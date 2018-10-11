DHA YURT BÜLTENİ 12

Parmağında sıkışan çelik yüzüğü itfaiye çıkardı ŞANLIURFA'da Ahmet Demircan'ın parmağında sıkışan çelik yüzük, itfaiye ekipleri tarafından spiral makinesiyle kesilerek çıkarıldı.

Yenişehir Mahallesi'nde oturan Ahmet Demircan, sağ el serçe parmağına taktığı çelik yüzüğü çıkaramadı. Uzun süre yüzüğü çıkarmak için uğraşan Ahmet Demircan, başarısız olunca şişen parmağı için Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada hastane doktoru durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, Ahmet Demircan'ın parmağına sıkışan yüzüğü kesmeye karar verirken, parmağın zarar görmemesi için yüzüğün altına çay kaşığı koyarak yüzüğü spiral makinesiyle kesmeye başladı. Kesme sırasında ısınan yüzüğün Ahmet Demircan parmağını yakmaması için de su döküldü. Yaklaşık 5 dakika süren işlemin ardından sıkışan çelik yüzük, kesilerek çıkarıldı. Ahmet Demircan'ın hastane doktoruna ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -----------------------------------

- Hastanenin acil servisi

- çocuğun eline sıkışan yüzük

- İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesi

- Parmağındaki yüzüğü çıkaran itfaiye ekipleri

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

11 MB ====================================== Kızıltepe'de Işıklı okullar caddesinde kültür duvarı MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, belediye tarafından hazırlanan proje kapsamında ışıklandırılan ve 3 okulun bulunduğu caddenin okullara dönük olan duvarına, dünya ve Türkiye edebiyatının önemli yazarlarının isimleri, kitap ve Türkiye'nin önemli tarihi olaylarının sembolize edildiği resim ile figürleri çizildi. Kızıltepe ilçesinde, Cumhuriyet mahallesindeki otogar ve belediye binası bitişiğindeki Kültür sokağı üzerinde bulunan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İpek Yolu Orta Okulu ile Kızıltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine bakan duvara, dünya ve Türk edebeyitanın önde gelen yazarlarının isimleri, kitapları ve Türk tarihinin önemli olaylarını sembolize eden resim ve figürlerinin çizilmesi, hem vatandaşlardan hem de öğrencilerden olumlu tepki aldı. Kızıltepe Belediyesi tarafından hazırlanan bir proje kapsamında, profesyonel ressamlar tarafından hazırlanan Kültür sokağındaki bu proje, her gün okula gelen öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını artırdığı belirtildi. Özel ışıklarla süslenen cadde, akşam saatlerinde sokaktan geçenlerin beğenisini kazanıyor.

Kızıltepe Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Topal, sıradan bir duvarın proje sonrası bir kültür eseri haline geldiğini belirterek, "Görmüş olduğunuz, önünde durduğumuz bu kültür duvarı da bu görev yaptığımız süre içerisinde, şehrimizin çehresini daha modern bir hale getirilmesi, kentlik bilincinin oluşması ve insanların da kültürel olarak taleplerini yerine getirilmesi amacıyla düşünülmüş bir projeydi. Bu çalışmayı yaptığımız duvarımız, boydan boya okullarımızın olduğu bir duvar. O yüzden gençlerimizin de buna sahip çıkacaklarını düşünerek bu sokağın, bu cademizin de niteliğine uygun olarak, böyle bir çalışma yapmayı düşündük. Liselerimizin hemen karşı caddesinde de cafeteryalarımız açılmakta ve bu cadde akşamları geldiğinizde ışıklandırmalar yapıldı. İnsanların oturduğu, vakit geçirdiği bir cadde haline geliyor. O yüzden buranın bir kültür sokağı olmasını istedik. Yapımında profesyonel ekiplerle ve profesyonel ressamlarla çalıştık. Burda gördüğünüz her bir resmin bir hikayesi var. Bir kısmı bölgemizin özeliklerini anlatıyor. Duvarlarımızda el değirmeni ile un çeken kadınlarımızı da görebilirsiniz. Ya da bizim milli benliğimizin tarihi olan, unutulmaması gereken figürleri de içeriyo. Çanakale şehitliğimizi görebilirsiniz. Ülkemizin, Dünyada bir değer olan İstanbul ile ilgili figürleri görebilirsiniz. Yine dünya edebiyatı ve dünya tarihi için önemli olan işte Şarlo gibi modeleri görebilirsiniz. Bir kısmına da yine okularımızın da olduğunu düşünerek, bu şekilde hem Türk edebiyat tarihinin, hem de dünya tarihinin önemli eserlerini sembolize etmek için güzel örneklerini de, ülkemizin çeşitli yerlerinde gördüğümüz bir kitaplık duvarını buraya kazandırmak istedik. Böyle bir proje yaptık. Çok da güzel oldu. İnsanlarımız buna sahip çıktı. Bu güne kadar korudular, böyle bir güzelik oldu. Bu cadde ile ilgili çalışmalarımız devam edecek. Kaldırımlarımızı da şu anda çalışıyoruz. Hem ışıklandırmamıza uygun, hem duvarla ilintili özelikle bizim bölgemizin ve ülkemizin değerlerini yansıtacak, kültürel motiflerin olacağı bir çlışma da yapacağız. Bu şekilde şehrimize bir duvar kazandırdık. İlçedeki insanlarımızın da buna sahip çıktıkları için ayrıca mutlu olduk" dedi.

Kızıltepe Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Veysel Samet Kayaca, her gün okula gelirken kitap ve yazarların isimlerine baktığını belirterek, "Bu yıl lise hayatına başladım. Her sabah bu yoldan geçerken kitaplara bakıyorum. Mesela suç ve ceza kitabını okumaya başladım. Bunu yapandan Allah razı olsun. Bizim yazarlarımız daha çok duyurulmalı, daha çok Türkiye'ye faydalı olamalı. Kitaplardan çok fayda görüyoruz, yazarlamıza teşekkür ediyorum" dedi. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisilerinden Ferhat Karaboğa da, "Her sabah saat 07.30'da okula gidiyorum. Kitaplar gözüme takılıyordu. Merak ettim mesela 'Ülke' diye bir kitap vardı. Onu merak ettim aldım okudum ve çok güzel kitaptı. Böyle bir çalışma olduğu için çok mutlu oldum" ifadesini kullandı. Görüntü Dökümü

-Cevdet Topal'ın konuşması

-Öğrencilerin konuşması

-Kültür duvarından fotoğraflar

-Duvardaki resimler ve kitap ile yazar isimleri

-Öğrencilerin duvardaki kitap isimlerine bakması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA) ====================================== Polisten kaçan alkollü sürücü: Ben aslında anlayışlı insanım Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK(DHA)- ZONGULDAK'ta polisin dur ihtarına uymayan otomobil, kent merkezindeki kovalamacının ardından yakalandı. Gözaltına alınmamak için uzun süre polise dil döken alkollü sürücü K.D., "Ben aslında anlayışlı bir insanım. Sizide anlayabiliyorum. Ben risk almak istemedim. Ehliyetim benim 5 yıl gitti. Ben ehliyetimi 2022'de alacağım. Ne olur beni bırakın." dedi.

Olay, öğlen saatlerinde meydana geldi. Kent merkezindeki Gazipaşa Caddesi'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan 34 BA 1712 plakalı otomobil, Milli Egemenlik Caddesi güzergahına kaçmaya başladı. Yaya ve araç trafiğini tehlikeye düşürerek seyir halinde olan otomobil, emniyet müdürlüğü kavşağında sahil kenarına inerek polisleri atlatmaya çalıştı. Aracı takip eden ekipler, sahil kenarında park edilen otomobili ve kaçmaya çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Polise direnince kelepçelenen M.D. ve otomobil sürücüsü olduğu tespit edilen K.D., aracın yanına götürüldü. Araçta yapılan aramada alkol şişeleri bulundu. Ehliyetine daha önceden alkolden el konulduğunu söyleyen ve alkollü olduğu tespit edilen K.D., kendilerini serbest bırakmaları için polisi ikna etmeye çalıştı. Bir daha alkollü araç kullanmayacağını ifade eden K.D., "Ben aslında anlayışlı bir insanım. Sizide anlayabiliyorum. Ben risk almak istemedim. Ehliyetim benim 5 yıl gitti. Ben ehliyetimi 2022'de alacağım. Ne olur beni bırakın." derken, polis memuru da yasa gereği belirten cezai işlemlerin uygulanacağını söyledi.

Şüphelilerin kaçmaya çalıştığı çalılık alanda uyuşturucu araması yapıldı. Aramada, uyuşturucu madde bulunamadı. 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil ise çekiciyle otoparka çekildi.