DHA YURT BÜLTENİ 12

Mersin'deki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama MERSİN'de 'fuhuşa yer ve imkan sağladıkları iddiası ile gözaltına 1'i kadın 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Camişerif Mahallesi Çakmak Caddesi üzerindeki masaj salonundan çıkan 2 erkeğin, işyerindeki bir kadın ile 200 TL karşılığında fuhuş yaptığını belirledi. Bunun üzerine dükkana baskın yapan polis, 3'ü kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen P.N.K. isimli işyeri sahibi kadın ile beraberindeki şüpheli erkekler R.A. ve Ş.A. işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarıldı. P.N.K. ile R.A'nın tutuklanmasına karar veren mahkeme, Ş.A.'yı ise adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin polis aracın bindirilmesi

-Aracın emniyetten ayrılması Haber- Kamera: MERSİN, (DHA)

(BOYUT: 72.7 MB) (SÜRE: 00.41 DK) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ====================================== Yüksekova'nın il olması için Ankara'ya heyet gönderecekler Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari)- (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, bir araya gelen 6 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, ilçede yaşanan sorunlara dikkat çekmek için ortak basın açıklaması yaptı. STK'lar adına açıklama yapan Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, Yüksekova'nın il olma durumunu görüşmek üzere de heyet halinde Ankara'ya gideceklerini söyledi.

Yüksekova'da Ziraat Odası Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen, Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Esnaf ve Sanaatkarlar Odası Başkanı İrfan Sarı, Şoförler Odası Başkanı Yavuz Özcan, Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Nurettin Çalış, Hakkari Arıcılar Birliği Başkanı Fazıl Durmuş ve Hakkari Damızlık Koyun -Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Reşit Akman ilçede merkezinde çalışmaları süren alt yapı ve yol çalışmaları, sınır ticareti ve Yüksekova ilçesinin il olma durumu ile ilglii görüş alışverişinde bulundu. Görüşmenin ardından 6 STK, ortak basın açıklaması yaptı. STK'lar adına açıklama yapan Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay,alt yapı çalışmaları hala devam eden ilçede yaşayan vatandaşların, toz ve toprakdan dolayı evlerinden çıkamadıklarını , esnafların ise iş yerlerini açamaz duruma geldiğini belirterek şöyle konuştu: “Bizim ortak olarak konuştuğumuz meseleler var. Bunların başında Yüksekova’nın il olması meselesi var. Cumhurbaşkanımızın Yüksekova’nın il olmasına yönelik verdiği söz üzerine, alt yapı çalışmaları başlamıştır. Alt yapı çalışmaları esnasında aylardır toz- dumanın içerisinde kaldık. Asfaltlarımız yapılmadı. Bütün millet hastalık içerisindedir. Hastaneler akciğer hastalarıyla dolu. Her yer toz toprak içinde. Esnaf işyerlerini açamaz duruma geldi. Bir an evvel kış gelmeden bu asfaltın yapılması gerekmektedir. Bir diğer mesele ise, kanalizasyon arıtmasının yapılmamasıdır. Nehil çayına akan sular ve sulama için kullanılan suları, hayvanlar da içme suyu olarak kullanır. Zap suyundan Irak'a kadar olan kısımda olan hayvanların ölmesi söz konusudur. Bundan dolayı süratle bir arıtma sisteminin yapılması gerekmektedir. Derenin ıslahı çalışması söz konusudur. Çarşı, pazar tuvaletten daha kötü kokmaktadır. Öbür taraftan, çöplerin bırakıldığı yer düzgün değildir. Yol boyu gelen yabancısı, turisti, çocuğu, hastası, ihtiyarı, genci çöpün yakılması neticesinde kilometrelerce yol almaktadır."

Tüm bu sorunların çözümü için Yüksekova Kaymakamından randevu aldıklarını belirten Onay,"Kaymakam beyden randevu talep etmişiz. Akabinde Vali Bey ile görüşeceğiz ve sonrasında Ankara’ya gitmeyi planlıyoruz. Bu sorunları dile getireceğiz. İlçemiz il konumundadır ve alt yapısının yapılması gerekmektedir. Eğer sivil toplum örgütleri sahip çıkmazsa, hiç kimse sahip çıkmaz. Esendere Sınır Kapısı, Türkiye’nin ilk açılan sınır kapılarındandır. Bugüne kadar birinci sınıf kapı statüsü almasına rağmen, ithalat ve ihracat yapılamıyor. Mesela bizde gümrük saymanlığı yok, laboratuarımız yok. Gelen bir eşyanın laboratuardan geçmesi gerekir. Ama laboratuvarımız olmadığı için bu yapılmıyor. Bunun için Mersin, Adana ve Doğubayazıt’a gidiyoruz. Sınır ticaretinin muhakkak gerçekleşmesi gerekiyor. Günübirlik gelen yolcularda kanunen bir bavul dolusu eşya çeşidine izin veriliyor. Buna ek olarak da bir şeyler getirilebilir, fakat vatandaşlarımızın elinden bir paket sigarası, bir paket pirinci, bir kilo çayı alınıp dereye atılıyor, ya da depoya konuluyor. Bunun için insanlarımız fakirlik içerisinde" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yüksekova'nın sorunları için bir araya gelen STK temsilcileri

-STK'lar adına açıklama yapan Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ====================================== Öğrencileri kaçırılmaya çalışılan okulun velileri nöbete başladı İZMİR’in Çiğli ilçesinde, Yunus Emre İlkokulu’nda dün (salı) üst üste iki öğrenci kaçırma girişimi yaşandığını ileri süren öğrenci velileri, okulda güvenlik görevlisi bulunmaması nedeniyle okul önünde nöbet tutmaya başladı. İzmir’in Çiğli ilçesinde, dün iddiaya göre iki öğrenci, kimliği henüz belirlenmeyen kişilerce kaçırılmaya çalışıldı. Yunus Emre İlkokulu 1’inci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Irmak Arıkan’a, iki arkadaşıyla bahçede oyun oynarken, arkadaşlarının kendisinden uzaklaştığı sırada kimliği bilinmeyen bir kadın yaklaştı. Şüpheli kadın, şeker vereceğini söylediği Irmak’ı kolundan tutup götürmeye çalıştı. Arkadaşlarının yanına gelmesi ve Irmak’ın direnmesi üzerine panik yapan kadın, okuldan uzaklaştı. Bu olaydan birkaç saat sonra, annesi Jale Kölgeli ve kendisinden iki yaş büyük abisiyle beraber okula giden anaokulu öğrencisi 6 yaşındaki Yıldız Simay Kölgeli, annesinden yaklaşık 10 metre uzakta yürürken, kırmızı otomobilden inen şüpheli bir erkek tarafından otomobile bindirilmek istendi. Şüpheli, Yıldız Simay’ın abisinin görüp bağırması ve annesinin koşup müdahale etmesiyle panik yapıp otomobile binerek uzaklaştı. Okulda yaşanan bu olaylar üzerine, Yunus Emre İlkokulu öğrencilerinin velileri, bugün okulda nöbet tutmaya başladı. Kaçırılmaya çalışılan öğrencilerden Irmak’ın annesi Sevda Arıkan, okulda güvenlik görevlisi olmadığını ve güvenlik kameralarının kayıt yapmadığını belirterek, "Bizler çocuklarımızın güvenliklerinden endişe ediyoruz ve bu yüzden buradayız. Okula isteyen istediği gibi girebiliyor ve kimse girip çıkanları denetlemiyor, kapılar sürekli açık. Çocuğumun pedagog eşliğinde karakolda ifadesi alındı ve psikolojisinin bozulmasından korkuyorum" dedi. Çocuğu kaçırılmaya çalışılan bir diğer veli Jale Kölgeli ise yetkililerden okulda bir an önce güvenlik görevlisi atanmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Velilerden Neptün Kığılıoğlu da okul müdürüne daha önceden tüm eksikliklerin bildirildiğini ve önlem alınmasını istediklerini vurgulayarak, hiçkimsenin kendileriyle ilgilenmediğini belirtti. Veliler, gerekli tedbirler alınana kadar okulda nöbet tutmayı sürdüreceklerini söyledi.