DHA YURT BÜLTENİ 12

Vali, Kore gazisini evinde ziyaret edip, makam aracıyla törene getirdi Behçet DALMAZ- Mehmet ÖZKAN/VAN, HAKKARİ, (DHA)- VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle, Kore Gazisi Tefik Uğur'u (88) evinde ziyaret edip, makam aracıyla valilik önündeki tören alanına getirdi. Hakkari'de de Gaziler Günü için valilik önünde tören düzenlendi. Van'da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi. Valilik önünde düzenlenen törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Bölge Asayiş Kolordo Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, kaymakamlar, Van İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naci Akkaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kurum amirleri ve gaziler katıldı. Vali Zorluoğlu, tören öncesi, Şabaniye Mahallesi'nde yaşayan Kore Gazisi Tefik Uğur'u evinde ziyaret etti. Vali Zorluoğlu, daha sonra Gazi Uğur'u makam aracıyla valilik önündeki tören alanına getirdi. Yetkililer tarafından karşılanan Kore Gazisi Tefik Uğur daha sonra tören alanına geçti. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Gaziler Derneği çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla devam etti.

Van Muharip Gaziler Derneği Başkanı Cafer Uğur'un günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından, Ayşenur Şahan isimli öğrenci şiir okudu. Programın sonunda Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, çeşitli okullarda okuyan öğrencilerin gazilerin hikayelerini anlattığı açık hava sergisini gezdi. Zorluoğlu, törenin ardından, Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Cafer Uğur; Vali Murat Zorluoğlu ve Asayiş Kolordo Komutanı Tümgeneral İlbaş'a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün harp döneminde taktığı bere ve kep ile kravat, kravat iğnesi ile pano ve çiçek hediye etti. Hediyeler için teşekkür eden Zorluoğlu, çiçeği bir gaziye verip, eşine hediye etmesini istedi. Gaziler Günü'nü kutlayan Vali Zorluoğlu, "Van'da bu özel güne yakışır bir program düzenledik. Gazi amcalarımızla beraber çelenk sunma törenine katıldık. Gerçekten milletimiz, kendisine, vatanın bölünmez bütünlüğüne sahip çıkan ve bu uğurda canını feda eden şehitlerimiz ve gazileremize sonuna kadar sahip çıkıyor. Bizler de, devlet olarak şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize her türle desteği sağlamaya gayret gösteriyoruz. Onlar daha fazlasını hak ediyorlar. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor ve onların hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

HAKKARİ'DE GAZİLER GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI Hakkari'de de, '19 Eylül Gaziler Günü' nedeniyle valilik önünde tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Türkiye Harp Malulleri Gaziler Şehitler Dul ve Yetimler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, emniyet personeli, askeri erkân, kurum amirleri ile gaziler katıldı. Atatürk anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gönderdiği mesaj okundu, ardından Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Yüzbaşı Erdinç Korkmaz günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

VAN

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-Van Valisi Murat Zorluoğlu'nun makam aracıyla Valilik önüne gelen kore gazisi

-Araçtan inip yetkililerle tokalaşan gazi Tefik Gezgen

-Detaylar

-Vali Zorluoğlu, gali ile el ele tutuşup tören alanına gidişi

-Gazilerin, gününü kutlaması

-Törene katılanlar

-Çelenk sunma töreni

-Vali ve diğer yetkililerin Atatürk anıtına çelenk sunması

-Vali Zorluoğlu, gazilerle birlikte sergiyi gezmesi

-Vali Zorluoğlu, Gaziler Derneğini ziyaret etmesi

-Gaziler Derneği Başkanı Cafer Uğur'un Valiye çiçek takdim etmesi

-Aldığı çiçeği bir gaziye hediye eden Vali Zorluoğlu

-Vali Zorluoğlu'nun konuşması

-Zorluoğlu'na bere, pono ve kravat hediye edilmesi

-Detaylar

HAKKARİ

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-Valilik önündeki çelenk sunma töreni

-Törene katılanlar

-Detaylar

-Gaziler için verilen yemek ====================================== Gaziler Günü'nde şehitler unutulmadı SİVAS'ta 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. İl protokolü ve gaziler, kentteki şehitlikleri ziyaret etti.

19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Törene Sivas Valisi Davut Gül, 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, askeri erkan ve gaziler ile kurum ve kuruluş müdürleri katıldı. Törende ilk olarak Sivas Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Muharip Gaziler Derneği ve diğer kurumların çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı günün anlamını belirten bir konuşma yaptı. Çelenk sunma töreninin ardından Vali Gül ve beraberindekiler Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Gaziler Mezarlığı ile Polis ve Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyarete katılan Kore ve Kıbrıs gazilerin şehitlerin mezarlara karanfil bırakılarak dua etti. Ardından il protokolü, kentteki bazı gazilerin evlerine ziyaretlerde bulundu.

Görüntü Dökümü:

-Çelenk töreni

-Şiirler ve konuşmalar

-Gazilerin protokolle birlikte şehitlik ziyareti

-Mezarlara karanfil bırakılıp dua edilmesi Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) (256 mb) ====================================== Çanakkale Savaşı'nda ölen Kanadalı askerler anıldı ÇANAKKALE Kara Savaşları'nda yaşamını yitiren Kanada'nın Newfoundland Alayı'ndaki 22 asker için Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Hill 10 Anıtı önünde anma töreni düzenlendi. Törene katılan heyet, savaşta yaşamını yitiren Kanadalı askerlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Hill 10 Anıtı'nda, savaşta ölen 22 Kanadalı asker anısına düzenlenen anma törenine, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, Kanada'nın Newfoundland ve Labrador Eyaleti adına Kültür, Turizm ve İnovasyon Bakanı Christopher Mitchelmore, Kanada'nın Ankara Büyükelçi Chris Cooter, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kanada Savunma Ataşesi Colonel Todd Braıthwaıte ve çok sayıda Kanadalı davetli katıldı.

Kanada adına Kültür, Turizm ve İnovasyon Bakanı Christopher Mitchelmore ile Büyükelçi Chris Cooter, Türkiye Cumhuriyeti adına ise Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun'un Hill 10 Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, savaşta yaşamını yitiren askerler anısına gerçekleşen saygı duruşu ile devam etti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun anma töreninde yaptığı konuşmada, dostluk vurgusu yaptı. Dursun, "Karşılıklı cesaret ve kahramanlık dolu bir ölüm kalım mücadelesinden yıllar sonra böyle duygu birliği ve kalıcı dostluk çıkmasından, eski düşmanlarımızı yeni ve kalıcı dostlar olarak görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Taraflar olarak karşılıklı mutabakatlarla, muharebelerde hayatını kaybeden askerlerimiz anısına bir anma alanı olarak seçtiğimiz bu noktada, tüm cephe tarihinde ömrünü ulusuna adamış olan askerlerin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi. Kanadalı Kültür, Turizm ve İnovasyon Bakanı Christopher Mitchelmore ise askerlerini 103 yıl sonra alanda anmaktan gurur duyduklarını belirtti. Mitchelmore, "Bugün Gelibolu Yarımadası'nda bulunmak ve Suvla Koyu kanguru sahiline 103 yıl önce ayak başmış olan Newfoundland Kraliyet Alayı'nı temsil etmek ve onları anmak benim için büyük bir gururdur. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra geçen yüzyıl, bu büyük savaşta yer almış kişilerin, bizlere bıraktığı mirasa teşekkür etme şansını vermiştir. Bu kişilerin çoğu geri dönememiş, dönenler de savaşın dehşetine şahit oldukları için eskisi gibi olamamışlardır. Bugün burada ne bir başarı, ne bir zafer, ne de bir savaşı övmek için bulunuyoruz. Burada bugün uluslarımızın derinliklerine kadar işleyen kayıpları anmak için toplanmış bulunuyoruz" diye konuştu.