DHA YURT BÜLTENİ 12

Bakan Koca, Manisa Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti Manisa'ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir süre önce açılan 558 yataklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Sağlıkta dönüşüm reformunu daha ileri noktaya taşımayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarının memnuniyetiyle birlikte, özellikle hasta memnuniyetini öncelikli kılan bir vizyonla, bundan sonraki çalışmalarımızı devam ettirmek istiyoruz" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 7'nci şehir hastanesi olan Manisa Şehir Hastanesi'nde inceleme yaptı. Ayrıca kentte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Manisa Vali Yardımcısı Hasan Volkan Köksal, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Semra Kaplan Kıvırcık ve İsmail Bilen, Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Necip Yemenici, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Erhan Can, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve protokol üyeleri Bakan Koca'ya eşlik etti. Hastaları da ziyaret eden Bakan Koca, hastanenin konferans salonunda milletvekilleri, il yöneticileri ve hastane yöneticileriyle de bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Bakan Koca, hastaneyle ilgili bilgi aldı. Bakan Koca, toplantı sonrasında basın açıklamasında bulundu.

Geçmiş AK Parti hükümetleri döneminde gerçekleştirilen sağlıkta dönüşüm reformunu daha ileri noktaya taşımayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarının memnuniyetiyle birlikte, özellikle hasta memnuniyetini öncelikli kılan bir vizyonla, bundan sonraki çalışmalarımızı devam ettirmek istiyoruz" dedi. Sağlıkta büyük dönüşüm hareketini özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği şehir hastaneleriyle taçlandırmak istediklerini kaydeden Bakan Koca, kentteki sorunlar hakkında yetkililerden bilgi aldıklarını da ifade etti. Hastaneye ulaşan yolun toprak olmasından dolayı duyulan rahatsızlığın kendisine iletildiğini ifade eden Bakan Koca, "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla da görüşerek, buna çözüm getirilmesini, gerektiğinde bakanlık olarak bunu hızla çözme tarafı olacağımızı da söylemek istiyorum" dedi. İlçelere yapılan yatırımlar konusunda bilgi veren Bakan Koca, "Ahmetli ilçemizde 10 yataklı entegre hastanenin projesi tamamlandı. İhalesini hızla gerçekleştirmiş olacağız. 2 aile sağlık merkezi için buradan söz verebilirim. Bunun dışında Salihli Devlet Hastanesi'ni biliyorsunuz. Burasının plan ve projesine de devam ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı da hızla devam ettiriyoruz" dedi. Bakan Koca, Manisa'nın sağlık turizmi şehri olacağını söyleyip, "Burasının hizmete girmesiyle birlikte Manisa'nın da sağlık turizmi içinde önemli bir merkez olacağını düşünüyorum. Kaplıcaları kapsamında da her zaman destek olacağımızı da belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Bakan Koca, basın açıklamasının ardından şehir hastanesinde yatan hastaları ziyaret etti. Hastalarla sohbet eden Bakan Koca, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Şehir hastanesi ziyaretinin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne giderek incelemelerde bulunan Bakan Koca, ardından AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Koca, buraya yaptığı ziyareti basına kapalı olarak gerçekleştirdi. Koca, daha sonra kentten ayrıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Bakan Fahrettin Koca, hastaneye gelişinden görüntü - Şehir ve Merkez Efendi Devlet Hastanelerinin genel görüntüsü - Şehir Hastanesi havadan görüntüsü - Bakan Fahrettin Koca, Hastanelerde incelemelerinden görüntü - Bakan Fahrettin Koca'nın basın açıklaması - AK Parti Manisa İl Başkanlığı ziyaretinden karşılama görüntüsü Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA) ====================================== Marmarisli hayvanseverlerden 'yunuslara özgürlük' eylemi Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kentte yerleşik yaşayan yabancıların da aralarında bulunduğu hayvanseverler, yunuslarla çocuklara terapi hizmeti veren bir merkezdeki hayvanların sağlıksız ve uygun olmayan koşullarda yaşadığını öne sürerek, kapatılması için eylem yaptı.

Muğla Doğa ve Hayvan Hakları Platformu üyesi bir grup, bugün çocuklarıyla birlikte Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi. Aralarında ilçede yerleşik yaşayan yabancıların da bulunduğu grup, 'Yunuslara özgürlük', 'Yunus zindanları istemiyoruz' ve 'Yunus katliamına dur' yazılı dövizler taşıdı. İlçe merkezine 7 kilometre mesafedeki, 5 yıldızlı bir otelin önünde denize kurulu parkta yunusların sağlıksız ve uygun olmayan koşullarda yaşadığını öne süren topluluk, burasının kapatılması ve hayvanların serbest bırakılmasını istedi. Meydanda 10 dakika sessizce bekleyen grup, "Yunuslar özgür kalmalı" sloganı attı. Grup adına açıklama yapan İçmeler Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Semin Biter, "Bu yunuslar burada terapi adı altında esir alınmış ve uygun olmayan ortamlarda sağlıksız yaşıyorlar. Bu zeki hayvanların günde 40-50 kilometre yüzmesi gerekiyor. Ne yazık ki denize kurulan demir kafeslerle çevrili platformlarda esir alınmışlar ve uygun olmayan ortamlarda sağlıksız yaşamaya mecbur bırakılmaktalar. Sürekli güneşe maruz kalarak yüzeylerinde yaralar oluşan, demir kafesler içinde çeşitli virüsler kapan yunuslar, ticari olarak görülmektedir. Yunusların yaşayacakları alanlar denizlerdir, demir kafesler ardında tutsak tutulamazlar. Bu yunus terapi merkezinin kapatılması için haftada bir toplanarak eylemlerimizi sürdüreceğiz. Hükümetten yunusların özgür bırakılması için destek bekliyoruz" dedi.

Eylemin ardından grup, "Yunuslara özgürlük" sloganı atarak dağıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Eylemden görüntü - Grup adına Semin Biter açıklaması - Ellerinde döviz taşıyan çocukların yunuslara özgürlük sloganı - Yunus Parkı'ndan genel-ayrıntılı görüntü(Arşiv) (Toplam: 4 dakika 7 saniye-298 MB HD görüntü) Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) ====================================== Mangalpark’ta ilk mangallar yandı Adana’da vatandaşların rahatça piknik yapabilmesi için bünyesinde tuvalet, çeşme, oyun alanı ve piknik masası bulunduran Mangalpark, Seyhan Baraj Gölü kıyısında açıldı. Menekşe Köyü civarındaki 16 bin metrekare alana Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Mangalpark’ın açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, eşi Zeynep Sözlü, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bünyesinde barbekü, çeşme, kamelya, tuvalet, oyun alanı, bisiklet-yürüyüş yolu ve piknik masalarının bulunduğu parkın açılışı, düzenlenen konser, paramotor ve fly-board gösterisiyle adeta şenlik havasında geçti. Mangallarda Adana Kebabı, balık ve tavuk pişiren vatandaşlar, Seyhan Gölü’ne karşı mangal keyfi yaşadıkları için projeye katkıda bulunanlara teşekkür etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kentin en kıymetli bölgesini ticarileştirmeden vatandaşların hizmetine sunduklarını belirterek, parkı ilerleyen zamanlarda daha da büyüteceklerini açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------- - Mangal yakanlardan genel - Pişen Adana kebabı ve tavuklardan detay - Mangal pişiren ve eğlenen 2 kişiyle röportaj - Paramotor gösterisi ve flyboard gösterisi Haber-Kamera: Nuri PİR/ADANA, (DHA) SÜRE: 2'8" BOYUT: 237 MB ====================================== Sivas'ta şüpheli çanta boş çıktı Sivas'ta otobüs durağına bırakılan kadın çantası tedirginliğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çanta boş çıktı.

Olay, 16.00 sıralarında Demircilerardı Mahallesi, Sait Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan otobüs durağına bırakılan kadın çantasını görenler, şüphe üzerine polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, caddenin iki yönünde güvenlik önlemi alarak, yaya ve araç trafiğine kapadı. Polis ekipleri, meraklı vatandaşları da bölgeden uzaklaşmaları konusunda uyardı. Çağırılan özel kıyafetli bomba imha uzmanı, çantayı uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Çanta boş çıktı.

Polis ekiplerinin çevre güvenliği aldığı sırada cadde üzerindeki apartmanın balkonuna çıkan bir vatandaşın kucağında bebekle müdahaleyi izlediği görüldü. Ayrıca bazı vatandaşlar çantanın fünye ile patlatılma anını çekirdek yiyerek seyretti. Bazı vatandaşlar ise patlama anını cep telefonu kamerası ile kaydetmeye çalıştı.