DHA YURT BÜLTENİ 12

Dilek havuzuna atılan kayıp paralar, artık kamuya gidecek İZMİR'in Şirince Köyü'ndeki St. Jean John Baptist Kilisesi'ne ait havuzun içerisine dilek dileyip tutması için atılan yerli ve yabancı madeni paraların belli aralıklarla kimler tarafından alındığıyla ilgili hem işletme çalışanları, hem belediye hem de arazi sahibi bilgilerinin olmadığını söylerken aynı zamanda birbirlerini işaret etti. Arazi sahibi Sevda Taflanoğlu, 10 yıldır sadece kira aldığını söyledi. Selçuk Belediye Başkanı Ak Partili Zeynel Bakıcı, parselin 830 bin TL'ye kamulaştırılması için mahkemeden geçen hafta karar çıktığını, bunu yerine getirdikten sonra da havuzdaki paranın kamuya ve müze müdürlüğüne kalacağını söyledi.

İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Şirince'de yılda 1.5 milyon kişinin ziyaret ettiği St. Jean John Baptist Kilisesi'nin yanındaki dilek havuzu, ziyaretçilerin dilek dileyip içine attıkları madeni paraların kim ya da kimler tarafından alındığıyla gündeme geldi. Dilek havuzunda suyun dibine çöken madeni paraların belli aralıklarla alındığı görülürken kimin aldığı ve nasıl kullandığı belirlenemedi. İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, konuyu Vergi Dairesi Başkanlığı'na taşıdı. Bu andan itibaren de dilek havuzunda toplanan paraların nereye gittiği araştırılmaya başlandı.

HERKES BİRBİRİNİ İŞARET ETTİ

Değeri binlerce TL'yi bulan yerli ve yabancı madeni paraların belli aralıklarla kimler tarafından alındığıyla ilgili hem işletme çalışanları, hem belediye hem de arazi sahibi bilgilerinin olmadığını vurgulayarak birbirlerini işaret etti. Dilek çeşmesinin bulunduğu arazinin sahibi olan aynı zamanda Şirince'de el işi ürünlerin satışını yapan Sevda Taflanoğlu, "Arazi bana kocamdan kaldı. Yaklaşık 10 yıldır sadece kira alıyorum. Parayı kim alıyor bilmiyorum ama işletme alıyor olabilir" dedi. Arazi sahibi Sevda Taflanoğlu'nun aynı köyde ekmek satışı yapan kayınvalidesi Sevim Taflanoğlu da "Havuza on yıldır para atıyorlar. Burası oğlumun eviydi. Vefat ettikten sonra birlikte oturuyorduk sonra gelinimle ayrıldık. Ancak biz burada otururken havuzda toprak vardı para atılmıyordu. Restore edildikten sonra toprak boşaltıldı havuzun içi de suyla dolduruldu. Ondan sonra para atılmaya başlandı. İlk zaman restorasyonda çalışan ustalar alıyorlardı. Sonra kim aldı ve alıyor hiç bilmiyorum" dedi. Giriş kapısına 'Dilek havuzu' yazılı tabela da asan kilisenin yanındaki kafeteryayı işleten Yonca Sengel'in konunun gündeme gelmesinden sonra iş yerine gelmemesi ve telefonlara yanıt vermemesi dikkat çekti. İsimlerini açıklamayan bazı kafeterya çalışanları ise paraları belediyenin aldığını ileri sürdü. Kilise'nin yanında el işi ürünler satan köy sakinlerinden Duriye Kaya tartışmalardan haberdar olmadığını ancak dilek havuzundaki parayı kimin aldığını kafeterya işletmecilerinin bildiğini iddia etti.

ARTIK PARAYI KAMU ALACAK

Selçuk Belediye Başkanı Ak Partili Zeynel Bakıcı, kilisenin mülkiyetinin kaduma olduğunu havuzun bulunduğu yerin kamulaştırılması için 4 yıl önce karar aldıklarını ancka bedele ailenin itiraz ettiğini belirterek, şunları söyledi: "Şu anda bulunduğumuz alan özel mülkiyet, 279 ada bir parsel hemen kilisenin yanında yer alıyor. Kilisenin mülkiyeti kamuya ait. 2014 yılında havuzun bulunduğu alan için kamulaştırma kararı aldık. 205 bin TL bedel bildirdik, aile buna itiraz etti, dava açtı. Geçen hafta mahkemeden karar çıktı, 830 bin TL paraya mahkeme kamulaştırma kararı verdi. Bunun 205 bin TL'si derhal karşı tarafa ödenecek, geriye kalanı emanete alınacak. Kamulaştırmanın tamamlanmasına yaklaştık. Bizler de parayı ödeyip burayı kamulaştıracağız. Süreç artık tamamlanmak üzere. İzmir Valisi ile görüştük. Kültür Varlıkları Fonu'ndan destek alacağız. Havuzda biriken paranın akibeti de sağlam olarak belli olacak. Burada bu alanla ilgili konunun esas muhatabı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü ve Müzeler Genel Müdürlüğü. Biz de bu konuda kamulaştırma yapıp buradaki havuzda toplanan paranın her koşulda kamuya geçmesini sağlayacağız. Para belediyeye bırakılırsa memnun oluruz. Şu ana kadar belediye buradan hiç para almadı. Çünkü burası özel mülkiyet. Bunu almamız doğru değil. Bu alanla ilgili tasarrufu elinde bulunan kişi, parayı alıyordur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Havuzdan görüntü.

- Dilek tutanların görüntüsü.

- Belediye başkanın açıklamasından görüntü.

- Röportajlar.

- Kiliseden görüntü.

- Anonslar Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR (DHA) ====================================== İnterpol'ün aradığı Gürcü şüpheli, film gibi operasyonla yakalandı GÜRCİSTAN'da organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Mindia L.’nin (36), Trabzon’da film gibi bir operasyonla yakalandığı ortaya çıktı. Ülkesinde suç dosyasının hayli kabarık olduğu belirtilen Mindia L.'nin tedavi için gittiği hastanede, hastane çalışanı gibi giyinip önlem alan polislerce yakalandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında işlem yapılan ve firari bulunduğu Gürcistan'dan Türkiye'ye iadesi sağlanıp, tutuklanarak cezaevine gönderilen Şeniz Dervişoğlu ile irtibatlı Gürcü Mindia L.'nin Trabzon'da olduğu bilgisine ulaştı. Ülkesinde organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Mindia L.’nin kentteki özel bir hastaneye tedavi görmek için müracaat edeceği bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

HASTANEE ÇALIŞANI GİBİ GİYİNEN POLİSLER YAKALADI

Şüphelinin içinde bulunduğu aracı tespit edip takibe alan polis ekipleri, hastane önünde ve içinde de önlem aldı. Polisler, hastane çalışanı kıyafetleri giyerek beklemeye başladı. Hastaneye giriş yapan Mindia L., bu polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. TUTUKLANDI, İNTERPOL’E TESLİM EDİLECEK

‘Batumlu Lavaşoğlu’ lakabıyla da tanınan Mindia L.’yi taşıyan otomobilde yapılan aramada ise tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Ülkesinde suç dosyasının hayli kabarık olduğu belirtilen Mindia L.'nin bir polisin öldürülmesi olayına da karıştığı, organize hırsızlık şebekesi kurmak ve yönetmek suçlarından da birçok kaydının olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mindia L.'nin İnterpol yetkililerine teslim edileceği belirtildi.

Kentte, Mindia L.’nin saklanmasına yardım eden kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yakalanan Mindia L.’nin görüntüsü

HABER: Fatih TURAN KAMERA:TRABZON, (DHA) ====================== Derik'te 15 yaşındaki Suriyeli çoban, yıldırım düşmesi sonucu öldü (2) SURİYELİ ÇOBANIN CENAZESİ MÜNBİÇ'E GÖNDERİLDİ

Derik Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından, Suriyeli Ahmet Essed'in cenazesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracına konularak, Suriye'nin Münbiç kentine götürülmek üzere yola çıkarıldı. Suriye'den devam eden iç savaştan kaçarak 7 yıldır geldikleri Türkiye'de, 1 yıldır da Derik ilçesinin Karataş mahallesi Yusufpiri mezrasında Ahmet Çelik'in koyunlarına çobanlık yapan 17 yaşındaki Ahmet Essed'ın babası 55 yaşındaki Fevzi Essed, çocuğunun cenazesini memleketi Münbiç'e götürüp, orada toprağa vereceğini söyledi. 5 çocuk babası Essed'in, oğlu Ahmet Essed'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirerek, cenazeyi toprağa verdikten sonra Türkiye'ye dönmeyip, Münbiç'te yaşayacaklarını aktardı. Görüntü Dökümü:

-Morg önünde bekleyen kalabalık

-Fevzi Essed'in konuşması

-Cenazesinin araca bindirilmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA) ====================================== Fındık üreticisi açıklanan fiyattan memnun DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk açıklanan fındık fiyatlarından memnun olduklarını belirterek, "14 lira açıklanan rakam çiftçilerimizi tatmin edecek bir rakamdır. Fakat bundan 1 ay önce açıklanmış olması çiftçilerimizi çok daha memnun ederdi" dedi. Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fındık fiyatlarının kendilerini memnun ettiğini açıklayarak, "Her şeyden önce çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 14 lira açıklanan rakam çiftçilerimizi tatmin edecek bir rakamdır. Fakat bundan 1 ay önce açıklanmış olması çiftçilerimizi çok daha memnun ederdi. Okullar açıldı, kış geldi. Çiftçilerimizin büyük bir kısmı fındığını sattı. Sattığı için memnuniyet biraz daha az oluyor. 1 ay önce açıklanıp, çiftçiler 14 liradan satmış olsaydı çok daha sevinirlerdi. Ama her şeye rağmen bu sene rekoltemiz çok düşük. Yüzde 50'ye varan düşme var. 2019 yılı ürünümüzü taban baz alacağı için bizi memnun edici bir rakamdır. Yani önümüzde ki yıl yüzde 20 gibi bir zam yapılırsa, fındık fiyatının 16-17 lira civarında olacağını tahmin ediyoruz. Biz bu fiyatı memnuniyetle karşılıyoruz. Serbest piyasada fındık 11,75 lira ile 12 lira arasında değişiyor. Bu fiyat açıklanması otomatikman serbest piyasayı etkileyecek. Fındık alanlarda ister, istemez fiyatlarını yukarı çekecektir. Çünkü yukarı fiyat çekmezse fındık alamazlar. Sadece geç açıklanması bizi üzdü. Yoksa 14 liradan çiftçilerimiz gayet memnunlar. Bize gelen Sadece sorun geç açıklanması. Çok acil ihtiyacı olanların fındığını satmak zorunda kalması gerekti. Ancak taban fiyatın belirlenmesi konusunda da memnunuz." diye konuştu.

Fındık üreticisi Turgut Sine fiyattan memnun olduğunu ve fındığını satmadığını belirterek, "Üreticiler olarak 14 liradan memnunuz. Biraz geç kaldı. 1 yada 1,5 ay önce açıklanması gerekiyordu. İleriye doğru iyi bir rakam oldu memnunuz. Ortalama ben 7-8 ton fındık alıyorum. Bu sene fındık olmadı. 3'te 1 oranda fındık aldık. 2 yada 2,5 ton fındık aldık. Satmadım ve taban fiyatı bekliyordum. Şu anda memnunuz." diye konuştu. Fındık üreticisi Saim Kıl ise, "Bir fındık üreticisi olarak fiyatın geç açıklanması bizleri biraz üzdü. 1 yada 2 ay önce açıklansaydı bizim için daha makul olurdu. Ben bir fındık üreticisi olarak verilen bu fiyattan memnunum. 2019 yılı taban fiyatı da bu sayede belirlenmiş oldu. Ben olursa 5 ton civarında fındık alıyorum. Satmadım ben emanete de fındık vermiyorum. Memnunum fındığım evde ve satılmayı bekliyor." dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ramazan Öztürk'ün açıklaması

Üretici Turgut Sine'nin açıklaması

Üretici Saim Kıl’ın açıklaması

Fındık görüntüsü

Fındık alanların fındıkları karıştırırken görüntü ve detaylar

Haber - Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ====================================== Türkiye, Antalya'da buluştu ANTALYA'da yöresel ürünlerin bir araya geldiği Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) Türkiye buluşması sağlandı. Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, ilk iki günde 72 ilden katılımın olduğu fuarı 70 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

ATB öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle düzenlenen YÖREX'te Türkiye buluşması sağlandı. 24 Ekim'de kapılarını açan fuara 72 ilden katılım oldu. 'Sizin oraların nesi meşhur' sloganıyla gerçekleştirilen fuarda her yöreden lezzetlere ulaşmak mümkün. ATB Başkanı Ali Çandır da gün içerisinde stantları gezerek, ev sahipliği yapıyor. Başkan Çandır, katılımcı ve ziyaretçi açısından fuarın çok iyi devam ettiğini söyledi. Ticaretin gelişmesi anlamında süpermarketlerle üreticilerin görüşmesinin çok olumlu geçtiğine dikkati çeken Çandır, "2 günün sonunda 70 bin ziyaretçiyi ağırladık. İlgiden memnunuz. Türkiye'nin bütün ürünlerini görebiliyoruz. Rengarenk bir Türkiye haritası ortaya çıktı" dedi.

3 BİN 500 ÜRÜN

Unutulmaya başlanan ürünlerin yeniden hatırlanmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Çandır, bu farkındalık çalışmasının ticarete de yansıyacağını söyledi. Çandır, "Vatandaşlarımız, bize ait ürünleri tüketerek üretimimize can vereceklerdir. Türkiye'de 3 bin 500 ürünümüzü burada görmek mümkün. Ziyaretçiler buram buram Anadolu'yu yaşıyor. Coğrafi işaretlemeyi ülke meselesi olarak görüyoruz. Biz yola çıktığımızda 109 olan işaret sayısı şu anda 371'e ulaştı. 400 ürünümüzün başvurusu kabul edildi. Hem üreticinin hakkını korumak hem de tüketicinin güvenini kazanmak açısından coğrafi işaretlemenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Küreselleşmenin getirdiği etkiyle kendi ürünlerimize olumsuz bir yaklaşım başladığını belirten Ali Çandır, şöyle konuştu:

"Başkalarının bize dayattığı ürünlere sahip çıkmaya başladık. Onların müptelası olduk. Şimdi tekrar geri dönüyoruz. Üreticilerimizin çoğu üretimden vazgeçmişti. YÖREX vasıtasıyla bazı üreticilerimiz yeniden üretime başladı. Önemli olan tercihlerimiz ile üretimi tetikliyor olmamız. Ürünlerimizi önce kendi insanımıza tanıtıp onların kullanımına sunduktan sonra daha dünyaya açılacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fuar Genel detaylar

- ATB Başkanı Ali Çandır röp

- Ali Çandır'dan detaylar Haber: Hasan DEMİRBAŞ - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ====================================== Kayseri'nin yüksek kesimleri beyaza büründü Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Erciyes Dağı'nda kar kalınlığı oteller bölgesinde 20 santime ulaştı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Kayseri'nin yüksek kesimlerinde gece kar yağışı başladı. Erciyes, Ali Dağı, Yılanlı Dağ, Hisarcık bölgeleri ile Malatya ve Kahramanmaraş yolunda kar yağışı etkili oldu. Erciyes'te kar yağışı ve tipi sonrası araçlar güçlükle ilerledi. Hisarcık'ta vatandaşlar güne karla uyandı. Bölgede, tablo gibi kar manzaraları oluştu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve çevresinde günün en yüksek hava sıcaklığının 9, en düşük ise 1 derece olacağını bildirdi. Yarın ise havanın puslu geçeceği, en yüksek hava sıcaklığının 14, en düşük ise sıfırın altında 2 derece tahmin edildiği bildirildi.

Öte yandan, Kayseri ve ilçelerinde hava sıcaklığındaki ani düşüş ve kar yağışının ardından evlerde ve iş yerlerinde kaloriferler ve sobalar yanmaya başladı. Görüntü Dökümü:

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Kar yağan bölgelerden görüntü

-Kar temizleme ekiplerinden görüntü

-Diğer genel- detay görüntüler Haber- Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

2 Dakika 18 Saniye /278 MB ====================================== 110 kişilik koro Milli Marşlarla Cumhuriyet coşkusu yaşattı KAYSERİ’de Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi ile Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) tarafından Cumhuriyet'in 95'inci yıldönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Milli Marşlar Korosu’nun konseri yoğun ilgi gördü. Çocuklarla birlikte 110 kişiden oluşan koro katılımcılara Cumhuriyet coşkusu yaşattı. Kayseri’de kadınların öncülüğünde oluşturulan Milli Marşlar Korosu, Kadir Has Kongre Merkezi’nde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi. Konsere 7’den 70’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Salonu hınca hınç dolduran davetliler, koronun seslendirdiği, marşlara eşlik etti. Etkinlikte koro içerisinde yer alan çocuklar da alkış aldı. Atatürk’lü tişörtleri ile dikkat çeken koro, seslendirdiği milli marşlarla Cumhuriyet coşkusu yaşattı. Koronun şefliğini ise KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu yaptı. Haziran ayında provalara başlayan koroda 70’i yetişkin ve 40 da çocuk görev aldı. Çocuklar, İzmir Marşı’nda sahne alarak, büyüklerle birlikte marşı seslendirdi. “Atatürk ölmediö marşıyla başlayan konserde daha sonra İzmir, 10’uncu Yıl, Harbiye ve Mülkiye Marşları da olmak üzere toplamda 9 marş seslendirildi. Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu, Milli Marşlar Korosunu KİGDER ortaklığı ile hayata geçirmekten dolayı murtlu olduklarını söyledi. Uzunlu, "Marşlarımız, ulusal birliğimizi ve bütünlüğümüzü ortaya koyuyor. Milli, manevi gücümüzü arttırıyor. Birlikteliğimizi güçlendiriyor. Marşlarımız kültürümüzün ve tarihimizin de olmazsa olmazıdır. Bu nedenle Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde milli marşlar konseri yapmak istedik" dedi. Konuşmasında, "Cumhuriyet sayesinde Türk milleti kul olmaktan çıktı" diyen Uzunlu, “Hepimiz burada Cumhuriyetin evlatları, koruyucuları ve onu yaşatacaklar olarak Atamızın izinde durmadan çalışacağımıza and içiyoruz. Asla bu yoldan dönmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Konser salonundan görüntüler

-Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu ile röportaj

-Koronun marşları seslendirmesi Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)

2 dakika 13 saniye / 248 MB ======================== 14 yaşında ölen oğluna yazdığı mektup duygulandırdı ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta, doğuştan otizm hastası 14 yaşındaki Gürkan Kardaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gözyaşları arasında toprağa verilen Gürkan'ın annesi Fatma Kardaş'ın, oğlu için geçen yıl yazdığı 'Canım oğlum, gözbebeğim' başlıklı mektup, okuyanları duygulandırdı. Kilimli ilçesine bağlı Şirinköy'de yaşayan Fatma Kardaş(44) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli maden işçisi Cemal Kardaş'ın(47) iki çocuğundan biri olan Gürkan Kardaş, otizmli olarak dünyaya geldi. Çocuklarını tedavisi için büyük mücadele veren Kardaş ailesi, otizme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Otizm Dernekleri Federasyonu(ODFED) Zonguldak Şubesi'nde aktif görevlerde bulundu. Baba Cemal Kardaş, eşiyle birlikte oğlunu yaşatmak için çok mücadele ettiklerini söyledi. Çok üzgün olduklarını ifade eden Kardaş, "Otizmli aileler çok sıkıntılar yaşıyor. Çok zor bir hastalık. Çok zor durumda olan aileler var. Ben bunu 16 yıl yaşadım. Mücadele ettik, yürüyüşler yaptık sesimizi duyurmak için. Artık ne diyeceğimi bilmiyorum. Allah benim oğlumu inşallah cennete ulaştıracak. Eğitiminden tedavisine onun için mücadele ettik. Annesi de çok mücadele ettik. Annesinin ona yazdığımı mektup var. Ben oğlumun adının yaşatılmasını istiyorum. Otizm hastalığına dikkat çekilmesi için bunu istiyorum. Otizmi bilmeyen çok insan var. Biraz daha üzerinde durursak bu çocukları kazanacağız." dedi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOĞRAĞA VERİLDİ

Çevresinde çok sevilen Gürkan Kardaş, geçen hafta İzmir'de bulunan Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Gürkan, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Gürkan'ın ölümü, Zonguldak'ta ki sevenlerini yasa boğdu. Gürkan Kardaş'ın cenazesi Şirin Köy'e götürüldü. Gürkan Kardaş'ın evinde alınan helallik sırasında annesi Fatma Kardaş, güçlükle ayakta durdu. Şirin Köy Camii'nde kılınan cenaze namazında baba Cemal Kardaş, taziyeleri kabul etti. Gürkan Kardaş, kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. ANNESİNDEN DUYGUSAL MEKTUP

Bütün hayatını oğlunun tedavisine adayan Fatma Kardaş, geçen yıl Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde oğluna yazdığı duygusal mektup, sosyal medyada yüzlerce beğeni ve yorum aldı. 'Canım oğlum, gözbebeğim' diye başlayan mektupta Fatma Kardaş, oğluna karşı hissettiği duyguları şöyle yazdı:

"Senin için hissettiklerim o kadar yoğun duygular ki ama ne yazarak nede konuşarak bitiremem ve seni kısaca şöyle anlatabilirim. Sen benim için dışarıdan baktığımda muhteşem görünümlü camdan bir evsin ve üzerine öyle bir güneş vurmuş ki ben o evin yani senin içini göremiyorum. O evin içini görememek, ne yaşadığını bilememek yüreğimi parçalıyor. Canım oğlum. Rabbim bana verdiği güçle umuyorum bir gün o güneşin önüne küçükte olsa bir bulut gelecek. Ben o evin içini birazda olsa görebileceğim. Umudumu yitirmiyorum ve seni çok seviyorum. Kalbimin yarısı."

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Fatma Kardaş'ın arkadaşları mektubun altına, destek mesajlar attı. Bir arkadaşına cevap veren Fatma Kardaş, "Rabbim güç veriyor. Ben çok sabırlı biriyim. Bu aralar biraz kalbim yoruldu. Dün otizmli çocuklar günüydü tabi insan duygulanıyor. Ne diyelim. Sınavımız." yazdığı görüldü.

Görüntü Dökümü

-Evin önünde helallik alınması

-Cemal Kardaş'ın ağlaması

-Cenazenin camiye getirilmesi

-Cemal Kardaş'ın taziyeleri kabul etmesi

-Cemal Kardaş ile röp.

-Cenaze namazı

-Annesinin yazdığı mektup

-Gürkan'ın ailesiyle çektirdiği fotoğraflar Süre: (7.27) Boyut: (833 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA) ======================== Süper model Natalia Vodianova, kadınlar için Antalya'da ANTALYA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nca (UNFPA), kadınların güçlendirilmesine ve tabuların üstesinden gelinmesine yönelik düzenlenen 'Let's Talk!' sempozyumuna ev sahipliği yapıyor. Rus süper model Natalia Vodianova ve UNFPA tarafından yönetilen sempozyum, sürdürülebilir çözümler üretmek için kadın sağlığını çevreleyen tabularla mücadele eden düşünce liderleri, fark yaratanlar ve politika düzenleyicilerini bir araya getirdi.

Rus süper model Natalia Vodianova ve UNFPA tarafından yönetilen sempozyum, dün Antalya'da Maxx Royal Resorts Kemer'de başladı. Bugün sona erecek '2018 Let's Talk!' etkinliğine, kadın sağlığı ve cinsiyet eşitliği konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesi amacıyla kadın sağlığı tabularına meydan okuyan düşünce liderleri, aktivistler ve küresel politika düzenleyicileri katıldı.

Etkinlik, yardımseverlik platformu ELBI desteğiyle UNFPA tarafından ortaklaşa yürütülüyor. ELBI kurucu ortağı Natalia Vodianova, ev sahipliği yaptığı etkinlikte konuştu. ELBI ve iş ortağı UNFPA ile 'Let's Talk!' girişimini başlattıkları için gurur duyduğunu belirten Natalia Vodianova, “Sizleri burada görmekten çok mutluyum. Dijital yardımseverlik platformu olan ELBI ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu çalışanlarına teşekkür ederim. Bu çalışan kadrosu beni çok motive ediyor. Bu platform ile kadın sağlığı ve engellilik hakkındaki önyargıları yıkmak için çalışıyoruz. Burada bu engelleri birlikte yıkmak için toplandık. Amacımız kayda değer sonuçlara ulaşarak kadın sağlığı konusunda ilerleme kaydetmek. Bugün burada konunun uzmanlarıyla bir çalışma grubu oluşturarak kadın sağlığı etrafındaki önyargıları yıkmak adına çalışacaklarına inanıyorum. Bugün burada, doktorlar, kadın hakları savunucuları, kanun yapıcılar ve Birleşmiş Milletler yöneticileri ile birlikteyiz. Başlayacağımız tartışmayı bir başlangıç olarak görüyoruz" dedi.

Kadın sağlığı konusundaki bazı önyargıların kültür yapısının içine örülmüş durumda olduğunu aktaran Vodianova, “Özellikle kadınların adet dönemi hakkındaki önyargılar ve tabuları yıkmak benim önceliğim. Milyonlarca kadın ve kız çocuğu için her ay verilen adet dönemi mücadelesine dikkat çekmek istiyorum. Kadın ve kız çocuklarının toplumda var olma mücadelesinin bir parçası olan adet dönemi konusunda hükümetler, finansal destekçiler, sivil aktivistler destek vermeye başladı. Dünyanın birçok ülkesinden adet dönemini bir utanç olarak görüp, toplumun parçası olamayan kız çocuklarının hikayesini duyuyoruz. Aynı sorunun iş yerlerinde ve evlerde olduğuna şahit oluyoruz. Kadınlara destek olan erkekler sayesinde okuluna devam edebilen kız çocuklarının hikayesini duyunca da cesaretleniyoruz. Antalya'da başlattığımız 'Let's Talk' etkinliğinde kadın sağlığı konusundaki cesur, girişimci ve yenilikçi seslere kulak vereceğiz" diye konuştu.

VODIANOVA: TÜRK KADINLARINI ÇOK ETKİLEYİCİ BULUYORUM

Yardımseverlik platformu ELBI desteğiyle Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nca (UNFPA), kadınların güçlendirilmesine ve tabuların üstesinden gelinmesine yönelik Antalya'da düzenlenen 'Let's Talk!' sempozyumuna ev sahipliği yapan dünyaca ünlü süper model Natalia Vodianova, Türk kadınlarından çok etkilendiğini söyledi.

Sempozyumda gazetecilere açıklamalarda bulunan Natalia Vodianova, birçok farklı ülkeden gelen temsilcilerle kadınların önyargılar nedeniyle yaşadıkları sorunları anlamak, aşmak için burada bir araya geldiklerini kaydetti. Türkiye'deki sorunlar için de yetkililerden, aktivistlerden, kanun yapıcılardan bakanlık ve sahada çalışan insan seviyesinde olsun hikayeleri paylaştıklarını anlatan Vodianova, "Bunları konuşarak, tartışarak kadınlara daha geniş, daha özgür bir alan yaratmaya ve özellikle kadın sağlığı konusundaki önyargıları yıkmak ve daha anlayışlı bir toplum yaratmak ve birlikte çalışmak için buradayız. O yüzden bunları konuşarak, birbirimize anlatarak, öğrenip, deneyimlerimizi paylaşacağız" diye konuştu.

Türkiye'deki kadınlardan çok etkilendiğini ve Türk kadınlarını çok etkileyiciyi bulduğunu belirten Vodianova, "Dün Zeynep hanım diye biriyle tanıştım, bir tasarımcı mimar. Kadınlara hitap eden, kadınlara özel bir cami çalışması var, bu beni çok etkiledi. Kadınları dahil eden, kapsayıcı bir çalışma. Türk kadınlarını zaten çok etkileyici buluyordum, Zeynep hanımın hikayesi beni iyice etkiledi. BM Nüfus Fonu'nun bağlantılarıyla, ortaklığıyla birlikte çalışıyoruz bugün. Onların sayesinde biraraya getirdiğimiz kadın aktivistlerle biz aslında bu değişimi başlatıyor ve yapabiliyoruz. O yüzden onlarla çalışmaktan çok mutluyum" dedi.

DİLEK SABANCI'YA ÖDÜL

Türkiye'deki kadınlara en güzel örneklerden biri olarak Dilek Sabancı'yı gösteren Natalia Vodianova, özellikle özel ihtiyacı olan kadınlar için yaptığı çalışmalardan dolayı özel ödül verileceğini açıkladı.Vodianova, "Special Olympics Turkey ödülü, mental olarak ihtiyaçları olan olimpiyatlara yönelik katkılarından dolayı Dilek Sabancı'ya vereceğiz. Bugün çok önemli, çok etkileyici aktivist kadınla tanıştım ve bugün başladığımız çalışmanın bayrağını taşıyan devam ettiren kadınlar olacaklar" dedi.

Etkinlikte UNFPA'nın Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Müdürü Alanna Armitage, iş kadını Dilek Sabancı, model ve CEO Dayle Habbon, aktivist model Anja Rubik, Prof. Dr. Zeynep Şimşek, iş kadını Carole Wainaina, modeller Azra Akın ve Özlem Kaymaz, aktivist modeller Adwoa Aboah, UNFPA Executive direktörü Dr. Natalia Kanem gibi isimler yer alıyor.

EMİNE ERDOĞAN DA KATILIYOR

'Let's Talk!' etkinliğinde kadın sağlığı, seçimler ve haklar için küresel çapta mücadele edenler için bu akşam ödül töreni de olacak. Ödül törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katılacak.