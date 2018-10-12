DHA YURT BÜLTENİ 12

Çorlu'daki tren faciasında 'asıl kusurlu' bulunan 4 kişi, adli kontrolle serbest TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde geçen 8 Temmuz'da meydana gelen ve 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin de yaralandığı tren kazasıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, 'kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu' bulunan Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Yol Bakım Onarım Şefi Özkan Polat, Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile Köprüler Şefi Çetin Yıldırım, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çorlu yakınlarında 8 Temmuz'da meydana gelen ve 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin de yaralandığı tren faciasının ardından, olayı soruşturan Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın oluşturduğu bilirkişi heyeti kazayla ilgili raporunu tamamladı. İstanbul Üniversitesi'nden Prof.Dr. Bekir Sıddık Binboğa Yarman, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Prof.Dr. Mustafa Karaşahin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Araştırma Görevlisi İnşaat Yüksek Mühendisi Engin Bıçakçı, İnşaat Mühendisi Hakan Bozbulut ve Serbest Makine Mühendisi Bedri Duman'dan oluşan bilirkişi heyeti, başsavcılığa sundukları raporda, TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru olarak görevli Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve geçen Mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan ve Köprüler Şefi Çetin Yıldırım'ın, 'kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu' bulunduğu kaydedildi.

Raporda kusurlu oldukları belirtilen Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Yol Bakım Onarım Şefi Özkan Polat, Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile Köprüler Şefi Çetin Yıldırım, jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından Çorlu'da adliyeye çıkarıldı. Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alınan şüpheliler, 'adli kontrol' talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çorlu adliyesinden detaylar

Adliye talebesi

DHA muhabiri Mehmet Yirun anons

Adliyeden detaylar Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- ====================================== Bursa’da 2 katlı binanın çatısı yandı Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla alt katlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Mesudiye Mahallesi, Yonca Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın çatısında çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Binada oturanlar dışarıya çıkarken, gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın, alt katlara sıçramadan söndürüldü. Çatıda hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangın söndürme çalışmaları

-Detaylar ====================================== Adıyaman'da Gazze'deki ambargolara tepki ADIYAMAN'da İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde sivil toplum kuruluşu üyeleri tarafından Gazze'ye uygulanan ambargolara tepki gösterildi.

Cuma namazı çıkışında Demokrasi Parkı önünde düzenlenen basın açıklamasına Ak Parti milletvekilleri Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, siyasi parti ve STK temsilcileri ile İHH gönüllüleri katıldı.

Kalabalık, Gazze'ye uygulanan kara, hava ve deniz ablukasını, 12'nci yılında kınayarak yardım çağrısında bulundu. Grup adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şubesi Başkanı Mahmut İzci, şunları söyledi:

"2 milyon nüfusu ile yüzölçümüne göre dünyanın en yoğun şehirlerinden biri olan Gazze, yıllardır ambargo ve abluka altında nefes almaya ve yaşamaya çalışıyor. Mısır ve işgalci İsrail rejiminin sınır kapılarını kapalı tutarak bölgeyi adeta bir açık hava hapishanesine çevirmeleri, Gazze'de hayatı durdurma noktasına getirdi. Gazze Şeridi'ne uygulanan kara, hava ve deniz ablukası, 12'nci yılında artarak devam ediyor. Bu abluka, Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyon Filistinli'yi hedef almış durumda. Abluka, 2006'dan bu yana arkasında 4 bin 631'den fazla şehit ve 21 bin 426 yaralı bıraktı. Bu saldırılar ve işgal planları sebebiyle toplam yerleşim birimlerinin yüzde 77'sine denk gelen 292 bin 502 ev yıkıldı veya zarar gördü."

Yapılan açıklamanın ardından toplanan kalabalık bir süre slogan atarak daha sonra okunan duanın ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Demokrasi Parkı

- Toplanan kalabalık

- Açıklama yapılması

- Slogan atılması

- Dua edilmesi

- Dağılması

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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======================= Zerin'in yurtta ölümünde 'ihmal' araştırması için soruşturma başlatıldı Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'da Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulu'nun yurdunda arkadaşları ile oynarken devrilen dolabın altında kalarak hayatını kaybeden Zerin Koç'un (9) ölümü ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ihmalin araştırılması için inceleme ve soruşturma başlattı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulu Kız Öğrenci Yurdu'na meydana geldi. 5'inci sınıf öğrencisi Zerin Koç ile arkadaşları odalarında oyun oynamaya başladı. Çocukların oynadığı sırada, eşyalarını koydukları dolaplardan biri Zerin Koç'un üzerine devrildi. Zerin'in dolap altında kaldığını gören çocuklar, durumu yetkililere bildirdi. Yurda gelen ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zerin Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı olayı duyarak yaşadıkları Samanbeyli köyünden hastaneye gelen küçük kızın yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, öğrencilerin ve yurttaki yetkililerin ifadeleri alındı. Küçük kızın cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Zerin Koç'un hayatını kaybetmesi arkadaşlarını ve öğretmenlerini yasa boğdu. Küçük Zerin'in ölümünün ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ardahan Kazım Karabekir Yatılı Bölge Okulu’nun pansiyonunda elbise dolabının üzerine devrilmesi sonucu öğrencimiz Zerin Koç hayatını kaybetmiştir. Bu acı olayla ilgili ihmalin araştırılması için Bakanlığımızca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Bakanlık tarafından görevlendirilen müfettişlerin Ardahan'a gelmek için yola çıktığı öğrenilirken, otopsisi tamamlanan küçük kızın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketine gönderildi.

=================== Tokat'ta 1 milyon kitap, fuarda okuyucu ile buluştu TOKAT'ta bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilen 'Tokat Kitap Günleri’ düzenlenen törenle açıldı. Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, fuarda 1 milyondan fazla kitabın yer aldığını söyledi.

Tokat Belediyesi tarafından tertiplenen 'Tokat Kitap Günleri’ için Cumhuriyet Meydanı'nda açılış programı düzenlendi. Törene Tokat Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gazi Osmanpaşa Üniversitesi(GOÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ile çok sayıda davetli katıldı. Kitap fuarı hakkında bilgi veren Tokat Belediye Balkanı Eyüp Eroğlu, "Okuyan şehir Tokatımızda yapmış olduğumuz fuar ile insanlarımızı, evlatlarımızı kitapla buluşturmanın gayreti içerisinde olduk. Şu anda kitap fuarımız açıldı. 14 gün boyunca devam edecek.150 yazarımız Tokatlılarla birlikte olacak, söyleşiler, imza günleri yapacaklar. Başka illerde olmayan bir çalışmayı yine biz geçen yıl yaptık bu yılda yapıyoruz. Öğrencilerimizle yazarlarımızı buluşturuyoruz. Okullarda paneller yapıyoruz. Bunun yanında çok seçkin yayınevlerimiz var" dedi.

'YÜZDE 50 İNDİRİM'

Fuarda 1 milyondan fazla kitabın yer aldığını ve yüzde 50 indirimli satışlar olduğunu kaydeden Başkan Eroğlu, "Özellikle kitap fuarımıza gelen bütün yayınevlerine söyledim. Son zamanlarda kağıda zam yapılmış olabilir ama biz bunu asla okuyan insanlarımıza, kitapseverlere yansıtmamalıyız dedik. Yayınevlerimiz şu anda yüzde 50’ye varan indirimlerle kitap fuarında yerlerini aldılar" diye konuştu. 'KİTAP FUARININ TEMASI AZERBAYCAN'

Kitap fuarının bu yılki temasının Azerbaycan olduğunu belirten Eroğlu, "Hani hep diyoruz ya iki devlet tek millet diye. Azerbaycan bir elmanın yarısı gibi olduğumuz, aynı değerlerle yoğrulduğumuz, aynı milletin evlatlarıyız. Azerbaycan Cumhuriyetimizin bugün 150’nci kuruluş yıl dönümü. Bu anlamda biz de Azerbaycan konulu temalı günler düzenleyip, söyleşiler yapacağız. Azerbaycan meclisinden iki milletvekili Tokat’a gelecek. Azerbaycan Ankara Büyükelçimiz gelecek. 10’a yakın şair ve yazarımız da Azerbaycan’dan kitap fuarımıza gelecekler. Kitap bir hayattır. Dündür, bugündür, yarındır. Kitap her insan için sıcak bir dost. Kitap okumak her anlamda insanı geliştirir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fuarının açılışı gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü:

-Açılıştan görüntüler

-Belediye Başkanının konuşması

-Kurdele kesilmesi ve stantların gezilmesi Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) (506 mb) ====================================== Tarihi stadyum, 'Millet Bahçesi' oluyor MERSİN'de 1951'den 2014 yılına kadar hizmet veren tarihi Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun yıkımına başlandı. 1943-1947 yılları arasında dönemin valisi Tevfik Sırrı Gür tarafından istimlak ettirilen arsada yapımına başlanan ve 1951 yılında tamamlanıp Mersin İdmanyurdu'na tahsis edilen stadyum, kapılarını kırmızı-lacivertli ekibin Galatasaray ile oynadığı hazırlık maçı ile açtı. 63 yıllık tarihinde Mersin İdmanyurdu'nun sayısız başarısına tanıklık eden stadyum, 2013 Akdeniz Oyunları kapsamında yapılan Mersin Arena'nın açılması ile birlikte ömrünü tamamladı. Bu sahada oynanan son resmi müsabaka ise 2013-2014 sezonunda oynanan Adana Demirspor maçı oldu. 'SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI YERİNE ÇEKİÇ SESİ VAR' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Arazi millet bahçesi olarak değerlendirilecek' dediği stadyumdaki yıkım çalışmalarının startı verildi. Geçtiğimiz günlerde ışıklandırma sistemi sökülen ve kentteki başka bir tesise nakledilen stadyumda koltuklar ile tribün üzerindeki kaplamaların sökümüne başlandı. Özellikle 9 Mayıs 2011'de Mersin İdmanyurdu'nun Boluspor'u 2-0 mağlup ederek 28 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldiği maçta tarihin en önemli anlarını yaşayan tribünlerde şimdi sevinç çığlıkları yerine çekiç sesleri var.