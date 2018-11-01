DHA YURT BÜLTENİ-12

1)EMEKLİ MADENCİNİN CİNAYET SANIKLARINA MÜEBBET HAPİS CEZASI ZONGULDAK'da emekli madenci Hüsnü Basatlı'yı (63) öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Caner Kuzucu (30) ve Selahattin Kuzucu (29) ömür boyu hapis, yağma ve ruhsatsız silah bulundurmaktan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olayın ardından bir televizyon kanalındaki programa katılan 2 şüpheli, cinayeti kendilerinin işlemediğini ileri sürmüştü.

Çaycuma'ya bağlı Basat Köyü’nde oturan evli ve 6 çocuk babası Hüsnü Basatlı, 8 Eylül 2012'de kayboldu. 2 gün sonra Gökçebey Aktarla Köyü Kirazlık mevkiindeki ormanlık alanda yapılan aramalar sonucunda cesedi bulundu. Olayın ardından Caner Kuzucu ve akrabası Selahattin Kuzucu gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen 2 şüpheli, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Caner ve Selahattin Kuzucu, 27 Kasım 2012 ve ilerleyen tarihlerde Müge Anlı'nın sunduğu programa katılarak cinayeti kendilerinin işlemediğini ileri sürmüştü.

SİGARA İZMARİTİ CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Cumhuriyet Savcısı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinde bulunan sigara izmaritinden alınan DNA örneğinin, Caner Kuzucu'dan alınan doku örneği ile uyuştuğu tespit edildi. Tanık ifadeleri ve elde edilen diğer deliler sonrası iki şüpheli hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle 2015 yılında dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede şüpheliler ile Hüsnü Basatlı'nın daha önce altın dolandırıcılığından birlikte adli işlem gördüğü belirtildi. Bir süre tutuksuz yargılanan Caner Kuzucu ve Selahattin Kuzucu davanın başlamasından 1 yıl sonra tutuklandı.

İKİ SANIĞA DA ÖMÜR BOYU HAPİS

3 yıldır süren davanın karar duruşmasında Caner Kuzucu ve Selahattin Kuzucu son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Hüsnü Basatlı'nın yakınları ve her iki tarafın avukatları hazır bulundu. Tutuklu iki sanıkta Hüsnü Basatlı'nın öldürülmesiyle bir ilgilerinin olmadığını söyleyerek, beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, Caner ve Selahattin Kuzucu'yu 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına, 'yağma' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan ise 12'şer yıl hapis cezasına çarptırdı.

SANIK YAKINLARINDAN MAHKEME HEYETİNE TEPKİ

Duruşma çıkışında sanık yakınları, mahkemenin verdiği karara tepki gösterdi. Mahkeme heyetine tepkisini sürdüren aile yakınlarına duruşmayı izleyen polis müdahale etti. Adliye binasından çıkan sanık yakınları gözyaşlarına sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, aileleri adliye önünden uzaklaştırdı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Adliyeden detay

-Sanıkların ekip aracına bindirilmesi

Süre: (2.27) Boyut: (274 MB) Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA) 2)KÖYLÜLER, TARTIŞMALI YOLU TAŞLARLA ULAŞIMA KAPATTI TOKAT'ta İl Özel İdaresi'nce merkeze bağlı Yelpe köyünün ulaşımı için yapım çalışmaları süren yol, tapulu arazilerinin içinden geçtiğini iddia eden Gümenek köylüleri tarafından taşlarla kapatıldı. Tokat merkeze bağlı Dedeli ve Yelpe köyleri, 4 yıl önce mera anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik oldu. Dedeli köyü sakinleri kendi arazilerinden geçen yolu kapatarak, Yelpelilerin geçişine izin vermedi. Bunun üzerine Tokat İl Özel İdaresi, Yelpe köyü için alternatif yol arayışına başladı. 2 yıl önce yeni yol açmak için çalışma başlatılarak 3 kilometresi tamamlandı. Fakat yolun 2 kilometrelik kısmı Gümenek köyü sınırları içinde kaldı. Bunun üzerine, Gümenek köyünde oturanlar kamulaştırma yapılmadığı gerekçesiyle Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme kamulaştırma bitirilmediği için yol yapımının durdurulmasına karar verdi. Geçen hafta Tokat İl Genel Meclisi olağanüstü toplanarak Yelpe köyünü Tokat-Niksar karayoluna bağlayan 3 kilometrelik mevcut kadastral yolun, yol ağına alınması ile ilgili karar aldı. Alınan kararla Gümenek köyü sınırlarında kalan yaklaşık 2 kilometrelik bölümde İl Özel İdaresi tekrar çalışma başlattı.Gümenek köyü sakinleri, dün tapulu arazilerinin yola katıldığını ve tarla kenarına diktikleri meyve ağaçlarının söküldüğünü iddia ederek çalışmanın yapıldığı alana gitti. Çalışmaları engellemek isteyen muhtar Ünal Taşkın ve vatandaşlara, olayı haber alarak bölgeye gelen jandarma timleri izin vermedi. Jandarma ve köylüler arasında çıkan gerginlikte fenalık geçiren Muhtar Ünal Taşkın, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalışmalar durduruldu.

Bugün sabah saatlerinde Gümenek köyü muhtarı Ünal Taşkın özel bir firmaya yolda ölçüm yaptırdı. Yapılan ölçümler sonrasında tapulu arazilerinin yol sınırları içinde kaldığının belirlenmesi üzerine köylüler harekete geçti. Köylüler taş va kaya parçalarıyla yapımı süren yolu ulaşıma kapattı. Tokat'tan köylerine gitmek isteyen Yelpe köylülerinin de geçişine izin verilmedi.

'KAMULAŞTIRMA İSTEMİYORUZ' Gümenek köyü muhtarı Ünal Taşkın ise "Burada yol diye bir şey yok. Vatandaş ölçtü, aracın gidebileceği burada yol yok. Devlet kamulaştırıyormuş, biz kamulaştırılmasını istemiyoruz. Tarım ile uğraşan insanlarız. Burası keyfiyetten kamulaştırılıyor. Bir köyün resmi yolu olan Dedeli TOKİ arası 2,5 kilometre. Yelpe köyü ile arası 300 metre. Bu 300 metreyi bırakıyorlar yeniden masraf yaparak buradaki 3,5 kilometreyi kamulaştırmaya çalışıyorlar. Ama biz burada tarımla uğraşıyoruz. Meyve ağaçlarımız, tarım arazilerimiz heba oluyor. Biz burada adaletin düzgün tecil etmesi taraftarıyız" diye konuştu..Tokat İl Özel İdaresi yetkilileri, ilerleyen günlerde kendilerinin de yolda ölçüm yapacağını açıkladı. Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - =================================================== 3)SİİRT, HAMSİ FESTİVALİNE HAZIRLANIYOR İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca yürütülen 'Kardeş Şehirler Projesi' kapsamında Trabzon ve Siirt'in kardeş şehir olmasının ardından önümüzdeki günlerde Trabzon'dan getirilecek 20 ton hamsi düzenlenecek festival kapsamında Siirt'te pişirilerek vatandaşlara ikram edilecek. rabzon-Siirt'in kardeş şehir olmasının ardından iki kent arasında planan etkinlikler kapsamında önümüzdeki günlerde Siirt'te hamsi festivali yapılacak. Festivalin düzenlenecek alanı Trabzon'dan gelen yetkililerle birlikte inceleyen Vali Ali Fuat Atik, Siirtliler ve Trabzonlular birlikte hamsi pişireceklerini ifade ederek, "Siirt ile Trabzon kardeş şehir ilan edildi. Geçen ay Siirt İl Özel İdarespor kulübümüz ile Trabzonspor Kulübü arasında kardeş takım ilan edildi. Siirtli taraftarlar, Trabzon'a giderek Trabzonspor ile Kasımpaşaspor maçını izledi. Kardeşlik köprüsünün temellerini burada attık. Şimdi ise Trabzon'dan ilimize gelecek olan Trabzonlu vatandaşlarımız burada Trabzon'un yaşatacaklar ve burada tüm hep birlikte hamsi pişirecekler. Festivalin yapılacağı alanda Trabzon Ortahisar Belediyesi yetkileriyle birlikte inceleme yaptık. Amacımız bu kardeşlik köprüsünü genişletmek ve iki farklın ikin kültürünü tanıtmaktır. 20 ton hamsi kızartılıp Siirtli vatandaşlara dağıtılacaktır. Bunun yanında ise konserlerimiz ve çeşitli etkinliklerimiz olacak" dedi.