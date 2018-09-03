DHA YURT BÜLTENİ 12

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:"3 Eylül 2018 tarihinde saat 03.00 sularında Niğde ve Konya illerinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan ve istifa ederek meslekten ayrılan Serhat Yağmur, şüpheli Adan A. tarafından Niğde merkez Sazlıca beldesinde, silah ile vurularak öldürülmüştür. Şüpheli silahı ile birlikte yakalanmış ve derhal gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından olayın önemine binaen bir Cumhuriyet Savcımız bu dosyanın soruşturması ile görevlendirilmiştir. Görevli Cumhuriyet Savcımızın olayın haber alınmasından itibaren çok kısa bir süre içerisinde olay yerine gitmiş olay yeri inceleme işlemlerini bizzat yapmıştır. Klasik otopsi işlemleri yapılmıştır. Soruşturma işlemleri geniş kapsamlı ve titiz bir şekilde yürütülmekte olup, bu aşamada cinayet sebebi olarak örgüt bağlantısının olmadığı değerlendirilmiştir."

Adnan ÇELEBİ-NİĞDE/DHA

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3)BAHÇESİNE GİREN KÖPEĞİ TÜFEKLE VURUP ÖLDÜRDÜ

KONYA'nın Altınekin ilçesinde, D.K., bahçesine giren sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Jandarma, D.K.'yi gözaltına aldı.Olay, ilçeye bağlı Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesine giren sokak köpeğini gören D.K. içeriden av tüfeğini alıp, geldi. D.K., köpeğe doğrulttuğu tüfeği ateşledi. Acı içinde kaçan köpeğin peşinden giden D.K., iki el daha ateş etti. Köpek, isabet eden saçmalarla öldü. Olay yerine gelen jandarma ekibi, ev sahibi D.K.'yi gözaltına aldı. Köpeği bahçesine girdiği için vurduğunu belirten D.K.'nin tüfeğine el konuldu. D.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Köpeğin yerde can çekişirken görüntüleri

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA (DHA)

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4)KUŞLARINI BAŞINDA GEZDİRİP, SORU SORAN VE FOTOĞRAF ÇEKTİRENDEN PARA ALIYOR

Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan Züleyha Yaman (32), evde beslediği kuşlarını sokaklarda başının üstünde gezdiriyor. Yaman, kuşlarla ilgili soru soran, fotoğraf çektiren ve hayvanlarını sevenlerden 1 lira alıyor.

Talas'ın Kiçiköy Mahallesi'nde oturan Züleyha Yaman, 7 yıl önce satın aldığı muhabbet kuşunun ardından çok sayıda kuş beslemeye başladı. 'Osmanlı Sokağı' olarak bilinen Ali Saip Paşa'da kuşlarını kafese koymadan, başının üstünde gezdiren Yaman, 'Kuşla fotoğraf çektirmek 1 TL, kuşu sevmek 1 TL, kuşa dokunmak 1 TL, kuş hakkında soru sormak 1 TL' yazılı tabelayı da yanında bulunduruyor. Kuşlarının kafeste olmamasına rağmen kaçmadığını belirten Yaman, kuşlarla ilgili soru soran, fotoğraf çektiren ve hayvanlarını sevenlerden 1 lira alıyor.

Sokakta kendisini görenlerin şaşırdığını anlatan Züleyha Yaman, "7 yıl önce sarı renkli muhabbet kuşu aldım. Onun dışarıda kaçmadığını görünce alışkanlık oldu. Kuşlarıma bir şey oldukça, hep yenilerini aldım. Hepsini eğittim. 7 yıldır kuşlarımı kafamın üzerinde gezdiriyorum. İlk çıkardığımda kaçıyorlardı. Kafasını severek, oyalıyorum onları. Bir süre sonra kendileri alışmış oluyor zaten, gitmiyorlar. Kuşlarımı omuzumda ve kafamda gezdiriyorum. Onlar hiçbir zaman kaçmıyor. Bazen bizi tramvaya ya da otobüse almıyorlar. Kuşum kaçmıyor ve kimseye zararı yok" diye konuştu.

Kazandığı parayı kuşlarının tedavisinde harcadığını dile getiren Züleyha Yaman, "Evde bir kuş var, onun kanadı kırık. Onu tedavi ettirebilmek için bu şekilde çalışarak, para kazanmaya çalışıyorum. Tahminen 500 TL civarında para kazanmam gerekiyor" diye konuştu. İnsanların bu durumu garipsediğini söyleyen Yaman, "Kuşlarımı omuzumda ve kafamda gezdiriyorum. Onlar hiçbir zaman kaçmıyor. Bazen bizi tramvaya ya da otobüse almıyorlar. Kuşum kaçmıyor ve kimseye zararı yok" dedi.