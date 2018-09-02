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DHA YURT BÜLTENİ-12

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 17:19 | Son Güncelleme

1)HAFİF TİCARİ ARAÇ MOTOSİKLETLİ GRUBA ÇARPTI: 8 ÖLÜ SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, hafif ticari araç motosikletli gruba çarparak devrildi.

1)HAFİF TİCARİ ARAÇ MOTOSİKLETLİ GRUBA ÇARPTI: 8 ÖLÜ

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, hafif ticari araç motosikletli gruba çarparak devrildi. 3 motosiklette bulunan 6 kişi ile, hafif ticari araçta bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamlarını kaybetti. Olay yerine 112 Acil ve trafik ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA) -

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2)YANGINDA EVDE MAHSUR KALAN KÖPEK İÇİN SEFERBER OLDULAR

ÇANAKKALE'de, binanın 4'üncü katında çıkan yangında hasar meydana gelirken, mahsur kalan köpeğin kurtarılması için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu. Teriyer cinsi 'Şans' isimli köpeğin sahibi Aygül Özen Erşan, kurtarılma anlarını gözyaşları arasında izleyip itfaiyecilere, "Yaşıyor mu?" diye sordu.Olay bugün saat 14.00'de Cevatpaşa Mahallesi, Albay Hakkı Burak Sokak'ta bulunan Erşan Apartmanı'nın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Sahibi Aygül Özen Erşan (60) ve Erdoğan Erşan'ın (63) evde bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen nedenle mutfata yangın çıktı. Dumanları fark eden komşular durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale etmeye başladı.
MAHSUR KALAN KÖPEK İÇİN SEFERBERLİK
Yangını haber alarak evinin önüne gelen Aygül Özen Erşan, itfaiye ekiplerine, içeride köpeğinin olduğunu söyleyip, kurtarılmasını istedi. Kendisi de 'Şans' diyerek defalarca evde dumanlar arasında kalan köpeğine seslendi. Tam bu sırada itfaiye ekipleri, içerideki köpeği kurtardı. Dumandan etkilenen köpek, çevredeki vatandaşlar tarafndan yakındaki bir büfeye götürülüp, çeşme altında suya tutularak yıkandı. Ardından da götürüldüğü veterinerde tedavi altına alınan Şans'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yaşananlar sırasında hayatından endişe ettiği köpeğine üzelerek baygınlık geçiren ev sahibi Aygül Özen Erşan, uzun sıra gözyaşı döktü. "Yaşıyor mu?" diye defelarca sorduğu itfaiye eri, "Evet yaşıyor" diyerek, kendisini sakinleştirdi. Sağlık ekipleri de, fenalaşan Erşan'a olay yerinde müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın ile ilgili olarak polis soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Yangın çıkan evden görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü.
-Mahsur kalan köpeğin kurtarılmasından görüntü.
-Vatandaşlar tarafından köpeğin yıkanmasından görüntü.
-Köpeğin sahibi Aygül Özen Erşan'dan görüntü.
-Köpeğin veterinerdeki görüntü.
Haber- Kamera: Mehmet ANDAÇ /ÇANAKKALE, (DHA)

1 dakika 40 saniye, Boyut: 185 MB

3)YAVRU KÖPEKLERDEN BİRİNİN AYAĞINI DİĞERİNİN PATİSİNİ KESTİLER (2)
'TEMELİNDE EĞİTİMSİZLİK VAR'

Konya'da, parkta birinin patisi, diğerinin arka ayağı kesilmiş bulunan 2 yavru köpeğin tedavisi sürdürülürken, Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, açıklamalarda bulundu. Sürmeli, "Bunu yapan, insan olamaz. Bunun temelinde eğitimsizlik vardır. Bu vahşet, hayvan sevgisiyle büyümemenin sonucudur" dedi.
Okullarda, çocuklara çevre ve doğa sevgisinin aşılanması gerektiğini belirten Sürmeli, "Okullarda mutlaka çevre ve doğa dersi verilmeli. Bu ders öncelikle ailelere verilmeli. Çünkü sokakta gördükleri köpek için 'Dokunma, ısırır'; 'Kedi tırmalar', 'Mikrop kaparsın' denilerek çocuklar hayvanlardan uzaklaştırılıyor. Hayvanlarla çocuklar arasına giren anne- babalar nedeniyle çocuk sevgisiz ve sorumsuz bir vaziyette büyüyor. Ondan sonra bu tür vahşetler görülüyor. Büyük ya da küçük fark etmez. Herkes hayvan sevgisini öğrenmediği zaman ileride eşine ya da çocuğuna da bu tür davranışlar yapabiliyor" diye konuştu.
'TOPLUMA ZARARLILAR'
Bu türü vahşeti uygulayanların ailelerinden şiddet gördüğünü ve sevgisiz büyütüldüğünü savunan Sürmeli, "Bu tür insanlar topluma tamamen zarardır. Bu yavru köpeklere bunu yapanlar da kesinlikle ailesininden şiddet görmüş ve sevgisiz büyümüştür. Ailenin bu sevgiyi çocuğuna verememesi neticesinde olan bu tür yavru canlara oluyor. Bunu yapanların bir de geçmişine bakmamız gerekiyor" dedi.
'CEZALARIN ARTIRILMASI GEREK'
Hayvanlara işkence uygulayanlara yönelik cezaların artırılması gerektiğini vurgulayan Ümit Sürmeli, "Yasalardaki cezaların artırılması gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok. Bunu yapan insan yakalandığı zaman biraz para cezası ile serbest bırakılacak. Biz bunu istemiyoruz. Cezalar artırılsın ki insanlar bu savunmasız masum canlara zarar veremesin. Karakollardan elini kolunu sallayarak kolayca çıkamasın. İnşallah Meclis açıldığında hayvan hakları ile ilgili yasalar bir an önce geçer. Tek tememnimiz bu" diye konuştu.
KONYA/DHA

4)NAKLİYE DEPOSUNDA KORKUTAN YANGIN

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki bir nakliye deposunda yangın çıktı. Kısa sürede tüm depoyu saran alevlere, itfaiye ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Bugün saat 15.30 sıralarında Bozburun Mahallesi'ndeki, bir nakliye deposundan dumanlar yükselmeye başladı. Pazar günü olması nedeniyle kapalı olan depodaki dumanları fark eden çevredekiler, durumu itfaiye bildirdi. Olay yerine 10 itfaiye aracı sevk edildi. İçerdeki otomobil lastiğinden çeşitli ev eşyalarına kadar çok sayıda yanıcı maddenin de bulunduğu 2 katlı depoda, alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri, 4 ayrı noktadan alevlere su sıkarak müdahalede bulundu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, söndürme çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Yangından görüntü
-Söndürme çalışmalarından görüntü
-Genel ve detay görüntüler
(Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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5)2500 RAKIMLI DAĞIN ZİRVESİNDEKİ TABYADAN PARAŞÜTLE ATLADILAR

ARDAHAN Belediyesi'nce bu yıl 17'ncisi düzenlenen 'Ulusal Kültür ve Bal Festivali'nde, 2500 rakımlı Yıldızlı Dağı'nın zirvesindeki Ramazan Tabyası'ndan paraşütle atlayış yapıldı. Gökyüzünü renklendiren paraşütçüler, ilgiyle izlendi.
Ardahan'da, belediye tarafından düzenlenen 'Ulusal Kültür ve Bal Festivali' dün başladı. Festival kapsamında, kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan, 2500 rakımlı Yıldızlı Dağı'nın zirvesindeki Ramazan Tabyası'ndan paraşütle atlayış gerçekleştirildi. Ardahan Paraşüt Kulübü'nün 3 yamaç paraşütçüsünün tabyadan atlayışı, ilgiyle izlendi. Yıldızlı Dağı'nın eteklerine başarılı iniş yapan paraşütçüler, Ardahan'ın, yamaç paraşütü için ideal yer olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü
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- Paraşütçülerin paraşütlerini hazırlamaları
-Ramazan Tabyalarından genel görüntü
-Paraşütçülerin uçuşu
-Detay görüntüler

(Haber-Kamera

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