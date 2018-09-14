DHA YURT BÜLTENİ 12

Genelkurmay Başkanı Güler, Suriye sınırında (2)

'İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ BİRLİK KOMUTANLARINDAN BİLGİ ALDI Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'la birlikte Gaziantep, Kilis ile Hatay'daki 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatlarında görevli çeşitli birlikler ile karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Birliklere ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personel ile bir araya gelen Orgeneral Güler, 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bulunan birlik komutanlarından brifing alıp, direktiflerini verdi. Orgeneral Güler'in, denetlemeler sırasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) ülkenin hak ve menfaatlerinin korunup, kollamanılması amacıyla karada, denizde ve havada, vatanın her köşesinde mücadelenin dün olduğu gibi bugün de azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü, gücünü Türk milletinin sevgi ve güveninden alan TSK tarafından bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına, Türk milletinin huzur ve güvenliğine yönelecek her türlü tehdidin kararlılıkla yok edileceğini söylediği belirtildi.

Orgeneral Güler, ayrıca gösterdikleri kahramanlık ve fedakarlıklar dolayısıyla personeli kutlayıp, gelecek dönem için başarılar diledi. Orgeneral Güler, başta 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' olmak üzere tüm harekatların başarıyla yürütülmesinde en büyük pay sahibi olduğunu belirttiği şehitlere Allah'tan rahmet, çatışmalarda yaralanan gazilere şifa, şehit ve gazilerin ailelerine de sabır dileğinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Fotoslayt GAZİANTEP (DHA) ============ MERSİN'DE SARAY CAMİSİ YENİLENECEK MERSİN'de Saray Camisi, yenileme projesi kapsamında belediye ekipler tarafından yıkıldı. Merkez Mezitli ilçesinde bulunan caminin yıkımı görevliler tarafından gerçekleştirildi. Yıkımda minare ise ayakta kaldı. Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Günay ve Mezitli Müftüsü Süleyman Şahin’in de hazır bulunduğu yıkımda Saray Camii'nin, ihtiyaca cevap verebilecek şekilde yeniden yapılacağı bilgisi verildi. Mezitli Müftüsü Süleyman Şahin, Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti. Şahin, "Hızla büyüyen Merkez Mahallesi’nde bulunan Saray Camisi artık ihtiyaca cevap vermekten çok uzaktı. Buraya çevrede bulunan arsayı da katarak daha büyük bir cami yapmaya karar verdik. Her zaman yanımızda olan Başkanımız Neşet Tarhan’ın da desteğiyle eski cami binasının yıkımını gerçekleştirdik. Kısa sürede belediyemizle işbirliği içerisinde daha büyük ve güzel bir cami inşa edecek olmanın heyecanını taşıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- İş makinesinin görüntüsü

- İş makinesinin camiyi yıkması

- Yıkımdan genel ve detay görüntü

- Görevlilerin görüntüsü

- Mezitli İlçe Müftüsü Süleyman Şahin'in konuşması

- Genel ve detay SÜRE:02'31" BOYUT: 466,60 MB Haber-Kamera: MERSİN, (DHA) ====================== YAPAY ŞELALE İNŞAATINDA VİNCİN SEPETİ YERE ÇAKILDI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yapımı devam eden Seyir Tepesi 1'inci kısım yapay şelale inşaatında bomu kırılan vincin sepetindeki işçilerden 3'ü öldü, 1'i yaralandı. Ölenler arasında Afganistan uyrukluların da bulunduğu belirtildi. Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Çamlaraltı Mahallesi'ndeki, Pamukkale Belediyesi'nin özel bir inşaat firmasına yaptırdığı Seyir Tepesi 1'inci kısım yapay şelale inşaatında meydana geldi. Şelale inşaatında duvarın yapımı sırasında kule vincin sepetinde Afganistan uyruklu oldukları belirtilen işçilerin çalıştığı sırada vincin birinci bomu kırıldı. Bomun kırılmasıyla işçilerin bulunduğu sepet yaklaşık 30 metreden yere çakıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yerdeki işşçilerden 1'nin yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi. Yaralı olan diğer 3 kişi ilk müdahale sonrası Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yaşamını yitiren kişinin Afganistan uyruklu olduğu bildirildi. Hastaneye kaldırılan ve durumlu ağır olan 3 yaralıdan 2'si de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, şantiyede çalışan işçilerin büyük kısmının yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Şantiyedeki görevliler, gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinun uzaktan görüntüsü

-Çıkan yabancı uyruklu işçilerden görüntü

-Bomu kırılan vinçten görüntü

-Görevlinin gazetecileri tepki göstermesi Haber-Kamera:Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) ======================== CAMİDEN MADENİ PARALARI ÇALDILAR SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde, camiye giren 2 hırsız çalacak bir şey bulamayınca küçük miktardaki madeni paraları ve hafıza kartını çaldı. Gece saatlerinde, Ferizli Merkez Camii'ne hırsız girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızlar ilk olarak taburenin üzerine çıkarak bazı güvenlik kameralarını devre dışarı bıraktı. Cami görevlilerine ait odaya giren 2 hırsız ellerindeki fenerlerle etrafı karıştırarak çalacak bir şeyler aradı. Çalacak bir şey bulamayan hırsızlar, küçük miktarda madeni paraları ve hafıza kartını çaldı. Sabah namazı için camiye gelen görevliler, hırsızların girdiğini anlayınca polise haber verdi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.