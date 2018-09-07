DHA YURT BÜLTENİ 12

SURİYE'nin farklı bölgelerinde, rejim güçlerinin İdlib'e yönelik saldırıları cuma namazı sonrası protesto edildi. İdlib merkez başta olmak üzere, 'Fırt Kalkanı' ile 'Zeytin Dalı' harekatlarıyla terörden arındırılan kentlerdeki birçok noktada binlerce kişi, cuma namazının ardından bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrağı ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) flaması taşıyan kişiler, Arapça yazılı dövizlerle İdlib'e yönelik saldırılara ve Esad rejimine tepki gösterdi. Gösterilerde, Türkiye lehine slogan atan ve tezahüratta bulunan Suriyeliler, İdlib'in de güvenli hale getirilmesi için Türkiye'ye umut bağladıklarını söyledi.

Belediye binası önündeki alanda toplanan yaklaşık 100 Suriyeli, attıkları sloganlarla İdlib'in yalnız olmadığını ve müdahale edilmesini istemediklerini dile getirdi. Okunan Kuran-ı Kerim’in ardından şiirlerin de okunduğu protesto eyleminde konuşan İnsani Destek ve İnsani Bağış Derneği Başkanı Salih Özdemir, hükümete ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a mazlumun yanında durdukları için teşekkür ettiğini söyledi. Özdemir basın açıklamasında şöyle konuştu:

"Buradan dünyada bütün özgür iradelerine hitap ediyoruz. Zulüm insanlık ayıbı, mazlumun yanında olamıyorsan zalimin yanında yer alma. Dinimiz ve kültürümüz gereği tarih boyunca hep mazlum yanında olduk. Yahudiler Avrupa’da soykırıma uğrarken ecdadımız onları topraklarında mülteci olarak kabul etmiştir. Suriye halkı 2011 den beri zulüm altında inliyor. Esad rejiminin zulmü yetmiyormuş gibi bu zulme İran ve Rusya katılıp, Suriye halkı sindirilmeye çalışılmıştır. Toplamda bu şehirde 4 milyon insan yaşıyor. İdlib'e herhangi askeri saldırıyı, protesto ediyoruz. Bu insanlar Esad’ın adaletine güvenmeyerek Suriye’nin tüm şehirlerinden çıkıp İdlib şehrine gelmiş ve burada Türk Hükümeti’nin himayesinin altında diye sığınmıştır. Bu insanları öldürmek tüm insanları öldürmek demektir. Yaşasın adalet, yaşasın kalkınma."