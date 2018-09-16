DHA YURT BÜLTENİ 12

İzmit'te sağanak yağış hayatı felç etti İzmit'te aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Zemin katlarda bulunan bazı iş yerlerini su bastı.

İzmit'te öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış etkili oldu. Kısa süre dolu da yağarken, yağış nedeniyle bazı yollar sularla kaplandı. Sürücüler sularla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi. Yağış nedeniyle D-100 Karayolu'nda ulaşım yavaşladı. İSU ve itfaiye ekipleri suyla kaplanan yollarda çalışma yaptı. Yağış nedeniyle zemin ve bodrum katlarda bulunan bazı iş yerlerini su bastı. Esnaflar içeriye dolan suları temizledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar saçakların altında yağmurun dinmesini bekledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vatandaşların yağmurdan kaçması

-Rögar kapaklarında su fışkırması

-Suyla dolan yollar

-Esnafın dükkanlarından su tahliyesi

-Detay HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ========================== Bakan Pakdemirli, Aydın'da organik incir işleme tesisini gezdi (2) ZİRAAT ODALARININ BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret ettikten sonra Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atatürk Kongre Merkezi'ne geçti. Bakan Pakdemirli, Türkiye Ziraat Odalar Birliği'nce (TZOB) organize edilen; Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, İzmir, Uşak ve Burdur'da faaliyet gösteren 87 ziraat odasının başkanı ile meclis başkanları, tarım ve orman il ve ilçe müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıya katıldı. Toplantıda çiftçilere seslenen Pakdemirli, "Dövizin inişli, çıkışlı yükselişinden dolayı maliyetler arttı. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Hep birlikte kemerlerimizi sıkacağız. Kurların oturmasını bekliyoruz. Tabi ki ekonomiye bir saldırı var. Bugünler de geçecek. Biraz dişinizi sıkın" dedi.

'MİLLETİN EFENDİSİ OLMAYA DEĞİL, HİZMETKARI OLMAYA GELDİK'

Konuşmasına eski Başbakan Adnan Menderes'i anarak, devam eden Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Aydın demokrasi ve özgürlüğün beşiği ve mekanıdır. Rahmetli Adnan Menderes'i burada anmadan edemeyeceğim. Türkiye 24 Haziran sonrası başkanlık sistemine geçti. Biz milletin efendisi olmaya gelmedik. Millete hizmet etmeye geldik. Yeni dönemde daha hızlı çalışacağız. Millete vatandaşa daha fazla hizmet edeceğiz. Bizim bir müşterimiz vardır o da millettir. Yeni sistemle iki büyük bakanlık, tarım ve orman bakanlığı bir araya geldi. 5 yıllık bir plan hazırlıyoruz. Toprak ve su ayrılmıştı. Toprak ve suyu ayrı yönetmek gerçekten zordu. Siz belki farkında değildiniz ama iki bakanlık da birbiri ile çekişme içindeydi. Çekişmelerden dolayı işler ne yazık ki yürümüyordu. O yüzden toprağı suyla birlikte yöneteceksiniz. Artık toprakla su bir birine kavuştu. Yeni sistemde çiftçimizi güldüreceğiz ama tüketicimizi de enflasyona ezdirmeyeceğiz. Zeytinyağına destek veriyoruz. Tane zeytine de bir destek talebi geldi. Ona da destek verebilir miyiz bakacağız. Bununla ilgili bir çalışma yürüteceğiz. Bu bölgeden ürün ihracatımız 9 milyar dolardır. Türkiye'deki toplam ihracatın yüzde 19'unu kapsıyor, bu nedenle bölge çok önemli"

'DÜNYAYLA YARIŞIR HALDEYİZ'

Bölgede üretilen ürünlerin dünya ile yarışır durumda olduğuna vurgu yapan Türkiye Ziraat Odalar Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar ise "Ege Bölgesi'ndeki 6 ilden 87 oda ve meclis başkanımızın iştirakıyla düzenlemiş olduğumuz Türkiye Ziraat Odalar Birliği Ege Bölge Toplantısı'nı yapmaktayız. Ege Bölgesi gerçekten tarım potansiyeli yüksek olan bir bölgemiz. Bu potansiyeli de çok iyi değerlendirebilen çiftçilerimiz var. Pamuk başta olmak üzere pek çok üründe dünyayla yarışır haldeyiz. Bu anlamda bu bölgede böyle bir toplantı yapmamızın büyük bir anlamı var" diye konuştu.

Konuşmaların ardından oda başkanlarının sorunlarını ve isteklerini dinleyen Bakan Pakdemirli'nin bundan sonraki programı, basına kapalı sürdürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Toplantıdan görüntü -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ni konuşması -Türkiye Ziraat Odalar Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar'ın konuşması -Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA) ======================================

Diyarbakır'da Hande Yener'e yoğun ilgi

Diyarbakır'da bir Alışveriş Merkezi (AVM), kuruluşunun 3'üncü yıl dönümünde sanatçı Hande Yener'i hayranlarıyla buluşturdu. Yoğun katılım sağlanan konserde sanatçı Yener, hayranlarıyla eserlerini hep birlikte söyledi. Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan bir AVM kuruluşunun 3'üncü yıl dönümünde 3 müşterisini çekilişle araba sahibi yaparken, ayrıca sanatçı Hande Yener'i de hayranlarıyla buluşturdu. Program, noter huzurunda düzenlenen araç çekilişiyle başladı. 3 talihlinin açıklandığı çekilişin ardından sanatçı Yener, AVM içerisinde bekleyen hayranlarıyla buluştu. En popüler şarkılarını seslendiren pop müziğinin sevilen ismi

Yener'e hayranları da hep bir ağızdan şarkılarına eşlik etti. Cep telefonlarını ellerinden düşürmeyen sanatçının hayranları aynı zamanda 'Diyarbakır'a hoşgeldin Hande', 'Popun kraliçesi Amed'e hoşgeldin' yazılı dövizi açtı.

Konseri sırasında konuşan Yener, Diyarbakır'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Konser, Yener'in seslendirdiği şarkılarla sona erdi. Görüntü Dökümü:

-Sanatçının sahneye çıkması

-Hayranlarından görnütüler

-Yenel'in şarkılarını seslendirilmesi

-Dans grubunun gösterisi

-Yener'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)- ====================================== Eğitim-İş sendikasından meslek lisesinin devrine tepki eylemi Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olan 75. Yıl Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne devredilip, koleje dönüştürülmesine Eğitim-İş Sendikası tepki gösterdi. 'Okullar halkındır satılamaz' yazılı pankart açan sendikacılar, okulun Bölge Müdürlüğü'ne peşkeş çekildiğini ileri sürdü. Eğitim-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan ve sendika üyeleri, 75. Yıl Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi önünde toplanıp, 'Okullar halkındır satılamaz' yazılı pankart açıp, eylem yaptı. Organize Sanayi Bölgesi içindeki, 75. Yıl Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne devredilip, koleje dönüştürüldüğüne dikkati çeken sendikacılar, duruma tepki gösterdi. 15 sendikacının katıldığı eylemde, grup adına açıklamayı Eğitim-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan yaptı. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Meslek Lisesi'ni Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne devrettiğini belirten Aydoğan, "Burada halkın malı olan bir okulun satılması sonucu bu işlem kabul edilemez. İkili eğitim uygulanmasından vazgeçmek isteyen Milli Eğitim'in okulun devrine onay vermesi ayrı bir skandaldır. Devir yapıldıktan sonra okula birçok yatırımın ve araç gereç desteğinin yapıldığını gördük. Bu destekler şimdiye kadar neden yapılmadı? Okulda görev yapan öğretmenler de mağdur edildi. Hepsi başka okullara ihtiyaç dışı görevlendirildi. Bu devir hakkında gerekli hukuki işlemleri başlatacağız" dedi.

Açıklamanın ardından sendika üyeleri okulda inceleme yaptıktan sonra dağıldı.