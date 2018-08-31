DHA YURT BÜLTENİ 12

Atakan'ı bulamayan vatandaşlar, polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, DSİ'yi arayarak suyu kesmelerini istedi. Bu sırada oğlunun suda kaybolduğunu duyan anne Melahat Karatosun ise, sinir krizi geçirerek "Oğlum nerede, Atakan çık gel " diye ağladı. Polis anneyi güçlükle sakinleştirdi. Çevrede toplanan vatandaşlarda, sulama kanallında boğulma olaylarının çok sık yaşandığını 27 Ağustos'ta ülkesindeki iç savaştan kaçıp, 1 ay önce Türkiye'ye gelen Afganistan uyruklu Rami Keberi'nin (18) burada boğulduğunu söyledi. Kanal kenarında havuzun olduğunu belirten vatandaşlar, "Atakan'ın boğulduğu yerin 10 metre karşısında saati 4 liraya havuza girilebiliyor. Maalesef çocuklarımız havuz yerine sulama kanalını tercih ediyor" dedi.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, üniversite hastanesi olarak amaçlarının hiçbir hastayı şehir dışına sevk etmeden Van'da tedavi olmalarını sağlamak olduğunu belirterek, "Şu an hastanemizde, Türkiye'de 3-5 merkezde yapılabilen göz içi tümör hastalığının ameliyatı yapıldı. Bu da bizim ve hastanemiz için oldukça önemli. Zira bu hastaların normalde il dışına sevk edilmesi gerekiyordu. Ama hastamız il dışına sevk edilmeden ameliyatı çok başarılı geçmiş. Artık hastanemizde çok vasıflı işler yapılıyor. Hastalarımız artık bütün hastalıklarında bize müracaat edebilirler" dedi.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Muhammed Batur ise üniversite hastanesinde artık ileri düzey cerrahi teknik gerektiren operasyonların yapılabildiğini ifade ederek, "Şu ana kadar göz çevresindeki ve göz kapaklarındaki tümörleri tedavi ediyorduk. Ancak göz içi tümörleri hem nadir görülüyor, hem de birkaç merkezde yapılan bir tedaviydi. Bu ameliyatı yapan merkezlerden biri de artık bizim üniversitemiz oldu. Ameliyatımız 45 dakika kadar sürdü. Gözün içerisindeki tümörler çok nadir görülüyor, çok da ince beceri, tecrübe istiyor. Türkiye'de bildiğim kadarıyla bu tedavi sadece Ankara'da, İstanbul'da ve Antalya'da var. Bunun haricinde bu tedaviyi yapan çok fazla merkezimiz yok. Hasta gözde leke şikayetiyle bize başvurdu. Yaptığımız detaylı incelemeden sonra biz bunu tümör olarak değerlendirdik. Gerekli muayenelerimizi yaptık. Teşhisimizi kesinleştirdikten sonra sınırlarını belirlemeye çalıştık. Sınırlarını da belirledikten sonra biz uygun anestezi altında ameliyatımızı gerçekleştirdik" diye konuştu.