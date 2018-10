DHA YURT BÜLTENİ 12

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliği tespit edilen şüpheliyi yakınındaki boş arazide yakalayıp, gözaltına aldı. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan şüphelinin, uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.

15'nci yüzyılın ilk çeyreğinde Timurtaş Paşa tarafından yapıldığı tahmin edilen Timurtaş (Demirtaş) Camii, kare planlı tek minaresiyle dikkat çekiyor. Cami, aynı zamanda Türkiye'nin batıdaki son camisi olarak anılıyor.

5) BAŞKAN, 4 MİNARELİ ASMA KÖPRÜ İLE İNGİLTERE'DE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçe Belediye Başkanı Baki Tezcan, projesini kendisinin çizip belediye işçilerinin yaptığı 360 metre uzunluğunda, 100 metre yüksekliğinde ve 2,5 metre genişliğindeki 4 minareli yaya asma köprüsü ile İngiltere'deki 'Oxford Global Club of Leaders' analitik merkezinin 'Şehir Yönetiminde Mükemmellik' ve 'Yılın Şehir Yöneticisi' dallarında ödül kazandı. Tezcan, ödülünü Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenecek törenle alacak.

Müteahhitlerin yapımı için 5 milyon lira istediği köprüyü 6 ayda belediyenin imkanlarıyla 300 bin liraya yaptıran Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan, Temmuz ayında ziyarete açılan köprünün ziyaretçi akınına uğradığını söyledi. Tufanpaşa ile Yenimahalle'yi birleştiren, 30 ton dut ağacı ile 20 ton demirin kullanıldığı köprünün ününün yurt dışına kadar uzandığını belirten Başkan Tezcan, projeyle İngiltere'deki 'Oxford Global Club of Leaders' analitik merkezinin 'Şehir Yönetiminde Mükemmellik' ve 'Yılın Şehir Yöneticisi' dallarında verdiği ödülü kazandığını kaydetti. Tezcan, "Köprümüz gerek ülkemiz gerekse dünya ülkeleri tarafından sosyal medya ve görsel medya aracılığı ile büyük bir ilgi uyandırdı. İngiltere Oxford'da Dünya Liderler Kulübü tarafından Fransa Cannes 5-6 Ekim tarihinde yapılacak ödül törenine davet edildim" diye konuştu.

YILIN ŞEHİR YÖNETİCİSİ

Belediye Başkanı Baki Tezcan, ödülünü almak üzere Fransa'ya hareket etti. Oxford Global Club of Leaders Genel Sekreteri Anna Gorobets tarafından gönderilen davet mektubunda şöyle denildi:

"Global Club of Leaders analitik merkezleri (Oxford, İngiltere) tarafından 2017 - 2018 yıllarında düzenlenen dünya seyahat destinasyonlarının karmaşık yatırım, turizm ve rekreasyon fırsatları araştırmasının sonuçlarını size bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Global Liderler Kulübü, gelecek vadeden dünya şehirlerini ve bölgelerini desteklemek için özel bir girişime sahiptir. Bölgeniz, dinamik ilerlemesine, yatırım ve turist potansiyeli ve cazip imajın yükselmesine yardımcı olan adaylardan biri olarak seçilmiştir.

Uluslararası Festival İş Zaferi ve düzenlenecek Avrupa Ödülleri Gecesi'nde yer almak üzere yüksek performans ve etkinlik, vizyon ve liderlik, inovasyon, yaratıcılık, profesyonellik ve olağanüstü yönetim becerileri gösteren gelişmekte olan şehrin belediye başkanı olarak sizleri davet etmekten mutluluk duyuyoruz. Belediyenizin etkin şehir yönetimini, şehir altyapısının iyileştirilmesini ve çekiciliğini artırmanın yanı sıra, potansiyel yatırımcıların ve uluslararası iş çevrelerinin dikkatini çekmek için Global Liderler Kulübü, belediyenizi ve kişisel olarak şehirdeki prestijli uluslararası ödüller için aday göstermiş ve idari yönetim alanlarında 'Şehir Yönetiminde Mükemmellik' ve 'Yılın Şehir Yöneticisi' seçmiştir."