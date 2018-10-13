DHA YURT BÜLTENİ 12

300 torunlu Hamo Ağa, bir torununu daha evlendirdi
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde yaşayan 4 eş, 56 çocuk ve 300 torunu olan Hamo Ağa olarak bilenen Mehmet Arslan, polis olan torunu Yusuf İslam Arslan için düzenlediği görkemli düğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrik mesajı gönderirken; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Diyarbakır milletvekilleri de düğüne katıldı.
Bismil Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan'ın 300 torunundan biri olan ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yusuf İslam Arslan (27), Eda Bulut (23) ile dünya evine girdi. Çift için, Bismil ilçesine bağlı Işıklar köyünde yapılan düğüne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrik mesajı gönderdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı düğünde, köy meydanında kurulan sahnede, Eyvan Grubu müzikleri seslendirirken, diğer taraftan da orkestra ekiplerinin seslendirdiği Kürtçe şarkılar eşliğinde davetliler halay çekti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımından dolayı Diyarbakır-Silvan karayolunda geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Düğünün yapıldığı alan ise, polis bariyerleriyle kapatıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan düğüne, düğün sahibi Mehmet Arslan, gelin ve damada takı takılmasını istemedi.
"KAÇ TORUNUM VAR BİLMİYORUM"
Halk tarafından Hamo Ağa olarak hitap edilen Mehmet Arslan, kendisinin 5 kez evlendiğini, 36 çocuğunu evlendirdiğini, şu an kaç torunun olduğunu bilmediğini söyledi. Düğün için 12 büyükbaş hayvan, 25 koyun kestiğini anlatan Arslan, Karadeniz'den, Akdeniz'e kadar birçok yerden binlerce kişinin düğüne katıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da düğüne davet ettiğini anlatan Arslan, yoğun programından dolayı Erdoğan'ın düğüne katılamadığını aktardı.
BAKAN SOYLU GENÇ ÇİFTİN NİKÂH ŞAHİDİ OLDU
Düğün alanın yapıldığı yerde Yusuf İslam Arslan ile Eda Bulut'un nikah şahitleri ise, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Milletvekili Mehdi Eker, Vali Hasan Basri Güzeloğlu oldu. Nikah töreninde genç çifte, örnek aile olmalarını dileyen Bakan Soylu, "Bugün, hem ünü bizim sınırlarımızı aşmış Hamo Ağa'nın, hem de İçişleri Bakanı personeli olan Yusuf İslam Arslan'ın düğüne katıldık" dedi. Konuşmasının ardından Bakan Soylu, evlilik cüzdanını gelin Eda Arslan'a vererek, çifte mutluluklar diledi.
Görüntü Dökümü:
-Köy meydanından görüntü
-Alanın drone ile çekimi
-Halayların çekilmesi
-Düğüne katılanlar
-Bakan Soylu'nun gelişi
-Hamo Ağa'nın konuşması
-Damat ve gelinden görüntü
-Nikah töreninden görüntü
-Bakan Soylu'nun konuşması
-Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan: KKTC ile ticari ilişkilerimizi güçlendireceğiz (2)
ETLİ PİLAV VE YOĞURTLU KEŞKEK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, bölgedeki programı kapsamında, beraberindekilerle birlikte Bozyazı ilçesinde Anamur Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği ‘Bereketli Kazanç Yılı Haftası’ etkinliğine katıldı.
Vali Ali İhsan Su, Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taştan, Mersin Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ayhan Kızıltan’ın katıldığı etkinlikte konuşan Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu, Anamur ve Bozyazı'da 2017 yıl sonu itibarı ile toplam 230 bin ton, çiçekte ise 100 bin ton üretim yapıldığını ifade ederek, ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağladığını söyledi.
Vali Su ise Mersin’in 9 milyar liralık üretimi ile tarım ürünlerinde Türkiye de ilk sırada olduğunu dile getirdi. Ardından söz alan Lütfi Elvan, bölgenin Akdeniz’deki konumu nedeni ile gelecekte daha da büyüyerek gelişeceğini kaydederek, "50 metre genişliğinde ve 350 metre uzunluğunda bir iskele yapıyoruz. Her türlü gemilerin yanaşabileceği bir iskeleyi Anamur’umuza kazandırıyoruz. Anamur ve Bozyazı artık, ticari anlamda önemli bir lojistik merkez haline geliyor. İskele ile birlikte hemen arkasından gümrük kurma çalışmalarımızı da tamamlayacağız" dedi.
Konuşmaların ardından Bozyazı İlçe Müftüsü Sebahattin Turhan’ın yaptığı bereket duasının ardından ANTSO Başkanı Ferudun Torunoğlu, Elvan’a siyah-beyaz bir Anamur fotoğrafı hediye etti. Daha sonra ise Elvan ve Vali Su, etkinlik sonunda yemek tezgahının başına geçerek kepçelerle davetlilere etli pilav ve yoğurtlu keşkek ikram etti.
Elvan ve beraberindekiler, program kapsamında bölgedeki muz seralarını gezdi. Burada üreticilerle de bir araya gelerek üretimi hakkında bilgi alan Elvan, Anamur'un her geçen yıl hem rekolte olarak hem de üretim olarak piyasanın tercihinde ilk sıraya yerleştiğini sözlerine ekledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Programdan görüntü
- Lütfi Elvan katılımcılarla tokalaşırken
- Konuşmalar
- Lütfi Elvan'ın konuşması
- Anamur Fotoğrafı
- Dua edilmesi
- Yemek ikram edilirken
(Süre:6.14) (Boyut: 276 MB)
Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/BOZYAZI(Mersin), (DHA)
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Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),(DHA)
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