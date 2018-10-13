DHA YURT BÜLTENİ 12

300 torunlu Hamo Ağa, bir torununu daha evlendirdi DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde yaşayan 4 eş, 56 çocuk ve 300 torunu olan Hamo Ağa olarak bilenen Mehmet Arslan, polis olan torunu Yusuf İslam Arslan için düzenlediği görkemli düğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrik mesajı gönderirken; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Diyarbakır milletvekilleri de düğüne katıldı. Bismil Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan'ın 300 torunundan biri olan ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yusuf İslam Arslan (27), Eda Bulut (23) ile dünya evine girdi. Çift için, Bismil ilçesine bağlı Işıklar köyünde yapılan düğüne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrik mesajı gönderdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı düğünde, köy meydanında kurulan sahnede, Eyvan Grubu müzikleri seslendirirken, diğer taraftan da orkestra ekiplerinin seslendirdiği Kürtçe şarkılar eşliğinde davetliler halay çekti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımından dolayı Diyarbakır-Silvan karayolunda geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Düğünün yapıldığı alan ise, polis bariyerleriyle kapatıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan düğüne, düğün sahibi Mehmet Arslan, gelin ve damada takı takılmasını istemedi. "KAÇ TORUNUM VAR BİLMİYORUM"

Halk tarafından Hamo Ağa olarak hitap edilen Mehmet Arslan, kendisinin 5 kez evlendiğini, 36 çocuğunu evlendirdiğini, şu an kaç torunun olduğunu bilmediğini söyledi. Düğün için 12 büyükbaş hayvan, 25 koyun kestiğini anlatan Arslan, Karadeniz'den, Akdeniz'e kadar birçok yerden binlerce kişinin düğüne katıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da düğüne davet ettiğini anlatan Arslan, yoğun programından dolayı Erdoğan'ın düğüne katılamadığını aktardı. BAKAN SOYLU GENÇ ÇİFTİN NİKÂH ŞAHİDİ OLDU

Düğün alanın yapıldığı yerde Yusuf İslam Arslan ile Eda Bulut'un nikah şahitleri ise, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Milletvekili Mehdi Eker, Vali Hasan Basri Güzeloğlu oldu. Nikah töreninde genç çifte, örnek aile olmalarını dileyen Bakan Soylu, "Bugün, hem ünü bizim sınırlarımızı aşmış Hamo Ağa'nın, hem de İçişleri Bakanı personeli olan Yusuf İslam Arslan'ın düğüne katıldık" dedi. Konuşmasının ardından Bakan Soylu, evlilik cüzdanını gelin Eda Arslan'a vererek, çifte mutluluklar diledi.

Görüntü Dökümü:

-Köy meydanından görüntü

-Alanın drone ile çekimi

-Halayların çekilmesi

-Düğüne katılanlar

-Bakan Soylu'nun gelişi

-Hamo Ağa'nın konuşması

-Damat ve gelinden görüntü

-Nikah töreninden görüntü

-Bakan Soylu'nun konuşması

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) ====================================== AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan: KKTC ile ticari ilişkilerimizi güçlendireceğiz (2) ETLİ PİLAV VE YOĞURTLU KEŞKEK AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, bölgedeki programı kapsamında, beraberindekilerle birlikte Bozyazı ilçesinde Anamur Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği ‘Bereketli Kazanç Yılı Haftası’ etkinliğine katıldı. Vali Ali İhsan Su, Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taştan, Mersin Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ayhan Kızıltan’ın katıldığı etkinlikte konuşan Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu, Anamur ve Bozyazı'da 2017 yıl sonu itibarı ile toplam 230 bin ton, çiçekte ise 100 bin ton üretim yapıldığını ifade ederek, ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağladığını söyledi.