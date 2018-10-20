DHA YURT BÜLTENİ 12

Pamuk deposunun çöken duvarının altında kalarak ölen işçi toprağa verildi İZMİR'in Bergama ilçesinde, pamuk deposuyla tekstil atölyesi arasındaki duvarın çökmesiyle ölen 2 kişiden 43 yaşındaki Hülya Demirkıraner Duraç, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün (cuma) saat 17.00 sıralarında Bergama'ya 2 kilometre mesafedeki kırsal İslamsaray Mahallesi'ndeki 3'üncü Sanayi Sitesi'nde bulunan Korlar Tarım Ürünleri Şirketi'ne ait pamuk deposunda meydana geldi. İddiaya göre, pamukların kepçeyle sıkıştırılması sırasında duvar yıkıldı. Deponun bitişiğindeki Enerji A.Ş.'ye ait tekstil fabrikasında çalışan 5 kadın işçi, yıkılan duvar ile pamuk balyalarının altında kaldı. İşçilerden 2 çocuk annesi Hülya Demirkıraner Duraç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı olarak, duvar ve pamuk balyalarının altından çıkartılan Necla Davulcu (52), Esra Yılmaz (19), Selin Çayır ve Mine Avcı ise Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden Necla Davulcu da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İşçilerden ikisi taburcu edilirken, Esra Yılmaz'ın tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

Ölen işçilerden Hülya Demirkıraner Duraç'ın cenazesi bu sabah, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morgundan alınarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bergama Mezarlıklar Şefliği'ne getirildi. Burada defin için hazırlanan Duraç'ın cenazesi, helallik alınması için Atmaca Mahallesi Laleli Cami Sokak 3 numaradaki evine getirildi. Oğulları Fuat Duraç (20) ve Hakan Duraç (18) ile diğer yakınlarından helallik alınmasının ardından, cenaze, evin karşısındaki Laleli Camii'ne götürüldü. Cenaze törenine yakınlarının yanı sıra Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Koştu, CHP İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, MHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin ve mesai arkadaşları da katıldı. Öğlende kılınan cenaze namazının ardından Hülya Demirkıraner Duraç, Bergama İlçe Kabristanı'nda, gözyaşları içinde toprağa verildi. Olay günü aynı vardiyada çalışan mesai arkadaşları, "Dün saat 17.00 sıralarında 'Kaçın duvar yıkılıyor' diye bir bağırış duyduk. Duvar tarafına bakmamızla beraber, atölye ile diğer işyerini birbirinden ayıran duvarın, paketleme bölümünde çalışan arkadaşlarımızın üzerine yıkıldığını gördük. Orada çalışan 3 arkadaşımız kaçmayı başarmış, 5 arkadaşımız ise duvar ve pamukların altında kaldı, çok üzgünüz" diyerek yaşananları anlattı.

Polisin başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan tekstil atölyesinin ortakları Remzi K. (Kızıltan), kardeşi Neyfel K., pamuk deposu sahibi Şükrü K. (Kor) ve ismi öğrenilemeyen bir kepçe operatörünün sorgusunun sürdüğü bildirildi. Ölen diğer işçi Necla Davulcu'nun ise ikindide son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cenaze namazından görüntü

- Mesai arkadaşlarını tabuta sarılıp ağlamaları

- Mesai arkadaşlarının feryatları Haber- Kamera: Cevdet ŞEN / BERGAMA (İzmir), (DHA) ====================================== Van Gölü'nde yeni bir balık türü keşfedildi Behçet DALMAZ - Gülay KUYUCU / VAN, (DHA) - BUGÜNE kadar sadece balık türü olarak inci kefalinin yaşadığı düşünülen Van Gölü'nde yaşayabilen yeni bir balık türü bulundu. Balığın dünyanın başka herhangi bir yerinde görülüp görülmediğini ve türünü tam olarak tespit etmek için ise çalışmalar sürerken, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Yani artık Van Gölü'nde endemik Van Gölü inci kefaline ilave olarak yeni bir balık türümüz daha var. Van Gölü'nde yaşayabilen ikinci bir tür balığımız var artık" dedi.

Van İl Jandarma Komutanlığı'nın Sualtı Timi'nin eğitim dalışları sırasında bir balık türü tespit edildi. Bunun üzerine araştırmalar yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, araştırmalara başladı. Van Gölü'nün 800 bin yıllık tarihi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sarı, yaklaşık 3 ay süren araştırma sonucunda Van Gölü'nde yaşayan ikinci bir balık türünün olduğunu tespit etti. Yıllardır Van Gölü'nde yaptığı çeşitli araştırmaları ve dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan İnci Kefali'ni koruma çalışmalarıyla adından söz ettiren Prof. Dr. Sarı, Van Gölü'nün 3 bin 712 kilometre karelik çok büyük yüzey alanına sahip olduğunu ve 451 metrelik bir derinliği olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Sarı, Van Gölü'nün çok farklı bir ortamı olduğunu belirtirken, bu yönüyle gölün dünyanın en büyük soda gölü olduğunu söyledi. Van Gölü'nün hem tatlı sulardan hem denizlerden çok farklı bir takım ekolojik özelliklere sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Sarı, "Van Gölü'nün altında dünyanın en büyük mikrobiyalitleri bulunuyor. Bu mikrobiyalitler gölün dibindeki çatlaklardan çıkan kalsiyumca zengin suların göldeki karbonat ve bikorbonatlarla reaksiyona girmesi ve bu reaksiyona biyolojik süreçlerin de katılmasıyla bir çökelme meydana geliyor. Ve göl dibinde yukarıya doğru yükselen taşlaşmış yapılar ortaya çıkıyor. Bu yapılan ağaç gibi sürekli büyüyor. Van Gölü'nün sıfır ile100 metre derinlikleri arasında 2013 yılından beri mikrobiyalit alanlarını tespit etmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar yüzde 90'ndan fazla alanı taradık. Ve büyük ölçüde mikrobiyalit alanlarını belirledik. Geri kalanı için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

'İNCİ KEFALİ YALNIZ DEĞİL' Mikrobiyalitlerle ilgili yaptıkları çalışmalar sırasında çok ilginç bulgular elde ettiklerini belirten Prof. Dr. Sarı, "Bunlardan en ilgincini bugün sizinle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bugüne kadar biz Van Gölü biyolojik çeşitliliğinden bahsederken 'şimdiye kadar yapılan tespitlere göre 103 tür bitkisel plankton (fitoplankton), 36 tür hayvansal plankton (zooplankton) ve tek bir tür balık yani inci kefali yaşar' dedik. Bu ifademiz bugün itibariyle değişti. Plankton türleriyle ilgili henüz yeni bir ifademiz yok. Fakat bu saat itibariyle Van Gölü'nde artık 2 tür balık yaşıyor diyebileceğiz" diye konuştu. YENİ BALIK MİKROBİYALİTİN ÜSTÜNDE YAŞIYOR Van Gölü'nde yeni keşfedilen balıkla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Sarı şöyle konuştu: "Van Gölü'nde çok sınırlı bir alanda bir mikrobiyalitin üstünde yaşayan yeni bir balık türü tespit ettik. 3 aydır bunun üzerinde çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında çok uzun süreli dalışlar, gözlemler, incelemeler yapıldı. Büyük olasılıkla bu balığın yeni bir tür olduğu kanaati oluştu bizde. Bu balık türü küçük bir balık türü. 5-6 santimetre boyunda gölün ortasındaki yaklaşık 13 metre boyundaki mikrobiyalitin üzerinde yaşıyor. Bu mikrobiyalit göl tabanından çıkan tatlı su kaynağı çatlağının üzerinde oluşmuş. Mikrobiyalitin gövdesinden göl suyunun etrafına sürekli tatlı su sızıyor. Bu yüzdende bu 13 metrelik mikrobiyalitin etrafında bir mikro tatlı su habitatı oluşmuş. Ve bu habitatta sadece o mikrobiyalitte yaşayan küçük bir balık türü ile karşı karşıyayız"

İNCİ KEFALİNE KARDEŞ GELDİ Yeni bulunan balık türü ile ilgili bilimsel çalışmaların devam ettiğini belirten Prof. Dr. Sarı, "Yani artık Van Gölü'nde endemik bir canlı olan inci kefaline ilave olarak yeni bir balık türümüz daha var. Yani inci kefaline kardeş geldi diyebiliriz. İnci kefali yalnızdır diyebiliyorduk fakat artık yalnız olmadığını biliyoruz. Van Gölü'nde ikinci bir tür balığımız var artık. Bu balık grimsi ve sarımtırak, üzerinde siyah noktaları olan bir balık türü. Bu balığın adıyla ve bilimsel türüyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunların tamamlanması biraz zaman alacak. Bunun yeni bir tür olup olmadığını, yeni tür ise hangi gruba dahil olduğu adının ne olduğuyla ilgili bilgileri daha sonra paylaşacağım" dedi. İLK KEZ KARŞILAŞILDI Bu balık türünden bahsederken çok heyecanlandığını belirten Prof. Dr. Sarı, "Şöyle düşünün Van Gölü oluşalı 800 bin yıl oldu. Ve bu süre boyunca bu balık burada yaşıyor ama hiç kimse bunun farkında değil. Üstünden tekneler geçiyor, balıkçılar dolaşıyorlar, insanlar dalıyor, çıkıyor ama hiç kimse bu balığın farkında değil. 800 bin yıllık tarih içerisinde bu balıkla ilk karşılaşan kişiler bizler olduk. Bu balığın ilk görüntülerini sualtı fotoğrafçısı Saygın Dura görüntüledi. Bu çalışma kurumlar arası işbirliğinin bir ürünü. Hiç kimse bir şeyi tek başına tam olarak yapamaz. Akademik yaşamı boyunca Van Gölü ve inci kefaliyle ilgili araştırmalar yapan bir akademisyen olarak çok heyecanlı ve duyguluyum. Çünkü Van Gölü'nün 800 bin yıllık ömrü içinde bu balık ilk defa insanla karşılaştı. Bizler bu türün, bu balık neslinin karşılaştığı ilk insanlarız. Bu bir bilim insanı için çok heyecan verici. Ama aynı zamanda büyük sorumluluk gerektiriyor. Bilimsel çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz bu balığın yaşam habitatı olan bölgenin korunması için gerekli birimlere müracaatlarda bulunacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Van Gölü'nde tekne ile gezen Jandarma Sualtı timi

-Detaylar

-Bilim insanları ve jandarma sualtı timi

-Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı'nın açıklaması

-Keşfedilen balık türü'nün çekilen fotosu

-Prof. Dr. Mustafa Sarı'nın açıklaması

-Sualtı timinin göle dalış yapması

-Detaylar

-Gölden çıkarlerken ====================================== Aranan şüpheli kahvede yakalanarak gözaltına alındı TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde tartıştığı arkadaşı Erkan Topçu'yu (45), otomobille kasten çarparak öldürdüğü iddiasıyla 2 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında aranan Necati Koç (30) jandarma ekiplerince kahvehanede yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Necati Koç'un kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası olduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Malkara'nın Çınaraltı Mahallesi'nde oturan Nevzat Çetin ve akrabası Necati Koç, geçen Ağustos ayında tartıştığı Erkan Topçu'yu dövdü. Çetin, aynı gece akrabası olan Mehmet Ali Koç ile otomobille gezerken rastladığı Erkan Topçu'yu araçla çarparak yaraladı. Tekirdağ'da hastaneye kaldırılan Topçu sevk edildiği İstanbul'daki başka bir hastanede 31 Ağustos günü yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nevzat Çetin ile Mehmet Ali Koç'u gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli 'Erkan Topçu'nun ölümüne sebep oldukları gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla bağlantısı olan ve kaçan Necati Koç hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.