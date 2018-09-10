DHA YURT BÜLTENİ 12

SURİYE sınırındaki Kilis ile Hatay'a, bugün de askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden sevk edilen askeri personel ile araçların taşındığı konvoylar, farklı saatlerde Kilis'e ulaştı. Askeri araçlar ve personeli taşıyan çekiciler, Kilis'teki Öncüpınar ve Çobanbey sınır hatları ile Hatay sınırında konuşlandırıldı. Birkaç gündür sürdürülen sevkiyat kapsamında bugün görülen konvoyda iş makineleri de yer aldı.

CHP İl Başkanı Erdoğan Isır, "Yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcımızdı. En son Çarşamba akşamı toplantıdaydı. Cuma günü arkadaşlarıyla berabermiş. Cumartesi ve Pazar günleri haber alamayınca bu sabah da aradık açmadı. Birkaç arkadaşımızla buraya geldik, polisler de buradaydı. Vefat ettiğini öğrendik. Hepimiz çok üzgünüz, başımız sağ olsun." dedi.

Kazada hayatını kaybeden Onur Zeray'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Zeray'ın Bartın Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü öğrenildi. Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan araçlar

-Ekiplerin çalışmaları

-Mazot sızan kamyonda itfaiyenin çalışmaları

-Cesedin cenaze aracına koyulması

-Detaylar

Süre: 01.43-Boyut: 194 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

==================================

DOMANİÇ'TE NOHUT, ÇİFTÇİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde ekilen nohut, çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Domaniç İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul, İlçede bu yıl 1500 dönüm araziye nohut ekildiğini belirtti. Devlet desteği ve artan fiyat nedeniyle çiftçinin iyi para kazandığına dikkati çeken Özoğul, Domaniç nohudunun markalaşma yoluna gittiğini söyledi. Geçen yıl 500 dönümlük arazide nohut ekimini gerçekleştirdiklerini bildiren oda başkanı Ahmet Özoğul şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl 500 dönüm arazide nohut ekimi gerçekleştirdik. Buradan elde edilen gelir ve nohudun kalitesinden dolayı Domaniç Ziraat Odamız ve İlçe Tarım Müdürlüğümüzün girişimleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün destekleriyle 250 dönüm azkan nohut tohumu hibe edildi. Bu destekler ve geçen yılki nohut fiyatları da çiftçimizi teşvik etti. Çiftçimiz ve ürün satın alan toptancılar nohuttan memnun kaldı. Önümüzdeki yıllarda toplu ekime daha fazla önem vereceğiz. Bu tempo ile devam ettiğimiz takdirde Domaniç'imizin nohudu bir marka haline gelecek. Ayrıca, çilek, üzüm, fasulye ve ceviz gibi ürünler ilçemizde on numara kalite sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra nohut kalitesi de oldukça fazla bu sebeple artık markalaşma yoluna gitmek için çalışmalarımız var. Çünkü Domaniç'te yetişen ürünlerin tadı çok lezzetli."

Domaniçli çiftçilerden Muttalip Türk de "ilk kez geçen yıl nohut ekimi gerçekleştirdim. Bu sene kullanılmayan tarlalara da ekim yaptım. Bana burada nohut yapama domuz girer, ayı girer dediler. İyi ki ekmişim. Domuz da gelmedi, ayı da gelmedi. Verim de çok güzel oldu" dedi.