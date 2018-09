DHA YURT BÜLTENİ 12

1)BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON'A 38 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

BODRUM Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 2006 yılında Bodrum Belediyesi tarafından yıkım kararı alınan bir duvarın geç yıkıldığı gerekçesiyle yargılandığı davadan verilen 38 günlük hak mahrumiyeti nedeniyle görevine ara verdi. Başkan Mehmet Kocadon, mahkeme tarafından verilen 38 gün hak mahrumiyeti kararı ile ilgili Bodrum Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısında değerlendirme yaptı. Başkan Kocadon şunları söyledi:"Bugünden itibaren, tabii daha yargılama süreci devam ediyor ama bir sonuç alamadığımız için, Kaymakamlıktan gelen tebligatlarla 1 ay belediye başkanlığı görevime ara veriyorum. Bir Bodrum vatandaşı olarak sizlerle beraber olacağım. Biliyorsunuz biz daha önce de bu süreçlerden geçen bir yönetici olarak hiçbir zaman ne halkımıza ne de devletimize küsmedik. Özellikle yüce Türk yargısının da doğruluğuna olan inancına da hep inandık. Eminim ki bu süreçte de yüce Türk yargısı güzel bir karar verecektir. Bu konu, bir duvarın yıkım meselesi ile ilgili alınmış bir karar. Duvarı geç yıkmamızdan dolayı açılmış bir davadan yargılandık. Bu yargılamanın sonunda hapis ve para cezası almıştık. Biz, bu duvarı yıktığımızdan, bu cezanın verilmemesi için Yargıtay'a itiraz etmiştik. Sonra savcılık da itiraz etmiş ve sonuçta Yargıtay bir para cezasıyla 38 gün hak mahrumiyeti vermiş. Tabii bu arada biliyorsunuz hepinizin bildiği gibi imar barışı çıktı ülkemizde. Ve özellikle yapı kayıt belgesini alan her vatandaşımızın bütün cezaları Türk Ceza Kanunu'nun 184. maddesince bütün davaları düştü. Ama hala gördüğünüz gibi bu imar barışı çıkmasına rağmen yargılanan yerel yöneticilerimiz ve ceza alan yöneticilerimiz var. Onun için ben bu imar barışının gündeme gelmesinde büyük emeği olan özellikle çevre ve şehircilik bakanlığının ve adalet bakanlığının ve içişleri bakanlığının tekrar bu imar barışını gözden geçirmesini gerektiğine inanıyorum. Çünkü biz imar barışından faydalanarak bir dava açtık, tekrar yargılama ve davanın düşürülmesi ile ilgili. O davanın sonucunu bekliyoruz. Umuyorum ki Türk adaleti en kısa sürede bununla ilgili kararını açıklayacaktır. Tabii bir ay gibi bir tatile çıkıyoruz. Bodrum'un en güzel mevsimi en güzel ayları, Anadolu halkını tekrar bu aylarda da Bodrum'a tatile davet ediyorum."

20 yıla yakın bir süredir belediye başkanlığı yaptığını, hiçbir zaman böyle bir tatil yapamadığını söyleyen Kocadon, "Bunu da bir tatile çevirip Anadolu halkıyla belki bir tekrar tatil yapma şansına sahip olurum. Burada gördüğünüz gibi bütün meclis üyelerimle beraberiz. Bir ay gibi kısa bir ayrılık olacak. Ve özellikle meclis üyelerimin vermiş olduğu bu desteğe çok teşekkür ediyorum. Onlar seçildiği günden beri hep benimle beraber hep benim yanımda durdular. Tekrar kendilerine teşekkür ediyorum, bir ay sonra görüşmek üzere. Cuma günkü meclisimiz kendi arasında bir aylık belediye başkanı seçecek. Yeni seçilecek arkadaşın her zaman yanında olacağım, ona yardımcı olmaya devam edeceğim. Yeni seçilen arkadaşımıza da başarılar dilerim" dedi.

Hak mahrumiyetine neden olan suçun tarihinin kendisi Bodrum Belediye Başkanı olmadan önceye, 2006 yılında alınmış yıkım kararına dayandığını belirten Kocadon şöyle devam etti:

"Ben 2009 yılında Bodrum Belediye Başkanı oldum ve 2011 tarihinde de yıkım gerçekleşti. Sonuçta Yargıtay takdirini bu yönde kullanmış. Türk yargısına söyleyecek bir lafımız yok. Ben Türk yargısının büyüklüğüne ve doğruluğuna her zaman inanan bir belediye başkanıyım; çünkü eninde sonunda adalet yerini bulur. Madem imar barışı var, herkes için geçerli olması lazım. Sadece vatandaş için değil. Onun için ben önümüzdeki günlerde hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hem Adalet Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın bu konuyla ilgili bir çalışma yapacağına inanıyorum. Açık ve net söylüyorum arkadaşlar, hiçbir yere de müracaat etmeyeceğim. Sadece Bodrum Adliyesi'ne müracaat ettik, tekrar yargılanmak istediğimizi belirttik. Bunun dışında hiçbir yere müracaat etmeyeceğim. Çünkü düzgün bir karar çıkacağına inanıyorum."