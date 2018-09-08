DHA YURT BÜLTENİ 12

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: BU SALDIRILARIN OLABİLECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORDUK (1) DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ve Rusya'nın İdlib'e yönelik saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Bizim tüm amacımız zaten bu saldırıları durdurmaktı. Bu saldırıların olabileceğini öngörüyorduk. Bir taraftan içeride radikal gruptan ılımlı grupları ayırmak için çok çaba sarf ettik. Gerçekten bunda önemli mesafeler de kat ettik. Ama bugün İdlib'de bulunan o terörist gruplar şu anda buraya saldıran rejim ve destekçileri tarafından Halep'ten, Hama'dan, Doğu Guta'dan hatta güneyden Dara'dan koridorlar açılarak gönderildi, ya da bizzat getirildi" dedi. GÖRÜNTÜ GELECEK Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ========================== Bakan Ersoy: Turizmde kültürel, sanatsal, arkeolojik değerler ön plana çıkarılacak (2)

KUŞADASI'NDA TURİZMCİLERLE BULUŞTU İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen 'Turizm Sektörü İzmir Buluşması'nın ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesine geçen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, turizm sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Efes Kongre Merkezi'nde incelemelerde bulunan Ersoy, ardından turizmcilerle yemekte buluştu. Turizmcilere önemli mesajlar veren Bakan Ersoy, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Mega projeler üzerinde çalıştıklarını söyleyen Bakan Ersoy, "Turizmde sayısal büyümeye devam ediyoruz. Bizim öncelikli hedefimiz kişi başı geliri arttırmak. Bu yıl milli gelirimizin yüzde 4'ü turizm gelirlerinden oluşacak. Hedefimiz 2023'e kadar bunu yüzde 8'e çıkarmak. Bunun yolu da kişi başı geliri arttırmaktır" dedi.

TURİZM SEZONU UZATILACAK Turizm sezonunun kısalığının farkında olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Bunun için çalışmalarımız var. Önümüzdeki aydan itibaren çözümlerimizi ve uygulamalarımızı sizinle başlayacağız. Golf sahalarından, diğer sportif sahalara, kongre merkezlerinden diğer planlamalara kadar bir dizi çalışmamız var. Kuşadası gibi turizm bölgeleri, yapılaşmalarını tamamlamış bölgeler. Yapılaşmaları tamamlanan bölgelerde kentsel turizm dönüşümü yapmak zor. Bu bölgelerde yeni oluşumlar gerekiyor. Bölgelere destek olacak yeni projelere ihtiyacımız var, onlarla ilgili de çalışmalarımız var" diye konuştu. Bakan Ersoy, turizmde planlama sıkıntısı olduğunu, turizm hızına uygun planlama yapılması gerektiğini söyledi. Altyapıyla ilgili bir fon oluşturduklarını belirten Bakan Ersoy, ancak her şeyi devletten beklememek gerektiğini ifade etti ve turizmcilerin, yerel yönetimlerin de ellerini taşın altına koyması gerektiğini kaydetti. "EZBER BOZUP BİR ŞEYLER YAPMAMIZ GEREKİYOR" Cumhurbaşkanının ezber bozarak bir turizmciyi bakan yaptığını söyleyen Ersoy, "Bizlerin de ezber bozup bir şeyler yapmamız gerekiyor. Biz beceremezsek, devlet raconu kesecek. Cumhurbaşkanımız sektörden birini atayıp, 'Kendi raconunuzu kendiniz kesin' dedi. Biz çözümler geliştirebilirsek, bu hepimizin yararına olur. Bir iki yıl sorunları anlatmakla, geçmemiş olur. Devletten şunu beklemeyin; devlet THY'ye talimat versin, o da tarifeli seferlere başlasın. Böyle bir şey olmaz. Türkiye'deki otellerin üçte biri yıldızlı, üçte ikisi belediye belgeli. Sınıflandırma sistemimiz ağır. Bunu sadeleştirip, kolaylaştıracağız. Sınıflandırma kısmında çeşitlendirmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz yıldızlı tesis oranını üçte birden üçte ikiye getirmek. Mümkün mertebe biraz daha denetim altına almak" dedi.

"BİR ŞEYİ BEDAVA VERMEYECEKSİNİZ, MURDAR EDİYORLAR" Devamlı devletten teşvik istemenin ne devlete ne de yatırımcıya bir katkısının olmadığından bahseden Bakan Ersoy, "Tıkanan kanalları açmalıyız. Verimli olmayan yatırımlardan vazgeçmeliyiz. Herhangi bir mahkeme kararı yoksa, hiçbir yatırım ve tahsis sürelerini uzatmayacağız. Bütün yatırımcılara şimdiden duyuruyoruz. Yapacak birilerine devredin bu tahsisleri. Biz bazı mega projeleri devreye alacağız. Yatırımcılar için cazip olan, hava trafiğine olumlu etkisi olacak projeleri hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Didim radarımıza girdi. Bu tür mega projeleri düşünürken, sezonluk olmasını kesinlikle düşünmüyoruz. Yıl boyu açık olacak bölgeler için tasarlıyoruz. Didim için böyle bir proje başlattık sonuç ne olur bilmiyorum, umarım iyi bir şeyler çıkar. Didim arazi olarak buna uygun. Muhteşem bir sahili var. Yılbaşından sonra netleşmeye başlar. Yabancı yatırımcıları getireceğiz. Ben bir şeyin bedava verilmesine karşıyım. Zamanında ücretli verilen yerler tesise dönüşmüş, bedava verilen yatırım arazileri üzerinde 20 yıldır hiçbir şey yapılmamış. Bir şeyi bedava vermeyeceksiniz, murdar ediyorlar. Hem yatırım yapmıyorlar hem de yatırım yapanların önünü kesiyorlar. Bu çok yanlış. Hepsini ihale usulüyle ve mümkünse değerine vermek istiyoruz. Eğer değerine gitmiyorsa, ülkenin kaynaklarını heba etmemeliyiz. Ama değerine gittiğinde elde edilen gelirle altyapı sorunlarını çözmüş olacağız" dedi.

Kurvaziyer turizmde önümüzdeki yıl yüzde 25 artış beklediklerinden bahseden Bakan Ersoy, "Ama kurvaziyer turizminde iki yıl sonrasının planlaması yapıldığı için biraz sabretmek gerekiyor. Bizim kurvaziyer sorunumuz yok. 2016 yılında yaşanan krizle ilgili bir algı sorunumuz var" dedi "TURİZMDE BÜYÜYORUZ" Turizmde ülkenin büyümeye devam ettiğini söyleyen Ersoy, "Sayısal olarak büyüyoruz. Öncelikli hedefimiz kişi başı geliri arttırmak. Bu yıl milli gelirimizin yüzde 4'ü turizm gelirlerinden oluşacak. Hedefimiz 2023 e kadar bunu yüzde 8'e çıkarmak. Bunun yolu da kişi başı geliri arttırmak" dedi. MÜZE ZAMMI ELEŞTİRİLERİNİ YANITLADI Müze zammı ve gelen eleştirilerin sorulması üzerine Bakan Ersoy, "Müze zammı eleştirmek için eleştiriliyor. En son 3.5 yıl önce artış olmuş. Biz müzelerin bakım ve onarımını, temizliğini yapmak zorundayız. Yapılan zam büyük bir zam değil. Türk vatandaşlarını koruyan müze kart uygulamamız var. Türkiye'nin değerlerini bedava vermek gibi bir şansımız yok. Değerini karşılayan parayı almak zorundayız. Şartlar ve geçmişte yaşanan kriz yüzünden zam yapılması gecikti" diye konuştu.

2023 yılı için klasik hedefin 50 milyon turist ve 50 milyar dolar gelir olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Biz bunları bırakacağız. Turist sayısını çoğaltmak kendiliğinden gelişir. Ama konsantrasyonumuz kişi başı gelir. Sadece buna odaklanıyoruz. Şu anda kişi başı gelir 700 dolar civarında. Bu rakam çok çok üzerinde olmalı, ikiye katlamamız gerekiyor. Projeler, çalışmalarımız bunun üzerine olacak" dedi. "OTOKONTROL OLMALI" Özellikle nitelikli turiste yönlenmek gerektiğini, turizmde yaşanan sorunun sadece turizmcilerle aşılamayacağını kaydeden Ersoy, "Belediye başkanından temizlik işçisine, en büyük otel işletmecisinden, köşedeki hediyelik eşya satıcısına kadar hepimizin birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Toplumu olarak hep şikayet ediyoruz. Yanlış yapan birini gördüğümüzde, turizmi olumsuz etkileyecek davranış gördüğümüzde uyarmıyorsak, şikayet etme hakkımızda yok. Benim en büyük beklentim, herkes otokontrol mekanizmasının bir parçası olması gerekiyor. Yanlış davranışları yapanlar, turisti rahatsız eden, fahiş fiyat uygulayan, çevreyi kirletenlere karşı herkesin otokontrol mekanizmasıyla uyarması gerekir. Tabi kimse polis olmayacak ama uyaracak" diye konuştu.

LİMANDA İNCELEME Turizmcilerle yaptığı toplantı sonrası Kuşadası Kurvaziyer Limanına gelen Bakan Ersoy, burada liman işletmecisi şirketin sahibi Mehmet Kutman ile kısa süreli bir toplantı yaptı. Şehir merkezindeki Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı ve Kaymakamlık ziyareti sonrası, Kadıkalesi kazılarını inceleyen bakan Ersoy, Kuşadası'ndan ayrıldı. Bakana Kuşadası'ndaki programında Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı ile AK Parti Aydın milletvekilleri eşlik etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bakanın Kongre merkezine gelişi, incelemeleri

- Turizmcilerle yemek ve konuşmalardan genel ve detay görüntüler

- Basın mensuplarının sorularını cevaplaması Haber- Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA) ========================= OTOMOBİL, MUNZUR ÇAYI'NA UÇTU: 1 ÖLÜ, 3 YARALI TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde, sürücüsü hızlı girdiği virajı alamayınca Munzur Çayı'na uçan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, bugün sabah saatlerinde Tunceli-Ovacık karayolunun 35'nci kilometresinde meydana geldi. Pertek ilçesine bağlı Günboğazı köyünden Ovacık ilçesine giden Yüksel Gürsönmez yönetimindeki 23 FP 735 plakalı otomobil, sürücü hızlı girdiği virajı alamayınca Munzur Çayı'na uçtu. Ters dönen araçtakilerin yardımına, yoldan geçen diğer sürücüler koştu. Araçtan çıkarılan Sürayi Gürsönmez’in öldüğü ortaya çıktı, sürücüsü Yüksel, eşi Elif ve kızı Havin Gürsönmez ise yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ters dönen araç

Kurtarma çalışmaları Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- ==================== İZMİR'DE, YOL KENARINDAKİ OTLUK ALANDA YANGIN İZMİR'in Balçova ilçesinde, yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın itafiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yagıdan çıkan yoğun duman, araç sürücülerini zor durumda bıraktı. Bugün saat 16.30 sıralarında, İnciraltı'ndaki Haydar Aliyev Bulvarı'nın yanında bulunan otluk alanda, bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri kısa sürede söndürdü. Yangından çıkan yoğun duman, rüzgarın etkisiyle yolda görüşü azaltınca, Haydar Aliyev Bulvarı'nda araç trafiği bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ekiplerin müdahalesinden görüntü

- Yangından görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA) ============ CEZAEVİNDEKİ ÇOCUKLARI İÇİN ANKARA'YA YÜRÜYORLAR İSTANBUL'da yaşayan Ümit Arpa, uyuşturucuyla yakalandıktan sonra tutuklanıp, 12 yıl 8 ay hapis cezası alan oğlu için af istediğini belirterek, Ankara'ya başlattığı yürüyüşte bugün Bolu'ya ulaştı. Arpa'ya oğulları cezaevine olan Gülten Karateke, Hatice Adaman ve Salim Eroğlu da katıldı. İstanbul'da oturan Ümit Arpa, askere gitmesine 12 gün kala, üzerinde uyuşturucuyla yakalandıktan sonra tutuklanıp, 12 yıl 8 ay hapis cezası alan oğlu Murat Arpa serbest bırakılması için Ankara'ya yürüyüş başlattı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Pazartesi günü yürüyüşe başlayan Ümit Arpa, bugün Bolu'ya ulaştı. TBMM'ye giderek, sıkıntılarını ve taleplerine dile getirmek istediğini belirten Arpa'ya destek olmak için oğulları çeşitli suçlamalarla cezaevinde yatan Gülten Karateke, Hatice Adaman ve Salim Eroğlu da katıldı. Kader kurbanlarına af istediğini söyleyen Ümit Arpa, "Cumhurbaşkanımıza kader kurbanlarından, mahkumlarımızdan af için yürüyorum. Değerli Cumhurbaşkanımız, komutanımız, devlet büyüklerimizden rica ediyorum, sizin de evlatlarınız var. Allah rızası için duyun sesimizi. Tabiki her insan suçlu değildir. Arkadaş kurbanları var. Suçsuz insanlara, kader kurbanlarına af istiyoruz." dedi.

Yanlarına 3 kişinin daha katıldığını ifade eden Arpa, yol güzergahında daha da katılacakların olacağını ifade ederek, "Ben 15 Temmuz'da da köprüde mücadele ettim. Oradan başladım yürüyüşe. Bugün de buraya geldim. Arkadaşlar sonradan katıldılar bana. Daha da katılacaklar. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımıza kadar gideceğim Ankara'ya. Önümüzdek hafta sonu Ankara'ya varırım." diye konuştu. Yağmur yazmazsa dışarıda, imkanı olursa da otellerde kaldığını söyleyen Arpa, "İzmit’te köprü altına yattım. 48 yaşında ben bir babayım. Oğlum için köprü altında da kaldım. Sayın Cumhurbaşkanım siz de bir babasınız. Siz de bir dönem mahkum oldunuz. Allah aşkına duyun sesimizi." dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Murat Arpa ile röportaj

-Hatice Adaman ile röportaj

-Yürüyüşten görüntüler

-Detaylar Süre: 03.44-Boyut: 452.1 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) =================== CEZAEVİNDEN DENETİMLİ ÇIKTI, ODASINDA KENDİSİNİ ASTI ADANA’da bir süre önce cezaevinden tahliye edilen Aydın Ç. (32), ailesiyle birlikte yaşadığı evinde odasında kendisini asarak yaşamına son verdi.