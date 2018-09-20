DHA YURT BÜLTENİ 12

Rize'de dere yatağındaki 7 katlı apartmana yıkım kararı (2)

RİZE MİMARLAR ODASI: EV YAPARKEN TEKNİK ELEMANA DANIŞMA ORANI YÜZDE 20

Rize Mimarlar Odası Başkanı Mustafa Mahmutroğlu, Rize'deki çarpık yapılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Aşırı yağışlar sonrası sel ve heyelanların bölgenin kaderi olduğunu ifade eden Mahmutoğlu, "Bu kaderi el birliği ile değiştirmemiz gerekiyor. Geçmişte yaşanan sel ve heyelanlarla ilgili uyarılarda bulunmuştuk. Ancak çok da bir şey değişmedi. Yapılması gerekenler çok da zor değil. Sürekli ve dirayetli bir şekilde kontroller yapmak lazım. Merkezden uydular vasıtasıyla zaten kontroller yapılıyor. Yerelde belediyeler, İl Özel İdareleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri aksatmadan kontroller gerçekleştirmeli. Yapılar yapıldıktan ve tehlike arz etmeye başladıktan sonra değil başlangıcında önlem almak gerekiyor. Burada en büyük görev devlete düşüyor" dedi.

Rize'nin son dönemde dışarıdan göç almaya başladığını kaydeden Mahmutoğlu, "Gelen hemşerilerimiz köylerde ev yapmak istiyorlar. İşin gerçeği ev yaparken teknik elemanlara danışma oranı yüzde 20'ler civarında. Yüzde 80 yapılar yerleşik köydeki ustalar vasıtasıyla gerçekleştiriliyor. Bize gelmediklerinde ve devlet kontrolü olmadığında bugün yaşanan sorunları yaşıyoruz. Devlet mekanizmaları kontrollerini tavizsiz yapmalı. Bu yapılırsa sorun yaşamayız. Aksi halde her afette bunları yaşayacağız" diye konuştu.