen galoşların ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı; Mevlana Müzesi bahçesinde yer alan Şeb-i Arus Havuzu'na ziyaretçilerin attığı madeni paraların kayıt altına alınmadığı iddialarıyla karşılaştı. Usulsüzlüklerle devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığı ileri sürüldü. Söz konusu iddialarla ilgili Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli hakkındaki soruşturmayı tamamlayan müfettişler, raporu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sundu. Bakanlığın yakında raporlarla ilgili karar vereceği belirtildi.

ERTUĞRUL GÜNAY GÖREVDEN ALMIŞTI İl Müzeler Müdürü Yusuf Benli'nin 2011 yılında, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü olduğu dönemde de sarayda sergilenen 3'üncü Selim'e ait tahtı lojmanına taşıttığı, taht kapıdan sığmayınca da depoya kaldırttığı iddia edilmişti. İddialar üzerine Benli, dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından görevden alınmıştı. Görüntü dökümü:

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-Müzeler Müdürü Yusuf Benli'nin arşiv görüntüleri

-İddialarda yer alan havuz ve müzedeki galoşlardan görüntüler

-Genel ve detaylar

(Haber:Hasan DÖNMEZ-Kamera:Tolga YANIK/KONYA,(DHA 6)ÇANAKKALE'DE BALIKÇILAR VE VATANDAŞLAR AV YASAĞININ BİTMESİNİ BEKLİYOR ÇANAKKALE'de balıkçılar ve vatandaşlar, yeni av sezonunun başlamasını bekliyor.Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül Cumartesi günü sona eriyor. Çanakkale'de yaklaşan av sezonu öncesinde, balıkçıların tekne ve ağ bakımları tüm hızıyla devam ediyor. Sezon öncesi bazı dükkanların kapalı olduğu Çanakkale Balıkhanesi'nde de esnaf ile tezgahlarda bu yıl yeteri kadar balık çeşidi bulamayan vatandaşlar, yeni sezonun açılmasını bekliyor. Tezgahlarında satışı serbest balıklar için müşteri bekleyen esnaf, yeni sezonda farklı balık türleriyle satışların artmasını umut ediyor.

'BOL VE UCUZ BALIK BEKLİYORUZ'

Balıkhanede 30 yıllık esnaf Engin Tunç (52), yeni sezondan umutlu olduğunu söyledi. Tunç, "Av yasağının başlamasıyla birlikte tezgahlarımızda bu sene umduğumuz balığı bulamadık. Av yasağından dolayı denize çıkan tekne sayısı az oluyor. Bu bölgenin en meşhur balığı sardalya. Sardalyayı avlayan kayıklar sınırlı olduğu için bu yıl sardalyanın kilosunu 40 liraya kadar gördük. Bayram dolayısıyla bir yoğunluk yaşandı. Fakat rüzgar çok olduğu için yeterli balık çıkmadı. Bu da doğal olarak tezgahlardaki balık fiyatlarına etki etti. Çanakkale'de çıkan balıklar Marmara Bölgesi'nin her tarafına dağılıyor. Tekirdağ'dan İzmir'e kadar her tarafa balık gidiyor. Talep çok, denizden üretimde az olunca, bu sene sardalyada fiyatlarımız 40 lirayı gördü. Bu bir rekor. Diğer pullu balıklarda ise pek fiyat değişikliği yok. Talep olan balıkta fiyat çok, üretim olmadığı için. Diğer balıklarımızda fiyatlar normaldi. Ama bu sene sardalya az çıktı. Av yasağından sonra inşallah bol çeşit bekliyoruz. Palamutta bolluk bekliyoruz. İnşallah halkımız ucuz balık yiyebilecek" dedi.

'FİYATLARA OLUMLU YANSIYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ' Geçen 1,5 aylık süreçte havaların rüzgarlı olması nedeniyle balıkçı teknelerinin denize açılamadığını belirten Engin Tunç, "Şu anda balıkhanede dükkanları kapalı olan arkadaşlarımız da 1 Eylül'de sonra erecek olan av sezonunun açılmasını bekliyor. Her sene yeni bir umutla başlıyor. Aldığımız duyumlara göre Karadeniz'de palamut çok oldu. Çinekop ve istavritin de çok olduğu duyumu var. Umutla bakıyoruz. Av sezonunun sona ermesi ve teknelerin denize çıkmasıyla bu hemen belli olur. Çünkü istavriti, çinekopu ve diğer büyük balıkları, büyük gırgır tekneleri tutuyor. Yaklaşık 3 bin tane tekne denize açılacak. Bu da bir bereket demek. Fiyatlara da olumlu yansıyacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

'SARDALYA 5 LİRAYA KADAR DÜŞEBİLİR'

Av yasağının sona ermesinin ardından sardalya fiyatında da bir düşme yaşanacağını kaydeden Engin Tunç, "Sardalya bizim bu yörenin balığı. Marmara'da, Boğazlar'da ve Ege'de olan bir balık. Dolayısıyla gırgırla bu sardalyayı bol tuttuğu zaman bunun kilosu 5 liraya kadar düşebilir. Yani pazarlarda ve tezgahlarda halkımız 10 lira ile 7 lira arasında balık yiyebilir" dedi.

'PALAMUDUN ÇİFTİ 10 İLE 15 LİRA ARASINDA SATILABİLİR'

Tunç, oltayla tutulup, tezgahlarda 15 liradan satılan palamudun çiftinin gelecek aydan sonra 10 ile 15 lira arasında satılabileceğini de belirtti.

Öte yandan, 1 Eylül'de sona erecek av yasağını bekleyen balıkhanede, palamut tanesi 15 TL'den; kara kefal 25 TL, mezgit 25 TL, turna 35 TL, deniz levreği 45 TL, kupa 15 TL, kolyoz 25 TL, çupra 35 TL ve sardalya ise kilosu 25 TL'den satılıyor.

Görüntü dökümü:

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-Çanakkale Balıkhanesinden genel ve detay görüntü.

-Balıkhanede kapalı olan balıkçı dükkanlarından görüntü.

-Balıkhanedeki balıkçı tezgahlarından genel ve detay görüntü.

-Tezgahlardaki balık çeşitlerinden görüntü.

-Engin Tunç ile röp. Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA) Görüntü HD. Görüntü süresi 4 dakika 32 saniye. 503 MB. 7)AYRILMAK İSTEYEN ÇİFTİN AKRABALARI ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 8 YARALI GAZİANTEP'te, ayrılmak isteyen dini nikahlı çiftin akrabaları arasında çıkan kavgada bıçaklanan İbrahim Koca (35), yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

Olay, gece saatlerinde, Çağdaş Mahallesi'nde meydana geldi. Tek çocukları olan, dini nikahlı Hasan P. ve Zerrin Y., iddiaya göre, ailevi sorunları nedeniyle ayrılmaya karar verdi. İki tarafın akrabaları arasında, çiftin ayrılma kararı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken 9 kişi, bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı İbrahim Koca, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Zerrin Y.'nin dayısı olduğu ve 3 çocuğunun bulunduğu öğrenilen İbrahim Koca'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.